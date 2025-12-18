Wessen Geburtstag gehört der 25. Dezember wirklich?

Teile die Wahrheit!

Die Top-Kandidaten: Jesus, Sol Invictus, Horus oder Ra?

Lasst uns das herausfinden! Ihr könnt die Fakten gerne überprüfen und euch eure eigene Meinung bilden.

Horus und Ra:

Horus (Himmelsgott) und Ra (Sonnengott) werden oft mit dem 25. Dezember in Verbindung gebracht, da Himmel und Sonne zu dieser Jahreszeit besonders faszinierend sind.

Die Sonne erreicht ihren kürzesten Tag um den 21. Dezember (Wintersonnenwende). Wenn ihr den Sonnenaufgang beobachtet, seht ihr, wie die Sonne bis zur Sonnenwende (21.) jeden Tag weiter südlich steigt. Dann scheint sie drei Tage lang (22., 23., 24.) am selben Punkt am Horizont aufzugehen.

„Sonnenwende“ ist Latein und bedeutet „Stillstand der Sonne“.

Am 25. Dezember beginnt die Sonne schließlich etwas nördlich des Sonnenwendepunkts aufzugehen und setzt ihre Reise nach Norden bis zur Sommersonnenwende fort.

Vermutlich haben alle antiken Zivilisationen diese Sonnenbewegung beobachtet und verfolgt.

Viele Kulturen beschreiben sie mit den Worten: „Die Sonne stirbt für drei Tage und wird dann wiedergeboren.“ (Die letzte Offenbarung: Jesus entlarvt (Video))

Im alten Ägypten war der Kreislauf von Tod und Geburt von besonderer Bedeutung. Ihr Universum basierte auf Dualität, daher war Leben ohne Tod unausweichlich.

Ra – Die alten Ägypter glaubten, die Sonne sei zur Wintersonnenwende am schwächsten und ihr Sonnengott Ra daher am verletzlichsten. Sie richteten Tempel wie Karnak so perfekt aus, dass die Morgensonne vom 21. bis 25. Dezember durch ihr Tor strömte, die Statue des Ra erleuchtete und ihm Kraft verlieh.

Dies war jedoch kein Geburtstag für Horus oder Ra. Die Alten feierten zu dieser Zeit kein Fest für Horus oder Ra. Sie wollten lediglich Ras Kraft mit Licht aufladen.

Horus hingegen feierte einen Geburtstag. Dieser fand am zweiten Tag des Epagomenal-Kalenders statt, der je nach Sternenkonstellation und Nilüberschwemmung etwa im heutigen Juli oder August lag.

Die Alten verwendeten einen 360-Tage-Kalender (12 x 30 Tage), der fünf Tage kürzer war als die benötigten 365 Tage. Sie fügten also fünf Epagomenaltage hinzu, die „Tage des Jahres“, was einer fünftägigen Silvesterfeier ähnelte. Fünf Tage lang feierten sie die Geburtstage von fünf Göttern: Osiris, Horus, Seth, Isis und Nephthys.

Sol Invictus:

Römischer Gott, bedeutet „unbesiegte Sonne“.

Um 274 n. Chr. war Kaiser Aurelian besorgt über sein zersplittertes, von Machtkämpfen geplagtes Reich und beschloss, die Götterordnung zu reformieren, um die Bevölkerung zu besänftigen.

Er degradierte Jupiter und ernannte Sol Invictus zum Oberhaupt des himmlischen Pantheons. Sol verkörperte Ideen anderer Sonnengottheiten wie Helios, Apollo, Ra und anderen.

Eine wahre Geschichte: Aufgrund mathematischer Fehler bei der Erstellung des Julianischen Kalenders (300 Jahre zuvor) stimmte das Datum der Wintersonnenwende nicht mehr mit dem 21. Dezember überein, als Kaiser Aurelian einen obersten Sonnengott erschuf … ihre Kalender zeigten fälschlicherweise den 25. Dezember an.

So wählte Kaiser Aurelian irrtümlich den 25. Dezember als Festtag der unbesiegten Sonne.

Jesus Christus:

Der heilige Sohn (Sonne).

Interessanterweise erwähnt die Bibel weder Jesu Geburtstag noch den 25. Dezember. Die Geschichten um Christus drehen sich größtenteils um die Auferstehungsgeschichte von Ostern, die etwa im März/April stattfindet. Erinnern Sie sich, als ich sagte: „Die Sonne ist drei Tage lang tot und wird dann wiedergeboren.“ Das geschieht im Dezember.

Dieser „Sohn“ starb jedoch ebenfalls für drei Tage und wurde wiedergeboren. Dies geschieht zu Ostern.

Das „Integrale Zeitalter“: Dies bezieht sich auf eine alte jüdische und christliche Tradition, der zufolge große Propheten am selben Tag starben, an dem sie empfangen wurden.

Da Christen glaubten, dass Jesus am 25. März (Passah) starb, muss er auch am 25. März empfangen worden sein. Neun Monate später, am 25. Dezember, wird dann ein Prophet geboren.

Realistischerweise wurde dieses Datum jedoch wahrscheinlich von Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert festgelegt, der nach Jahrhunderten römischer Götterverehrung die christliche Feier Jesu erlaubte. Die erste offizielle Aufzeichnung stammt vom 25. Dezember 336 n. Chr.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Konstantin versuchte, sowohl die östlichen als auch die westlichen Christen zu beschwichtigen, die hinsichtlich des Feiertags gespalten waren – einige orthodoxe Christen feiern Weihnachten noch heute im Januar.

Indem sie den 25. wählten, konnten sie diejenigen, die noch immer Sol Invictus feierten, in den Schatten stellen und deren Bedeutung schmälern.

Um 350 n. Chr. erließ Papst Julius I. ein Dekret, das den 25. Dezember zum offiziellen Geburtstag Jesu Christi erklärte.

Zusammenfassung: Ra und Horus hatten Geburtstage, die näher am Juli und August lagen. Sol Invictus wurde irrtümlich der 25. gegeben; er hätte der 21. sein sollen. Jesus wurde der 25. von besorgten Kaisern und Päpsten gegeben, die heidnische Daten verdrängen wollten.

Die größte Ironie von allen: Sir Isaac Newton, der die Physik des Sonnensystems entschlüsselte, wurde am 25. Dezember 1642 geboren!

Quellen: PublicDomain/Facebook am 18.12.2025