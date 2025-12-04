NASA und die Mondflüge: „Wir haben die Technologie verloren“ (Video)

aikos2309
Teile die Wahrheit!
         

Die NASA hat gerade die Mutter aller Bomben platzen lassen, und die Mainstream-Medien haben sie schneller unter den Teppich gekehrt, als eine Katze ihren Kot zudeckt.

Sie haben es endlich zugegeben: Wir waren nie auf dem Mond. Die Apollo-Landungen? Reine Hollywood-Produktion. Stanley Kubricks größte Hits, gedreht in einem Studio mit besserer Beleuchtung als der Instagram-Account deines narzisstischen Ex.

Insider der Raumfahrtindustrie wissen das seit Jahrzehnten. Raketenwissenschaftler tuscheln in Kneipen darüber. Ingenieure scherzen beim Kaffee über die Van-Allen-Gürtel. Doch die offizielle Version bleibt bestehen, und wer sie hinterfragt, wird als Verschwörungstheoretiker abgestempelt.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 04.12.2025

About aikos2309

See all posts by aikos2309 

One thought on “NASA und die Mondflüge: „Wir haben die Technologie verloren“ (Video)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert