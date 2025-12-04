Warum packt die NASA erst jetzt, nach über fünfzig Jahren, plötzlich aus… und warum schläft die Welt immer noch?

Hier ist die Wahrheit, unverblümt und brutal:

Kein Mensch war jemals höher als 1.200 Meilen über der Erde. Nicht 1969. Nicht 2025. Kein Amerikaner, Russe, Chinese, alter Ägypter … niemand. Die niedrige Erdumlaufbahn ist die Obergrenze. Das war schon immer so.

Außer vielleicht zwölf Typen, die angeblich 240.000 Meilen zum Mond und zurück flogen … und das sechsmal … mit einem Computer, der schwächer war als der Chip in Ihrem Toaster. Im Jahr 1969. Als Farbfernsehen noch der letzte Schrei war und es noch keine Mikrowellen gab.

Spulen wir 55 Jahre vor. Ihr Smartphone besitzt mehr Rechenleistung als alle Computer der Welt damals zusammen. Alle Computer der Welt zusammen.

Wir haben wiederverwendbare Raketen, die von selbst landen, als wäre es das Normalste der Welt. Und die Ausrede der NASA, nie wieder darauf zurückzugreifen? „Wir haben die Technologie verloren.“ Einfach weg. Angeblich wurde sie „zerstört“, aber sie verraten uns weder wie noch warum. (Die dunkle Seite des Mondes: Geheimnisse, über die die NASA nicht gerne spricht! (Video))

Hmm… Scheint legitim zu sein?

Aber es kommt noch schlimmer.

Jahrzehntelang flehten alle seriösen Forscher die NASA an: „Lasst uns die originalen Telemetrieaufzeichnungen von Apollo 11 untersuchen.“

Die erste Antwort der NASA: „Ups, wir haben sie verloren.“ Zweitausend unbezahlbare Filmrollen – weg.

Dann änderte sich die Geschichte: „Tatsächlich… haben wir sie gelöscht und die Bänder wiederverwendet, um bei Budgetkürzungen ein paar Dollar zu sparen.“

Das einzige existierende Video von der größten Errungenschaft der Menschheit – überspielt mit routinemäßigen Satellitendaten, weil der Behörde das Geld knapp war.

Das war ihre offizielle Version. Man muss sich das mal durch den Kopf gehen lassen.

Offenbar wurden die Originalbänder inzwischen in einem Gartenhäuschen in einem Vorort von Las Vegas gefunden. Praktischerweise für die NASA wurden sie nicht in einem Keller in Hollywood entdeckt, den Stanley Kubrick genutzt hatte.

Denn seien wir ehrlich, wie wahrscheinlich ist es, dass die NASA die Originalaufnahmen der größten Errungenschaft der Menschheit tatsächlich überspielen würde? Wegen Budgetkürzungen, wirklich ?

Dann gab es die Pressekonferenz, auf der Michael Collins sagte, dass sie keine Stars sehen könnten.

In seinem 1994 erschienenen Buch schwärmte er dann poetisch davon, wie atemberaubend die Sterne von der Mondoberfläche aus aussahen: strahlend, endlos, schärfer als alles, was er je gesehen hatte.

Seien wir ehrlich. Alles, was vor 50 Jahren gemacht wurde, ist heute tausendmal billiger und einfacher. Sollen wir wirklich glauben, dass wir vor 50 Jahren mit diesem Schrotthaufen zum Mond geflogen sind? Ich habe Obdachlosenlager in Skid Row gesehen, die besser isoliert sind. Ich habe Met-Gala-Kostüme gesehen, die stabiler aussehen.

Kein Wunder, dass die Leute aufwachen.

NASA-Mitarbeiter geben offen zu: Apollo war eine psychologische Operation im Kalten Krieg. Die Aufnahmen? Gefälscht. Die Gesteine? Irdischen Ursprungs. Der ganze Triumph… inszeniert.

Sie verheimlichen es nicht einmal mehr.

Und wenn Sie die genauen Worte hören, die Wladimir Putin über Amerikas „Mondlüge“ gesagt hat … die Worte, die das Weiße Haus zum Schweigen brachten … werden Sie endlich verstehen, warum sie die Wahrheit über ein halbes Jahrhundert lang verschwiegen haben.

Betrachten wir das Ganze einmal rational. 1969 schickten wir ein winziges, mit Alufolie bedecktes Zelt 250.000 Meilen weit an einen präzisen Zielort, obwohl selbst eine Abweichung von nur 1/10000 Zoll an irgendeiner Stelle des Starts dazu geführt hätte, dass das Raumschiff den Mond um Tausende von Meilen verfehlt hätte…

Und trotzdem haben wir es geschafft, zu landen, wir haben Golf gespielt, wobei irgendwie Schläger ohne Wissen der NASA an Bord geschmuggelt wurden… Und jetzt schaffen wir es nicht einmal mehr, Menschen über 1000 Meilen über dem Meeresspiegel zu bringen.

Und nun der Todesstoß, direkt aus dem Kreml.

Wladimir Putin wurde direkt nach Apollo gefragt:

„Es war das größte Spektakel des 20. Jahrhunderts. Amerika brauchte Brot und Spiele, während seine Jungen im vietnamesischen Dschungel starben. Also schenkten sie der Welt einen Zirkus auf dem Mond. Hollywood pur. Die Menschen jubelten, die Einschaltquoten schossen in die Höhe, und niemand fragte, warum der Kaiser nackt war.“

Und dann der Hammer: Eine russische Untersuchung speiste das Originalmaterial von 1969 in Googles neueste KI-Forensik-Suite ein.

Das Ergebnis? Die KI hat es abgestempelt: Fälschung. Synthetische Bilder. Zusammengesetzte Aufnahmen. Digitale Manipulation.

Beobachten Sie Putins Reaktion. Er zuckt nicht einmal mit der Wimper. Nur ein kaltes, halbes Lächeln, wie von einem Mann, der die Pointe seit fünfzig Jahren kennt.

Wir befinden uns gerade mitten im größten „Red-Pill“-Moment der Geschichte.

Die Mondlüge ist nur der Riss im Damm. Sobald er bricht, stürzt alles, was sie uns verkauft haben (Geschichte, Geld, Macht, ja sogar die Realität selbst), in sich zusammen.

Deshalb geraten sie in Panik. Je härter sie zensieren, je verzweifelter die Verleumdungskampagnen, desto schneller wachen die Menschen auf. Jedes Verbot, jeder „Faktencheck“, jedes gelöschte Tonband ist wie ein weiterer Wecker.

Wir decken nicht nur einen Schwindel auf. Wir demontieren das gesamte Kontrollsystem.

Mehr über die Rätsel rund um den Mond. Warum wir nie wieder dorthin geflogen sind, lesen Sie im Buch: „Der Raumfahrt-Schwindel„.

Video: