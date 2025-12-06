Über 1.100 Studien belegen die starke krebshemmende Wirkung von 12 natürlichen Verbindungen.

Teile die Wahrheit!

Krebs breitet sich weltweit explosionsartig aus… doch die sichersten natürlichen Substanzen werden weiterhin ignoriert. Fast so, als ob dieses Schweigen profitabel wäre.

Eine wegweisende Analyse identifiziert 12 natürliche Verbindungen mit breiter Antikrebsaktivität, die konsequent auf zentrale Signalwege wie Zelltod, Immunflucht, Stoffwechselstörungen und Metastasierung abzielen.

Eine wegweisende Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2025 mit dem Titel „ Natürliche Antikrebsprodukte: Erkenntnisse aus der Kräutermedizin“ , die in der Fachzeitschrift „Chinese Medicine“ veröffentlicht wurde, fasste mehr als 1.100 wissenschaftliche Studien zusammen und enthüllte etwas Außergewöhnliches:

In Zell-, Tier- und Multi-Omics-Forschungen zeigten 12 natürliche Verbindungen wiederholt eine starke Antikrebsaktivität – sie lösten den Tod von Krebszellen aus, blockierten die Metastasierung, unterbrachen die Blutversorgung des Tumors, störten den Tumorstoffwechsel und kehrten die Arzneimittelresistenz um.

Bemerkenswerterweise stammt der Großteil dieser Erkenntnisse aus Studien, die seit 2019 veröffentlicht wurden, was einen rasanten Anstieg neuer Forschung auf diesem Gebiet widerspiegelt.

Für diese Analyse untersuchten sie Ergebnisse aus In-vitro-Experimenten (Krebszelllinien), In-vivo-Tumormodellen (Maus-Xenotransplantate, orthotope Tumore, chemisch induzierte Krebserkrankungen, Zebrafischmodelle), Ex-vivo-Mechanismus-Assays und modernen Omics-Plattformen, einschließlich Transkriptomik, Proteomik und metabolischer Profilierung.

Ihr Ziel war es, die Wirkungsweise dieser Verbindungen auf molekularer Ebene zu kartieren. Dabei ergab sich ein auffallend einheitliches Muster: Eine relativ kleine Gruppe natürlicher Moleküle greift wiederholt in die zentralen Überlebenswege von Krebszellen ein – genau jene Systeme, die Wachstum, Ausbreitung, Immunflucht, Angiogenese und Therapieresistenz fördern.

1. Apigenin (Kamille)

Hilft Immunzellen, Tumore zu erkennen ( reduziert PD-L1 ).

Verlangsamt Wachstumssignale in Krebszellen ( hemmt PI3K/AKT, EGFR, ERK )

Verbessert das Ansprechen auf Chemotherapie ( reduziert die MDR1/P-gp-Aktivität )

Begrenzt die Gewebeinvasion ( unterdrückt NF-κB, MMP-2/9 )

Induziert den Zelltod über verschiedene Wege ( Apoptose, Autophagie, Ferroptose )

2. Artemisinin (Einjähriger Wermut)

Erzeugt oxidativen Stress im Tumorgewebe ( ROS , Lipidperoxidation )

Hemmt die Blutgefäßbildung ( antiangiogenetisch )

Verlangsamt die Bewegung von Krebszellen ( reduziert Vimentin und N-Cadherin )

Hilft dabei, Arzneimittelresistenzen entgegenzuwirken ( beeinflusst STAT3, AKT, HSP90 )

Zeigt Aktivität in vielen Tiertumormodellen

3. Berberin (Coptis / Goldenseal)

Stört wichtige Wachstumswege ( PI3K/AKT , HER2 , TGF-β )

Reduziert tumorfördernde Entzündungen ( NF-κB )

Hilft dabei, Arzneimittelresistenzen ( P-gp , MRP1 , NRF2 ) umzukehren

Verringert die Signale der Immunabwehr ( PD-L1 )

Reduziert das metastatische Verhalten ( MMP-2/9 )

Löst den Zelltod von Krebszellen aus ( Apoptose , Autophagie , Ferroptose )

Reduziert Entzündungen im Tumorgewebe ( NF-κB , STAT3 )

Hemmt das Blutgefäßwachstum ( VEGF-Hemmung )

Hilft dabei, Chemotherapieresistenzen ( P-gp , BCRP ) zu überwinden.

Reduziert invasives Verhalten ( Twist1 , MMP-9 , EMT-Marker )

5. Emodin (Rhabarberwurzel / Japanischer Staudenknöterich)

Stört die Kommunikation von Krebszellen ( Wnt/β-Catenin , STAT3 , NF-κB )

Leitet verschiedene Arten des Zelltods ein ( Nekroptose , Ferroptose ).

Stört den Krebsstoffwechsel ( Reduktion von GLUT1 )

Die Ausbreitung wird durch die Reduzierung von Enzymen, die Gewebeschranken durchbrechen ( MMP-2/9 ), begrenzt.

Hilft dabei, Arzneimittelresistenzen ( P-gp , GST ) entgegenzuwirken

6. EGCG (Grüner Tee)

Verlangsamt das Wachstum durch Unterbrechung wichtiger Signalwege ( PI3K/AKT/mTOR )

Fördert den programmierten Zelltod ( Bax↑, Bcl-2↓ )

Reduziert Entzündungen ( STAT3 )

Hemmt Invasion und Angiogenese ( MMP-2/9 , VEGF )

Verringert die Arzneimittelresistenz ( P-gp-Suppression )

Reduzierung des metastatischen Verhaltens ( EMT-Hemmung , MMP-Suppression )

Verbesserung der Immunantwort ( Herunterregulierung von STAT3 )

Förderung des Zelltods von Krebszellen ( Caspase-Aktivierung )

Hilft dabei, die normale Wachstumsregulation wiederherzustellen ( p53 , PTEN ).

Einige Formen beeinflussen die Darmmikrobiota, die mit der Tumormikroumgebung in Zusammenhang steht.

8. Icariin / Icaritin (Geilkraut)

Unterstützung der Immunerkennung von Tumoren ( CD8+ T-Zellen , CXCL9/10 )

Reduzierung von PD-L1 (einem wichtigen Schutzschild, den Tumore zur Tarnung nutzen)

Hemmung von Tumorwachstumssignalen ( PI3K/AKT )

Chemotherapieresistenz entgegenwirken ( P-gp , MRP1 )

Verbesserung der Zelladhäsion und Verringerung der Invasivität ( Hochregulierung von E-Cadherin )

Aktiviert schützende Gene ( p53 )

Reduziert Entzündungen ( NF-κB )

Verlangsamt invasives Verhalten ( Vimentin↓, EMT↓ )

Leitet mehrere Zelltodwege ein ( Apoptose , Autophagie , Ferroptose )

Zeigt Synergieeffekte mit herkömmlichen Behandlungen

Verlangsamt Wachstumssignale ( mTOR , STAT3 )

Verringert die Entwicklung von Blutgefäßen im Tumor ( antiangiogenetisch )

Begrenzung der Ausbreitung ( Wnt/β-Catenin-Hemmung )

Unterstützt die Mitochondrienfunktion

Verringert die PD-L1-Expression

11. Triptolid (Donnergott-Rebe)

Sehr wirksam bei niedrigen Konzentrationen ( nanomolarer Bereich )

Blockiert mehrere tumorfördernde Signalwege ( NF-κB , STAT3 , AKT/mTOR )

Verringert die Signale der Immunabwehr ( PD-L1 , CD47 )

Fördert Apoptose und Zellzyklusarrest

12. Ursolsäure (Äpfel, Basilikum, Rosmarin)

Fördert Zelltodwege ( p53 , ROS )

Verlangsamt das Tumorwachstum ( AKT/mTOR-Hemmung )

Begrenzt die Metastasierung ( CXCL12 , FN1 )

Hilft dabei, die Arzneimittelresistenz zu verringern

Aktiviert Stresswege im Zusammenhang mit Ferroptose ( NRF2-Unterdrückung )

Obwohl die Übersichtsarbeit keine detaillierten Ergebnisse klinischer Studien enthält, stellt sie eine der umfassendsten Sammlungen präklinischer Evidenz zur Wirkung natürlicher Verbindungen auf Krebs dar. Zellstudien, Xenograft-Modelle, orthotope Tumoren und Multi-Omics-Analysen zeigen ein bemerkenswertes Muster:

Diese Moleküle stören durchgängig dieselben zentralen Signalwege, die Tumorwachstum, Immunflucht, Metastasierung und Therapieresistenz fördern.

Wichtig ist, dass einige dieser Verbindungen – wie Curcumin, Artemisininderivate, Ginsenoside, Icaritin, Silibinin und Resveratrol – nicht mehr nur im Labor erforscht werden.

Mehrere klinische Studien der frühen und mittleren Phase laufen bereits, und im Fall von Icaritin und bestimmten Ginsenosiden schreiten die Phase-II- und Phase-III-Studien aktiv voran. Die wissenschaftliche Gemeinschaft wird ihnen zunehmend Aufmerksamkeit zuteil.

Angesichts der weltweit steigenden Krebsraten sollten diese gut verträglichen, auf mehrere Stoffwechselwege wirkenden Naturstoffe strengen klinischen Tests unterzogen werden, um ihr therapeutisches Potenzial bei menschlichen Erkrankungen vollständig zu ermitteln.

Quellen: PublicDomain/vigilantfox.com am 01.12.2025