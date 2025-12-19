Warum weiß niemand, wie viele Länder es gibt? Die wahren Gründe für unsere Uneinigkeit

Teile die Wahrheit!

Die meisten Menschen gehen davon aus, dass die Anzahl der Länder auf der Welt eine Tatsache ist – 195, 197 oder 193, je nachdem, aus welchem ​​Quizbuch sie gelernt haben. Doch bei genauerer Betrachtung schwindet dieses Vertrauen. Das moderne internationale System ist kein übersichtliches Raster eindeutig anerkannter souveräner Staaten.

Vielmehr ist es ein politischer Markt, geprägt von militärischem Schutz, der Kontrolle durch die UNO, historischen Konflikten, globalen Allianzen und reinem geopolitischem Einfluss.

Wenn Kosovo als Land gilt, sollte es dann nicht auch Abchasien tun? Wenn Palästina Beobachterstatus hat, warum nicht Somaliland, das friedliche Wahlen abhält und besser funktioniert als viele UNO-Mitglieder?

Was macht ein Land eigentlich zu einem Land? Und noch wichtiger: Warum bleiben manche De-facto-Nationen unsichtbar?

Warum die offizielle „193“ nicht wirklich funktioniert

Die Vereinten Nationen führen 193 Mitgliedstaaten und 2 Beobachterstaaten (Palästina und Vatikanstadt). In Schulbüchern werden oft Taiwan und Kosovo hinzugefügt, um auf die gängige Zahl von 197 Ländern zu kommen. All diese Zahlen zeugen jedoch von unterschiedlichen, scheinbaren Konsensvorstellungen und stellen keine eindeutigen Klassifizierungen dar.

Taiwan beispielsweise war einst Gründungsmitglied der Vereinten Nationen und wurde 1971 zugunsten Pekings ausgeschlossen. Dies war keine rechtliche Korrektur, sondern ein politischer Deal aus der Zeit des Kalten Krieges. Kosovo existiert nur, weil die NATO den serbischen Rückzug erzwang, und seine Unabhängigkeit wird allein durch westliche Militärhilfe gesichert.

In beiden Fällen geht es um Macht und nicht um Prinzipien. Sollten sie als solche gelten, gerät die gesamte globale Anerkennungsstruktur ins Wanken. (Mysteriöse Landkarte: Hereford Mappa Mundi: Legendäre Städte, monströse Rassen und seltsame mittelalterliche Bestien (Video))

Nationen ohne Erlaubnis: Die De-facto-Staaten

Was ist mit den nicht oder nur teilweise anerkannten Gebieten, die viele – und manchmal alle – der „Kriterien“ für Staatlichkeit erfüllen? Werden sie nur deshalb nicht in die „offizielle“ Länderzählung aufgenommen, weil die mächtigsten westlichen Regierungen sie nicht anerkennen wollen?

Abchasien und Südossetien

Diese beiden Gebiete spalteten sich nach Kriegen, die von russischer Militärmacht unterstützt wurden, von Georgien ab. Sie:

Sie führen ihre eigenen Regierungen

Regelmäßige Wahlen abhalten

Verwenden Sie den russischen Rubel

Behalten ihre eigenen Grenzen bei

Abchasien hat sogar eigene Münzen und Banknoten geprägt – ein stärkeres Zeichen der Souveränität als Kosovo, das den Euro eher durch Duldung der EU als durch einen offiziellen Vertrag verwendet.

Tatsächlich besteht einer der wenigen wirklichen Unterschiede zwischen diesen Staaten darin, welche Großmacht sie schützt. Kosovo wird von der NATO unterstützt, Abchasien und Südossetien hingegen von Russland. Folgt die Anerkennung also eher Bündnissen als Prinzipien?

Transnistrien

Der schmale Gebietsstreifen zwischen Moldau und der Ukraine spiegelt die georgischen Abspaltungen nahezu exakt wider. Transnistrien, offiziell die Pridnestrowische Moldauische Republik (PMR):

Unabhängigkeitserklärung von Moldawien

Nach einem von Russland unterstützten Krieg de facto Autonomie erlangt

Unterhält seine eigenen Institutionen und Streitkräfte

Gibt eine eigene Währung heraus, den Pridnestrowischen Rubel.

Transnistrien funktioniert somit nahezu wie ein vollständig autonomer Staat. Ignoriert der Westen seine Existenz, weil es von Russland unterstützt wird?

Nordzypern

Die Türkische Republik Nordzypern entstand nach der türkischen Intervention im Jahr 1974 infolge eines Putsches im griechischen Teil der Insel. Griechisch-Zypern strebt offenbar nur eine Wiedervereinigung unter seinen eigenen Bedingungen an, und die Jahrzehnte seit der Trennung haben zu einem Staat geführt, der:

Hat eine eigene gewählte Regierung

Verwendet die türkische Lira.

Wird vom türkischen Militär geschützt

Interessanterweise war bei Zyperns Beitrittsantrag zur EU im Jahr 2004 ein Wiedervereinigungsreferendum erforderlich. Die türkischen Zyprioten stimmten tatsächlich für die Wiedervereinigung, sogar gegen ihre eigene Regierung. Die griechischen Zyprioten hingegen lehnten sie ab und entschieden sich damit faktisch für den Erhalt der Teilung.

Somaliland

Der vielleicht eindrücklichste Fall von allen: Somaliland erklärte 1991 nach dem Völkermord unter dem Barre-Regime seine Unabhängigkeit von Somalia. In den vergangenen 34 Jahren hat es Folgendes erlebt:

friedliche Wahlen abgehalten

Unterhielt eine eigene Armee

Verwendete seine eigene Währung (den Somaliland-Schilling).

Blieb wohl deutlich stabiler als Somalia selbst.

Somalia scheint nicht in der Lage zu sein, Somaliland zu regieren. Dennoch erkennen internationale Mächte den De-facto-Staat nicht an, was mitunter mit der Wahrung der regionalen Stabilität begründet wird.

Die Anerkennung wird jedoch weniger aus rechtlichen Gründen zurückgehalten, sondern vielmehr, um andere afrikanische Regierungen nicht zu verärgern, die befürchten, ihre eigenen separatistischen Regionen könnten sich dadurch bestärkt fühlen. Im Fall Somalilands scheint es weniger um Staatlichkeit als vielmehr um einen Präzedenzfall zu gehen.

Was versteht die Welt unter einem Land?

Lehrbücher für internationale Beziehungen verweisen auf das Übereinkommen von Montevideo (1993), das einen Staat definiert als einen Staat, der Folgendes benötigt:

Eine ständige Bevölkerung

Ein definiertes Gebiet

Eine funktionierende Regierung

Kapazität für auswärtige Beziehungen

Dies sind jedoch Richtlinien, keine festen Regeln. Würde man das Montevideo-Prinzip strikt anwenden, käme Somaliland infrage, Palästina hingegen wohl nicht. Taiwan hingegen schon, und mehrere UN-Mitgliedstaaten – wie Jemen, Libyen und Somalia – würden scheitern.

Die Anerkennung ist in diesem Fall nicht an die Erfüllung internationaler Kriterien geknüpft. Sie wird vielmehr durch geopolitische Akzeptanz, insbesondere durch Großmächte, gewährt.

Diplomatieexperten bezeichnen diese Unklarheit als „Souveränitätskartell“ – die Vorstellung, dass anerkannte Staaten gemeinsam darüber entscheiden, wer ihrem „Club“ beitreten darf. Damit wäre es die einzige Gruppe weltweit, deren Mitgliedschaft von allen außer dem Antragsteller selbst bestimmt wird.

Ein Land ist das, was mächtige Staaten darüber sagen.

Betrachtet man Beispiele von Ländern, die seit 1945 entstanden sind, lassen sich Muster erkennen:

Bangladesch entstand, weil Indien einen Krieg gegen Pakistan gewann.

Osttimor wurde ein Land, weil Australien seine Sicherheit garantierte.

Kosovo entstand, weil die NATO Serbien zum Rückzug zwang.

Der Südsudan trennte sich mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft.

Taiwan hörte auf, ein Land zu sein, weil die USA 1971 die Seiten wechselten, um ein Gegengewicht zur Sowjetunion zu schaffen.

Die Krim erlangte ihre Unabhängigkeit nicht, weil ihr Schutzmacht Russland für den Westen geopolitisch inakzeptabel war.

Andere Staaten, die gegen das Rahmenwerk verstoßen

Es gibt weitere Ausreißer zu berücksichtigen, wie zum Beispiel:

Westsahara (Demokratische Arabische Republik Sahara)

Marokko marschierte ein und annektierte den größten Teil der Westsahara, was Spanien 1975 zum Rückzug zwang. 1976 rief die Polisario-Front die Unabhängigkeit der Westsahara als Demokratische Arabische Republik Sahara (DARS) aus. Die DARS wird von 46 Mitgliedstaaten anerkannt, 38 weitere haben die Anerkennung zwar zunächst ausgesetzt, bis ein Referendum über das Selbstbestimmungsrecht stattfindet. Sie ist außerdem Mitglied der Afrikanischen Union, und die UN-Generalversammlung erkannte das Recht der Bevölkerung der Westsahara auf Selbstbestimmung sowie die Polisario-Front als deren offizielle Vertretung an.

Mit Ausnahme der USA und Marokkos selbst erkennt kein Staat die Annexion der Westsahara durch Marokko an.

Curaçao, Grönland und die Färöer-Inseln

Alle diese:

Sie haben ihre eigenen Regierungen

Kontrolle der internen Angelegenheiten

Habt separate Fußballmannschaften

Einige internationale Abkommen aushandeln

Sie sind aber keine eigenständigen Länder, weil ihre Mutterstaaten dies so festlegen.

Die Cookinseln

In einem besonders verwirrenden Fall fallen die Cookinseln gleichzeitig in die Kategorie der Staaten, die sie als solche anerkennen, und in die Kategorie der Nicht-Staaten. Offiziell sind sie ein „selbstverwalteter Staat in freier Assoziierung mit Neuseeland“ und können selbstständig Verträge unterzeichnen. Einige UN-Organisationen behandeln sie wie einen souveränen Staat, andere nicht.

Alle Staatsangehörigen der Cookinseln sind neuseeländische Staatsbürger, und das Staatsoberhaupt ist der neuseeländische Monarch. Stand 2025 unterhalten die Cookinseln diplomatische Beziehungen zu mindestens 65 UN-Mitgliedstaaten sowie zum Vatikan, zum Kosovo, zu Niue und zur EU.

Die USA erkennen die Unabhängigkeit der Cookinseln an, andere Länder wie Frankreich hingegen nicht.

Abschließender Gedanke

Die Realität ist voller Länder, die sich wie Staaten verhalten, aber nicht anerkannt sind, und anerkannter Staaten, die kaum als solche funktionieren.

Die Annahme, es gäbe 193, 195, 197, 202 oder mehr Staaten, beruht auf einer undurchsichtigen Liste von Faktoren, darunter die Frage der militärischen Unterstützung. Ganze Bevölkerungsgruppen werden von den herrschenden Staaten wie Spielfiguren im Schachspiel hin und her geschoben.

Die Grenzen der Souveränität sind keine Tatsachen, sondern das Ergebnis geopolitischer Verhandlungen – fragil, veränderlich und oft sogar heuchlerisch.

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 19.12.2025