Was der „Pate der Impfstoffe“ unter Eid aussagte – und warum es heute noch wichtiger ist

Teile die Wahrheit!

Unter Eid enthüllte der Impfstoffpionier Dr. Stanley Plotkin, wie Interessenkonflikte, ethische Blindheit und wissenschaftliche Überheblichkeit die Impfstoffsicherheit beeinträchtigt haben.

In einer Aussage gegenüber dem Anwalt Aaron Siri im Jahr 2018 legte Plotkin Experimente an schutzbedürftigen Kindern, das Fehlen placebokontrollierter Studien und die völlige Missachtung der Überwachung nach der Markteinführung offen.

Ich habe mir vor Kurzem Aaron Siris neues Buch „ Impfstoffe, Amen “ gekauft. Beim Durchblättern fiel mir ein Abschnitt auf, der seiner mittlerweile berühmten Aussage gegenüber Dr. Stanley Plotkin, dem „Vater“ der Impfstoffe, gewidmet ist.

Ich hatte schon virale Clips in den sozialen Medien gesehen, aber mir nie die Zeit genommen, das vollständige Transkript zu lesen – bis jetzt.

Siris Verhör war methodisch und unerbittlich … eine Meisterklasse darin, unangenehme Wahrheiten ans Licht zu bringen.

Ein juristischer Showdown

Im Januar 2018 wurde Plotkin, eine herausragende Persönlichkeit in der Immunologie und Mitentwickler des Rötelnimpfstoffs, in Pennsylvania von Rechtsanwalt Aaron Siri unter Eid vernommen.

Der Fall entstand aus einem Sorgerechtsstreit in Michigan, in dem geschiedene Eltern darüber uneins waren, ob ihre Tochter geimpft werden sollte. Plotkin hatte sich bereit erklärt, zugunsten der Impfung im Namen des Vaters auszusagen.

Was in den darauffolgenden neun Stunden geschah und in einem 400-seitigen Protokoll festgehalten wurde, war außergewöhnlich. (EILMELDUNG: Anomale Amyloid-Mikrogerinnsel bei 100 % der gegen COVID-19 Geimpften gefunden)

Plotkins Aussage offenbarte ethische Blindheit, wissenschaftliche Überheblichkeit und eine beunruhigende Gleichgültigkeit gegenüber Daten zur Impfstoffsicherheit.

Er verhöhnte religiöse Impfgegner, verteidigte Experimente an geistig behinderten Kindern und ignorierte eklatante Schwächen in den Impfüberwachungssystemen.

Ein auf Konflikten aufgebautes System

Plotkin räumte von Anfang an ein, in ein Geflecht von Verstrickungen in der Branche verwickelt zu sein.

Er bestätigte den Erhalt von Zahlungen von Merck, Sanofi, GSK, Pfizer und mehreren Biotech-Unternehmen. Es handelte sich dabei nicht um gelegentliche Beratungsleistungen, sondern um langjährige Geschäftsbeziehungen zu den Herstellern der von ihm beworbenen Impfstoffe.

Plotkin wirkte verdutzt, als Siri ihn nach seinen unerwarteten finanziellen Gewinnen aus Lizenzgebühren für Produkte wie RotaTeq fragte, und zeigte sich überrascht über den „Ton“ der Vernehmung.

Siri hakte nach: „Sie haben nicht damit gerechnet, dass Ihre Finanzgeschäfte mit diesen Unternehmen relevant sein würden?“

Plotkin antwortete: „Ich denke, nein, ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass dies für meine Meinung darüber, ob ein Kind geimpft werden sollte, relevant sei . “

Der Mann, dem die Gestaltung der nationalen Impfpolitik anvertraut war, hatte ein direktes finanzielles Interesse an deren Ausweitung, tat dies aber als irrelevant ab.

Verachtung für religiöse Andersdenkende

Siri befragte Plotkin zu seinen früheren Aussagen, darunter eine, in der er Impfgegner als „religiöse Eiferer, die glauben, dass der Wille Gottes Tod und Krankheit einschließt“, bezeichnete.

Siri fragte, ob er weiterhin zu dieser Aussage stehe. Plotkin antwortete nachdrücklich: „Absolut.“

Plotkin interessierte sich weder für ethischen Pluralismus noch für die Berücksichtigung unterschiedlicher moralischer Vorstellungen. Für ihn war die öffentliche Gesundheit ein Krieg, und religiöse Einwender waren der Feind.

Er gab außerdem zu, bei der Impfstoffproduktion menschliche Fötuszellen verwendet zu haben – insbesondere WI-38, eine Zelllinie, die aus einem abgetriebenen Fötus im dritten Schwangerschaftsmonat gewonnen wurde.

Siri fragte, ob Plotkin Artikel über Dutzende von Abtreibungen zur Gewebeentnahme verfasst habe. Plotkin zuckte mit den Achseln: „Ich erinnere mich nicht an die genaue Zahl … aber es waren einige.“

Plotkin betrachtete dies als eine wissenschaftliche Notwendigkeit, obwohl es für viele Menschen – darunter Katholiken und orthodoxe Juden – nach wie vor ein tiefgreifendes moralisches Anliegen ist.

Anstatt diese Sensibilitäten anzuerkennen, wies Plotkin sie kategorisch zurück und lehnte die Idee ab, dass glaubensbasierte Werte Einfluss auf die öffentliche Gesundheitspolitik haben sollten .

Diese Art von Absolutismus, bei dem wissenschaftliche Ziele moralische Grenzen außer Kraft setzen, hat seither Kritik von Ethikern und führenden Experten im Bereich der öffentlichen Gesundheit hervorgerufen.

Wie der Direktor der National Institutes of Health, Dr. Jay Bhattacharya, später während seiner Anhörung zur Bestätigung im Senat im Jahr 2025 feststellte , untergräbt ein solcher Absolutismus das Vertrauen.

„Im Bereich der öffentlichen Gesundheit müssen wir sicherstellen, dass die Ergebnisse der Wissenschaft für alle ethisch vertretbar sind“, sagte er. „Alternativen zu haben, die nicht mit fetalen Zelllinien in Konflikt stehen, ist nicht nur eine ethische Frage, sondern auch eine Frage der öffentlichen Gesundheit.“

Sicherheit wird angenommen, nicht nachgewiesen

Als das Gespräch auf das Thema Sicherheit kam, fragte Siri: „Ist Ihnen eine Studie bekannt, die geimpfte Kinder mit völlig ungeimpften Kindern vergleicht?“

Plotkin antwortete, ihm seien „keine gut kontrollierten Studien bekannt“.

Auf die Frage, warum bei routinemäßigen Kinderimpfungen wie der Hepatitis-B-Impfung keine placebokontrollierten Studien durchgeführt worden seien, antwortete Plotkin, solche Studien seien „ethisch schwierig“.

Diese Argumentation, so Siri, schaffe einen blinden Fleck in der Wissenschaft. Wenn Studien als zu unethisch gelten, existieren für den gesamten Impfplan für Kinder schlichtweg keine Sicherheitsdaten nach höchsten Standards – wie sie für andere Arzneimittel erforderlich sind.

Siri nannte ein Beispiel: den Hepatitis-B-Impfstoff von Merck , der Neugeborenen verabreicht wurde. Das Unternehmen hatte die Studienteilnehmer nur fünf Tage nach der Impfung auf Nebenwirkungen überwacht.

Plotkin widersprach dem nicht. „Fünf Tage sind sicherlich kurz für Nachforschungen“, räumte er ein, behauptete aber, dass die meisten schwerwiegenden Ereignisse innerhalb dieses Zeitraums eintreten würden.

Siri stellte die Idee in Frage, dass ein so enges Zeitfenster aussagekräftige Sicherheitsdaten erfassen könne – insbesondere da Autoimmun- oder neurologische Entwicklungsstörungen erst nach Wochen oder Monaten auftreten könnten.

Siri hakte nach. Er fragte Plotkin, ob die DTaP- und Tdap-Impfstoffe – gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten – Autismus verursachen könnten.

„Ich bin überzeugt, dass sie das nicht tun“, antwortete Plotkin.

Als Plotkin jedoch der Bericht des Institute of Medicine aus dem Jahr 2011 vorgelegt wurde, in dem festgestellt wurde, dass die Beweislage „nicht ausreichend ist, um einen ursächlichen Zusammenhang zwischen DTaP und Autismus anzunehmen oder abzulehnen“, entgegnete er: „Ja, aber der Punkt ist, dass es keine Studien gab, die belegten, dass es Autismus verursacht.“

In diesem Moment verfiel Plotkin einem Denkfehler: Er behandelte das Fehlen von Beweisen als Beweis für deren Abwesenheit.

„Sie stellen Annahmen auf, Dr. Plotkin“, wandte Siri ein. „Es wäre etwas verfrüht, die unmissverständliche, pauschale Aussage zu treffen, dass Impfungen keinen Autismus verursachen, richtig?“

Plotkin gab nach. „Als Wissenschaftler muss ich sagen, dass ich weder für die eine noch für die andere Seite Beweise habe.“

Die MMR

Die Ablagerung legte auch die fragilen Grundlagen des Masern-Mumps-Röteln -Impfstoffs (MMR) offen .

Als Siri nach Beweisen für randomisierte, placebokontrollierte Studien fragte, die vor der Zulassung von MMR durchgeführt wurden, wehrte sich Plotkin: „Zu behaupten, es sei nicht getestet worden, ist absoluter Unsinn“, sagte er und behauptete, es sei „ausführlich“ untersucht worden.

Auf die Frage nach einem konkreten Prozess konnte Plotkin keinen nennen. Stattdessen deutete er auf sein eigenes 1800-seitiges Lehrbuch: „Sie können sie in diesem Buch finden, wenn Sie möchten.“

Siri erwiderte, er wolle eine tatsächliche, von Fachkollegen begutachtete Studie, nicht nur einen Verweis auf Plotkins eigenes Buch. „Sie wollen sie also nicht vorlegen?“, fragte er. „Sie wollen, dass wir Ihnen einfach so glauben?“

Plotkin wirkte sichtlich frustriert.

Schließlich räumte er ein, dass es keine einzige randomisierte, placebokontrollierte Studie gegeben habe. „Ich erinnere mich nicht, dass es in den Studien eine Kontrollgruppe gab“, sagte er.

Der Austausch deutete auf einen umfassenderen Wandel im öffentlichen Diskurs hin und unterstrich die seit langem bestehenden Bedenken, dass einige Kombinationsimpfstoffe ohne ausreichende Sicherheitsprüfung faktisch in den Impfplan aufgenommen wurden.

Im September dieses Jahres forderte Präsident Donald Trump, den MMR-Impfstoff in drei separate Injektionen aufzuteilen.

Der Vorschlag spiegelte eine Ansicht wider, die Andrew Wakefield bereits Jahrzehnte zuvor geäußert hatte – nämlich, dass die Kombination aller drei Viren in einer einzigen Impfung ein größeres Risiko darstellen könnte als die zeitlich gestaffelte Verabreichung.

Wakefield wurde verunglimpft und aus dem Ärzteverzeichnis gestrichen. Doch nun soll dieselbe Frage – einst als gefährliche Fehlinformation gebrandmarkt – vom neuen Impfstoffberatungsausschuss der CDC unter dem Vorsitz von Martin Kulldorff erneut geprüft werden.

Der blinde Fleck des Aluminium-Adjuvans

Siri wandte sich als nächstes den Aluminium-Adjuvantien zu – den Immunaktivatoren, die in vielen Kinderimpfstoffen verwendet werden.

Auf die Frage, ob es Studien gebe, in denen mit Aluminium injizierte Tiere mit solchen verglichen wurden, denen Kochsalzlösung verabreicht wurde, räumte Plotkin ein, dass die Forschung zur Sicherheit dieser Substanzen begrenzt sei.

Siri hakte nach und fragte, ob in den Körper injiziertes Aluminium ins Gehirn gelangen könne. Plotkin antwortete: „Ich habe weder solche Studien gesehen noch gelesen.“

Als Plotkin eine Reihe von Studien vorgelegt wurde, die belegen, dass Aluminium ins Gehirn wandern kann, gab er zu, sich selbst nicht mit diesem Thema befasst zu haben, räumte aber ein, dass es Experimente gebe, „die darauf hindeuten, dass dies möglich ist“.

Auf die Frage, ob Aluminium die neurologische Entwicklung von Kindern beeinträchtigen könnte, erklärte Plotkin: „Mir sind keine Beweise dafür bekannt, dass Aluminium die Entwicklungsprozesse bei anfälligen Kindern stört.“

Zusammengenommen offenbarten diese Austausche eine eklatante Lücke in der Beweislage.

Verbindungen wie Aluminiumhydroxid und Aluminiumphosphat werden seit Jahrzehnten Säuglingen injiziert, doch es wurden noch nie strenge Studien durchgeführt, um ihre Neurotoxizität im Vergleich zu einem inerten Placebo zu bewerten.

Dieses Thema rückte im September wieder in den Mittelpunkt, als Trump versprach, Aluminium aus Impfstoffen zu entfernen, und der weltweit führende Forscher Dr. Christopher Exley seine Forderung nach einer vollständigen Neubewertung erneuerte.

Ein zerbrochenes Sicherheitsnetz

Siri wandte sich daraufhin der Zuverlässigkeit des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) zu – dem wichtigsten Mechanismus zur Erfassung von Berichten über impfbedingte Schäden in den USA.

Glaubte Plotkin, dass die meisten unerwünschten Ereignisse in dieser Datenbank erfasst wurden?

„Ich denke … wahrscheinlich werden die meisten gemeldet“, antwortete er.

Siri zeigte ihm jedoch eine von der Regierung in Auftrag gegebene Studie von Harvard Pilgrim, die ergab, dass weniger als 1 % der Impfnebenwirkungen an VAERS gemeldet werden.

„Ja“, sagte Plotkin und ruderte zurück. „Ich habe nicht wirklich viel Vertrauen in das VAERS-System.“

Doch genau diese Datenbank berufen sich Beamte regelmäßig, um zu behaupten, dass „Impfstoffe sicher sind“.

Ironischerweise hat Plotkin selbst kürzlich einen provokanten Leitartikel im New England Journal of Medicine mitverfasst, in dem er einräumt, dass die Überwachung der Impfstoffsicherheit nach wie vor grob „unzureichend“ sei.

Experimente an den Schwachen

Der wohl erschreckendste Teil der Aussage betraf Plotkins Vergangenheit mit Menschenversuchen.

„Haben Sie jemals Waisenkinder für die Erforschung eines experimentellen Impfstoffs eingesetzt?“, fragte Siri.

„Ja“, antwortete Plotkin.

„Haben Sie jemals geistig Behinderte für die Erforschung eines experimentellen Impfstoffs eingesetzt?“, fragte Siri.

„Ich erinnere mich nicht… Ich würde aber nicht ausschließen, dass ich es getan haben könnte“, antwortete Plotkin.

Siri zitierte eine Studie von Plotkin, in der dieser in Heimen untergebrachte, geistig behinderte Kinder mit experimentellen Rötelnimpfstoffen geimpft hatte.

Plotkin sagte flapsig: „Okay, nun gut, in dem Fall … genau das habe ich getan.“

Es gab keine Entschuldigung, kein Anzeichen ethischer Reflexion – nur sachliche Akzeptanz.

Siri war noch nicht fertig.

Er fragte, ob Plotkin argumentiert habe, dass es besser sei, an solchen zu testen, „die zwar menschlich in ihrer Form, aber nicht im sozialen Potenzial sind“, anstatt an gesunden Kindern.

Plotkin gab zu, es geschrieben zu haben.

Siri stellte fest, dass Plotkin auch Impfstoffforschung an Babys inhaftierter Mütter und an kolonisierten afrikanischen Bevölkerungsgruppen durchgeführt hatte.

Plotkin schien anzudeuten, dass der wissenschaftliche Wert solcher Studien die ethischen Verfehlungen überwiege – eine Haltung, die viele als die klassische Begründung „Der Zweck heiligt die Mittel“ interpretieren würden.

Diese Logik scheitert jedoch am grundlegendsten Test der informierten Einwilligung. Siri fragte, ob in diesen Fällen eine Einwilligung vorlag.

„Ich erinnere mich nicht … aber ich nehme an, es war so“, sagte Plotkin.

Annehmen?

Dies war Forschung nach dem Nürnberger Protokoll. Und der führende Impfstoffentwickler in Amerika konnte nicht mit Sicherheit sagen, ob er die Probanden ordnungsgemäß aufgeklärt hatte.

In jedem anderen medizinischen Fachgebiet würden solche Versäumnisse zur Disqualifizierung führen.

Eine beiläufige Missachtung der elterlichen Rechte

Plotkins Gleichgültigkeit gegenüber Experimenten an behinderten Kindern hörte damit nicht auf.

Siri fragte, ob jemand, der eine Impfung aufgrund von Bedenken hinsichtlich fehlender Sicherheitsdaten ablehnt, als „Impfgegner“ bezeichnet werden sollte.

Plotkin antwortete: „Wenn sie sich selbst oder ihre Kinder nicht impfen lassen würden, würde ich sie als Impfgegner bezeichnen, ja.“

Plotkin machte sich weniger Sorgen darüber, dass Erwachsene diese Entscheidung für sich selbst trafen, aber er hatte keinerlei Toleranz dafür, dass Eltern diese Entscheidungen für ihre eigenen Kinder trafen.

„Die Situation bei Kindern ist ganz anders“, sagte Plotkin, „denn man trifft eine Entscheidung für jemand anderen und trifft zudem eine Entscheidung, die wichtige Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit hat.“

Nach Plotkins Ansicht hatte der Staat mehr Autorität über die medizinischen Entscheidungen eines Kindes als die Eltern – selbst wenn die wissenschaftlichen Erkenntnisse unsicher waren.

Die Ermöglichung von Figuren wie Plotkin

Die Aussage von Plotkin dient als Fallbeispiel dafür, wie Interessenkonflikte, Ideologie und Unterwürfigkeit gegenüber Autoritäten die wissenschaftlichen Grundlagen der öffentlichen Gesundheit untergraben haben.

Plotkin ist keine Randfigur. Er wird gefeiert, geehrt und verehrt. Dennoch wirbt er für Impfstoffe, die nie einer echten placebokontrollierten Studie unterzogen wurden, ignoriert die Mängel der Überwachung nach der Markteinführung und gibt zu, an gefährdeten Bevölkerungsgruppen experimentiert zu haben.

Dies ist keine Spekulation oder Verschwörungstheorie – es handelt sich um eine eidesstattliche Aussage des Mannes, der maßgeblich am Aufbau des modernen Impfprogramms beteiligt war.

Jetzt, da US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. lange Zeit beiseitegelassene Fragen zu Aluminium-Adjuvantien und dem Fehlen von Langzeit-Sicherheitsstudien wieder aufwirft, beginnt Plotkins einst unantastbares Vermächtnis zu bröckeln.

Quellen: PublicDomain/childrenshealthdefense.org am 04.12.2025