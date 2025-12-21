Teile die Wahrheit!

Orbáns Regierung wurde in den letzten Jahren von mehreren Kindesmissbrauchsskandalen erschüttert.

Zehntausende Ungarn haben an einer Demonstration in Budapest teilgenommen und den Rücktritt von Ministerpräsident Viktor Orban gefordert, da er angesichts wiederholter Kindesmissbrauchsskandale im Land nichts unternommen habe.

Seit seiner Rückkehr an die Macht im Jahr 2010 hat Orban versprochen, dem Schutz von Kindern in Ungarn Priorität einzuräumen, doch in den letzten Jahren haben mehrere aufsehenerregende Kindesmissbrauchsskandale seine Regierung erschüttert.

Die Proteste am Samstag, angeführt vom Oppositionsführer Péter Magyar (TISZA), folgten auf neue Vorwürfe gegen eine Jugendstrafanstalt in Budapest im September. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigten, wie der Leiter der Jugendstrafanstalt in der Szolo-Straße einem Jungen gegen den Kopf trat.

Anfang dieser Woche wurden vier Mitarbeiter festgenommen, und die Regierung kündigte an, alle derartigen Kindereinrichtungen unter direkte polizeiliche Aufsicht zu stellen.

Am Samstag zogen Tausende Demonstranten mit einem Transparent mit der Aufschrift „Schützt die Kinder!“ durch die frostigen Straßen Budapests und forderten die Regierung zu einem härteren Vorgehen gegen die Täter auf. Einige trugen auch Stofftiere und Fackeln, um ihre Solidarität mit den Opfern von Kindesmisshandlung in einem Fall, der mehrere Jahre zurückliegt, zu bekunden.

Am Freitag veröffentlichte Magyar außerdem einen bisher unveröffentlichten offiziellen Bericht aus dem Jahr 2021, aus dem hervorgeht, dass mehr als ein Fünftel der Kinder in staatlichen Betreuungseinrichtungen misshandelt wurden.

„Wir sollten empört sein über das, was mit den schutzbedürftigsten Kindern geschieht“, sagte Zsuzsa Szalay, eine 73-jährige Rentnerin, die an dem Protest am Samstag teilnahm, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Orbáns Regierung hat stets beteuert, dass gegen den Verdacht auf Kindesmissbrauch vorgegangen werde.

Der Premierminister, der bei den voraussichtlich im April stattfindenden Wahlen vor der wohl größten Herausforderung seiner 15-jährigen Amtszeit steht, verurteilte den Missbrauch in einem Interview mit dem Nachrichtenportal Mandiner und nannte ihn inakzeptabel und kriminell. „Selbst junge Straftäter sollten nicht so behandelt werden“, fügte er hinzu.

Die Demonstranten erklärten jedoch am Samstag, Orbáns Reaktion sei unzureichend.

„Normalerweise würde eine Regierung nach einem solchen Fall gestürzt werden“, sagte der 16-jährige David Kozak gegenüber AFP.

Im vergangenen Jahr beugte sich auch Präsidentin Katalin Novak dem öffentlichen Druck und trat zurück, nachdem sie den stellvertretenden Direktor einer staatlichen Kinderschule begnadigt hatte, der wegen Vertuschung von sexuellem Missbrauch durch den Direktor verurteilt worden war.

„Für sie liegt das Problem nicht darin, dass die Missbräuche stattgefunden haben, sondern darin, dass sie aufgedeckt wurden“, fügte Kozak hinzu.

Skandal um Prostitutionsring

Hinzu kam im Sommer dieses Jahres ein weiterer Skandal um mögliche kriminelle Machenschaften in einer Jugendstrafanstalt in Budapest. Drei Mitarbeiter waren in diesem Zusammenhang verhaftet worden – unter ihnen ein ehemaliger Direktor, dem unter anderem die Leitung eines Prostitutionsrings vorgeworfen wird.

Zuletzt wurden zudem Bildern einer Überwachungskamera publik, die zeigen, wie ein Direktor dieser Anstalt einen Jungen gegen den Kopf trat. Vier Mitarbeiter waren Anfang der Woche in Gewahrsam genommen worden, die Regierung stellte alle Einrichtungen dieser Art unter polizeiliche Aufsicht.

Darüber lesen sie kein Wort bei den „Aufgewachten“ auf Telegram oder in den Sozialen Medien, weil ja in Ungarn und Russland die perfekte heile Welt herrscht.

