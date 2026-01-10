10 Gründe, warum die globalen Ereignisse völlig verrückt geworden sind

Teile die Wahrheit!

Wir hatten erwartet, dass sich die globalen Ereignisse im Jahr 2026 beschleunigen würden, doch was wir bisher im Januar erlebt haben, war ein regelrechter Schock. Überall um uns herum herrscht völliges Chaos.

Gold- und Silberpreise schießen in die Höhe, wir stehen am Rande eines verheerenden Krieges mit dem Iran, in den Straßen großer US-Städte sind Konflikte ausgebrochen, und wir werden von einer Naturkatastrophe nach der anderen heimgesucht. Von Michael Snyder

Es passiert so viel, dass ich mich nicht auf einen einzigen Punkt beschränken konnte, über den ich schreiben würde. Deshalb fasse ich in diesem Artikel eine ganze Reihe von Dingen zusammen. Im Folgenden finden Sie zehn Beispiele dafür, wie die globalen Ereignisse völlig aus dem Ruder gelaufen sind…

#1 Der Silberpreis hat gerade die Marke von 117 Dollar pro Unze und der Goldpreis die von 5.400 Dollar pro Unze erreicht. In einem verzweifelten Versuch, die Edelmetallpreise unter Kontrolle zu bringen, hat die CME Group die Margin-Anforderungen erneut erhöht …

Nach dem Rekordanstieg der Silberpreise hat die CME Group die Margin-Anforderungen für COMEX-Silber-Futures erhöht. Die Börse gab bekannt, dass die Margin für Konten ohne hohes Risiko von 9 % auf 11 % steigt, während für Konten mit hohem Risiko eine Erhöhung von 9,9 % auf 12,1 % erfolgt. Auch die Margin-Anforderungen für Platin- und Palladium-Futures werden angepasst.

Die CME Group erklärte, diese Anpassung, die nach Börsenschluss wirksam wird, sei Teil einer routinemäßigen Bewertung der Marktvolatilität, um eine ausreichende Besicherung zu gewährleisten. Anfang des Monats hatte die Börse die Margin-Anforderungen für Edelmetall-Futures von festen auf prozentuale Anforderungen umgestellt.

#2 Angesichts von Berichten, wonach Präsident Trump eine Seeblockade gegen iranisches Öl erwägt, hat ein hochrangiger iranischer Beamter eine „kaum verhüllte Drohung“ ausgesprochen , den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus einzuschränken…

Ein iranischer Militärvertreter erklärte, das Land könne kontrollieren, welche Schiffe die strategisch wichtige Straße von Hormus passieren dürften, während US-Präsident Donald Trump die militärischen Drohungen verschärfte.

Die kaum verhüllte Drohung, Teile des Schiffsverkehrs auf der Hormuz-Straße einzustellen, erfolgte zeitgleich mit der Ankunft eines US-Flugzeugträgers in der Region, woraufhin Trump unter Androhung von „Gewalt“ Verhandlungen forderte.

Mohammad Akbarzadeh, ein Kommandeur der Islamischen Revolutionsgarde, sagte laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Fars, dass der Iran die „vollständige Kontrolle“ über die Straße von Hormus habe, einen Engpass für Ölexporte aus dem Persischen Golf.

Hoffen wir, dass die Iraner sich nicht dazu entschließen. (Trotz Irans Drohungen, einen US-Flugzeugträger zu versenken, warnt Trump, dass „der große Flugzeugträger Abraham Lincoln“ im Anmarsch sei und „die Zeit drängt“)

Es wird davor gewarnt, dass eine Sperrung der Straße von Hormus sofort eine „globale Öl- und Gaskrise“ auslösen könnte …

Branchenexperten warnten davor, dass eine militärische Konfrontation den Iran dazu veranlassen könnte, die Straße von Hormus abzuriegeln, eine schmale Wasserstraße, die den Persischen Golf mit dem Arabischen Meer verbindet und durch die fast ein Drittel des weltweiten Rohöltransports auf dem Seeweg fließt.

„Eine Unterbrechung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormuz könnte eine globale Öl- und Gaskrise auslösen“, insbesondere angesichts der „verzweifelten und unüberlegten Maßnahmen, zu denen das derzeitige iranische Regime greifen könnte“, sollte es sich zunehmend in die Enge getrieben sehen und seine Macht und sein Leben auf dem Spiel stehen, sagte Saul Kavonic, Leiter der Energieforschung bei MST Marquee.

Laut Daten des Marktforschungsunternehmens Kpler werden im Jahr 2025 täglich etwa 13 Millionen Barrel Rohöl die Straße von Hormuz passieren, was etwa 31 % des weltweiten Rohöltransports auf dem Seeweg entspricht.

#3 Marco Rubio sagte soeben vor dem US-Senat, dass wir möglicherweise „präventiv verhindern“ müssten, dass die Iraner US-Streitkräfte im Nahen Osten angreifen…

Rubio sagte am Mittwoch während der Anhörung des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen zu Venezuela: „Daher halte ich es für klug und umsichtig, eine Truppenpräsenz in der Region zu haben, die reagieren und gegebenenfalls – nicht unbedingt vorhersehen, was passieren wird, aber falls nötig – einen Angriff auf Tausende amerikanische Soldaten und andere Einrichtungen in der Region sowie auf unsere Verbündeten präventiv verhindern kann.“

Ironischerweise sagte er dies kurz nachdem er eingeräumt hatte, dass die USA überhaupt erst zusätzliche Truppen in die Region entsandt hatten – genau jene Truppen, die nun angeblich von Teheran bedroht werden.

„Ich hoffe, es kommt nicht so weit, aber ich denke, was wir jetzt sehen, ist die Fähigkeit, Ressourcen in der Region zu positionieren, um uns gegen eine mögliche iranische Bedrohung unseres Personals zu verteidigen“, sagte der Außenminister.

Unterdessen warnt ein hochrangiger Berater von Ayatollah Khamenei , dass die Iraner im Falle eines Angriffs Tel Aviv als Vergeltung angreifen werden…

Ali Shamkhani, ein hochrangiger Berater des iranischen Obersten Führers Ali Khamenei, warnte am Mittwoch in einem hebräischen Beitrag auf X/Twitter, dass jede militärische Aktion der USA eine harte Antwort nach sich ziehen würde, einschließlich Angriffen auf Tel Aviv.

Shamkhani schrieb, ein „begrenzter Schlag sei eine Illusion“, und fügte hinzu, dass jede militärische Aktion der USA, „von welcher Quelle und auf welcher Ebene auch immer“, als Kriegshandlung behandelt würde.

Er warnte davor, dass Irans Antwort „unverzüglich und beispiellos“ ausfallen und sich gegen „den Aggressor, das Herz von Tel Aviv und alle Unterstützer des Aggressors“ richten werde.

#4 Die Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine würde uns direkt an den Rand eines Atomkriegs mit Russland bringen, aber anscheinend wird ein solcher Schritt trotzdem ernsthaft in Erwägung gezogen…

Hinter verschlossenen Türen in Washington laufen laut Kyiv Post diskrete, aber zunehmend intensive Bemühungen, die USA dazu zu bewegen, der Ukraine ihre bisher weitreichendste konventionelle Angriffsfähigkeit zu liefern: bodengestützte Tomahawk-Marschflugkörper. Die Kampagne, die von den Beteiligten als überlegt und methodisch, nicht aber als öffentlich oder konfrontativ beschrieben wird, wird von einer bekannten Figur der US-ukrainischen Verteidigungsdiplomatie vorangetrieben – Dan Rice.

Rice, Präsident der Amerikanischen Universität in Kiew und ehemaliger Sonderberater des ukrainischen Oberbefehlshabers der Streitkräfte, hat sich erneut als zentrale Vermittlerfigur zwischen Kiews strategischen Bedürfnissen und den internen Debatten in Washington etabliert. Sein jüngster Vorstoß erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der Krieg in eine Phase eintritt, die durch Tiefenschläge, Abnutzungskrieg über große Entfernungen und wachsende Fragen nach Eskalation, Abschreckung und dem Einfluss des Endstaats gekennzeichnet ist.

Es herrscht großer Druck, etwas zu unternehmen, um die Verhältnisse in der Ukraine grundlegend zu verändern.

Die westlichen Staats- und Regierungschefs werden zunehmend verzweifelt, da die Verhandlungen mit den Russen zu keinem Ergebnis führen und die russischen Streitkräfte stetig immer mehr Territorium erobern …

Bei einer Inspektion der Streitkräftegruppe „Sapad“ fasste der russische Verteidigungsminister Andrei Belousov die Zwischenergebnisse der Offensivoperationen in der Sonderoperationszone zusammen und hob die seit Jahresbeginn erzielten bedeutenden Gebietsgewinne hervor.

Laut Belousov wurden 17 Siedlungen unter russische Kontrolle gebracht, und die Gesamtfläche der befreiten Gebiete beträgt mehr als 50 Quadratkilometer. Ein wichtiger Erfolg an diesem Frontabschnitt war die Einnahme des strategisch wichtigen Knotenpunkts Kupjansk-Uslowaja, wo derzeit die Räumung ganzer Häuserblöcke abgeschlossen wird. Die Lage der ukrainischen Streitkräfte nahe Kupjansk selbst wird unterdessen als kritisch eingeschätzt: Rund 800 Soldaten der ukrainischen Streitkräfte sind durch das schnelle Vorgehen russischer Einheiten eingeschlossen und praktisch eingekesselt.

#5 Uns wurde immer wieder versichert, wie „friedlich“ Alex Pretti sei. Doch nun sind Videoaufnahmen aufgetaucht , die angeblich belegen, dass er in der Vergangenheit gewalttätig gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE vorgegangen ist…

Ein Demonstrant, bei dem es sich vermutlich um Alex Pretti handelte, wurde gefilmt, wie er 11 Tage vor der Schießerei, die Amerika schockierte, auf ein Bundesfahrzeug spuckte, dessen Rücklicht zertrümmerte und sich mit Polizisten prügelte.

Die Zeitung „The News Movement“ gab an, dass eine Gesichtsanalyse ihres neuen Videos eine Wahrscheinlichkeit von 97 Prozent ergab, dass es sich bei dem Mann in ihrem Bericht um Alex Pretti handelt.

Pretti, eine 37-jährige Intensivkrankenschwester, wurde am 24. Januar getötet, nachdem sie von Beamten des Heimatschutzministeriums zehnmal angeschossen worden war.

#6 Es sieht so aus, als stünde uns ein weiterer Regierungsstillstand bevor. Die Demokraten stellen derzeit drei zentrale Forderungen, die die Trump-Regierung als völlig inakzeptabel betrachten dürfte …

Angesichts eines immer wahrscheinlicher werdenden teilweisen Regierungsstillstands, der nur noch wenige Tage entfernt ist, formulierten die Demokraten im Senat nach dem Tod von Alex Pretti drei Hauptforderungen für eine Reform des Ministeriums für Innere Sicherheit, einschließlich der Einwanderungs- und Zollbehörde.

Zunächst fordern sie von Präsident Donald Trump die Beendigung der flächendeckenden Einwanderungskontrollen, bekannt als „mobile Patrouillen“. Außerdem verlangen sie mehr Rechenschaftspflicht für die Einwanderungsbehörde ICE und die Grenzschutzbehörde, einschließlich unabhängiger Untersuchungen und strengerer Richtlinien für den Einsatz von Gewalt. Schließlich fordern sie, dass die Beamten ihre Masken abnehmen und Körperkameras tragen.

#7 Wonach sucht das FBI in Georgia? Am Mittwoch wurde berichtet , dass das FBI gerade das Wahlzentrum und die Operationszentrale von Fulton County durchsucht hat…

Am Mittwoch wurden FBI-Agenten bei einer Durchsuchung eines Wahlzentrums in Fulton County, Georgia, beobachtet. Dieser Ort wurde ab 2020 zum Epizentrum für Bedenken und Beschwerden über Wahlbetrug.

Agenten wurden beim Betreten des Fulton County Election Hub and Operation Center gesehen, einer neuen Einrichtung, die staatliche Beamte im Jahr 2023 eröffneten und die dazu dienen sollte, ihre Wahlprozesse zu optimieren.

Es war zunächst unklar, wogegen die FBI-Agenten ermittelten, aber Fox News Digital erfuhr, dass die Ermittlungen mit den Wahlen 2020 in Zusammenhang stehen.

#8 Haben Sie den Roman „Schöne neue Welt“ von Aldous Huxley gelesen? Leider nähert sich die Eugenik in unserer Gesellschaft immer mehr an. So bietet beispielsweise ein Unternehmen Eltern die Möglichkeit, ihr Baby aus einer Auswahl von Embryonen auszuwählen , die durch künstliche Befruchtung entstanden sind…

„Such dir dein Baby aus.“ Diese Aufforderung richtet sich nicht mehr nur an kleine Mädchen, die sich eine Babypuppe aussuchen, oder an „Sims“-Spieler. Sie lockt Paare, die sich per In-vitro-Fertilisation (IVF) ein Kind wünschen, zum Unternehmen Nucleus IVF+, das diese ungewöhnliche Aufforderung für seine Marketingkampagne und die zugehörige URL www.pickyourbaby.com gewählt hat.

Paare, die sich bei Nucleus IVF+ anmelden, erhalten eine elektronische Übersicht mit bis zu 20 Embryonen, die sie gezeugt haben. Sie können das Geschlecht jedes Babys, die voraussichtliche Haar- und Augenfarbe sowie Prognosen zu Größe, Intelligenzquotient und dem Risiko für verschiedene Krankheiten einsehen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass all diese Angaben lediglich Wahrscheinlichkeiten darstellen – Garantien können nicht gegeben werden.

#9 Der historische Wintersturm, den über 200 Millionen Amerikaner gerade erlebt haben, entpuppte sich als wahrer Albtraum. Daniel Holdings berichtet , dass in seinem Haus in Kentucky die Bäume buchstäblich um ihn herum explodierten…

Das Eis überzog die Bäume und machte den Boden, wie wir bei der Luftwaffe zu sagen pflegten, „glatt wie Schneckenschleim“. Nach dem Eis ging der Niederschlag in Schneeregen über, und da begann das Unheil.

Ich habe vor ein paar Tagen einen Artikel über explodierende Bäume in Wisconsin gelesen, glaube ich. Ich dachte mir: „Ach, sowas gibt’s doch nicht! Das ist doch nur ein Klickköder!“

Doch kurz nach 9 Uhr morgens am Sonntag explodierten überall in unserer Hügelgemeinde Bäume. Es war ein unglaublicher Anblick. Die Baumkronen rissen sich von den Stämmen und stürzten zu Boden. Auch große Kiefern fielen um. Innerhalb von etwa 15 Minuten hörte man überall in der Nachbarschaft ein furchterregendes „Wumm, wumm, wumm!“. Es war völlig surreal.

Die Grundstücke zu beiden Seiten unseres Hauses sind mit riesigen Kiefern bewachsen, daher blieben auch wir von diesem Baumschrecken nicht verschont. Ein Baum explodierte und riss unsere Strom- und Internetleitung mit sich. Gott sei Dank traf keiner der Bäume unser Haus oder Auto, aber der Schaden war angerichtet.

#10 Sollten wir uns Sorgen über die Vorgänge im Yellowstone-Nationalpark machen? Offenbar bildet sich dort gerade eine Ausbuchtung von der Größe Chicagos …

Im Yellowstone-Nationalpark gibt es eine Ausbuchtung von der Größe Chicagos, und sie wächst immer noch.

Das Ökosystem des Yellowstone-Nationalparks zählt nach wie vor zu den dynamischsten Orten der Erde. Dies ist vor allem der anhaltenden vulkanischen, geothermischen und hydrothermalen Aktivität zu verdanken, die die Geysire des Parks immer wieder ausbrechen und die heißen Quellen sprudeln lässt.

Mike Poland, der leitende Wissenschaftler des Yellowstone Volcano Observatory, und andere Wissenschaftler überwachen ein Gebiet mit anhaltender Hebung am Nordrand der Yellowstone-Caldera in der Nähe der Gibbon Falls.

Ich hatte euch ja gesagt, dass es heute viel zu besprechen gibt.

In unserer Welt passiert momentan so viel, dass es wirklich außerordentlich schwierig ist, mit allem Schritt zu halten.

Es sind sehr herausfordernde Zeiten, aber auch sehr aufregende Zeiten.

Ich für meinen Teil bin schon sehr gespannt, was morgen passieren wird, denn es fühlt sich an, als ob die globalen Ereignisse kurz vor einem großen Höhepunkt stehen.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 29.01.2026