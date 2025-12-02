Teile die Wahrheit!

Wenn Kim Dotcom Recht hat (und seine Trefferquote ist sehr hoch), und die Ukraine tatsächlich mit britischer und französischer Hilfe Atomwaffen entwickelt, dann eskaliert Europa nicht nur. Es spielt russisches Roulette mit der Zivilisation. Von @TheIslanderNews

Und das Schlimmste daran? Es ist plausibel. Erschreckend plausibel.

Das ergibt leider den Schluss, dass die Ukraine mit Unterstützung Großbritanniens und Frankreichs ein Atomprogramm entwickelt – ein Vorwurf, der in westlichen Hauptstädten zurückgewiesen werden wird, aber erschreckend gut zu Kiews eigenen öffentlichen Äußerungen passt.

Es handelt sich hierbei nicht um eine haltlose Behauptung von Randgruppen. Die ukrainische Führung hat wiederholt nukleare Ambitionen signalisiert: von Selenskyjs Andeutung in München, das Budapester Memorandum aufzugeben, über die Drohung des Botschafters Andrej Melnyk in Berlin mit nuklearer Wiederbewaffnung bis hin zu der Aussage:

„Wir brauchen möglicherweise Atomwaffen, wenn die NATO uns nicht aufnimmt.“ Das sind keine Versprecher. Es sind Warnungen und Geständnisse, getarnt als hypothetische Aussagen.

Und nun? Europa diskutiert offen über Präventivschläge gegen Russland. NATO-General Cavo Dragone brachte „Präventivmaßnahmen“ gegen russische Stellungen ins Gespräch – ein Codewort für die Doktrin des Erstschlags. Russland bezeichnete dies als „äußerst unverantwortlichen Schritt“.

Und damit haben sie recht. Das ist keine Abschreckung, sondern ein riskantes Spiel einer politischen Klasse, die den Verstand verloren hat und es auch weiß.

Warum ist diese Behauptung mehr als plausibel? Weil Kiew ein Motiv hat, die Absicht (seine Gönner zu decken) nachweislich geäußert hat, über Überreste einer sowjetischen Forschungsbasis verfügt und westliche Geldgeber hat, die das nötige Fachwissen bereitstellen können.

Und weil ein verzweifelter Staat mit zusammenbrechenden Frontlinien, einer geopferten Bevölkerung und schwindender westlicher Geduld alles in Erwägung zieht, selbst das Undenkbare, um sich Einfluss zu sichern.

Und Europa? Europa ist keine Bremse. Europa ist der Beschleuniger. London und Paris, in panischer Angst vor ihrem eigenen politischen Zusammenbruch, eskalieren in alle Richtungen: Marine- und Drohnenterror, hybride und konventionelle Kriegsführung, nun auch noch nukleare Unsicherheit.

Sie fürchten ihre eigenen Wähler mehr als Moskau. Deshalb drängen sie Selenskyj zu Risiken, die keine vernünftige Führung eingehen würde. Denn wenn die Ukraine fällt, fallen auch ihre Regierungen.

So gleiten Großmächte schlafend in die Katastrophe: ein verzweifelter Marionettenstaat, entfesselte europäische Eliten und nukleare Unsicherheit. Und ein Militärbündnis, das offen über Erstschläge gegen eine nukleare Supermacht debattiert.

Die Welt steht am Abgrund. Nicht etwa, weil Russland Krieg will, sondern weil Europas politische Klasse versucht, der Verurteilung im eigenen Land zu entgehen.

Und wenn sie die Ukraine in ein Terrorregime mit Atomwaffen hineinzieht oder die NATO in die Doktrin des Erstschlags verstrickt, wird die nächste Fehlkalkulation nicht nur ein „hybrider Krieg“ sein. Sie wird unumkehrbar sein.

Wir sind heute näher am Abgrund als jemals zuvor seit 1962, und die Zünder sitzen in Brüssel, London und Paris. Nicht in Moskau.

Quelle: Telegram „llordofwar“:

Selenskyjs potenzieller Nachfolger Zaluzhny deutet an, dass die Ukraine Atomwaffen als Sicherheitsgarantie einsetzen könnte.

Laut dem entlassenen General gehören zu den weiteren Optionen ein NATO-Beitritt oder ein „großes Militärkontingent“ zur Konfrontation mit Russland.

Sie sehnen sich einfach nach einer nuklearen Auseinandersetzung.

Airbus-Chef fordert Europa auf, Atomwaffen zur Abschreckung Russlands einzusetzen

Airbus-Chef René Obermann sagte auf einer Berliner Sicherheitskonferenz, dass die EU ein eigenes taktisches Arsenal benötige, um Russland abzuschrecken, da sich Hunderte russischer Sprengköpfe in Kaliningrad und einige in Belarus befänden.

„Unsere Achillesferse scheint das zu sein, womit Russland uns öffentlich droht: Mehr als 500 taktische Atomsprengköpfe auf Iskander-Raketen sind vor unserer Haustür in Kaliningrad stationiert, zusätzlich zu denen, die kürzlich in Belarus stationiert wurden“, sagte Obermann.

Er schlug vor, dass Deutschland, Frankreich, Großbritannien und andere EU-Länder ein einheitliches, stufenweises nukleares Abschreckungsprogramm entwickeln sollten.

US-Senator Graham: Kiews Forderung nach Atomwaffen und NATO-Mitgliedschaft „nicht realisierbar“

US-Senator Lindsey Graham bezeichnete die Vorschläge des ehemaligen Kiewer Oberbefehlshabers Waleri Saluschny über Sicherheitsgarantien für die Ukraine als unrealistisch. Saluschny hatte unter anderen die Stationierung von Atomwaffen in seinem Land gefordert.

Sicherheitsgarantien für die Ukraine können weder eine NATO-Mitgliedschaft noch Atomwaffen umfassen, erklärte US-Senator Lindsey Graham in Reaktion auf einen Meinungsbeitrag des ehemaligen Oberbefehlshabers der ukrainischen Armee, Waleri Saluschny.

In einem am Samstag im Telegraph veröffentlichten Artikel schrieb Saluschny, der derzeit als ukrainischer Botschafter in Großbritannien tätig ist, dass „effektive Sicherheitsgarantien“ eine NATO-Mitgliedschaft, die Stationierung von Atomwaffen auf ukrainischem Territorium oder ein „großes, alliiertes Militärkontingent, das Russland entgegentreten kann“, beinhalten könnten.

In einem Beitrag auf X am darauffolgenden Tag schrieb der als antirussischer Hardliner bekannte Graham, die von Saluschny beschriebenen Maßnahmen seien „weit jenseits des Machbaren“.

„Es ist in dieser kritischen Phase unerlässlich, dass jede Analyse dem Maßstab des Machbaren gerecht wird. Die genannten Sicherheitsgarantien, einschließlich eines NATO-Beitritts und der Stationierung von Atomwaffen in der Ukraine, sind meiner Ansicht nach nicht realisierbar“, fügte der Republikaner hinzu.

Die Ukraine beantragte 2022 einen NATO-Beitritt, während europäische Länder, darunter Großbritannien und Frankreich, ihre Bereitschaft erklärten, nach einem Waffenstillstand mit Russland eine multinationale Truppe in die Ukraine zu entsenden.

Die US-Regierung unter Donald Trump schloss jedoch einen NATO-Beitritt der Ukraine und die Entsendung amerikanischer Truppen in das Land aus.

Russland forderte die Ukraine auf, ihren NATO-Beitrittsantrag aufzugeben und stattdessen einen neutralen Status anzunehmen. Moskau betonte zudem, dass es weder Atomwaffen noch westliche Truppen auf ukrainischem Boden dulden werde und warnte, ein solches Szenario könne zu einem Krieg mit der NATO führen.

