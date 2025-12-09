Prophezeiung: Das Ende des Kali Yuga – die bevorstehende planetarische Transformation

Teile die Wahrheit!

Der vierte Zeitzyklus neigt sich seinem Ende zu!

Ist das Kali Yuga zu Ende?

Ja, es stimmt – das Kali Yuga geht zu Ende .

Und das liegt daran, dass in diesem gegenwärtigen Zeitzyklus etwas Außergewöhnliches geschieht – etwas, das noch nie zuvor geschehen ist .

Massive Veränderungen auf der Erde haben zu dem geführt, was viele als Neues Erdbewusstsein bezeichnen . Sie sind diesem Begriff wahrscheinlich schon einmal online begegnet. Doch nur wenige verstehen seine wahre Bedeutung.

Ich gebe Ihnen ein Beispiel.

Viele Astrologen hatten den großen Krieg zwischen Pakistan und Indien im April 2025 vorhergesagt. Er sollte verheerend werden und Millionen von Menschenleben fordern.

Doch zum ersten Mal in diesem Kali-Yuga-Zyklus begann der Krieg nicht nur, sondern wurde auch innerhalb weniger Tage beendet.

Das allein zeigt uns schon, dass diese Zeit – dieser Zeitzyklus – anders ist.

Ja, das Kali Yuga , das vierte Zeitalter oder der vierte Zeitzyklus, neigt sich dem Ende zu . Und in den nächsten fünf Jahren werden immer mehr Menschen weltweit diesen Wandel bemerken.

Wenn ich sage „ beinahe beendet“, meine ich, dass die Gegenmacht (in dieser Welt der Dualität) – die dunklen Kräfte – immer noch versucht, diese Welt ins Verderben zu stürzen.

Sie tun dies, indem sie Diktatoren und Autokraten an die Macht bringen und ihnen so ermöglichen, Entscheidungen zu treffen, die der Menschheit im großen Stil schaden. (Die biblische Prophezeiung über die „drei Tage der Finsternis“)

Die vier Zyklen der Zeit

Um Ihnen das besser zu verdeutlichen, möchte ich es an einem Beispiel erklären. Ich verwende ein fiktives Beispiel, um es klarer zu machen.

Wer die Serie „Travelers“ kennt, weiß, was ich meine. In der Serie reisen Menschen aus der Zukunft in die Vergangenheit, um den Lauf der Geschichte zu verändern.

Jede Handlung hat Konsequenzen. Eine einzige kleine Entscheidung kann den Lauf der Geschichte beeinflussen – ihn entweder nach oben oder nach unten lenken.

Selbst die Wahl des falschen Führers – etwa eines Diktators – kann tragische Folgen haben. Die politischen Entscheidungen einer einzelnen Person können Millionen von Menschen betreffen und das Schicksal einer ganzen Nation prägen.

Was bedeutet es also, wenn wir sagen: „Das Kali Yuga ist beendet“?

Das bedeutet, dass sich in diesem vierten Zeitzyklus – der sich tausendfach wiederholt hat – etwas völlig Neues entfaltet. Eine Kette bewusster Entscheidungen erwachter Individuen bewirkt nun, dass die Erde spiralförmig auf eine neue Bestimmung zusteuert .

Wir nennen diesen Wandel die Neue Erde .

Und das damit einhergehende Bewusstsein nennen wir Neues-Erde-Bewusstsein .

Warum „neu“? Weil dies in keinem Zeitzyklus zuvor geschehen ist . In der Vergangenheit befand sich die Erde im Kali Yuga stets in einer Abwärtsspirale.

Doch diesmal bewirkt das kollektive Erwachen eine Aufwärtsspirale – und beendet das Zeitalter der Dunkelheit früher als erwartet.

Bevorstehende planetarische Transformation

In den Jahren vor 2012, als weltweit erhebliche Bestürzung über das bevorstehende Ende des Maya-Kalenders herrschte, begann ich mich für die Yuga-Zyklus-Doktrin des alten Indiens zu interessieren.

Ich beschloss, die verfügbaren Daten und philosophischen Spekulationen genauer zu untersuchen, um das mögliche Ende des Kali Yuga oder Eisenzeitalters – des gegenwärtigen Zeitalters der Gier und Lügen, der Zwietracht und Gewalt, in dem wir leben – zu bestimmen.

Als ich mich jedoch näher mit den Details befasste, wurde mir klar, dass sich im Laufe der Zeit, während unseres langen Weges durch die Dunkelheit des Kali Yuga, einige Fehler und Auslassungen in die alten Texte eingeschlichen hatten. Die ursprüngliche Formulierung des Yuga-Zyklus war völlig in Vergessenheit geraten.

Die meisten antiken Kulturen vertraten die Ansicht, dass sich die menschliche Zivilisation und das Bewusstsein in großen Zyklen bewegen, von den Goldenen Zeitaltern der Aufklärung und Harmonie zu den Dunklen Zeitaltern der Unwissenheit und des Streits.

Das Leitprinzip, das ich bei der Entwicklung des Yuga-Zyklus-Modells anwandte, war die Annahme, dass es keine unterschiedlichen Yuga-Zyklen für verschiedene Kulturen geben kann. Es gab nur einen einzigen Yuga-Zyklus für die gesamte Welt, der den periodischen Aufstieg und Fall des Bewusstseins bestimmte.

Um das ursprüngliche Modell zu vervollständigen, war es von größter Wichtigkeit, die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Traditionen herauszuarbeiten. Ich erkannte außerdem, dass ich die neuesten archäologischen, anthropologischen und historischen Erkenntnisse berücksichtigen musste, denn jedes Yuga-Zyklus-Modell benötigt möglichst viele wissenschaftliche Daten.

Im Juli 2012 veröffentlichte ich einen Artikel, in dem ich meiner Meinung nach die ursprüngliche Yuga-Zyklus-Zeitleiste vorstellte, die darauf hindeutete, dass das Kali Yuga im Jahr 2025 enden würde.

Ohne auf die Details einzugehen, möchte ich Ihnen einige der wesentlichen Bausteine ​​dieses Rahmens vorstellen.

Der vollständige Yuga-Zyklus dauert 24.000 Jahre und besteht aus einem aufsteigenden Zyklus von 12.000 Jahren, in dem das menschliche Bewusstsein zusammen mit unserer Lebensspanne und Körpergröße allmählich zunimmt, gefolgt von einem absteigenden Zyklus von 12.000 Jahren, in dem diese Eigenschaften allmählich abnehmen.

Jeder 12.000-jährige Halbzyklus besteht aus vier Yugas von jeweils 3.000 Jahren Dauer. Die eigentliche Dauer eines Yuga beträgt 2.700 Jahre, gefolgt von einer Übergangszeit von 300 Jahren, bevor sich die Eigenschaften des nachfolgenden Yuga manifestieren. Der Yuga-Zyklus wurde anhand des „Kalenders der Sieben Weisen“ oder „Saptarshi-Kalenders“ des alten Indiens verfolgt, dessen 2.700-jähriger Zyklus als „Saptarshi Yuga“ bezeichnet wird.

Laut historischen Aufzeichnungen begann der Saptarshi-Kalender im Jahr 6676 v. Chr., was den Beginn des Dwapara Yuga (Bronzezeitalter) im absteigenden Zyklus markiert. Ausgehend von diesem Datum lässt sich der gesamte Yuga-Zyklus wie unten dargestellt entschlüsseln. Für diejenigen, die mit den Sanskrit-Begriffen nicht vertraut sind: Satya Yuga ist das Goldene Zeitalter, Treta Yuga das Silberne Zeitalter, Dwapara Yuga das Bronzezeitalter und Kali Yuga das Eiserne Zeitalter.

Das Yuga-Zyklus-Modell zeigt, dass der absteigende Zyklus des Bewusstseins um 9676 v. Chr. begann, etwa zur gleichen Zeit, als die letzte Eiszeit abrupt endete.

Dasselbe Datum wird in alten Texten als der Zeitpunkt genannt, an dem Atlantis im Meer versank und Ahura Mazda die Welt neu erschuf und den 12.000-jährigen Weltzyklus einleitete. In den vergangenen rund 5.700 Jahren haben wir in zwei aufeinanderfolgenden Kali Yugas gelebt – dem absteigenden und dem aufsteigenden Kali Yuga. Diese beiden Yugas der Unwissenheit und Zwietracht prägen den größten Teil der aufgezeichneten Geschichte, beginnend mit den bronzezeitlichen Zivilisationen in Ägypten, Mesopotamien und dem Industal.

Wir nähern uns nun dem Ende des aufsteigenden Kali Yuga im Jahr 2025. Der Begriff „aufsteigend“ erweckt fälschlicherweise den Eindruck, wir befänden uns in einem „höheren Yuga“ und unsere Zivilisation befinde sich auf einem stetigen Weg des Fortschritts und der Tugend. Weit gefehlt. Im aufsteigenden Kali Yuga verbessern sich zwar die materiellen Lebensumstände sowie unsere Lebenserwartung und Körpergröße, doch der Verfall des menschlichen Bewusstseins und die Ausbreitung von Lastern in der Gesellschaft schreiten während des gesamten Kali Yuga ungebremst fort.

Deshalb befinden wir uns in einer aus dem Gleichgewicht geratenen Gesellschaft, die von einer massiven Kluft zwischen Materie und Geist geprägt ist. Diese Kluft wirkt stark destabilisierend und ist für einen Großteil des Leids und der Ungerechtigkeiten verantwortlich, die uns umgeben.

Es ist dringend notwendig, unsere Bindung an materielle Güter zu reduzieren und unsere Energien auf die anderen Dimensionen des Lebens zu konzentrieren, insbesondere auf die Entwicklung von mentalem und spirituellem Bewusstsein, um das so dringend benötigte Gleichgewicht, die Harmonie und die innere Ruhe in unserem Leben wiederherzustellen.

Wir leben zweifellos in Zeiten tiefgreifender Veränderungen, die sich mit Annäherung an das Jahr 2025 und dem Eintritt in die Übergangsphase allmählich entfalten werden. Wir stehen nicht nur kurz davor, die dichten, materialistischen Schwingungen des Kali Yuga hinter uns zu lassen, sondern befinden uns auch am Beginn des gesamten absteigenden Bewusstseinszyklus, der 9676 v. Chr. seinen Anfang nahm.

Die Ereignisse der letzten Jahre haben offenbart, dass das menschliche Bewusstsein in tiefste Verderbtheit abgerutscht ist und jedes Mittel, so verabscheuungswürdig es auch sein mag, als legitim gilt, um Geld und Einfluss zu erlangen und die Menschen zu versklaven. Hass, Krieg und ungezügelte Gewalt breiten sich weltweit aus, während die Häufigkeit und Heftigkeit extremer Wetterereignisse wie Überschwemmungen, Erdrutsche und Waldbrände in den letzten Jahren dramatisch zugenommen haben. All dies sind Vorboten der planetaren Veränderungen, die uns bevorstehen.

Jedes Mal, wenn wir die Übergangszeiten zwischen den Yugas durchlaufen, kommt es zu einer katastrophalen Auslöschung der bestehenden Zivilisationen ( Pralaya , Sanskrit), auf die das Wiederaufleben einer neuen Welle von Zivilisationen mit anderen künstlerischen, technologischen und kulturellen Merkmalen folgt.

Diese reinigenden Ereignisse läutern unser Bewusstsein und stellen die Natur in ihren ursprünglichen, unberührten Zustand zurück, um eine weitere Evolutionsrunde zu ermöglichen. Archäologische und geologische Funde belegen, dass etwa alle 3000 Jahre auf der ganzen Welt wie durch ein Wunder eine neue Welle von Zivilisationen entsteht, die auf den Trümmern der vorherigen Zivilisationen errichtet wird.

Dies geschah um 9600 v. Chr. mit der Gründung der Siedlungen in Göbekli Tepe. Wir können mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass zur selben Zeit auch andernorts ähnliche Siedlungen entstanden, deren Spuren wir jedoch noch nicht entdeckt haben.

Um 6500 v. Chr. entstanden in Anatolien und Südosteuropa neue Siedlungen mit ausgeprägten kulturellen Merkmalen, doch wir wissen nur wenig darüber, was damals in anderen Teilen der Welt geschah. Um 3600 v. Chr. entstanden fast zeitgleich mehrere neue Zivilisationen in Ägypten, Mesopotamien, Indien, Malta und anderen Orten, während um 600 v. Chr. die Kulturen der Eisenzeit im östlichen Mittelmeerraum, in Persien, Indien, Mesoamerika usw. aufkamen.

Der Trend ist eindeutig und unmissverständlich. Der Yuga-Zyklus ist kein Glaubenssatz, sondern eine wichtige wissenschaftliche Lehre, die die zyklische Natur der menschlichen Zivilisation erfasst.

Er bietet uns nicht nur eine klare Perspektive auf die Vergangenheit, sondern zeigt uns auch, wohin unsere eigene dekadente Zivilisation im Kali Yuga steuert. In meinem neuen Buch untersuche ich die Ereignisse der letzten vier Yuga-Übergangsperioden genauer und zeige, dass Kometen- und Meteoriteneinschläge unweigerlich eine entscheidende Rolle im periodischen Prozess von Zerstörung und Erneuerung spielen.

Die Erniedrigung der Menschheit

Eines der wichtigsten Themen, mit denen ich mich beschäftige, ist ein zentraler Grundsatz der Yuga-Zyklus-Lehre. Parallel zum Rückgang unseres Bewusstseins im absteigenden Zyklus verkürzen sich auch unsere Lebensspanne und unsere Körpergröße, und die Umwelt wird für uns immer ungünstiger.

Sie werden vielleicht überrascht sein zu erfahren, dass zahlreiche wissenschaftliche Daten, die in renommierten Fachzeitschriften veröffentlicht wurden, all diese Behauptungen stützen! Doch wie oft haben Sie in den Mainstream-Medien schon von diesem fortschreitenden Niedergang der Menschheit gehört?

Im Durchschnitt sind die heutigen Menschen etwa 10 % kleiner als ihre Vorfahren im späten Paläolithikum. Wissenschaftliche Studien belegen, dass es im späten Paläolithikum (dem sogenannten Goldenen Zeitalter) weder Nahrungsmittelknappheit noch Krankheiten gab. Im Laufe des Holozäns (des absteigenden Yuga-Zyklus) wurden die Nahrungsquellen jedoch zunehmend knapper, viele Krankheiten breiteten sich endemisch aus und die Zahl der gewaltsamen Todesfälle nahm deutlich zu.<sup>1</sup>

Darüber hinaus haben Menschen weltweit in den letzten rund 12.000 Jahren fast 10 % ihres Schädelvolumens verloren – das entspricht dem Unterschied zwischen dem durchschnittlichen Schädelvolumen von Homo erectus und Homo sapiens!² Wie lässt sich das erklären?

Als die Wissenschaftsjournalistin Kathleen McAuliffe mit Christopher Stringer, einem Paläoanthropologen am Naturhistorischen Museum in London, über die 10-prozentige Reduzierung unseres Schädelvolumens seit dem späten Paläolithikum sprach, sagte Stringer ihr etwas Erstaunliches: „Wissenschaftler haben diesem Thema nicht die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt. Viele ignorieren es oder halten es für ein unbedeutendes Detail.“³

Können Sie sich das vorstellen? Diese absolut atemberaubende wissenschaftliche Erkenntnis, die Darwins Evolutionstheorie völlig auf den Kopf stellt, wird als „unbedeutendes Detail“ abgetan. Wenn das unbedeutend ist, was ist dann wirklich wichtig? Ist unser Denkvermögen so stark geschrumpft, dass wir nicht mehr zwischen dem wirklich Wichtigen und dem Unwichtigen unterscheiden können? Genau das scheint leider der Fall zu sein.

Aufgrund unseres schrumpfenden Denkvermögens können die meisten von uns nicht mehr zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden oder erkennen, was uns schadet und was unserer Entwicklung und unserem Glück dient. Unser schrumpfendes Denkvermögen ist die Hauptursache für das Elend, die Ungerechtigkeit und die Gewalt des Kali Yuga.

Populationsgenetiker erklären den fortschreitenden Niedergang der Menschheit mit der Anhäufung schädlicher genetischer Mutationen in den letzten rund 10.000 Jahren.

Ich behaupte jedoch, dass Darwins Theorie der linearen Evolution grundlegend falsch ist und dass unsere Körpergröße und unser Schädelvolumen in Wirklichkeit sinusförmig im Verlauf des 25.800-jährigen Präzessionszyklus, auch Yuga-Zyklus genannt, schwanken. Aus diesem Grund datieren die Schädelfunde der Cro-Magnon-Menschen, deren Schädelvolumen dem unserer Vorfahren aus dem Goldenen Zeitalter ähnelte, genau auf den Höhepunkt eines früheren Goldenen Zeitalters um 36.676 v. Chr.!

Obwohl genetische Mutationen die sinusförmigen Schwankungen der Körpergröße und des Schädelvolumens im Einklang mit der Erdpräzession zu verursachen scheinen, muss eine externe elektromagnetische Quelle dahinterstecken, die schädliche und vorteilhafte genetische Mutationen zyklisch auslöst. Was könnte diese Quelle sein?

Schließlich komme ich zur entscheidenden Frage: Was verursacht die katastrophale Auslöschung der Zivilisation während der Yuga-Übergänge? Meine Studien antiker Texte und Untersuchungen der Ereignisse der letzten vier Yuga-Übergänge hatten mich bereits auf die Rolle von Kometen- und Meteoriteneinschlägen beim periodischen Neustart der Zivilisation aufmerksam gemacht. Die Arbeiten der Astronomen Clube, Napier, Steel und ihrer Kollegen deuten darauf hin, dass die Yuga-beendenden Katastrophen, die sich wie ein Uhrwerk alle 2.700 Jahre ereignen, durch den Durchgang der Erde durch den „dichten Kern“ des Tauriden-Meteorstroms – bekannt als „Tauriden-Resonanzschwarm“ – verursacht werden.

Dieser enthält eine Reihe massiver, ruhender Kometen und ausgewachsener Asteroiden, die aus dem Zerfall des Tauriden-Vorläuferkometen entstanden sind. In einem Artikel in National Geographic wurde der australische Astronom Duncan Steel mit einer Aussage zitiert, die mich wirklich aufhorchen ließ:

Etwa alle 2.500 bis 3.000 Jahre zieht der Kern des Tauridenstroms nahe an der Erde vorbei und erzeugt über einige Jahrhunderte hinweg deutlich intensivere Meteorströme. Zwischen den intensivsten Perioden der Nördlichen und Südlichen Tauriden liegt eine Lücke von einigen Jahrhunderten.⁴

Dies ist eine nahezu perfekte Erklärung für die periodischen Katastrophen, die das Ende eines Yuga besiegeln! Am erstaunlichsten fand ich, dass zwei der riesigen Kometen, die im Tauriden-Resonanzschwarm verborgen sind, den Alten bekannt waren und von ihnen als Boten oder Reittiere ( Vahanas im Sanskrit) ihrer Götter verehrt wurden.

Die heiligen Texte und Symbole unserer Vorfahren liefern genaue Informationen über den Ort, die Struktur und die Funktion dieser beiden Kometen! Die Alten schienen zu glauben, dass diese periodische Zerstörung und Erneuerung der Zivilisation nicht zufällig geschieht, sondern göttlich von interdimensionalen Wesen gelenkt wird, die sie als ihre Götter ansahen.

Da die Erde in den Jahren 2032 und 2036 das Zentrum des Tauriden-Resonanzschwarms durchqueren wird, hat dies verheerende Folgen für unsere Zivilisation. Es ist wahrscheinlich, dass diese Ereignisse das Kali Yuga endgültig beenden werden.

