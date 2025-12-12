Warum bebt der Pazifische Feuerring dieses Jahr so ​​heftig?

Teile die Wahrheit!

Sollten wir uns Sorgen machen, dass es in letzter Zeit so viele Aktivitäten entlang des Pazifischen Feuerrings gab? Jedes Mal, wenn es zu einem größeren Ereignis kommt – und das ist in den letzten Wochen recht häufig vorgekommen –, beeilen sich die Experten, uns zu versichern, dass das, was wir beobachten, völlig normal sei. Aber stimmt das wirklich?

Ende letzten Monats schrieb ich einen Artikel darüber, wie Vulkane, die seit Ewigkeiten geschlafen haben, plötzlich überall auf der Welt wieder aktiv werden. Ich verstehe nicht, wie es „völlig normal“ sein kann, dass mehrere Vulkane, die Hunderte oder sogar Tausende von Jahren geschlafen haben, gleichzeitig erwachen. Von Michael Snyder

Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Genauso wenig verstehe ich, wie es „völlig normal“ sein kann, dass es derzeit so viele Erschütterungen entlang des gesamten Feuerrings gibt.

Am Montag erschütterte beispielsweise ein Erdbeben der Stärke 7,6 den Norden Japans …

Ein starkes Erdbeben der Stärke 7,6 erschütterte am späten Montag den Nordosten Japans und führte zu Tsunamiwarnungen und Evakuierungsanordnungen für etwa 90.000 Einwohner.

Die japanische Wetterbehörde teilte mit, dass nach dem Erdbeben, das sich um 23:15 Uhr (14:15 GMT) vor der Küste Japans ereignete, ein bis zu 3 Meter hoher Tsunami die nordöstliche Küste Japans treffen könnte.

Für die Präfekturen Hokkaido, Aomori und Iwate wurden Tsunamiwarnungen ausgegeben, und in mehreren Häfen wurden Tsunamis mit einer Höhe von 20 bis 70 cm beobachtet, teilte die Japanische Meteorologische Agentur (JMA) mit.

Ein Erdbeben der Stärke 7,6 ist ziemlich stark. (Warum erwachen Vulkane, die seit Ewigkeiten geschlafen haben, plötzlich überall auf der Welt zum Leben?)

Die Daily Mail berichtet, dass Gebäude und Fahrzeuge „erzitterten, als der Boden unter ihnen heftig bebte“ …

Videoaufnahmen zeigten, wie Gebäude und geparkte Fahrzeuge zitterten, als der Boden unter ihnen heftig bebte.

Ein weiterer Clip zeigte einen verängstigten Mann in seinem Haus, der zusah, wie Lichter während des Erdbebens umhersprangen, während ein dritter Clip das Ertönen einer Sirene zeigte, die die Bürger vor der drohenden Gefahr warnte.

Wenn es sich hierbei nur um einen Einzelfall handeln würde, könnten wir ihn wahrscheinlich getrost ignorieren.

Tatsächlich wurde Japan im Jahr 2025 von einer Reihe schwerer Erdbebenschwärme heimgesucht, darunter ein massiver Schwarm von 1198 Erdbeben, der sich von Ende Juni bis Anfang Juli erstreckte …

Vom 25. Juni bis zum 4. Juli ereigneten sich insgesamt 1198 Erdbeben in der Nähe der Tokara-Inseln im äußersten Südwesten Japans. Das stärkste dieser Beben, am 4. Juli, erreichte eine Stärke im unteren Bereich von 6 auf der seismischen Intensitätsskala der Japanischen Meteorologischen Agentur (JMA). [ 22 ] Dieser Erdbebenschwarm war der stärkste in der Region seit 1995. [ 23 ] Nach mehreren Erdbeben der Stärke 5+ auf der JMA-Skala, entsprechend etwa VII auf der Mercalli-Skala , beantragten 31 Anwohner die Evakuierung auf das japanische Festland. [ b ] [ 25 ] [ 26 ]

Ich glaube ganz sicher nicht, dass das normal war.

Ende Juli erschütterte ein Megathrust-Erdbeben der Stärke 8,8 den Pazifischen Feuerring unweit der Küste der Halbinsel Kamtschatka…

Am 30. Juli 2025 um 11:24:52 Uhr PETT (29. Juli, 23:24:52 Uhr UTC ) ereignete sich vor der Ostküste der Halbinsel Kamtschatka im russischen Fernen Osten , 119 km ostsüdöstlich der Küstenstadt Petropawlowsk-Kamtschatski , ein Megathrust-Erdbeben der Magnitude 8,8 . [ 3 ] [ 4 ] Es war das stärkste weltweit registrierte Erdbeben seit dem Tōhoku-Erdbeben von 2011 [ 5 ] und zählt zusammen mit den Erdbeben von Ecuador/Kolumbien 1906 und Chile 2010 zu den sechs stärksten jemals von Seismometern aufgezeichneten Beben . [ 6 ]

Dieses Beben war Teil eines weltweiten Erdbebenschwarms von 494 Erdbeben mit einer Magnitude von 5,0 oder höher innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen.

Das waren etwa viermal so viele Erdbeben der Stärke 5,0 oder höher, wie wir normalerweise in einem typischen Monat erleben.

Niemand kann behaupten, das sei normal gewesen.

Hier in den Vereinigten Staaten wird die Westküste immer wieder von Erdbebenschwärmen heimgesucht.

Tatsächlich gab es am Montag einen weiteren Erdbebenschwarm in Kalifornien …

Eine Erdbebenserie hat die San Francisco Bay Area erschüttert, nur wenige Kilometer von einigen der bevölkerungsreichsten Städte der Region entfernt.

Am Montag um 12:08 Uhr ET wurde ein Erdbeben der Stärke 3,7 registriert, weniger als drei Meilen von der Stadt San Ramon entfernt. Um 13:06 Uhr folgte ein Beben der Stärke 2,9.

Der US Geological Survey (USGS) gab bekannt, dass es sich dabei um mindestens das sechste und siebte kleine Erdbeben handelte, das die Region seit 5.33 Uhr heute Morgen erschüttert hat.

Die Erdbeben ereigneten sich weniger als 40 Meilen von San Francisco und weniger als 30 Meilen von Großstädten wie Oakland, Concord und San Jose entfernt.

Ein einzelner Erdbebenschwarm in Kalifornien ist keine große Sache.

Doch erst letzte Woche gab es in Kalifornien drei weitere Erdbebenschwärme …

Der Erdbebenschwarm vom Montag war der jüngste seismische Ausbruch in der Bay Area und ereignete sich nur wenige Tage, nachdem die Bewohner der Region drei Tage in Folge von Erdbebenschwärmen erschüttert wurden, die die Nerven entlang der zentralen und nördlichen Küste des Bundesstaates aufwühlten.

Die jüngsten Vulkanausbrüche ereigneten sich auch entlang mehrerer Nebenverwerfungen im größeren San-Andreas-Verwerfungssystem, was die Befürchtung nährt, die Hauptverwerfungslinie könnte sich einem größeren Bruch nähern, den die Einheimischen als „den Großen“ bezeichnen.

Ich habe schon viel über „das große Beben“ geschrieben.

Es kommt.

Und es wird weitaus zerstörerischer sein, als die Experten zugeben.

Hast du den Film San Andreas gesehen ?

Wenn es dann soweit ist, wird es weitaus schlimmer sein .

Auch wer in Alaska lebt, ist in Gefahr.

Am Samstag wurde der Bundesstaat von einem Erdbeben der Stärke 7,0 erschüttert …

Nach Angaben des United States Geological Survey (USGS) ereignete sich am Samstagmorgen ein Erdbeben der Stärke 7,0 in Alaska.

Das Erdbeben ereignete sich laut USGS um 11:41 Uhr Ortszeit nordöstlich von Yakutat, Alaska.

Laut US-Volkszählung hatte Yakutat im Jahr 2020 etwa 657 Einwohner und im Jahr 2023 insgesamt 332 Wohneinheiten. Die interaktive Karte des USGS zeigt, dass die Gemeinde mehr als 480 Kilometer von Anchorage entfernt liegt, wo sich das Erdbeben ebenfalls ereignete.

Dieses Beben war das erste in einer Serie von 164 Beben, die den Bundesstaat in weniger als 24 Stunden erschütterten …

Sogar Anwohner im weit entfernten Anchorage und in Gemeinden jenseits der Grenze im kanadischen Yukon-Territorium berichteten, das Beben gespürt zu haben.

In den 24 Stunden nach dem Hauptbeben registrierten seismische Netzwerke 164 Erdbeben in der Region. Viele davon waren Nachbeben, darunter mehrere mit Magnituden über 5,0. Eine solche Anzahl an Nachbeben ist nach einem starken Erdbeben nicht ungewöhnlich, da sich die Erdkruste entlang der Verwerfungslinien neu ausrichtet.

Die gesamte Südküste Alaskas liegt direkt am Pazifischen Feuerring.

Das gilt für die gesamte Westküste der Vereinigten Staaten.

Wer sich entscheidet, in einer dieser Gefahrenzonen zu leben, geht ein enormes Risiko ein.

Wir erhalten fast täglich neue Warnzeichen, aber die meisten Menschen, die in Risikogebieten leben, ignorieren diese Warnzeichen, bis es zu spät ist.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 09.12.2025