Was sind Energievampire und gibt es sie wirklich?

Teile die Wahrheit!

Energievampire stellt man sich meist so wie auf diesem Bild vor, aber tatsächlich sind sie optisch nicht von einem Menschen zu unterscheiden. Hier ein Hinweis, woran man sie erkennt…

Energievampire sind keine Vampire im klassischen Sinn

Die Energievampire sind ein ganz anderes Kaliber als Dracula mit seinen dämonischen Vampirgeschöpfen. Die klassischen Vampire sind ausschließlich auf das Stillen ihres Blutdurstes aus, doch Energievampire besitzen keine langen Eckzähne und haben hingegen ein anderes Interesse:

Sie sind auf menschliche Energie aus, die Energie, die wir in uns tragen und für unseren Alltag in all unseren Beschäftigungen einsetzen bzw. einsetzen sollen.

Es gibt ganz klassische Muster, woran man einen Energievampir erkennen kann: Sie folgen stets einem ganz bestimmten Verhalten, da sie nicht in der Lage sind, eigene Energien aufzubauen. Sie sind absolut darauf angewiesen, parasitär die Energie von Menschen zu erhalten.

Aus diesem Grund müssen sie stets Situationen erschaffen, in denen mit Emotionen reagiert wird, über die sie dann ihre Energie erhalten.

Ein weiterer Punkt ist, dass Energievampire niemals Verantwortung für sich selbst, ihre Taten oder Worte übernehmen. Aufgrund dessen, dass sie ausschließlich Energie von außen aufnehmen können, müssen sie stets andere verantwortlich machen.

Sie erfinden dazu die größten Lügen, die teilweise so abstrakt sind, dass man sich als klar denkender Mensch wundert, dennoch wird es dann von vielen geglaubt, weil sie dafür gern Ängste in anderen auslösen.

Sie glauben, dass Angst gefügig macht. Jemand, der Angst hat, der wird auch schneller bereit sein, seine Energie freiwillig abzugeben. (Das 12/12-Portal: Eine Sternensaat-Aktivierung für die nächste Version von Dir)

Energie und Geld

Noch ein Punkt ist, dass sie äußerst gierig nach Energie sind. Auch betrachten sie häufig Energie und Geld gleichwertig, weil für sie ist viel Geld zu besitzen ebenso ist, wie viel Energie einzusammeln.

Daher streben sie häufig danach, sich in Positionen zu bringen, in denen sie mehr Zugriff auf Energie und Geld erhalten können, um Energien in Massen zu erhalten. Ihre Gier ist nahezu grenzenlos und sie werden trotz Energie im Überfluss, noch mehr wollen. Die meisten begeben sich daher in die Politik.

Kleine Energievampire

Kleine Energievampire konzentrieren sich vielmehr auf zwischenmenschliche Beziehungen, in denen sie die Menschen und Freunde in ihrem Umfeld provozieren, reizen und verantwortlich machen. Sie neigen in Konfrontationen stark dazu, sich als Opfer darzustellen, obwohl sie in Wirklichkeit alles selbst bewusst so arrangiert haben.

Zudem neigen sie stark dazu, ausgesprochene Worte anderer völlig unlogisch. zu interpretieren, das oft zur Verwunderung führt. Das liegt daran, dass ihnen Empathie fast gänzlich fehlt.

1 2 11 12 13

Während sich der Gesprächspartner zu erklären versucht und Stellung nimmt, werden seine Worte daraufhin von einem Energievampir ins Gegenteil verdreht. Dieser Schachzug bewirkt, dass die Emotionen hochkochen.

Sind die Emotionen auf dem Tisch, kann der Energievampir sie aufnehmen.

Typische Merkmale von kleinen Energievampiren sind:

Dauerhaftes Jammern und Klagen

Sie erzählen stundenlang ihre Probleme, hören aber selten zu und nehmen keine Lösungen an.

Drama und ständige Krisen

Es gibt immer irgendein Chaos in ihrem Leben, in das sie andere hineinziehen.

Schuld- und Manipulationsgefühle erzeugen

Sätze wie „Du bist der/die Einzige, der/die mir helfen kann“ oder „Wenn du wirklich mein Freund wärst, würdest du…“

Ständige Aufmerksamkeit fordern

Sie unterbrechen, reden nur über sich, lenken jedes Gespräch auf sich zurück.

Kritik und Herabsetzung

Sie machen subtile oder offene abwertende Bemerkungen, nach denen man sich plötzlich schlechter fühlt.

Opferrolle

Die Welt ist immer gegen sie, nichts ist je ihre eigene Verantwortung.

Physische Reaktionen bei anderen auslösen

Nach dem Kontakt fühlt man sich oft plötzlich müde, gereizt, Kopfweh oder einfach „leer“ – obwohl vorher alles okay war

Es gibt grob zwei Typen kleiner Energievampire

Bewusste Energievampire: Manipulative, oft narzisstische Personen, die gezielt die Energie anderer ausnutzen.

Manipulative, oft narzisstische Personen, die gezielt die Energie anderer ausnutzen. Unbewusste Energievampire: Meist sehr bedürftige, unsichere oder depressive Menschen, die einfach nicht gelernt haben, ihre emotionalen Bedürfnisse anders zu decken als die Energie von anderen zu erhalten.

Große Energievampire

Die großen Energievampire findet man häufig in wichtigen Positionen, wie beispielsweise in der Politik. Sie möchten nicht die Energie von nur ein paar Menschen, sondern verlangen gleich nach der Energie von Massen.

Je mehr Menschen emotional reagieren, sich untereinander spalten und bekämpfen, desto mehr fällt für sie ab. Häufig sind sie bestrebt, auch diese Massenenergie über das Ergaunern von Geldern zu bekommen. Denn Energie und Geld sind in der Matrix miteinander verwandt.

Während ein Mensch Energie durch die Übernahme von Selbstverantwortung selbständig aufbaut, bekommt ein Energievampir nur seine Energie, wenn der Mensch, der diese selbst aufbauen kann, an ihn weitergibt.

Dies muss klar verstanden werden, wenn man lernen möchte, Energievampire unmissverständlich zu identifizieren.

Nun kann man sich in der heutigen Zeit besonders gut umschauen, um in der Politik Energievampire zu entdecken. Sie bekleiden hohe Ämter, die über Leben und Tod von Millionen Menschen entscheiden können, zweigen hohe Geldsummen für sich selbst ab, sind für jede Korruptionsgelegenheit dankbar und nutzen sie bis zum letzten Tropfen aus.

Krieg und Energie

Kriege gefallen ihnen besonders gut, nicht ein großer Krieg, sondern vielmehr mehrere lokale Kriege, da diese Jahre oder gar Jahrzehnte andauern können. So erhalten sie ihre regelmäßige und andauernde Energiedosis. Ein großer Krieg, wie einen Weltkrieg, gibt ihnen zwar einen großen Energieschub, aber in der Nachkriegszeit erhalten sie dafür eine lange Zeit viel weniger an Energie aus den Massen.

Sehr begeistert sind Energievampiren von der Knechtschaft der Menschen, d.h. sie erfinden die wahnwitzigsten Gesetze und die ausgefeilteste Bürokratie, um Menschen unterschwellig in einen seichten Hass- oder Wutzustand zu bringen.

Ein kleines, aber gutes Beispiel ist die Bürokratie rundum Cookies, die nun jeden Menschen in der Welt dazu gebracht hat, beim Betreten einer jeden Webseite sich erst einmal mit Cookie-Abfragen herumzuschlagen. Solcher Beispiele gibt es zuhauf.

Somit erschaffen sie einen Kreislauf, der ihnen portionsweise Energie aus den Massen liefert.

Sobald Energevampire hinterfragt oder ertappt werden, werden sie sehr ungemütlich. Sie möchten nicht als Energievampire enttarnt werden. Sie werden jede mögliche Rechtfertigung erfinden, damit man sie nicht verantwortlich machen kann. Sie wollen unter keinen Umständen verantwortlich gemacht werden, weil ihnen das Energie entzieht bzw. es ihnen nichts bringt, da sie keine Energie selbständig aufbauen können.

Symbole der großen Energievampire

Ein weiteres recht gutes Beispiel ist die Erfindung des Finanzamtes, die ihre Steuersoftware „Elster“ nennt. Eine Elster ist ein diebischer Vogel, der nach allem giert, was glänzt. Die Elster neigt dazu, andere zu berauben. Sie hüpfen in fremde Nester, werfen die Jungen heraus, lassen sie zu Boden fallen, um sie sich dann zu schnappen. Die fremden Nester… das ist hier das Schlüsselwort, heißt, sie leben auf Kosten der Früchte anderer.

Somit ist es umso herrlicher für Energievampire, wenn sie, kostenfrei und ohne großen Aufwand, die Energie bzw. das Geld anderer benutzen und einteilen können. Mit dieser Vorgehensweise nutzen die Energievampire in der Politik niemals ihr eigenes Geld, sondern das der Steuerzahler, um weitere Gelegenheiten und Maßnahmen einzuleiten, die wiederum noch mehr Energien abwerfen.

Man könnte also fast sagen, als simple Faustregel: Je höher die Steuern in einem Land sind, desto mehr Energievampire sitzen in dessen Politik.

Zudem benutzen sie gern aufputschende Substanzen, um daraus ebenfalls Energie zu gewinnen. Besonders beliebt ist Kokain.

Kleine und große Energievampire sind recht leicht zu erkennen, sobald man dies erst einmal alles weiß.

Dieser Artikel wurde verfasst von © Matrixblogger.de

Autor: Jonathan Dilas (Der Matrixblogger)

Quellen: PublicDomain/matrixblogger.de am 15.10.2025