Warum wurde CERN eigentlich gebaut? Stargate-Portal und Zerstörer der Erde

Am CERN-Hauptsitz ist das Symbol Shivas (des hinduistischen Gottes der Zerstörung) deutlich zu sehen, wie er den kosmischen Tanz des Todes und der Vernichtung tanzt. Ist dies ein symbolischer Ausdruck der endgültigen Absicht des CERN, eine neue Ära der Zerstörung über diesen Planeten zu bringen?

Am 5. Juli 2022 startete das CERN (Europäische Organisation für Kernforschung) ein neues Experiment am modernisierten Large Hadron Collider (LHC), das voraussichtlich bis 2026 ununterbrochen laufen wird.

Dieses Experiment hat in der Öffentlichkeit zahlreiche Spekulationen und Misstrauen hervorgerufen, und niemand kann das Wesen des Projekts erklären – obwohl sich viele offizielle und inoffizielle Experten der Aufgabe widmen, die Experimente des CERN voranzutreiben.

Die Wissenschaftler selbst haben keine Ahnung, wonach sie suchen, was sie finden können und was sie damit anfangen sollen – falls sie es finden. Sie werfen Steine ​​in den Abgrund und lauschen – haben sie ein Ungeheuer geweckt? Und wenn nicht, werfen sie weiter und lauschen.

Keiner von ihnen weiß genau, was geschieht, wenn unglaublich hohe Energien, vergleichbar mit der Explosion einer Atomwaffe, auf den kleinsten Punkt gerichtet werden, und nicht einmal auf einen Punkt – sondern auf ein Elementarteilchen.

Und nicht einmal auf ein gewöhnliches Teilchen – ein Proton oder ein Elektron –, sondern auf dessen, wie erwartet, elementare Bestandteile. (SNOWDEN DARPA-DOKUMENTE: NSA-Whistleblower Edward Snowden enthüllt HAARPs finstere globale Agenda der Morde und Gedankenkontrolle)

Es gibt jedoch genügend Annahmen darüber, was das eigentliche Ziel dieses Projekts ist: sehr vage definierte Ziele, ein unbegrenztes Budget und unbekannte und nicht näher spezifizierte Erwartungen.

Laut CERN-Sprechern ist die „Bildung winziger ‚Quanten‘-Schwarzer Löcher nach dem 5. Juli möglich“.

Der LHC ist ein gigantisches, 27 Kilometer langes, unterirdisch an der schweizerisch-französischen Grenze vergrabenes Gerät zur Erforschung von Teilchenphysik.

Er wurde von 1998 bis 2008 in Zusammenarbeit mit über 10.000 Wissenschaftlern und Hunderten von Universitäten und Laboren gebaut und im September 2008 erstmals in Betrieb genommen.

Allerdings war das Hotel aufgrund planmäßiger Wartungs- und Modernisierungsarbeiten mehrere Jahre lang geschlossen, bevor es am 22. April 2022 wieder in Betrieb genommen wurde.

Seit dem 5. Juli läuft der Teilchenbeschleuniger im Dauerbetrieb mit voller Leistung und wird voraussichtlich vier Jahre lang ununterbrochen arbeiten – mit einer Rekordenergie von 13,6 Billionen Elektronenvolt. Das ist mehr Strom, als der gesamte afrikanische Kontinent seit Jahren verbraucht.

Und diese Energie wird millionen- und milliardenfach optimiert, da Protonenstrahlen mit einer nie dagewesenen Energie aufeinanderprallen.

Verschwörungstheoretiker behaupten, dass dies zu einigen schrecklichen Ereignissen im Universum führen wird. In den sozialen Medien kursiert die Theorie, dass der Teilchenbeschleuniger am CERN ein riesiges Schwarzes Loch öffnen wird, das alles Leben auf der Erde auslöschen wird.

Der LHC ist seit gut zwei Monaten wieder in Betrieb, und die Verantwortlichen des CERN versichern, dass der LHC „keine Schwarzen Löcher im kosmologischen Sinne erzeugen wird“ und der Test „absolut sicher“ sei.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass es zwei Arten von Schwarzen Löchern gibt: solche, die im Weltraum entstehen, wenn Sterne am Ende ihrer Lebenszeit in sich zusammenfallen, und solche, die durch die Kollision von Protonenpaaren entstehen.

Hierbei handelt es sich um mikroskopische oder Quanten-Schwarze Löcher, nicht um solche, die alles Leben auslöschen würden. Was genau diese durch die enorme Energie des Beschleunigers erzeugten „mikroskopischen“ Schwarzen Löcher zerstören kann, ist unbekannt.

Viele Wissenschaftler (wenn nicht sogar alle) glauben, dass ein mikroskopisch kleines Schwarzes Loch bestimmter Größe unsere Welt zerstören könnte. Allerdings gibt es Diskussionen und Experimente zur Größe dieses Lochs.

Bislang reichen die erzeugten Löcher nicht aus, um die Erde zu vernichten, doch die Wissenschaftler haben die Leistung des LHC um ein Vielfaches erhöht und erwarten große Durchbrüche bei der Vergrößerung Schwarzer Löcher.

Dies ist sozusagen die offizielle Version – vereinfacht dargestellt, aber im Kern wahr. Die Theorie klingt beängstigend und geradezu verrückt, während Wissenschaftler beschlossen haben, diese wichtige praktische Frage ausnahmsweise empirisch zu beantworten. Bislang sind sie auf einem guten Weg, doch die endgültige Lösung des Problems ist noch in weiter Ferne.

Inoffizielle Interpretationen der Existenz des LHC klingen sogar noch beruhigender. So gewinnt beispielsweise die Theorie an Bedeutung, dass die Kollision von Teilchen und ihr massiver Zerfall ein Portal zu anderen Dimensionen öffnen wird.

Diese Theorie kursiert auf TikTok, wo ein Nutzer sagte: „Das CERN öffnet ein Portal zu einer anderen Dimension, dieses Portal öffnet ein Tor zur Zukunft.“

Andere Theorien behaupten, dass das CERN ein Portal zur Hölle öffnet, wie ein anderer TikTok-Nutzer hinzufügte:

„Sie versuchen buchstäblich, ein Portal zur Hölle zu öffnen.“ Um bestimmte Essenzen und Elemente von dort hervorzuholen.

Schlussfolgerungen

Lassen Sie uns eine weitere Hypothese einbringen. Die Bibel spricht von der Großen Unterwassermauer – oder dem Eckstein der Erde – als einem multifunktionalen Werkzeug, von dem das Wohlergehen der Erde abhängt.

Eine der offensichtlichen Funktionen des Steins ist die Beschleunigung von Elementarteilchen und die Erzeugung eines elektromagnetischen Schutzschildes um unseren Planeten, der aus Strahlung verschiedener Frequenzen besteht.

An beiden Enden dieses Steins, der sich von Pol zu Pol erstreckt, entstehen Bewegungen von Partikeln mit enormer Geschwindigkeit, die sogar mit bloßem Auge sichtbar sind – wie die „Nordlichter“.

Die Unterwasserwand fungiert somit als gigantischer Teilchenbeschleuniger. Der LHC ist ein Gigant, ein 27 Kilometer langer Gigant, das größte Gebäude der Menschheit und das teuerste wissenschaftliche Projekt der Menschheit.

Doch der LHC ist nur ein winziges Modell, das versucht, die Eigenschaften der Wand nachzubilden. Zur Erinnerung: Die Wand ist 19.000 Kilometer lang, und der Durchmesser des inneren Stabes (der als Beschleunigermagnet dient) beträgt etwa 1,5 Kilometer.

Was Wissenschaftler tatsächlich tun – meist ohne es selbst zu wissen – ist, die Eigenschaften der Großen Unterwasserwand zu erforschen. Und die Fahne, so sagt man, liegt in ihren Händen – besser als Schwarze Löcher zu erzeugen. Aber wir fragen uns: Wie sehr fürchtet das Establishment, dass die Öffentlichkeit von der Wand erfährt!

Sie glauben, es sei besser für uns, wenn wir denken, sie würden dort Schwarze Löcher erzeugen oder Portale zur Hölle öffnen. Das ist für sie nicht so brisant wie die Anerkennung der Existenz von Gottes Beschleuniger.

Und noch etwas. Viele Menschen und zahlreiche Quellen weisen darauf hin, dass katastrophale Naturereignisse mit dem Betrieb des LHC zusammenhängen. Der Betrieb des LHC, in all seinen Phasen und insbesondere unter Volllast ab dem 5. Juli, fiel stets auf seltsame Weise mit ungewöhnlichen Häufungen von Naturphänomenen weltweit zusammen.

Die Liste ist zu lang, um sie hier aufzuführen, und es gibt eigene Ressourcen für die Überwachung. Aber darum geht es hier nicht.

Der Punkt ist: Egal welche Manipulationen die „wissenschaftliche“ Elite an ihrem größten Forschungszentrum der Welt vornimmt, Gottes Beschleuniger ist stärker und wird sie letztendlich überwinden.

Diese Wissenschaftler testen am LHC eine Reihe esoterischer Theorien, um neue Waffen und neue Möglichkeiten zur Zerstörung und Beeinflussung der Natur und des Universums zu finden und sie grundlegend zu verändern. Das ist jedem klar und kein Geheimnis. Die Macht wird sie letztendlich besiegen!

Und noch etwas: Wenn die Mauer im Besitz aller Menschen ist, dann werden all diese wissenschaftlichen Aktivitäten, die wir heute als das Zersägen des Astes bezeichnen, auf dem wir alle sitzen, eine andere Richtung, eine andere Bedeutung erhalten. Die Macht liegt in der Wahrheit.

Wenn allen klar wird, dass wir lediglich Gottes wundersamen Mechanismus erforschen, dann besteht die Hoffnung, dass sowohl die Forschungsergebnisse als auch deren Anwendung „göttlich“ sein werden.

Vergessen Sie nicht, dass unsere Erde dieser vom Eckstein geformte Hyperwürfel ist. Wir leben offiziell in einer vierdimensionalen Welt, einer Quantenwelt, und es ist die Mauer, die die Quantenflüsse bestimmt und lenkt, welche unweigerlich eine Hyperwürfelfigur in Raum, Bewegung und Zeit bilden.

Die Forschung am LHC könnte ein Segen für die Menschheit sein – vorausgesetzt, sie wird im Sinne derer anerkannt, nach deren Vorbild der LHC erbaut wurde.

Vielleicht wird es zu unglaublicher Zerstörung oder zu unglaublicher Schöpfung kommen. Fortschritt und Neugier sind unaufhaltsam. Doch die Wahl der Konsequenzen – vollständige Zerstörung oder vollständige Schöpfung – hängt von der moralischen Entscheidung ab.

Nur die Anerkennung des Schöpfers, der Schöpfung und der Grundlage der Schöpfung – der Mauern – vermag Experimenten die einzig wahre und sichere Richtung zu geben. Bis sie verschwunden sind.

Quellen: PublicDomain/soulask.com am 08.12.2025