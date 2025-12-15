Teile die Wahrheit!

Kaum jemand hätte gedacht, dass sich ein „Neuer Kalter Krieg“ nicht nur zwischen zwei Systemen, sondern auch innerhalb des Westens abzeichnet. Was aber für fast alle sicher ist: Trump wars. Aber welche politische Bedeutung hat diese Metapher überhaupt? Neben ideologischen Faktoren geht es vor allem um geoökonomische.

„Neuer Kalter Krieg“ – Trump macht Europa als Gegner aus

Die Situation, die sich in den vergangenen zwei Wochen im noch vor kurzem (vor anderthalb Jahren) monolithischen euro-atlantischen Raum entwickelt hat, wird zunehmend als „Neuer Kalter Krieg„ der USA gegen Europa bezeichnet.

Dafür werden verschiedene Gründe genannt – von Kränkungen bis hin zu „Manipulationen seitens Moskaus“ –, aber fast alle sind sich sicher, dass dieser Krieg von US-Präsident Donald Trump ausgelöst wurde und sich die Beziehungen zwischen Europa und den USA derzeit auf dem tiefsten Stand der gesamten Nachkriegsgeschichte befinden.

Selbst nach dem für die USA in politischer Hinsicht ungünstigen Ausgang des Ersten Weltkriegs gab es keine solche Feindseligkeit der US-Führung gegenüber ihren europäischen Partnern.

Natürlich handelt es sich bei dem „neuen Kalten Krieg“ lediglich um eine – für den politischen Laien bereits vertraute – Metapher. Dabei haben viele bereits vergessen, worum es bei dem Kalten Krieg – der Ende der 1940er Jahre seinen Anfang nahm – eigentlich ging.

Zu Unrecht, denn sie würden feststellen, dass es im Kalten Krieg neben dem äußerlich dominierenden ideologischen Faktor des „Konflikts zweier Systeme“ auch eine rein geoökonomische Komponente gab. Und dies würde die sich derzeit im euro-atlantischen Raum abzeichnende Situation noch ähnlicher zu ihrem historischen Vorbild machen.

Die derzeitige Situation in den Beziehungen zwischen dem Weißen Haus und den europäischen Verbündeten der USA ist nicht plötzlich entstanden. Entscheidend ist jedoch, dass sowohl die USA als auch Europa zu dieser Situation beigetragen haben. Im Zentrum der sich allmählich verstärkenden – wenn nicht Spaltung – so doch zumindest Kluft im euro-atlantischen Raum steht die Frage nach Macht und Geld: Wer hat das Recht, die geopolitischen Spielregeln und den Rahmen für geoökonomisches Verhalten festzulegen?

Aus geopolitischer Sicht liegt es auf der Hand, dass Donald Trump Europa nach dem „Gruppendruck“, der während des Besuchs von Wladimir Selenskij in Washington im August 2025 auf ihn ausgeübt wurde, als feindliche Macht zu betrachten begann: Seine Position zur Ukraine, die ihm ausgewogen erschien, wurde von der „Eskorte“ der Euro-Atlantiker, die Selenskij begleitete, in gravierender Weise untergraben.

In diesem Moment musste Donald Trump erkennen, dass nicht nur er persönlich, sondern auch die USA als formeller Führer des „Vereinten Westens“ selbst in Fragen, die die Sicherheit der USA betreffen, kein entscheidendes Mitspracherecht haben. Und die Euro-Atlantiker gelangten zu der Überzeugung, dass Donald Trump grundsätzlich manipulierbar ist. Ja, zwar konnte der Grad der Vereinnahmung der US-Politik durch die Euro-Atlantiker, wie er unter dem „kollektiven Biden“ zu beobachten war, nicht mehr erreicht werden, aber die taktischen Ziele blieben dennoch realisierbar.

Randbemerkung: Die europäischen und gesamteuropäischen Politiker demonstrierten tendenziell eine Unterschätzung des politischen Potenzials sowohl von Trump als auch der USA als Staat.

Diese Haltung wurde auch öffentlich zum Ausdruck gebracht, was im Falle von Trump eine fatale politische Kurzsichtigkeit darstellte.

Nachdem die europäischen Länder unter verschiedenen Vorwänden beschlossen hatten, keine russischen Energieträger mehr zu beziehen, erkannte Trump seine Unfähigkeit, den geoökonomischen Rahmen der euro-atlantischen Entwicklung zu definieren. Daraufhin demonstrierten diese Staaten (wobei insbesondere der französische Präsident Emmanuel Macron eine aktive Rolle spielte), dass sie bereit sind, in einer für Trump persönlich sehr sensiblen „chinesischen“ Richtung unabhängig von den USA zu agieren.

Es wurde sogar öffentlich der chinesischen Führung vorgeschlagen, eine „Freundschaft gegen Trump“ einzugehen. Auch ist Trump offensichtlich enttäuscht über die „Beiträge“ Europas zu seinem Plan, die Lage im Nahen Osten zur Ruhe zu bringen. Der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war die Geldstrafe in Höhe von 120 Millionen Euro, die von den europäischen Regulierungsbehörden gegen das soziale Netzwerk X von Elon Musk verhängt wurde.

Es gibt noch einige weitere Gründe, warum Donald Trump, der zu Beginn seines ersten Amtsjahres die am stärksten anti-europäisch eingestellten Mitglieder seines Teams, wie beispielsweise JD Vance, zurückhielt, jetzt beschloss, einen so konfrontativen Schritt gegenüber den europäischen Partnern zu unternehmen, obwohl er seinen eigenen Worten nach die Staats- und Regierungschefs der europäischen Länder sympathisch findet.

Erstens: Es scheint, dass Trump tatsächlich begriffen hat, dass die euro-atlantischen Führer in ihrem Bestreben, die Konfrontation mit Russland in der Ukraine fortzusetzen, nicht nur die geopolitischen „Grenzen“ nicht mehr sehen, sondern auch die Risiken für die Sicherheit der USA nicht berücksichtigen.

Ein kleines Detail: Aus europäischen Politikkreisen werden immer häufiger Forderungen laut, eigene Atomwaffen zu beschaffen, zumindest im Rahmen eines „Leihgeschäfts“ mit Frankreich.

Trump, der während des Wahlkampfs wiederholt seine Besorgnis darüber geäußert hatte, dass die USA und Russland infolge der Politik des ehemaligen US-Präsidenten Biden kurz vor dem „Abgrund“ eines nuklearen Konflikts stünden, konnte nicht anders, als darauf zu reagieren.

Zweitens: Trotz aller provokanten Äußerungen Trumps und einiger Mitglieder seines Teams ist sich der amerikanische Präsident der Bedeutung der NATO als Instrument der US-Dominanz in Europa durchaus bewusst.

Und Trump konnte nicht übersehen, dass die Europäer trotz ihrer Appelle zur Wahrung der euro-atlantischen Solidarität versuchten, auf der Grundlage der weitgehend von den USA geschaffenen NATO-Infrastruktur eine alternative Machtinstitution zur NATO aufzubauen – nämlich die „Koalition der Willigen“.

Trotz seiner äußerlichen Theatralik befindet sich dieses von Emmanuel Macron vorangetriebene Projekt in einer weitaus fortgeschritteneren Realisierungsphase als alle zuvor angekündigten Projekte einer „europäischen Armee“ – mit Ausnahme vielleicht des Eurokorps, das jedoch im Rahmen der NATO-Strukturen geschaffen wurde. Jedoch können sich weder Trump noch irgendein anderer US-Präsident eine militärisch-politische Koalition in Europa leisten, die in der Lage wäre, unabhängig von den USA zu agieren.

Drittens: Zu einem Meilenstein für Trump wurde die „Säuberung“ des europäischen politischen Raums von seinen Anhängern, was im letzten Jahr von Brüssel mit aktiver Beteiligung einer Reihe nationaler Eliten durchgeführt wurde. Dabei erwiesen sich die Wahlen in Rumänien als besonders „schmerzhaft“. Auch demonstrative Maßnahmen zur Isolierung und – zumindest in der Planung – zur anschließenden Absetzung von Trumps treuestem Verbündeten in Europa, Viktor Orbán, verdeutlichten die ideologische Feindseligkeit der Euro-Atlantiker gegenüber dem Weißen Haus.

Der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war jedoch der Versuch der äußerst schwachen deutschen Regierung, die Aktivitäten der wichtigsten „trumpistischen“ Partei Deutschlands – der Alternative für Deutschland (AfD) – einzuschränken. Dies gab Trump einen berechtigten Grund, die herrschenden europäischen Eliten als politische und ideologische Gegner zu betrachten.

Es wäre nicht überraschend, wenn Trumps nächster Schritt darin bestehen würde, die EU als „Reich des Bösen“ zu bezeichnen, wie es einst der ehemalige US-Präsident Ronald Reagan in Bezug auf die UdSSR getan hat.

Dies umso mehr, als Elon Musk – der noch überzeugterer „Trumpist“ ist als Trump selbst – sich dieser Formulierung bereits stark angenähert hat.

Schließlich (und dies war wahrscheinlich der ausschlaggebende Faktor) kam Trumps Team – trotz aller politischen Differenzen – zu der Erkenntnis, dass die Euro-Atlantiker – sowohl die US-amerikanischen als auch die europäischen – beabsichtigen, eine wichtige Rolle im bevorstehenden US-Kongresswahlkampf zu spielen.

Die Wahlen im November 2026, die für die weiteren politischen Prozesse in den USA (und vor allem für das persönliche politische Schicksal der wichtigsten Persönlichkeiten des Trump-Teams) von großer Bedeutung sind, versprechen auch ohne die Beteiligung der Euro-Atlantiker als „Unterstützergruppe“ der Demokratischen Partei und der Anti-Trump-Kräfte in der Republikanischen Partei kein leichtes Unterfangen zu werden.

Unter diesen Umständen scheint es eine vernünftige Strategie zu sein, den Gegner zu identifizieren und zu versuchen, ihn präventiv zu diskreditieren und zu isolieren.

Quellen: PublicDomain/rtnewsde.com am 13.12.2025