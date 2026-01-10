10 WEF-Aussagen, die es glasklar machen!

Teile die Wahrheit!

Das Weltwirtschaftsforum tagt wieder; dieses Jahr vom 19. bis 23. Januar. Dieser elitäre Zirkel, der sich über den Normalbürger stellt, trifft sich jährlich in Davos, um Pläne zur „Rettung der Welt“ zu schmieden.

Dabei werden zahlreiche Ankündigungen gemacht, die darauf abzielen, die Kontrolle zu behalten … nun ja … die Welt zu retten. Laut Ankündigung ist dieses WEF-Treffen ein Zusammentreffen von führenden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft.

Um dort in Davos „zukunftsweisende Gespräche“ über globale Themen zu führen und Prioritäten zu setzen. Und dann folgt dieser Satz:

„Der Aufruf zu mutigem gemeinsamen Handeln macht das Treffen besonders relevant.“

„Entdecken Sie die Kernthemen“ …

Das WEF-Programm ist um fünf globale Herausforderungen herum strukturiert, die einen Dialog und eine Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor erfordern, um Fortschritte zu erzielen und alle Interessengruppen einzubeziehen. Und schließlich der leere Slogan:

Bei der Bewältigung dieser Herausforderungen werden Wachstum, Resilienz und Innovation als übergeordnete Gebote dienen und

die Führungskräfte bei der Bewältigung der heutigen Komplexität und der Nutzung der Chancen von morgen leiten.(WEF: Niederländische Königin ordnet digitale Ausweispflicht für Bankgeschäfte, Schulanmeldung und Impfnachweis an (Video))

Taugt dieser Club was…?

Ganz klar: Nein! Abgesehen vom völlig undemokratischen Charakter dieser Organisation und ihrer jährlichen WEF-Treffen sind die Pläne dieses „Elite-Thinktanks“ geradezu fragwürdig.

Ein nettes diplomatisches Wort für Misstrauen. Und dieses Misstrauen ist berechtigt, wie die folgende Zehn-Punkte-Liste beweist, die Zitate von diversen Größen aus verschiedenen Disziplinen enthält.

Natürlich entspringen all diese gezielten Texte bestimmten Überzeugungen dieser Elite. Dazu gehört die allgegenwärtige Vorstellung, die Erde sei überbevölkert.

Dass das Chaos und die Unordnung, die Armut, die Ausbeutung und die Unterdrückung von 95 % der Weltbevölkerung VON DIESER ELITE verursacht werden, wird nicht thematisiert. Stattdessen liegt der Fokus auf dem Teil der Weltbevölkerung, der kaum das Nötigste zum Überleben aufbringen kann.

Das sind also die wichtigsten Punkte. Bilden Sie sich – wie immer! – selbst ein Urteil über diese Maßnahmen des WEF. Vieles davon fällt unter die Überschrift „NACHHALTIGKEIT“, was automatisch eine solide Grundlage selbst für die perfidesten Pläne schafft!

Die 10 Punkte:

Larry Fink, CEO von BlackRock : „Ich könnte argumentieren, dass in den entwickelten Ländern die großen Gewinner Länder mit schrumpfender Bevölkerung sind.“

Klaus Schwab : „Man braucht gar keine Wahlen mehr. Man kann das Ergebnis ja schon vorhersagen und hinterher sagen: ‚Wozu brauchen wir Wahlen, wenn wir das Ergebnis doch schon kennen? ‘ “

„Unsere Hauptaufgabe ist es , einen globalen Standard für das Verhalten in der Welt zu setzen.“

„Worauf wir jetzt besonders stolz sind, ist die junge Generation, wie Premierminister Trudeau, der Präsident von Argentinien und so weiter. WIR DURCHDRINGEN IN DIE REGIERUNGEN…“

Sie wollen die Funktionen, Sie wollen den Service, richtig? Warum sollten Sie ein Handy besitzen, wenn Sie es auch leasen können?

„Und wenn Sie leasen, warum sollten Sie dann nicht auch Ihren Kühlschrank, Ihre Waschmaschine, Ihren Geschirrspüler usw. leasen? Warum sollten Sie es besitzen wollen? Sie wollen die Funktionen, Sie wollen den Service, richtig? Warum sollten Sie ein Handy kaufen, wenn Sie es leasen können?

Und wenn Sie leasen, warum sollten Sie dann nicht auch Ihren Kühlschrank, Ihre Waschmaschine, Ihren Geschirrspüler usw. leasen? Warum sollten Sie diese Geräte kaufen wollen?“

„Ich schlage vor, der Anonymität in den sozialen Medien ein Ende zu setzen.“

„Wenn eine Million Menschen aufhören, Fleisch zu essen, sage ich Ihnen, das wird große Auswirkungen haben.“

„Können Sie sich vorstellen, dass wir in zehn Jahren hier sitzen und ein Implantat im Gehirn haben? Ich schon … wir werden Ihre Gehirnwellen messen.“

„Es gibt einige wirklich interessante Forschungsergebnisse, die zeigen, dass wir falsche Erinnerungen im Gehirn einpflanzen können. Menschen glauben, sie seien in Disneyworld gewesen, und zwar mit Figuren, die gar keine Disney-Figuren sind, und lassen sich mit diesen Figuren fotografieren.“

„Und die Ersetzung von Maschinen durch Menschen wird in Ländern mit sinkender Bevölkerungszahl wesentlich einfacher sein. “

Video:

Klaus Schwab sagt, die Welt werde nicht mehr von Supermächten wie Amerika regiert werden… sie werde von den Akteuren des Weltwirtschaftsforums, wie BlackRock und Bill Gates, regiert werden.

