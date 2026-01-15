Teile die Wahrheit!

Der Anteil der in Wien geborenen Ausländer hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten verdoppelt.

Die demografische Landschaft Wiens verändert sich rasant: Immer mehr Neugeborene besitzen trotz ihrer Geburt in Österreich keine österreichische Staatsbürgerschaft.

Laut aktuellen Daten von Statistik Austria haben 40,5 Prozent der in der Hauptstadt geborenen Babys keine österreichische Staatsbürgerschaft – eine Zahl, die sich innerhalb von nur zwei Jahrzehnten von 20 Prozent verdoppelt hat.

In einigen Wiener Bezirken sind die Statistiken noch alarmierender. In Gebieten wie Favoriten, Ottakring und Rudolfsheim-Fünfhaus liegt der Anteil nicht-österreichischer Neugeborener bei über 50 Prozent.

Obwohl diese Kinder auf österreichischem Boden geboren werden, besitzen sie laut Angaben der Zeitung „Heute“ nicht die österreichische Staatsbürgerschaft .

Diese Daten werden zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, an dem 40,9 % der Wiener Bevölkerung im Ausland geboren wurden. Über 50 Prozent haben beide Elternteile, die im Ausland geboren wurden.

Wer ohne Pass geboren wurde, erhält in Österreich nicht automatisch die Staatsbürgerschaft, wie es beispielsweise in den USA der Fall ist. („Werden keinen einzigen Migranten aufnehmen“, ruft Orbán die Rebellion aus – „Stadtbild“: Merz distanziert sich von sich selbst)

Stattdessen gibt es ein Verfahren, und in vielen Fällen erhalten diese Menschen die österreichische Staatsbürgerschaft nicht und haben Probleme beim Wählen und mitunter sogar beim Aufenthalt im Land. Linke Politiker fordern daher die automatische Vergabe der Staatsbürgerschaft an diese Personen.

Darüber hinaus handelt es sich bei einem Großteil der rund 60 Prozent der in Wien Geborenen mit österreichischem Pass um Personen mit Migrationshintergrund, die ebenfalls die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen.

Kurz gesagt, die Demografie Wiens verändert sich rasant. Wie Remix News letzten Monat berichtete, verstehen erstmals über 50 Prozent der Erstklässler kein Deutsch – ein bedeutender Meilenstein für das angeschlagene Wiener Schulsystem.

Ein weiterer Meilenstein wurde im vergangenen Jahr erreicht: Erstmals stellten Muslime die Mehrheit gegenüber Christen im Wiener Grundschulsystem .

Muslimische Schüler stellen mittlerweile 41,2 Prozent aller Schüler, während der Anteil christlicher Schüler auf 34,5 Prozent gesunken ist. Dieser Trend verstärkt sich und geht mit zunehmenden Problemen einher, darunter Gewalt an Schulen, Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit.

Unterdessen schlägt die rechtspopulistische FPÖ Alarm wegen des rasanten demografischen Wandels in Österreich und Wien.

„Die Österreicher werden bald Fremde im eigenen Land sein“, sagte Hannes Amesbauer, Sicherheitssprecher der FPÖ.

Maximilian Weinzierl, Mitglied des FPÖ-Bundesrats, Jugendsprecher der FPÖ und Bundesvorsitzender der Jugendorganisation der Freiheitlichen Partei, sagte:

„Wovor wir als FPÖ seit Jahrzehnten warnen, was aber stets als rechte Panikmache abgetan wurde, ist nun Realität: Die Zuwanderung hat unser Land völlig überrannt… 41,2 Prozent muslimische Schüler – das ist keine Minderheit mehr, sondern die neue Mehrheit.

Und es geht nicht nur darum, dass österreichische Kinder in den Schulen zur Minderheit geworden sind. Selbst zusammen mit anderen christlichen europäischen Migranten sind sie in der Minderheit als nicht-europäische Muslime.

Dies ist die direkte Folge von Ersatzmigration, Asylmissbrauch und der Realitätsverweigerung durch SPÖ, ÖVP und Grüne.“

In immer mehr Schulklassen ist Deutsch Zweitsprache, und unsere Werte treten zunehmend in den Hintergrund. Unsere Kinder werden von Migranten an den Rand gedrängt. Das ist keine Einwanderung mehr, das ist Vertreibung.

Wien hat in den letzten Jahrzehnten einen unglaublichen demografischen Wandel erlebt, der sich in den letzten 10 Jahren extrem beschleunigt hat.

