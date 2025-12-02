Teile die Wahrheit!

Die Erforschung einer historischen Spur textlicher Subversion, die ihr talmudisches Haupt wieder erhebt.

Hier ist ein Rätsel, über das der durchschnittliche Kirchengänger nie nachdenkt: Wenn „Jahwe“ der Bundesgott Israels war, der im Alten Testament unzählige Male angerufen wurde, warum fehlt sein Name dann im Neuen Testament völlig? Warum vermeiden es Matthäus, Markus, Lukas, Paulus und Johannes, ihn auch nur ein einziges Mal auszusprechen? Von Dr. Mathew Maavak

Warum hat Jesus selbst diesen Namen weggelassen? Wenn es jemanden gab, der Gottes „heiligen Namen“ vollständig aussprechen oder buchstabieren konnte, dann war es Christus selbst, der erklärte: „Ich und der Vater sind eins.“ (Johannes 10:30).

Dies ist ein großes fehlendes Bindeglied im Alten und Neuen Testament. Was ist der Grund für das Fehlen des Namens? Das Fehlen ist sicherlich kein Versehen der Schreiber oder ein apostolisches Versehen. Es ähnelt eher einem theologischen Erdbeben.

Um diesem Rätsel auf den Grund zu gehen, müssen wir tiefer in die ältesten und maßgeblichsten Manuskripte des Alten Testaments eintauchen – genau jene, die Jesus selbst verwendete, als er während seines Wirkens in verschiedenen Synagogen predigte.

Das Alte Testament zur Zeit Christi

Bereits im ersten Jahrhundert n. Chr. hatte die jüdische Tradition aufgehört, den angeblichen Gottesnamen auszusprechen – sofern es sich überhaupt um einen Eigennamen handelte. Zumindest behauptet uns dies die heutige populäre Theologie, die selbst stark von der talmudischen Tradition beeinflusst ist.

Der gleichen Überlieferung zufolge wurde der Name sozusagen in Stein gemeißelt, als Gott Moses in Exodus 3:14-15 seinen Bundesnamen ausdrücklich offenbarte („Dies ist mein Name für immer“). Gängige englische Übersetzungen geben den Namen jedoch folgendermaßen wieder:

„Ich bin, wer ich bin“

„Ich bin, was ich bin“ oder

„Ich werde sein, was ich sein werde.“

Was ist der Grund für diese Divergenz? Das ist nicht unbedingt ein Name, sondern eine Feststellung einer Tatsache, eine zeitlose Feststellung des Seins. (Jesus Christus war ein Außerirdischer, der seine Gestalt verändern konnte)

Die Wahrheit hinter diesem Mysterium wurde jedoch von der Kanzel bewusst verschwiegen. Paläohebräisch – die ursprüngliche Schrift und Sprache, in der die göttliche Selbstidentifikation kodifiziert wurde – war nach dem babylonischen Exil praktisch ausgestorben. Juden begannen daraufhin, Aramäisch (die Sprache Babylons) in ihren alltäglichen und religiösen Gesprächen zu verwenden. Man glaubte, die Bücher Daniel und Esra seien auf Aramäisch verfasst. Und auch der Talmud – geschrieben lange nach Christi Kreuzigung – wurde ursprünglich in babylonischem Aramäisch verfasst.

Jesus sprach, wie wir alle wissen, Aramäisch, da dies die „hebräische Sprache“ der damaligen Zeit war. Als Paulus vor König Aggripa von seinem Damaszener-Erlebnis berichtete, wo eine himmlische Stimme in „hebräischer Sprache“ zu ihm sprach, bezog er sich auf Aramäisch. Hier ist die Passage und lesen Sie, was in der Fußnote steht.

Schnappschuss von www.biblegateway.com

Warum verwendete Gott nicht die Vollform JHWH, den angeblichen göttlichen Namen, um sich zu legitimieren, da Paulus bis dahin ein militanter Pharisäer war? Als Paulus fragte: „Wer bist du, Herr?“, wurde ihm lediglich gesagt:

„Ich bin Jesus, den du verfolgst.“ (Apostelgeschichte 26:15). Gott stellte sich nicht einmal einem Pharisäer wie Paulus als „Jahwe“ oder „Jah“ vor.

Nirgendwo im Neuen Testament wird dieser angebliche heilige hebräische Name auch nur von Aposteln und Gläubigen erwähnt, die durch die Kraft des Heiligen Geistes unzählige Wunder vollbrachten (Lukas 10).

Den Hinweis darauf, wie die Unantastbarkeit dieses Namens zustande kam, gab übrigens Paulus selbst preis, der in Titus 1:14 seine Mitgläubigen vor „ jüdischen Mythen und den Geboten von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden “ warnte.

Denn womit wir es hier wirklich zu tun haben, ist ein hartnäckiger talmudischer Mythos, der auch heute noch die schlichte und einfache Wahrheit des Evangeliums verschleiert.

Eine alte Textsubversion

Der heute vorherrschenden Kirchenlehre zufolge war es reine Ehrfurcht oder Furcht vor Gott, die die jüdischen Gläubigen der Antike dazu trieb, bei jeder Erscheinung JHWHs als Ersatz für Adonai („Herr“) zu verwenden. Doch hier wird es interessant.

Das Tetragrammaton יהוה (JHWH) erscheint 6.828 Mal im masoretischen Text, der heute die Grundlage vieler populärer Übersetzungen des Neuen Testaments bildet. Es wurde jedoch erst volle 1.000 Jahre nach Christus fertiggestellt und formalisiert.

In der älteren Septuaginta, die von Jesus und den Aposteln verwendet und fast ausschließlich im Neuen Testament zitiert wurde, wurde stattdessen der griechische Begriff Kyrios verwendet , der einfach „Herr“ bedeutete.

Als Paulus in Römer 10,13 unter Berufung auf Joel 2,32 erklärte: „Jeder, der den Namen des Herrn (Kyrios) anruft , wird gerettet werden“, bezog er sich auf die Septuaginta. Darüber hinaus haben wir es im Neuen Testament mit einem bestimmten Namen zu tun, der über allen anderen steht.

Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, 10 damit in dem Namen Jesu sich jedes Knie beuge, der Himmlischen und Irdischen und Unterirdischen, 11 und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. (Philipper 2,9-11)

War das ursprüngliche Tetragrammaton in den Namen und die Person Christi integriert? Oder war es lediglich ein allgemeiner Name für Gott?

Weitere Überlegungen

Wie also beschreibt die Septuaginta (LXX) Gottes Antwort, als Moses in Exodus 3 nach seinem Namen fragte? Sie lautet:

Ἐγώ εἰμι ὁ ὤν

„Ich bin derjenige, der ist.“

Dieser Text findet sich in den meisten kritischen Ausgaben (Rahlfs, Göttingen) und in bedeutenden Handschriften wie dem Codex Vaticanus und dem Codex Alexandrinus. Auch hier war Gottes Antwort eher eine deklarative Aussage.

Gibt es jedoch Hinweise darauf, dass ein Tetragrammaton – das möglicherweise eine allgemeinere Bedeutung hatte – im Alten Testament verwendet wurde? Gibt es Hinweise auf seine Verwendung im Neuen Testament?

Absolut. Sie wurden durch die paläohebrasilianischen Buchstaben 𐤉𐤄𐤅𐤄 dargestellt , die keinerlei Ähnlichkeit mit der relativ modernen quadratischen hebräischen Schrift aufweisen.

Ich gehe daher davon aus – und das ist nur meine Meinung –, dass 𐤉𐤄𐤅𐤄 eine allgemeine Beschreibung für Gott war. Vielleicht, nur vielleicht, enthielt die ursprüngliche Sprache, in der es ausgesprochen wurde, den Hinweis auf Jesu Namen und Identität. Im Neuen Testament müssen wir uns darüber jedoch keine Sorgen machen.

Wenn wir „Halleluja“ rufen (was im Buch der Offenbarung viermal erwähnt wird), rufen wir außerdem buchstäblich „Gelobt sei der Herr“ und rufen nicht irgendeinen mystischen Namen an.

Kurz gesagt: Alle Autoren des Neuen Testaments verwenden Kyrios , um sowohl auf Gott als auch auf Christus zu verweisen.

Abschließender Warnhinweis

Der Talmud schreibt dem Tetragrammaton eine tiefe mystische Essenz und esoterische Bedeutung zu – im krassen Gegensatz zum Neuen Testament.

Sie können den Namen Jesus (Englisch), Yeshu (meine Muttersprache – abgeleitet vom Aramäischen) oder Yasu (Chinesisch) in Anbetung, Heilung und Befreiung anrufen. Die Kraft geht in der Umgangssprache nicht verloren.

Vergleichen Sie dies nun mit dem Talmud: Laut Kiddushin 71a :

Die Weisen lehrten: „Die Weisen übermittelten ihren Schülern den eindeutigen Namen [d. h. das Tetragrammaton] alle sieben Jahre; manche sagen sogar zweimal in sieben Jahren. Rabbi Nehemia sagt: „Nur den Bescheidenen alle siebzig Jahre.“

Dies impliziert, dass das Tetragrammaton ein esoterisches Geheimnis war , das selten gelehrt wurde, um Missbrauch zu verhindern. Und in einer anderen Passage des Talmud, Sanhedrin 90a:

Rabbi Yehudah sagt: Wer den Namen [das Tetragrammaton] gemäß seinen Buchstaben ausspricht, hat keinen Anteil an der kommenden Welt.

Ich schreibe dies, weil der Leser sich der bedrohlichen Ausbreitung der Bewegungen der hebräischen Wurzeln, des christlichen Zionismus, des christlichen Nationalismus und der noachidischen Gesetze bewusst sein sollte, die integraler Bestandteil des antichristlichen Systems sind. Sie sind es, die die Wörter Yeshua (messianisches Judentum) und ihre verschiedenen Überschneidungen innerhalb der Bewegung des Heiligen Namens (SNM) in Form von Yehoshua, Yahshua und Yahoshua populär machen. Vermeiden Sie diese Namen um jeden Preis. Es gibt einen Namen für Jesus in Ihrer eigenen Umgangssprache , wo er „ein Name über allen anderen Namen“ bleibt.

Dieser antichristliche Geist schleicht sich in alle Lebensbereiche ein. Sogar die Technologie beugt sich ihm. Schauen Sie sich das Titelbild dieses Artikels an. Ich habe versucht, sowohl ChatGPT als auch Grok dazu zu bringen, ein einfaches Bild zu generieren, das die paläo-hebräischen Zeichen 𐤉𐤄𐤅𐤄 darstellt, und das Folgende kam dem am nächsten.

Ich habe es noch einmal versucht. Aus irgendeinem mir immer noch unerklärlichen Grund ist KI nämlich ziemlich schlecht darin, auf Aufforderung präzise Bilder zu generieren – es sei denn, es handelt sich um pornografische oder skatologische Aufforderungen. Sie hätte das Skript (𐤉𐤄𐤅𐤄) einfach ausschneiden und in einen Papyrus-Hintergrund einfügen müssen, aber das war für künstliche Intelligenz offenbar zu schwierig.

Ich habe ein letztes Mal nachgefragt (dazu zählen nicht ähnliche Anfragen bei Grok, da ich mir mittlerweile sicher war, dass eine einfache Anfrage wie diese nicht erfüllt werden würde. Es ist fast so, als wäre das VERBOTEN.

Welche Gruppierung oder Religion verbietet die Namen Christi/Gottes, außer in Form abscheulicher Verwünschungen?

Und zu guter Letzt: Wenn der göttliche Name so heilig wäre, warum dürften dann die einfachen Leute ihre Kinder Matityahu (Matthäus = Geschenk Gottes) oder Netanyahu nennen?

Quellen: PublicDomain/drmathewmaavak.substack.com am 13.10.2025