Präsident Putin warnte, dass eine NATO-Blockade Kaliningrads zu einem „umfassenden bewaffneten Konflikt“ führen würde.

Der russische Staatschef erklärte, dass jeder Versuch, eine Blockade der Region Kaliningrad zu errichten, eine harte Reaktion des Kremls nach sich ziehen würde.

Putin äußerte diese Warnung während seiner jährlichen Pressekonferenz zum Jahresende in Moskau.

InfoWars berichtet: Auf die Frage nach einer möglichen NATO-Blockade der russischen Stadt Kaliningrad antwortete Putin: „Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt. Sollten solche Bedrohungen bestehen, werden sie beseitigt.

Jeder muss verstehen und berücksichtigen, dass solche Aktionen lediglich zu einer unvorhergesehenen Eskalation des Konflikts führen und ihn auf eine neue Ebene heben und zu einem groß angelegten internationalen Konflikt ausweiten würden. Das muss jeder begreifen."

Die Region Kaliningrad liegt an der Ostsee, eingebettet zwischen Polen und Litauen, die beide NATO-Mitglieder sind.

Im Rahmen der Veranstaltung sprach sich der russische Präsident auch gegen „Satanismus, okkulte Praktiken und Zauberer“ aus, die die Menschen „in die Dunkelheit“ führten.

„Wir müssen dagegen ankämpfen, aber dabei vorsichtig vorgehen, ohne die Menschenrechte zu verletzen“, erklärte er.

Vladimir Putin says Russia is at war against Satanism, the occult, and sorcery. He claims these forces are meant to confuse people, lead them into darkness, and ultimately destroy the human psyche and morale. “We need to fight against it, but do so carefully.” pic.twitter.com/JmgE8vg0cg — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) December 19, 2025

Während eines anderen Teils der Jahresendkonferenz sagte Putin, NATO-Generalsekretär Mark Rutte solle aufhören, mit der Vorbereitung eines Krieges mit Russland zu drohen, und verwies auf die jüngste nationale Sicherheitsstrategie der USA, in der Russland nicht einmal als Feind bezeichnet werde.

„Die Vereinigten Staaten sind der Schlüsselakteur der NATO. Sie haben die NATO gegründet und sind ihr Hauptförderer. Alle grundlegenden Ressourcen stammen aus den Vereinigten Staaten: Geld, Militärtechnologie, Waffen, Munition – alles kommt von dort. Das ist das Fundament“, sagte er.

Putin fuhr fort: „In der neuen nationalen Sicherheitsstrategie wird Russland weder als Feind noch als Ziel bezeichnet, dennoch bereitet der NATO-Generalsekretär einen Krieg mit uns vor.“

Putin to Rutte: „What are you talking about when you talk about preparing for war with Russia. Can you read? Have you read the US National Security Strategy? It doesn’t mention Russia as an adversary. US is the main backer of NATO. And yet the General Secretary of NATO is… https://t.co/qFCjiTsJsq pic.twitter.com/S5hpVzVLSJ — Margarita Simonyan (@M_Simonyan) December 19, 2025

Russischer Oberster Gerichtshof verbietet „internationale satanistische Bewegung“

Ein Richter des Obersten Gerichtshofs Russlands hat den „Satanismus“ und die „Internationale Satanistenbewegung“ als „extremistisch“ eingestuft und ihre Aktivitäten in Russland gesetzlich verboten, wie das unabhängige Nachrichtenportal Mediazona am Mittwoch berichtete .

Die Entscheidung bedeutet unter anderem, dass „die allgemeinen Prinzipien des Satanismus“ und die Durchführung von „okkulten Ritualen“ nun in Russland verboten sein werden, so die Generalstaatsanwaltschaft, die die Einstufung als Triumph der „Rechtskräfte“ im „ewigen Kampf zwischen Gut und Böse“ feierte .

Der vorsitzende Richter Oleg Nefedov, der im November 2023 die gleiche Bezeichnung auf die nicht existierende „internationale LGBT-Bewegung“ angewendet und die Entscheidung vom April zur Entkriminalisierung der Taliban überwacht hatte, leitete die Anhörung unter Ausschluss der Öffentlichkeit; Medienvertreter und andere Beamte durften nicht teilnehmen.

Die Einstufung erfolgte nach über einem Jahr Diskussionen zwischen hochrangigen Beamten und prominenten Kreml-nahen Stimmen über den Kampf gegen den Satanismus in Russland, der mit einer Sondersitzung der Staatsduma im Juli 2024 begann, an der Abgeordnete, Priester und mehrere Propagandisten der staatlichen Medien teilnahmen.

Während der ersten Diskussion stuften die Teilnehmer eine Vielzahl von Gruppen, darunter LGBT-Personen, Befürworter der Kinderlosigkeit, Verfechterinnen des Rechts auf Abtreibung, Mitglieder des ukrainischen Asow-Bataillons sowie die Furry- und Therian-Subkulturen, grob als „satanistisch“ oder destruktive Einflüsse in der Gesellschaft ein.

Im Januar griff Patriarch Kirill, Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche und enger Verbündeter Wladimir Putins, das Thema erneut auf, forderte ein gesetzliches Verbot des Satanismus in Russland und befürwortete einen Gesetzesentwurf, der die Werbung für „okkulte magische Dienstleistungen“ wie Astrologie oder Tarotkartenlegen verbietet.

„Es ist inakzeptabel, dass verschiedene satanische Sekten, die Teil der internationalen satanistischen Bewegung sind, in unserem Land immer noch ungehindert ihre Rituale durchführen, junge Menschen rekrutieren und ihre Gruppen und Gemeinschaften offen in den sozialen Medien registrieren“, sagte Patriarch Kirill damals und fügte hinzu, dass russische Soldaten in der Ukraine „bereit seien, ihr Leben für Werte zu geben, die von Satanisten eindeutig mit Füßen getreten werden“.

Obwohl die von Kirill befürwortete Gesetzgebung am 11. Juli von der Regierung von Ministerpräsident Michail Mussustin mit der Begründung abgelehnt wurde, ihre Definitionen seien zu vage, reichten die Generalstaatsanwaltschaft und das Justizministerium Anfang Juli gemeinsam eine Klage beim Obersten Gerichtshof Russlands ein, in der sie beantragten, die „internationale satanistische Bewegung“ als extremistisch anzuerkennen.

Im November 2023 begnadigte Putin ein Mitglied einer satanistischen Bande, das vier Teenager getötet hatte und eine 20-jährige Haftstrafe verbüßte, in Anerkennung seines Militärdienstes in der Ukraine.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 20.12.2025