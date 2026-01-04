4chan UFO Whistleblower: Unterwasser-Mutterschiff und Alien-Zoo-Theorie

Teile die Wahrheit!

Der 4chan UFO Whistleblower 2023 aus dem Darknet und seine schockierenden Behauptungen zum Underwater Mothership und Alien-Zoo-Theorie…

UFOs aus dem Ozean?

Der legendäre 4chan-Thread von April 2023 aus dem Darknet verfolgt die UAP-Community bis heute. Ein anonymer Insider behauptete, in einem Crash-Retrieval-Programm gearbeitet zu haben und enthüllt viele Details zu einer mobilen Alien-Fabrik tief im Atlantik.

Ein riesiges mobiles Mutterschiff baue unter Wasser in einer Tour UFOs für die unterschiedlichsten Zwecke.

In der Realität der UFO- und UAP-Fans (Unidentified Aerial Phenomena) gibt es wenige Leaks, die so viel Diskussion ausgelöst haben wie der anonyme 4chan Whistleblower-Thread vom April 2023.

Auf dem Board x/Paranormal postete ein User stundenlang Antworten auf Fragen, durchaus sachlich, detailliert und ohne Sensationshascherei.

Viele, in Foren wie Reddit (r/aliens, r/UFOs) halten ihn für einen der glaubwürdigsten Insider-Berichte der letzten Jahre. (Top Forscher überzeugt: “Eine geheime Gruppe nutzt fortschrittliche UFO-Technologie für kriminelle Operationen!“ (Video))

Die zentralen Behauptungen des 4chan UFO Whistleblowers

Der anonyme Poster behauptete, in einem US-amerikanischen Crash-Retrieval-Programm, sprich in einem UFO-Bergungs-Programm, gearbeitet zu haben.

Dies ist ein Programm, das zur Aufgabe hat, abgestürzte oder abgeschossene UFOs zu bergen. Hier wird das Gebiet weitflächig abgesperrt und die UFO-Wrackteile systematisch geborgen und die Absturzstelle peinlich genau gesäubert.

Im Folgenden die wichtigsten Punkte aus der Befragung des genannten Whistleblowers im Jahre 2023 im Darknet:

Zuerst erklärte er, dass es tief im Atlantik eine Mobile Construction gäbe, ein Alien-Mutterschiff, das wie eine Fabrik agiere. Die Location befände sich in der Nähe des Bermuda-Dreiecks und stelle UFOs auf Abruf her. Zu ihren gebastelten UFOs gehören u.a. Tic-Tac, Orbs und hammerförmige Scouts.

Die Orbs, meist als orangenes Licht am Himmel zu erkennen, seien beispielsweise gut geeignet für das Bergen von Mineralien, Edelsteinen, Erzen und Tieren. Also mehr ein Forschungs- und Bergungsschiff.

Die Zookeepers – Alien-Zoo-Theorie

1 2 11 12 13

Im Weiteren erklärte der Whistleblower, dass es eine nichtmenschliche Intelligenz gäbe, die so genannten „Zookeepers“. Diese Außerirdischen seien keineswegs feindlich, sondern sie beobachten die Menschen wie Tierpfleger die exotischen Tiere in einem Zoo.

Sie mischen sich sehr selten in die Aktionen der Menschen ein, es sei denn, es drohe eine nukleare Katastrophe, dann würden sie auftauchen und Atomanlagen oder scharfe Atomwaffen deaktivieren.

Die meisten UFOs, die dieses Mutterschiff herstelle, seien unbemannt und stellen vielmehr Drohnen bzw. biologische Konstrukte dar, wie beispielsweise Drohnen, die aussähen wie Außerirdische. In dem Zusammenhang wurden auch die kleinen Greys genannt, die zwar aussehen wie Aliens, aber in Wirklichkeit Drohnen seien. Sie würden ferngesteuert.

Er fügte hinzu, dass es durchaus Vertuschungen vonseiten den Regierungen in dieser Welt gäbe, doch es lägen kaum irgendwelche Verträge mit ihnen vor.

Die Regierungen hätten Angst vor einem gesellschaftlichem Schock und Technologie-Missbrauch. Stark involviert sei in diesem Fall die US-NAVY, weil man es hier mit außerirdischen Schiffen zu tun habe.

Warum wirkt dieser 4chan-Thread so glaubwürdig?

Im Gegensatz zu dramatischen Hoaxes (z.B. dem Reddit-Post „Rhea-15510„) ist dieser Leak ziemlich nüchtern und auch konsistent.

Der anonyme Whistleblower wich sensiblen Fragen aus, gab keine unrealistischen Versprechungen und verschwand schließlich. Er erwähnte, dass er Krebs habe, nicht mehr lang lebe und verschwand daraufhin aus dem Darknet.

Selbst bis Ende 2025 wurde nichts von seinen Aussagen widerlegt, im Gegenteil, denn neuere Sichtungen von Orbs und Drohnen über dem Atlantik sowie Diskussionen rundum Underwater Anomalien (s. USOs) passen hierzu sehr gut.

Fazit: Realität oder genialer LARP (Live Rollenspiel)?

Ob echt oder erfunden: Der 4chan UFO Whistleblower 2023 hat die Debatte um UAPs und USOs nachhaltig geprägt. In Zeiten von Kongress-Hearings und offiziellen Pentagon-Berichten fragen sich viele: Versteckt sich wirklich ein Alien-Mothership in unseren Ozeanen?

Was passiert ist:

Der anonyme Poster hat in seinem Thread stundenlang Fragen der Leser beantwortet, erwähnte aber, dass er an Krebs leide und das als Motivation für die Offenlegung angab.

Am Ende des Threads gab es eine letzte Nachricht, die andeutete, dass „jemand zu Besuch kommt“ (viele interpretierten das als Hinweis auf Behörden oder eine Bedrohung).

Danach verschwand er komplett, das ziemlich typisch für solche anonymen 4chan-Threads ist. Kein weiterer Post vom selben Whistleblower, auch baute er keinen Kontakt zu Journalisten oder Community-Mitgliedern auf.

Spätere Updates:

Es gab 2025 mehrere neue 4chan-Threads, die als Update oder neuer Whistleblower beworben wurden (z.B. im Mai/Juni 2025 mit ähnlichen Themen wie Underwater Facilities, Consciousness-Theorien oder eschatologischen Elementen).

Diese werden in der Community (z.B. auf r/UFOs und r/aliens) größtenteils als LARPs (Live Action Role Plays) oder Hoaxes abgetan, welche oft als Nachahmungen des Originals und ohne neue Beweise eingestuft werden.

YouTube-Kanäle und Podcasts haben diese neuen Threads aufgegriffen und als „Huge Update“ vermarktet, aber es handelt sich nicht um den Original-Poster.

Zusammengefasst: Der originale 2023-Whistleblower ist seit seinem Thread verschwunden und nicht mehr aufgetaucht. Der Post wird bis heute (Ende 2025) in UFO-Kreisen diskutiert und immer wieder aufgegriffen, weil einige Details zu späteren Entwicklungen (z.B. USO-Sichtungen, Drone-Videos) passen, aber es gibt keine neuen Infos von ihm.

Es gibt ein interessantes Archiv auf Imgur (s. Quellen), in dem man eine Menge Screenshots finden kann, in dem Unterhaltungen mit ihm festgehalten wurden.

Mehr über echte und menschengemachte UFOs lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.

Quellen: PublicDomain/matrixblogger.de am 05.01.2026