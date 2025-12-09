Zehntausende Syrer „feiern“ Jahrestag von Assad-Sturz auf Weihnachsmärkten – mit Allahu Akbar und arabischen Kampfgesängen (Video)

Teile die Wahrheit!

In Deutschland sind Weihnachtsmärkte – wie alle Volksfeste – längst zu Hochsicherheitszonen geworden, weil jederzeit und überall islamistischer Terror droht.

Aber auch ohne Anschläge wird jedes Jahr deutlicher, wer in diesem Land inzwischen den Ton angibt. Die Respektlosigkeit der angeblichen ”Schutzsuchenden“ ist dabei inzwischen grenzenlos.

Am Sonntagnachmittag “demonstrierten” auf dem Berliner Alexanderplatz bis zu 3.000 Syrer, um den ersten Jahrestag des Sturzes des Assad-Regimes zu “feiern”.

Eigentlich war nur mit 300 Teilnehmern gerechnet worden, sodass die Polizei ihre Einsatzkräfte massiv aufstocken musste. Bereits in den letzten Tagen gab es islamische Demonstrationen.

Vor dem Hamburger Weihnachtsmarkt wurde gegrölt: „Es gibt keinen Gott außer Allah, und Muhammad ist sein Gesandter” und natürlich „Allahu Akbar“.

In Essen gab es ebenfalls eine Großdemo zum Stutz des Assad-Regimes. Statt der erwarteten 2.500 Teilnehmer kamen über 10.000. Pyrotechnik wurde gezündet und Böller in die Menschenmenge geworfen.

Die Polizei musste mit einem Großaufgebot anrücken und Straßen abriegeln. Am Hauptbahnhof wurde dann ein Mann niedergestochen, der notoperiert werden musste.

Dass sich solche Massen von Syrern fast überall in Deutschland problemlos mobilisieren lassen, spricht für sich. Zudem drängt sich natürlich die Frage auf, warum diese Leute sich noch in Deutschland befinden und nicht längst mit dem Wiederaufbau ihres Landes beschäftigt sind, nachdem ihr Peiniger doch seit einem Jahr gestürzt ist. Ende September 2025 hielten sich 948.000 syrische Staatsangehörige in Deutschland auf.

Als Passdeutsche beliebig Pendeln – statt zurück in die Heimat

Dass deren Zahl binnen einem Jahr um drei Prozent gesunken ist, liegt keineswegs an Rückreisen in die Heimat, sondern daran, dass im vergangenen Jahr 83.200 und im Jahr davor 75.500 Syrer die deutsche Staatsbürgerschaft erhielten.

Der Migrationsexperte Daniel Thym schätzt, dass höchstens 2.400 nach Syrien zurückgekehrt sind. Wenn, dann kommen aus der Union allenfalls lebensfremde Vorschläge, um die Rückreisen zu steigern, etwa durch den Ausbau der freiwilligen Rückkehrhilfen mittels Geldzahlungen und Existenzförderungen in Syrien.

Das ist natürlich hochgradig lächerlich. Warum sollte jemand sich für einen Hungerlohn den Strapazen des Wiederaufbaus aussetzen, wenn er hier, ohne Arbeit, Tausende Euro pro Monat an Sozialleistungen kassieren, nach fünf Jahren den deutschen Pass beanspruchen und dann beliebig zwischen Deutschland und Syrien hin- und herpendeln kann?

Aus Sicht von Syrern und anderen Migranten wäre es geradezu verrückt, diese Gelegenheit nicht zu nutzen. Keine Geldprämie könnte lukrativer sein als die lebenslange Vollalimentierung, die ihnen in Deutschland sicher ist.

Zumal die CDU-Spitze – und Johann Wadephul – fieberhaft nach Gründen sucht, Abschiebungen für unverhältnismäßig zu erklären und die Syrer herzuhalten.

Überdies handelt es sich bei solchen Demonstrationen auch und gerade um gezielte Machtdemonstrationen.

Es sind Zeichen einer islamischen Landnahme, bei der die Traditionen der Einheimischen gezielt angegriffen werden, um zu zeigen, wer jetzt das Sagen in Deutschland hat.

Die Bilder von deutschen, aber auch von anderen Weihnachtsmärkten in Europa zeigen, wohin die Reise geht.

