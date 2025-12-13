Wokunismus in Europa: Wenn ein Kontinent sich selbst auf Stand-by stellt

Teile die Wahrheit!

Ein Gespenst geht um in Europa. Nein, nicht das alte, bärtige, marxistische Gespenst, das damals noch mit Federkiel und proletarischer Romantik durch die Gassen schlich.

Das neue Gespenst heißt Wokunismus – eine Art digitaler Ablasshandel, ein moralischer Dauerzustand, in dem jede Alltagshandlung zunächst einer ideologischen TÜV-Prüfung unterzogen wird, bevor sie in der Öffentlichkeit als akzeptabel gilt.

Während Marx noch versuchte, die Produktionsverhältnisse zu revolutionieren, versucht der Wokunismus heute, die Realität selbst umzuprogrammieren. Es ist, als habe Europa die Kontrolle über sein eigenes Narrativ verloren und stattdessen einer neuen Klasse selbst ernannter Tugendwächter übergeben, die überall Mikroaggressionen sehen – sogar in der eigenen Schattenlinie im Sonnenlicht.

Gleichzeitig schaut die Welt auf die USA, deren neue Trump-Vance-Rubio-Regierung mit einer National Security Strategy 2025 auftritt, die Europas Zustand mit der nüchternen Präzision eines Chirurgen beschreibt, der sich fragt, ob der Patient noch lebt oder nur sehr gut so tut. Dort heißt es: „We want Europe to remain European.“

Allein dieser Satz wirkt wie ein Stromschlag für ein Europa, das so sehr damit beschäftigt ist, niemanden zu beleidigen, dass es dabei vergaß, sich selbst zu verteidigen.

Doch während Amerika zur Rückkehr der Zivilisation ruft, taumelt Europa zwischen Selbstzweifel, Überregulierung und einer Medienlandschaft, die mit immer neuen Filtersieben arbeitet: Was bleibt übrig, wenn man alles herausfiltert, was irgendwen stören könnte? Vermutlich nur Wetterberichte – und selbst die sind inzwischen eine politische Frage.

Dieses Essay versucht nicht, Lösungen zu liefern. Es versucht nur, das Gespenst beim Namen zu nennen. Und manchmal ist das der erste Schritt zur Austreibung.

Der Zustand Europas im Jahr 2025 von Alfred-Walter von Staufen

1. Europa als Großraum-Selbsthilfekurs

Man könnte meinen, Europa befinde sich in einer Therapiegruppe. Die Stühle stehen im Kreis, in der Mitte eine Kerze, und über allem schwebt ein Flipchart mit der Aufschrift:

„Wie werde ich mein eigenes Erbe los?“

Denn während andere Weltregionen sich mit wirtschaftlichem Wachstum, geopolitischer Strategie und technologischer Innovation beschäftigen, widmet sich Europa hingebungsvoll der Kunst der kollektiven Selbstverkleinerung.

Das klingt übertrieben? Natürlich. Satire lebt davon. Aber selbst satirische Übertreibung hält kaum Schritt mit der Realität: Bürokratie, die sich wie Hefeteig vermehrt; Regulierungen, die mehr Schatten werfen als jedes Windrad; und eine politische Kultur, die sich selbst mit moralischen Etiketten zuklebt, um bloß nicht die falschen Wörter im falschen Tonfall zur falschen Uhrzeit zu sagen.

Dazu kommt eine mediale Landschaft, die zunehmend wirkt wie eine Mischung aus „Sendung mit der Maus“ und Inquisition. „Erklären, aber bitte moralisch korrekt. Kritisieren, aber mit eingezogenem Schwanz. Humor? Nur wenn geprüft.“

So entsteht ein Klima, in dem Menschen nicht mehr sprechen, sondern vorab die Risiken ihres Satzbaus berechnen. Jede Formulierung muss zunächst durch die Schleuse der akzeptablen Empfindlichkeit.

2. New America – Der Spiegel Europas

Die neue US-Regierung verkündet ihre Strategie, und Europa reagiert wie ein Teenager, dem der große Bruder sagt, dass sein Zimmer unordentlich ist: beleidigt, verwirrt und tief drinnen wissend, dass der große Bruder leider recht hat.

Die National Security Strategy 2025 liest sich wie eine Mischung aus Familienintervention und geopolitischem Weckruf.

Amerika sagt nicht: „Europa, du bist schwach.“

Amerika sagt: „Europa, du hast deine Identität abgelegt wie eine alte Jacke — und jetzt frierst du.“

Aus satirischer Sicht ist das köstlich: Der Kontinent, der jahrhundertelang moralischer Exportweltmeister war, bekommt plötzlich Nachhilfeunterricht in Zivilisation, Selbstbewusstsein und geistiger Widerstandskraft.

Die Amerikaner formulieren es höflich:

„Regulatory suffocation“ – regulatorische Erstickung.

Man könnte es auch europäischer ausdrücken:

„Zu viele Regeln und zu wenig Atem.“

Doch im Kern steht eine beunruhigende Diagnose: Europa hat aufgehört, sich selbst zu mögen. Es ist, als hätte der Kontinent Angst, er könnte jemandem gehören – sich selbst nämlich.

Dazu gesellt sich die wachsende Unzufriedenheit der europäischen Bevölkerung: Eine Mischung aus politischer Müdigkeit, ökonomischer Erschöpfung und einem medienpolitischen Klima, in dem Kritikenden öfter das Etikett „rechts“ verpasst wird als dem Rückspiegel eines Autos.

3. Das Gespenst des Wokunismus

Wenn Marx wüsste, wie sein Gespenst im Jahr 2025 aussieht – er würde vermutlich sofort einen Reboot des Kommunistischen Manifests starten, diesmal als Netflix-Miniserie.

Der Wokunismus ist kein politisches Projekt im klassischen Sinn. Er ist eine Atmosphäre, ein kulturelles Betriebssystem-Update, das Europa ungefragt heruntergeladen hat.

Die Kernprinzipien, satirisch zugespitzt:

Alles ist potenziell beleidigend, bis das Gegenteil bewiesen wurde.

Sprache ist ein Gefahrenstoff und muss entsprechend gelagert werden.

Tradition ist verdächtig. Geschichte ist toxisch.

Humor ist verboten, es sei denn, er richtet sich gegen die Richtigen.

Was früher Bürgerrechte waren, sind heute gefühlte Rechte. Und gefühlte Rechte haben ein Problem: Sie sind unendlich.

Sogar Wetterphänomene können inzwischen jemanden triggern („Wind als Mikroaggression?“ – eine Debatte, die man sich leider vorstellen kann).

Der Wokunismus funktioniert wie ein spiritueller Fitness-Tracker: Alles wird überwacht, alles protokolliert und alles bewertet – nur nicht die Frage, ob die Politik vielleicht grade alles komplizierter macht als nötig.

Historiker der Zukunft werden sich fragen: „Warum war Europa überzeugt, dass moralische Hyperventilation ein tragfähiges Staatsmodell ist?“ Und dann werden sie die sozialen Medien durchblättern, seufzen und antworten: „Ach so, deswegen.“

4. Medien unter Verdacht

In dieser Atmosphäre gedeihen neue Phänomene:

Der Verdacht auf Fehlmeinung.

Die prophylaktische Selbstzensur.

Die moralische Rasterfahndung.

Satirisch betrachtet wirkt es, als hätte Europa eine neue Behörde gegründet:

„Amt für Gefühls- und Meinungshygiene“

Leitsatz: „Wir reinigen, was du denkst.“

Der Begriff „Gedankenpolizei“ wäre natürlich viel zu hart, deshalb nennen wir das Phänomen lieber:

„Präventive Rahmenoptimierung demokratischer Diskurselemente.“

Medien, die nicht mitspielen, landen schnell im Verdachtsregister der Unerwünschten — und da Satire erlaubt, Dinge zu übertreiben, könnte man sagen: Manche Kritik wird heute behandelt wie ein Schmuggelgut an der Grenze der Akzeptanz.

Das Resultat ist eine paradoxe Situation: Europa verlangt von seinen Bürgern mündige Kritikfähigkeit, aber bitte nur in den dafür vorgesehenen Farben und Formen. Der Kommentarraum schrumpft, und während er schrumpft, wächst das Misstrauen. Und Misstrauen ist wie Schimmel: Es bildet sich von selbst, wenn man nicht regelmäßig lüftet.

5. Amerika fordert Europas Rückkehr – nicht seine Unterwerfung

Der interessanteste Punkt in der neuen US-Strategie ist nicht der geopolitische. Nicht der militärische. Sondern der kulturelle.

Amerika sagt: „Werdet wieder ihr selbst.“

Man könnte es als geopolitischen Motivationsspruch interpretieren: „Europa, mach dein Zimmer sauber, wir glauben an dich!“

Doch im Kern steckt eine nüchterne Analyse: Wenn Europa seine eigene Identität nicht mehr verteidigt, dann wird es auch in der Welt nicht mehr bestehen können.

Die USA wollen kein schwaches Europa. Sie wollen ein Europa, das sich aus dem moralisch-bürokratischen Sumpf zieht und merkt, dass Freiheit kein nostalgischer Wert ist, sondern ein Wettbewerbsfaktor.

Dass patriotische Bewegungen in Europa wachsen, sieht Washington als Zeichen, nicht als Gefahr.

Europa dagegen betrachtet Patriotismus oft wie ein unbekanntes Insekt: faszinierend, aber hochgradig verdächtig.

6. Der demographische und wirtschaftliche Schatten

Während Europa über Begriffsdefinitionen streitet, stehen hinter ihm zwei sehr reale Schatten:

Demographischer Kollaps Wirtschaftliche Erosion

Die USA beschreiben das nüchtern: Europa hat weniger Kinder, weniger Arbeitskräfte, weniger wirtschaftliche Dynamik – und gleicht das durch mehr Bürokratie und mehr Migration aus, was wiederum kulturelle Konflikte verstärkt.

In satirischer Übertreibung könnte man sagen: Europa befindet sich in einem gigantischen Reality-Experiment namens „Wie viel Veränderung hält eine Gesellschaft aus, bevor sie sich selbst vergisst?“

Die wirtschaftliche Situation sieht ähnlich aus: Industrien wandern ab, Energiepreise steigen, Investoren suchen sich stabilere Orte.

Europa versucht derweil, das Problem mit mehr Regulierung zu lösen – was ungefähr so ist, als würde man ein sinkendes Boot reparieren, indem man neue Löcher hineinbohrt, damit das Wasser einen geregelten Zufluss hat.

Amerika beobachtet all das und sagt: „Ihr seid strategisch wichtig. Aber ihr müsst wieder Europa sein, nicht ein pädagogisches Experimentierlabor.“

Und Europa? Europa murmelt: „Wir überlegen noch.“

Abschluss & Moral

Europa steht an einem Scheideweg.

Nicht zwischen links und rechts, nicht zwischen neoliberal und sozialdemokratisch, sondern zwischen Selbstbehauptung und Selbstauflösung.

Die USA haben – vielleicht erstmals seit Jahrzehnten – einen Satz formuliert, der Europa besser beschreibt, als Europa sich selbst beschreiben könnte:

„We want Europe to remain European.“

Satirisch gesprochen: Jemand musste dem Kontinent mal wieder sagen, dass er noch existiert.

Die Frage ist nicht: Ist Europa verloren?

Die Frage ist: Will Europa sich überhaupt retten?

Politische Freiheit ist kein Automatismus.

Identität ist keine peinliche Altlast.

Tradition ist keine Mikroaggression.

Meinungsfreiheit ist keine Gefahr, sondern die Grundlage jeder Demokratie.

Die Moral dieses Essays lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Wer ein Gespenst austreiben will, darf nicht vor seinem eigenen Spiegelbild davonlaufen.

Europa muss nicht Amerika kopieren. Es muss auch nicht seine Vergangenheit verklären.

Aber es muss lernen, seine Zukunft wieder in die eigene Hand zu nehmen – ohne Angst, ohne moralischen Schleimfilm und ohne die permanente Furcht, jemand könne beleidigt sein.

Zivilisation beginnt dort, wo Mut größer ist als Empfindlichkeit.

Und Europa braucht dringend wieder Mut.

Anmerkung des Autors: „Die Wut des kleinen Mannes“

Das Buch „Die Wut des kleinen Mannes“ ist kein Schrei aus dem Bauch – es ist der Hall aus Millionen Kehlen, die längst heiser geworden sind. „Die Wut des kleinen Mannes“ versucht nicht, eine neue Ideologie zu formen oder eine weitere politische Erzählung in die Welt zu schleudern. Es ist vielmehr der Versuch, eine Stimmung sichtbar zu machen, die quer durch alle Schichten, Milieus und Parteigrenzen zieht: die stille, oft unterdrückte Ahnung, dass etwas Grundlegendes aus dem Gleichgewicht geraten ist.

„Die Wut des kleinen Mannes“, von der hier die Rede ist, ist keine rohe Aggression, sondern eine Reaktion auf Entfremdung – von Politik, Medien, Institutionen und manchmal sogar vom eigenen Alltag. Sie entsteht dort, wo Menschen sehen, wie Entscheidungen über ihre Köpfe hinweg getroffen werden, während man ihnen gleichzeitig erklärt, dass alles zu ihrem Besten sei. Diese Wut ist nicht destruktiv. Sie ist ein Frühwarnsystem. Eine Erinnerung daran, dass Demokratie nicht von oben verwaltet, sondern von unten getragen wird.

Dieses Buch will niemanden belehren. Es lädt vielmehr dazu ein, zuzuhören – nicht den Lautesten, sondern den Leisen, den Überhörten, den Alltagsmenschen, die das Gefühl haben, dass ihre Sorgen nicht mehr mitgedacht werden.

Wenn dieses Werk eines bewirken soll, dann dies:

Dass der Leser erkennt, dass „Die Wut des kleinen Mannes“ kein Problem ist, das man bekämpfen muss – sondern ein Signal, das man endlich ernst nehmen sollte.

Liebe Leserinnen und Leser,

dieser Text ist keine Anklage, sondern eine Einladung. Eine Einladung, Europa wieder so ernst zu nehmen, wie es einst war – und wie es wieder sein könnte. Kritik ist kein Angriff auf die Demokratie, sondern ihr Sauerstoff. Wer nicht mehr kritisieren darf, hört irgendwann auf zu denken.

Wenn wir über Freiheit, Meinungsvielfalt und kulturelle Selbstachtung sprechen, dann sprechen wir über das Fundament, auf dem alles andere ruht.

Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Weg mitzugehen – kritisch, wachsam, offen.

Europa hat eine Zukunft. Aber nur, wenn wir sie nicht den Gespenstern überlassen.

Bitte werden oder bleiben Sie gesund, denn das ist das höchste Gut das wir pflegen sollten!!!

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Quellenangaben:

National Security Strategy of the United States of America, November 2025 (vom Nutzer zitierte Passagen)

Marx, Karl / Engels, Friedrich: Manifest der Kommunistischen Partei

Diverse europäische Pressekommentare zur politischen Kultur Europas (allgemeine Medienbeobachtung)

Öffentliche Debatten über Identitätspolitik, Regulierung und Meinungsfreiheit 2018–2025

Politikwissenschaftliche Literatur zu Demokratietheorie und Medienlandschaft in Europa

OECD: wirtschaftliche und demographische Daten europäischer Staaten (Trendanalysen)

Europäische Kommission: Regulatory Impact Reports (2015–2024)

Quellen: PublicDomain/A. W. von Staufen für PRAVDA TV am 11.12.2025