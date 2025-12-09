Top Forscher überzeugt: “Eine geheime Gruppe nutzt fortschrittliche UFO-Technologie für kriminelle Operationen!“ (Video)

Teile die Wahrheit!

Am 9. März 2025 erschien in den Kinos der Dokumentarfilm „Age of Disclosure“ von Dan Farah. Darin behaupten ehemalige US-Regierungsbeamte, dass eine außerirdische Intelligenz auf der Erde präsent sei, was jahrzehntelang von der Regierung der Vereinigten Staaten vertuscht worden sei.

Auch der US amerikanische Arzt und UFO-Forscher Dr. Steven hat sich den Film angeschaut. Zusammen mit Filmproduzent Blake Cousins ​​diskutiert Greer auf YouTube ausführlich über die falsche Darstellung der Wahrheit. Von Frank Schwede

„Age of Disclosure“ feierte am 9. März 2025 Premiere auf dem SXSW Film Festival und wurde anschließend in drei Kinos sowie als Stream veröffentlicht. Die Kritiken fielen Gemischt aus, wobei Wissenschaftler und skeptische Kommentatoren die Beweisführung infrage stellten.

Die Dokumentation enthält auch Interviews mit ehemaligen und amtierenden US-Politikern, Militärangehörigen und Geheimdienstmitarbeitern sowie Wissenschaftlern und Regierungsmitarbeitern.

Einige behaupten, die US Regierung wisse seit 1947 von außerirdischem Leben und versuche die Technologie zu bergen. Louis Elizondo, ehemaliger Mitarbeiter des US Verteidigungsministeriums und seine Kollegen aus dem AATIP-Programm, Hal Puthoff und Eric Davis, behaupten, ein geheimes Regierungsprogramm (The Legacy Program) entdeckt zu haben, in dem über 80 Jahre lang Beweise für eine außerirdische Intelligenz untersucht und vertuscht wurde.

Auch der US-amerikanische Arzt und UFO-Forscher Dr. Steven Greer, der bekannt ist für sein Engagement bei der Offenlegung geheimer Informationen über UFOs und außerirdisches Leben, hat sich ausführlich mit der Dokumentation beschäftigt.

Greer hat in den letzten 30 Jahren hochrangige Regierungsbeamte weltweit informiert und Hunderte von Interviews, Pressekonferenzen und Vorträge gehalten, sieben Bücher geschrieben, außerdem ist er Produzent zahlreicher Dokumentationen. (Der Raumfahrt-Schwindel: TR-3B: Das fliegende Dreieck und der Aufbruch in ein neues Zeitalter)

Greer sagt, UFOs seien real und einige sogar tatsächlich außerirdischen Ursprungs. Doch rund 80 Prozent derer, von denen Menschen behaupten, sie am Himmel gesehen zu haben, seien von Menschenhand geschaffen und in der Vergangenheit für geheime kriminelle Operationen wie Drogenhandel, Menschenhandel, Kinderhandel, Entführungen und Mord eingesetzt worden, so Greer:

„Tatsächlich stieß unser Whistleblower, der Marineinfanterist Michael Herrera, im Jahr 2009 in Indonesien auf eine dieser Operationen, bei der verängstigte Menschen in ein künstlich angefertigtes, achteckiges UFO verladen wurden, um dort für Menschenversuche missbraucht zu werden.

Wir kennen auch Whistleblower, die selbst betroffen waren und diese Operationen dokumentieren konnten, bei denen Menschen missbraucht werden. Und natürlich hätte jeder, der dieses Objekt gesehen hätte, geschworen, es sei ein außerirdisches Objekt, wenn er diese Informationen nicht gehabt hätte.“

Eine falsche Erzählung konstruieren

Wer es nicht glaubt, dem empfiehlt Greer, sich seine Dokumentation „The Lost Century – And How to Reclaim It“ anzusehen. Sie dokumentiert ein Jahrhundert exotischer Technologien, sowohl menschliche als auch außerirdische, die in heutigen fortschrittlichen Technologien Anwendung finden.

Greer erinnert in diesem Zusammenhang an Brad Sorenson, der im Jahr 1988 eine Flugschau auf einem stillgelegten Luftwaffenstützpunkt in Kalifornien besuchte, wo eine geheime Flugschau mit außerirdischen Reproduktionsfahrzeuge (ARVs) stattfand, die sich in einem geheimen Hangar befanden.

Greer: „Die wurden Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre gebaut. Und zu dieser Zeit, sagte er, waren sie überall im Weltraum und sogar in unserem Sonnensystem unterwegs, allerdings nicht interstellar. Bevor wir also auf dem Mond landeten, flogen diese geheimen Flugzeuge herum.

Und so können Sie sich vorstellen, was passiert, wenn so etwas seit über 65 Jahren in Betrieb ist. Stellen Sie sich vor, was sie heute haben, nachdem Billionen von Dollar in weiteres Reverse Engineering investiert wurden und die brillantesten Wissenschaftler, die ich persönlich je getroffen habe, in diesen geheimen Programmen arbeiten, von denen weder die Mitglieder des Kongresses noch das Weiße Haus etwas weiß.“

„Age of Disclosure“ sieht Greer mit kritischen Blicken, weil die Dokumentation seinen Worten nach nicht aufklärt, sondern eher das Gegenteil erreichen soll, nämlich desinformieren.

Greer bringt seine Kritik auf den Punkt und sagt: „Dieser Film ist in Wirklichkeit ein Versuch, die Enthüllungen zu instrumentalisieren und eine falsche Erzählung zu konstruieren, in der es heißt, dass Außerirdische für uns Bedrohung darstellen.

Wenn man sich diesen Film immer und immer wieder ansieht, wird immer wieder die Bedrohung der nationalen Sicherheit betont. Fakt ist aber, dass es keine Beweise dafür gibt, dass sie uns jemals angegriffen haben.“

Laut Greer gibt es aber Beweise dafür, dass Außerirdische vom Militär angegriffen wurden. Dieser Film ist nach Meinung des UFO-Forschers darauf ausgelegt, den Durchschnittspolitiker, Medienschaffenden und die breite Öffentlichkeit zu täuschen, die nicht über ausreichende Hintergrund-Informationen verfügen.

Greer versucht das in diesem Beitrag zu korrigieren, weshalb er ihn „Zeitalter der Täuschung“ und nicht „Zeitalter der Offenlegung“ nennt.

Der UFO-Forscher betont, dass diese Art Technologie, anders als in der Öffentlichkeit zugegeben, sehr wohl gut verstanden ist und von einer kriminellen Organisation verschleiert wird, die seit Jahrzehnten diese hochentwickelten, nachgebauten, sogenannten außerirdischen Technologien auf immer gefährlichere Weise einsetzt.

Keine Beweise für eine außerirdische Bedrohung

Jeder, der an diesen illegalen Operationen mitarbeitet, ist aufgrund der nationalen Sicherheit zur Geheimhaltung verpflichtet. Das wird zumindest immer so behauptet.

Doch das ist nicht korrekt, sagt Greer:

„Wenn es sich um eine illegale Operation handelt, hat sie keine Sicherheitsfreigabe.

Man kann nicht beides haben. Man kann die Gesetze zur nationalen Sicherheit nicht nutzen, um auf darüber kriminelle Machenschaften zu vertuschen. Daher gibt es keine Geheimhaltungsstufe.

Und das ist die Grundlage des Offenlegungsprojekts. Also, falls jemand das hier hört: wenn Sie beim Militär, im Geheimdienst, in der Wirtschaft oder in der Regierung sind und Kenntnisse darüber haben, sind Sie in dieser Angelegenheit nicht an Ihre Geheimhaltungsvereinbarung gebunden.

Diese Programme werden seit den 1950er Jahren auf illegale und verräterische Weise durchgeführt. Und deshalb sind Sie absolut nicht daran gebunden.“

Bewusst soll die Dokumentation den Eindruck erwecken, dass alles, was mit UFOs zu tun hat, außerirdischen Ursprungs und somit für die gesamte Menschheit gefährlich ist – doch genau das Gegenteil ist der Fall.

Greer: „Zum Beispiel wird in diesem Film eine sowjetische Atombombe erwähnt, die irgendwie von den ETs aktiviert wurde. In Wirklichkeit war dieses Flugobjekt höchstwahrscheinlich eines unserer eigenen. (…)

Hinzu kommt, dass wir einen Oberst aus der Sowjetunion haben, der uns seine vollständige Aussage vor vier Jahren zum 20. Jahrestag des öffentlichen Starts des Disclosure Project im Jahr 2001 im National Press Club gegeben hat. Er hat dies nachdrücklich erklärt, und das ist in unserem Archiv, dass es einen thermonuklearen Sprengkopf gab, der überhitzte, und die ETs tatsächlich kamen, um zu verhindern, dass diese Rakete explodierte.

Es gibt jedoch keine Beweise dafür, dass sie versucht haben, einen Krieg anzuzetteln. Man kennt also dieselben Fakten, die dann so verdreht werden, als ob es sich um eine nationale Sicherheitsbedrohung handelte.

Aber die nationale Sicherheitsbedrohung geht Wahrheit nicht von den ETs aus, sie geht von dieser geheimen Gruppe aus, für die dieser Film nur eine Tarnung ist.

Greer betont, dass selbst tatsächliche Ereignisse mit Außerirdischen, die öffentlich bekannt sind, verdreht werden. Der UFO-Forscher bezeichnet das Vorgehen als psychologische Kriegsführung der CIA.

Sie nehmen dieselben Fakten und verdrehen sie so, dass sie zu ihrer Geschichte passen, zu der falschen Geschichte, die ihren Zwecken dient – so, wie das aktuell in allen Bereichen des öffentlichen Lebens geschieht, so Greer.

Tausende nicht identifizierte Unterwasserobjekte

Jetzt sind genau diese Leute auf der Flucht und versuchen den Anschein zu erwecken, als wären sie die Guten und würden Dinge preisgeben, aber sie tun dies auf eine Weise, die die wichtigsten Aspekte verfälscht und ihre eigenen kriminellen Machenschaften vertuscht, so Greer weiter.

Greer spricht auch die Tic Tac-Objekte an, die 2004 von einem gewissen David Fraver an Bord einer F-18 während eines Militärmanövers im Jahr 2004 vor der Küste von San Diego beobachtet wurden und die weltweit für Schlagzeilen sorgten.

Alle glaubten damals, dass es sich tatsächlich um außerirdische Objekte handelte – doch weit gefehlt so Greer. Er erklärt, was wirklich passierte:

„ Außer David Fraver haben sich noch mehr Militärangehörige gemeldet, die das Tic Tac-Objekt aus erster Hand beobachtet haben. Darunter ein Green Berett, den wir befragt haben, der dasselbe Gerät im Einsatz gesehen hat, und zwar durch menschliche Militäroperationen.

Wenn so ein Objekt in ein militärisches Operationsgebiet oder ein geheimes Gebiet eindringt, von dem das reguläre Militär nichts weiß, dann wird angenommen, dass es sich um einen ausländischen Gegner oder Außerirdische handelt, obwohl es in Wirklichkeit eine Zelle ist.

Es ist eine abgeschottete Operation innerhalb unseres eigenen Systems. Und sie sind es, die ihre Kollegen täuschen. Und ich weiß, dass die meisten Leute denken würden: „Wow, das ist wirklich schlimmer, als wir dachten.“ Und genau das passiert jetzt in einigen Kreisen.“

Fraver berichtete, dass die Objekte aus dem Meer kamen, woraus man schließen kann, dass die Raumfahrzeuge sowohl unter Wasser als auch in der Luft operieren können. Laut der UFO-Melde-App Enigma wurden Tausende nicht identifizierte Unterwasserobjekte (USOs) in der Nähe von US-Wasserstraßen aufgezeichnet.

Hochrangige Vertreter der US-Marine warnen, dass diese Objekte eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen. Doch was, wenn es sich in Wahrheit um irdische Technologie handelt, vor der Steven Greer warnt, weil sie noch immer für False Flag-Operationen genutzt wird?

Laut einem Bericht der „Marine Technology News“ wurden bis August 2025 mehr als 9000 mysteriöse Sichtungen im Umkreis von 10 Meilen um die Küste der USA oder großen Gewässern aufgezeichnet – die meisten davon in Kalifornien (389) und Florida (306).

Die Tatsache, dass Objekte mit einem derart ungewöhnlichen Verhalten ungehindert in den Gewässern der USA operieren können und das US-Verteidigungsministerium nichts dagegen unternimmt, zeigt, dass die Regierung der Vereinigten Staaten mehr über das Phänomen weiß, als es nach außen zugibt.

Quellen: PublicDomain/ am 09.12.2025