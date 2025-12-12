Wir stehen vor einer „Tourismus-Apokalypse“, da internationale Reisende die USA meiden

Teile die Wahrheit!

Warum herrscht in den wichtigsten Touristenzentren Amerikas im Jahr 2025 so eine deprimierende Stille? Normalerweise trägt der Tourismus fast 10 Prozent zum US-Bruttoinlandsprodukt bei und ist damit eine tragende Säule der US-Wirtschaft. Wir erlebten zu Beginn der COVID-Pandemie einen enormen Einbruch, der jedoch nur vorübergehend war.

Nun erleben wir einen ähnlichen Abschwung, diesmal jedoch ohne Pandemie als Ursache. Die Gesamtwirtschaft entwickelt sich stetig in die falsche Richtung , was sich natürlich auch auf den Tourismus auswirkt. Wie Sie im Folgenden sehen werden, gibt es aber auch andere Faktoren, die wir durchaus beeinflussen können und die Touristen fernhalten. Von Michael Snyder

Wenn ich behaupte, dass die USA eine „Tourismus-Apokalypse“ erleben, übertreibe ich keineswegs.

In diesem Sommer waren viele der beliebtesten Touristenziele des Landes so leer, dass sie an einen „dystopischen Roman“ erinnerten …

Stellen Sie sich vor, Sie betreten einst Amerikas pulsierendste Touristenziele und hören nichts als das Rauschen des Windes in den leeren Gängen. Das ist keine Szene aus einem dystopischen Roman – es ist die bittere Realität des US-Tourismus im Jahr 2025.

Der Sommer, der eigentlich voller Lachen, Aufregung und überfüllter Attraktionen sein sollte, hat sich in eine Geisterstadt wirtschaftlicher Unsicherheit verwandelt. Nehmen wir Florida, einst das Unterhaltungsparadies Amerikas, wo über 15.000 Mitarbeiter von Walt Disney World nun mitten in der touristischen Hochsaison vor der beängstigenden Aussicht auf reduzierte Arbeitszeiten oder gar Entlassungen stehen.

In der Vergangenheit habe ich darüber geschrieben, wie ein Urlaub in Disney World so absurd teuer geworden ist, dass er für die meisten Familien der Mittelschicht mittlerweile unerschwinglich ist.

Das erklärt aber noch nicht vollständig, warum die Zahl der internationalen Besucher in Florida innerhalb eines Jahres um 38 Prozent zurückging…

Die Zahlen sind erschreckend. Die Zahl internationaler Besucher in Florida ist innerhalb von nur zwölf Monaten um sage und schreibe 38 % eingebrochen. Die Hotelbuchungen zwischen Orlando und Miami sind um 27 % eingebrochen, was Experten als „Krise nach der Pandemie ohne Pandemie“ bezeichnen.

Doch es geht hier nicht nur um leere Hotels und verlassene Freizeitparks. Es geht um die menschlichen Schicksale hinter diesen Statistiken. Menschen, die ihre Karriere im Tourismus aufgebaut haben, blicken nun einer ungewissen Zukunft entgegen. Das Problem reicht tiefer als nur die sinkenden Touristenzahlen – es geht um systemische Schwächen in tourismusabhängigen Volkswirtschaften.

Viele würden argumentieren, dass die Zustände in Las Vegas noch schlimmer sind.

Jede Nacht stehen Tausende und Abertausende von Hotelzimmern leer, und viele Casino-Etagen wirken heutzutage gespenstisch leer … Aktivisten in der Stadt haben versucht, den Niedergang zu dokumentieren, indem sie düstere Bilder von verlassenen Casinos veröffentlichten und so den Eindruck eines von einem wirtschaftlichen Zusammenbruch ausgehöhlten Ortes erweckten. Die Realität ist differenzierter, doch praktisch alle Indikatoren für den Tourismus in Las Vegas deuten auf eine besorgniserregende Entwicklung hin. Die Hotelbelegung ist drastisch gesunken. Im Juli waren nur noch 66,7 Prozent der Zimmer belegt, ein Rückgang von 16,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch die Zahl der Reisenden, die den Harry Reid International Airport passieren, ging im Zuge des anhaltenden Rückgangs ausländischer Touristen – aus bekannten Gründen – um 4,5 Prozent zurück. Kanadier, die traditionell zu den zuverlässigsten Besuchern der Stadt zählten, sind praktisch verschwunden. Die Ticketverkäufe für Air Canada-Flüge nach Las Vegas sanken um 33 Prozent, während die in Edmonton ansässige Billigfluggesellschaft Flair einen Rückgang von 62 Prozent verzeichnete. Diese jüngsten Entwicklungen haben die Bürgermeisterin der Stadt, Shelley Berkley, zu einer Art Notfalldiplomatie veranlasst. Im September appellierte sie eindringlich an unsere nördlichen Nachbarn, endlich wieder auf den Strip zurückzukehren. 1 2 11 12 13 „Ich sage allen in Kanada: Bitte kommt“, sagte sie. „Wir lieben euch, wir vermissen euch, wir brauchen euch.“ Wir geben es nicht gern zu, aber wir sind sehr abhängig von unseren nördlichen Nachbarn. Kanadier machen normalerweise etwa 30 Prozent aller internationalen Besuche in den USA pro Jahr aus. Doch dieses Jahr sieht die Sache ganz anders aus … Von Washington State bis ins nördliche Neuengland erleben amerikanische Unternehmen, die lange auf kanadische Besucher angewiesen waren, einen Rückgang des Tourismus – und damit den Wegfall einer wichtigen Einnahmequelle. Ein neuer Bericht, der exklusiv mit Fortune vom Joint Economic Committee (JEC) – Minority, einem seit 1946 bestehenden ständigen Kongressausschuss, der für die Dokumentation der wirtschaftlichen Lage der USA zuständig ist, geteilt wurde, beschreibt detailliert, wie ein starker Rückgang des kanadischen Tourismus jeden US-Bundesstaat entlang der Nordgrenze trifft. Für viele Grenzgemeinden ist die Aufrechterhaltung eines gesunden Besucheraufkommens aus Kanada eine Frage des wirtschaftlichen Überlebens. Bei einem erheblichen Rückgang der kanadischen Besucherzahlen werden viele Unternehmen einfach aufhören zu existieren. Wer in einer Gemeinde nahe der kanadischen Grenze wohnt, weiß genau, wovon ich spreche. Die Tatsache, dass die Zahl der Fahrzeuge, die aus Kanada die Grenze überqueren, so drastisch gesunken ist, ist äußerst alarmierend… Laut einer Analyse des Joint Economic Council (JEC), die auf Reisestatistiken der US-amerikanischen Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) basiert, sank die Zahl der Pkw, die die Grenze zwischen den USA und Kanada überquerten, von Januar bis Oktober 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 20 %. In einigen Grenzstaaten betrug der Rückgang sogar 27 %. Lokale Tourismusagenturen berichten von sinkenden Touristenzahlen, geringeren Hotelkapazitäten und schwächeren Umsätzen. Abgesehen von der Anfangsphase der Pandemie haben wir so etwas noch nie erlebt. Eine Frau, die in Nord-New Hampshire einen Souvenirladen betreibt, sagt, sie könne die Zahl der kanadischen Touristen, denen sie dieses Jahr begegnet ist, an einer Hand abzählen … Im Norden von New Hampshire fällt das Fehlen kanadischer Nummernschilder besonders auf. „Da wir nur acht Meilen von der Grenze entfernt sind, machen Kanadier normalerweise 15 bis 25 % der Besucher aus. Jetzt kann ich die kanadischen Besucher wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Ich versuche einfach, mich über Wasser zu halten“, sagte Elizabeth Guerin, Inhaberin des Souvenirladens Fiddleheads in Colebrook, New Hampshire. Jeder weiß, was im vergangenen Jahr mit unseren Beziehungen zu Kanada passiert ist. Und nun zeigen uns die Kanadier ganz genau, was sie davon halten. Wir brauchen Leute, die hierherkommen und ihr Geld ausgeben. Deshalb ist es wichtig, freundlich zu sein. Leider setzen wir weiterhin Maßnahmen um, die es ausländischen Besuchern noch schwieriger machen, in dieses Land zu kommen. So scheint es beispielsweise, dass Millionen ausländischer Besucher bald verpflichtet sein werden, „fünf Jahre ihrer Social-Media-Aktivitäten“ vorzulegen, bevor sie in die Vereinigten Staaten einreisen dürfen… Die Trump-Regierung plant, Besucher aus mehreren Dutzend Nationen, die visafrei in die USA reisen können, vor der Einreise in das Land zur Angabe zusätzlicher persönlicher Daten aufzufordern, darunter Informationen zu ihren Aktivitäten in den sozialen Medien der letzten fünf Jahre, teilte das Ministerium für Innere Sicherheit diese Woche in einer Mitteilung mit. Bürger aus 42 Ländern, die am Visa Waiver Program teilnehmen, können in der Regel für bis zu 90 Tage zu touristischen oder geschäftlichen Zwecken in die USA einreisen, ohne ein Visum bei einer amerikanischen Botschaft oder einem Konsulat beantragen zu müssen – ein Prozess, der Monate oder sogar Jahre dauern kann. Die Liste der Länder, die am Visa Waiver Program teilnehmen, umfasst viele europäische Nationen wie Großbritannien, Deutschland und Frankreich sowie einige US-Verbündete weltweit, darunter Australien, Israel, Japan, Neuseeland und Südkorea. Die Tourismusbranche befindet sich bereits in einer kritischen Lage. Wollen sie es endgültig zerstören? Selbst wenn wir so gastfreundlich wie möglich wären, würden uns natürlich viele Touristen meiden, weil die USA mittlerweile so teuer geworden sind. Als ein Autor schrieb, wir hätten „eine Tourismuswirtschaft aufgebaut, die darauf ausgelegt ist, aus jeder Interaktion maximalen Gewinn zu erzielen“ , hatte er vollkommen recht… Amerika ist zu teuer geworden, um noch ein Land zu bereisen, und die Tourismusbranche weigert sich, das zuzugeben. Wir haben Reisen – und Leben – zu einer reinen Ausbeutungsoperation gemacht und sind überrascht, wenn die Leute ausbleiben. Amerika hat den Faden verloren. Wir haben eine Tourismuswirtschaft aufgebaut, die darauf ausgelegt ist, aus jeder Interaktion maximalen Profit zu schlagen, und das geht nun spektakulär nach hinten los. Wir haben uns selbst aus dem Weg geräumt. Was einst wie ein Versprechen an die Welt anmutete, ist nun ein Hindernislauf, eine Reise, die nicht in Kilometern, sondern in Gebühren, Zuschlägen und dem stetigen Verlust an Vertrauen gemessen wird. Ich habe fast 15 Jahre lang diese Branche bei Skift beobachtet und miterlebt, wie wir uns alle davon überzeugt haben, dass die Widerstandsfähigkeit des Premium-Reisemarktes den darunterliegenden fundamentalen Verfall irgendwie verschleiert. Doch die Risse werden sichtbar und weiten sich schneller aus, als irgendjemand wahrhaben will. Wenn wir Touristen anlocken wollen, müssen wir aufhören, sie abzuzocken. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die meisten der bekanntesten Touristenziele Amerikas nur für Wohlhabende und Superreiche erschwinglich. Und die Kluft zwischen den Reichen und dem Rest von uns wird immer größer. Einem kürzlich erschienenen Bericht zufolge besitzt das oberste 0,001 Prozent der Weltbevölkerung dreimal so viel Geld wie die gesamte untere Hälfte der Menschheit … Weniger als 60.000 Menschen – 0,001 % der Weltbevölkerung – kontrollieren das Dreifache des Vermögens der gesamten unteren Hälfte der Menschheit. Dies geht aus einem Bericht hervor, der argumentiert, dass die globale Ungleichheit ein solches Ausmaß erreicht hat, dass dringendes Handeln unerlässlich geworden ist. Der maßgebliche Weltungleichheitsbericht 2026, der auf Daten von 200 Forschern basiert, stellte außerdem fest, dass die obersten 10 % der Einkommensbezieher mehr verdienen als die übrigen 90 % zusammen, während die ärmere Hälfte weniger als 10 % des gesamten globalen Einkommens erhält. Der Bericht ergab, dass Vermögen – der Wert der Vermögenswerte der Menschen – noch stärker konzentriert war als Einkommen, also Erträge aus Arbeit und Investitionen: Die reichsten 10 % der Weltbevölkerung besitzen 75 % des Vermögens, während die ärmere Hälfte nur 2 % besitzt. Wer sich an der Spitze der Pyramide oder in deren Nähe befindet, dem geht es gut. Für diejenigen in der unteren Hälfte sieht es jedoch wirklich hart aus. Die Geschichte hat uns gelehrt, dass wirklich schlimme Dinge passieren können, wenn die Kluft zwischen den „Haben“ und den „Nicht-Haben“ zu groß wird. Wir haben im Jahr 2025 bereits überall auf der Welt Ausbrüche von Bürgerunruhen erlebt, und ich bin überzeugt, dass dies erst der Anfang ist . Die Stärkung der Mittelschicht sollte für Führungskräfte auf der ganzen Welt Priorität haben. Und wenn wir eine nachhaltige Tourismusbranche haben wollen, müssen wir den Tourismus wieder für die Mittelschicht erschwinglich machen. Leider ist die Tourismusbranche zu einem weiteren Beispiel für die grassierende Gier geworden, die unsere Gesellschaft mittlerweile durchdringt, und ich erwarte nicht, dass sich das in absehbarer Zeit ändern wird.

