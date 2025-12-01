V-Mann oder Aktion der Linken? Wirre Kandidatenrede in Gießen sollte wohl AfD in Misskredit bringen (Video)

Teile die Wahrheit!

Während draußen der linksfaschistische Mob tobte, sorgte in der Gießener Messehalle gestern ein skurriler Auftritt für Furore beim Gründungskongress der AfD-Jugend, die fortan “Generation Deutschland” heißt:

Ein angeblich 30-jähriger Vorstandskandidat, der sich Alexander Eichwald nannte, hielt eine an grotesker Überzeichnung und inszenierter Theatralik kaum zu überbietende Bewerbungsrede, die für Fassungslosigkeit, Spott und Gelächter sorgte.

Mit rollendem „R“, Klaus-Kinski-ähnlichen Augen und fuchtelnden Fingern dozierte er von „Volksgenossen“ und „Volkskörper“. Schnell kam der Verdacht auf, dass es sich hier nur um ein eingeschleustes U-Boot handeln könne; aus dem Saal erfolgten laut “Bild” skeptische Rufe, etwa: „Sagen Sie mal, sind Sie ein V-Mann!?“

Mancheiner fühlte sich an eine Mischung aus Dr. Emmett Brown aus „Zurück in die Zukunft“ und dem Künstler Eugen Rümpel erinnert – ein Mix aus Ernst und Absurdität, der allerdings aufgrund seiner maßlosen Überzeichnung gnadenlos durchfiel. (Eine Welt ohne Deutschland – ein Monolog über Erfinder, Erbe und die Umerziehung des Erinnerns)

Nach seiner – vom Vorstand wegen Zeitüberschreitung abgebrochenen – Rede auf seine Aussprache und Akzent angesprochen, behauptete Eichwald, er sei Russlanddeutscher und im Alter von neun Jahren nach Deutschland gekommen; als Delegierter entsandt wurde er vom Herforder AfD-Verband, wobei er er erst vor wenigen Monaten in die Partei eingetreten war. “Bild” enthüllt nun Eichwalds Vergangenheit:

Unter dem Pseudonym „Alex Oak“ hatte er jahrelang als erfolgloser Künstler und Musiker im Netz agitiert. Seine Konten bei Amazon, Spotify und X sind zwar gelöscht, doch noch finden sich Screenshots und archivierte Berichte zu bizarren Performances, die er absolvierte:

Als er von Parteikollegen in Gießen mit den Vorwürfen konfrontiert wurde, stammelte Eichwald: „Ich glaube nicht. Ich bin nicht Alex Oak.“

Darauf, dass dass es sich hier in Wahrheit eher um einen linken Spinner handelt, der entweder aus vorsätzlicher Parteischädigungsabsicht oder aus Profilneurose in Gießen auftrat (und dessen Stil auf eine Aktion des “Zentrums für Politische Schönheit” hindeutete), weisen auch Belege im Netz hin, wonach Eichwald/“Oak” 2019 als Praktikant bei der Gleichstellungsstelle in Herford tätig war; dass so einer in der AfD plötzlich Töne anschlagen sollte, die sogar einstige DVU-Hardliner beschämen würde, erscheint doch sehr abenteuerlich.

Da Eichwald in seiner Rede demonstrativ Hitlers rhetorischen Stil imitierte und ein Vokabular gebrauchte (“völkisch”, “deutscher Volkskörper”), das wie aus dem Paranoia-Setzkasten der imaginären Nazi-Jäger stammt, die in ihrem Wahn genau so etwas von der AfD erwarten würden, drohen Eichwald nun Konsequenzen.

Der Herforder AfD-Fraktionschef Michel Schneidermann fühlt sich getäuscht; ihm gegenüber habe sich Eichwald als „designierter Jugendbeauftragter“ der “Heimat-AfD” ausgegeben.

Er werde daher ein Parteiausschlussverfahren gegen Eichwald anstrengen, so Schneidermann zu “Bild”.

Anständige Geste: AfD Hessen dankt Polizei für Einsatz in Gießen

Die AfD-Fraktion im Hessischen Landtag hat den rund 6.000 Einsatzkräften der Polizei, die am Wochenende in Gießen den Gründungskongress der “Generation Deutschland” als neuer Nachwuchsorganisation der AfD gegen eine Armada von Chaoten, gewalttätigen Extremisten und linken Demokratiefeinden schützen und dafür den Kopf hinhalten müssen, für ihren Einsatz gedankt.

Nur dank starker Leistung der Polizei sei es möglich gewesen, dass die AfD ihre neue Jugendorganisation erfolgreich gründen konnte

Trotz erheblicher Aggressionen und Ausschreitungen, vandalischen Akten sowie massiven Blockaden konnte der Kongress in der Messehalle Gießen weitgehend reibungslos stattfinden – auch wenn, ersten Meldungen zufolge, bis zu zwölf Polizisten verletzt wurden.

Statt den bis zu 50.000 erwarteten Demonstranten sei am Ende nur etwa die Hälfte gekommen – trotz vom Linksstaat gemästeter NGOs, deren logistische und organisatorische Zuarbeit und Agitation die Proteste seit Monaten vorbereitet hatten.

“Sehr professioneller Einsatz”

Sandra Weegels, die innenpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion im Wiesbadener Landtag, betonte, dass die Ausübung des demokratischen Rechts zur Gründung einer Parteijugendorganisation in Gießen nur dank des “sehr professionellen Einsatzes der Polizei” möglich gewesen sei.

Das herausgeforderte Gewaltmonopol wurde verteidigt. “Das war eine starke Leistung, für die ich sehr dankbar bin. Linksextreme haben mit aller Gewalt versucht, die Veranstaltung zu verhindern und leider kam es dadurch auch zu Verletzten. Das verurteilen wir aufs Schärfste”, so Weegels.

Die etwa 500 linksextremen Antifaschisten, die am Samstag Nachmittag in einem letzten großen Ansturm versucht hatten, durch die Absperrung durchzubrechen und aufgehalten werden konnten, hätten mit ihrem Vorgehen gezeigt, dass es der Antifa um Angst und Terror geht, den sie mit Gewalt verbreiten wollen.

“Das hat mit dem Schutz der Demokratie aber auch rein gar nichts zu tun. Vielleicht sollte Innenminister Poseck nach den Bildern aus Gießen nochmal darüber nachdenken, von wem wirklich die größte Gefahr im Land ausgeht”, so die AfD-Politikerin.

Video:

