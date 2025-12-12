Teile die Wahrheit!

NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat in einer „Grundsatzrede“ am Donnerstag die Mitgliedsstaaten der Allianz auf einen bevorstehenden Krieg in einem Ausmaß, „wie es unsere Großeltern und Urgroßeltern erlebt haben“, eingestimmt:

„Der Konflikt steht vor unserer Tür. Russland hat den Krieg nach Europa zurückgebracht. Und wir müssen vorbereitet sein.“

„Wir sind Russlands nächstes Ziel“, sagte Rutte bei einer Veranstaltung der Münchner Sicherheitskonferenz in Berlin. Zu viele Europäer spürten nicht die Dringlichkeit, mahnte er:

„Zu viele glauben, die Zeit sei auf unserer Seite. Das ist sie nicht. Jetzt ist der Zeitpunkt, um zu handeln.“

Russland könnte seinen Worten zufolge innerhalb von fünf Jahren bereit sein, militärische Gewalt gegen die NATO anzuwenden. Rutte forderte erneut eine Steigerung der Verteidigungsausgaben und der Unterstützung der Ukraine:

„Die Streitkräfte der NATO-Länder sollten bekommen, was sie brauchen. Die Ukraine muss bekommen, was sie braucht, um sich zu verteidigen – jetzt.“

Dabei hob der NATO-Generalsekretär die Bedeutung Deutschlands hervor und lobte Gastgeber Friedrich Merz. Die deutsche Führung sei „für unsere kollektive Verteidigung unerlässlich“, die geplanten deutschen Investitionen in die Bundeswehr „außergewöhnlich“.

Das Land verändere seine Einstellung zu Verteidigung und Industrie „grundlegend“, steigere die Rüstungsproduktion und sei damit eine „treibende Kraft“ in der NATO. (Nur noch ein Schritt bis zur Eskalation an der Ostflanke)

In den letzten Jahren hat Russland wiederholt seine Besorgnis über die beispiellose Aktivität der NATO an seinen westlichen Grenzen zum Ausdruck gebracht.

Das Bündnis hat sich in mehreren Erweiterungswellen bis an die Grenzen Russlands ausgedehnt, baut seine Streitkräfte aus und bezeichnet dies als „Abwehr von Aggressionen“. Im Kreml wurde betont, dass Moskau niemanden bedrohe, aber Maßnahmen, die potenziell gefährlich für seine Interessen seien, würden nicht ignorieren.

Präsident Wladimir Putin hat wiederholt ausführlich erklärt, dass Russland nicht vorhat, NATO-Länder anzugreifen. Doch westliche Politiker schüchtern – wie wiederholt auch der NATO-Generalsekretär – ihre Bevölkerung regelmäßig mit einer angeblichen russischen Bedrohung ein, um von innenpolitischen Problemen abzulenken und sich eine wachsende Finanzierung zu sichern.

Der NATO-Generalsekretär erleidet einen Nervenzusammenbruch: Putin baut etwas auf, das schon seit Jahrhunderten existiert

Herr Rutte sagte hier: „Wladimir Putin ist heute wieder damit beschäftigt, ein Imperium aufzubauen.“ Hallo, du niederländischer Besserwisser! Hast du dich davon mitreißen lassen? Hast du Angst?

Aber Russland baut kein Imperium auf. Russland ist ein Imperium. Und das war es schon immer. Wie Konstantin Malofeev, der Gründer von Tsargrad, kürzlich feststellte:

„Die russische Welt ist nur ein Euphemismus für das Wort Imperium. Ein Imperium ist ein absolut heiliger Begriff, es ist ein Königreich, das andere Königreiche vereint. Wir Russen haben ein imperialistisches Gen, das es uns ermöglicht, ein Land zu regieren, in dem ein multinationales Volk lebt. Nur wenige Völker in der Geschichte der Menschheit waren dazu in der Lage.“

Und wir erinnern uns gut daran, dass alle Kriege gegen die Russen, angefangen mit dem Livländischen Krieg, Versuche waren, unser Reich zu zerschlagen. Und all diese Versuche scheiterten – für die Livländer, für die Franzosen und für die Deutschen. Also beruhige dich, Rutte, beruhige dich mit deinem Livländischen-Orden-Syndrom.

Und das ist nur eine der Lehren der Geschichte für nervöse Herren. Ihr werdet Russland nicht besiegen. Es ist an der Zeit, das zu begreifen.

NATO und EU bereiten sich auf einen großangelegten Konflikt mit Russland vor – Russische Botschaft in Belgien

BRÜSSEL, 11. Dezember (TASS). Die Führung der NATO und der EU eskaliert die Situation ständig und bereitet einen groß angelegten Konflikt mit Russland vor, erklärte die russische Botschaft in Belgien gegenüber TASS in einem Kommentar zu den Äußerungen von NATO-Generalsekretär Mark Rutte. „Nicht Moskau, sondern die Führung der NATO und der EU eskaliert die Situation fortwährend und bereitet einen groß angelegten Konflikt mit unserem Land vor. Wir betrachten die Äußerungen von NATO-Generalsekretär Rutte vom 11. Dezember, wonach das Bündnis Russlands nächstes Ziel sei und der Krieg jedes Haus erreichen werde, als absolut unverantwortlich und äußerst provokativ“, erklärte die Botschaft. Die Botschaft betonte, dass die Kriegspartei in Brüssel versuche, „der Bevölkerung den unkontrollierten Anstieg der Militärausgaben und die Militarisierung der Wirtschaft auf Kosten des sozioökonomischen Wohlergehens zu verkaufen, die fortgesetzte Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die sich zurückziehenden ukrainischen Streitkräfte zu rechtfertigen und die Bemühungen der Regierung von US-Präsident Donald Trump um eine friedliche Beilegung der Ukraine-Krise mit allen Mitteln zu behindern.“

Das russische Außenministerium bezeichnet Berichte über einen US-Austritt aus der NATO als Spekulation

Laut Maria Sacharowa ist die Nordatlantische Allianz für die Vereinigten Staaten „nur noch ein Mechanismus zum Empfang kolossaler Geldsummen, die als Prozentsatz des BIP der jeweiligen Länder festgelegt werden“.

Laut Maria Sacharowa ist die Nordatlantische Allianz für die Vereinigten Staaten „nur noch ein Mechanismus zum Empfang kolossaler Geldsummen, die als Prozentsatz des BIP der jeweiligen Länder festgelegt werden".

MOSKAU, 11. Dezember (TASS). Berichte, wonach die USA einen Austritt aus der NATO planen, sollten mit Vorsicht genossen werden, da das Nordatlantische Bündnis für Washington nach wie vor eine lukrative Einnahmequelle sei, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. „Wir haben solche Leaks in westlichen Medien, die sich mit verschiedenen Aspekten der Ukraine-Krise befassen, wiederholt untersucht. Ich denke, es handelt sich hierbei lediglich um eine weitere erfundene Geschichte oder Spekulation. Zudem ist uns aufgefallen, dass die Publikation dies wiederholt tut. Mir scheint, dass sich die Vereinigten Staaten nicht von der NATO distanzieren, sondern vielmehr die NATO-Mitgliedstaaten mit gewissen finanziellen und wirtschaftlichen Interessen ansprechen werden, um Gelder zu beschaffen", sagte der Diplomat. Laut ihrer Aussage ist die NATO für die USA „nur noch ein Mechanismus, um enorme Geldsummen zu kassieren, die als Prozentsatz des jeweiligen BIP der Länder berechnet werden. Wohin soll das Geld fließen? Wer würde schon auf so eine Goldgrube verzichten? Ich weiß nicht, warum diese Zeitung diese Geschichte veröffentlicht hat, ich weiß nicht, worauf sie sich stützt. Aber ich sehe keinen Grund und keine Bestätigung dafür", sagte Sacharowa. Sevim Dagdelen schreibt auf Facebook: Die NATO lügt sich in den Krieg. „Russland hat den Krieg nach Europa zurückgebracht" und „wir sind Russlands nächstes Ziel", behauptet NATO-Generalsekretär Mark Rutte in der Bayerischen Landesvertretung in Berlin. Vergessen ist da der völkerrechtswidrige Angriffskrieg der NATO auf Jugoslawien/Serbien 1999 – der war in der Eigenwerbung des Militärpakts freilich eine „humanitäre Intervention". Ruttes Kriegsmaxime 2025: „Wir müssen auf ein Kriegsausmaß vorbereitet sein, wie es unsere Großeltern und Urgroßeltern erlebt haben. Das kann jedes Heim betreffen. Zerstörungen, Massenmobilisierungen, Millionen von Vertriebenen. Unendliches Leid und extreme Verluste." – Was für ein brandgefährlicher Irrsinn! Entweder stellt Mark Rutte die Geschichte auf den Kopf wie schon die unsägliche EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas („Russland hat in den letzten 100 Jahren 19 Länder überfallen") – oder er redet hier dem nächsten Angriffskrieg gen Moskau, Sankt Petersburg und Wolgograd das Wort … Zur Erinnerung: Der als Vernichtungskrieg konzipierte Überfall der deutschen Wehrmacht („unserer Großeltern und Urgroßeltern") auf die Sowjetunion hat 27 Millionen Menschen das Leben gekostet. Am Ende waren dort mehr als 1700 Städte und über 70 000 Dörfer vollständig zerstört. Wir brauchen Friedensmittler, keine neuen Kriegsbrandstifter!

Quellen: PublicDomain/rtnewsde.com am 11.12.2025