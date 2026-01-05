Ärzte warnen vor einem Anstieg heftiger Immunreaktionen nach neuen COVID-Impfstoffen

Teile die Wahrheit!

Eine zuvor seltene, heftige Immunstörung breitet sich in klinischen Einrichtungen gerade jetzt rasant aus, wo neue COVID-Impfstoffe verabreicht werden – und die Gesundheitsbehörden scheinen entschlossen, wegzusehen.

Das als TAFRO-Syndrom bekannte Krankheitsbild löst eine katastrophale Entzündungsreaktion aus, die innerhalb weniger Tage zum Organversagen führen kann. Betroffene leiden unter einem drastischen Abfall der Thrombozytenzahl, massiven Ganzkörperödemen, anhaltend hohem Fieber, Nierenversagen, Vernarbung des Knochenmarks und einer raschen Vergrößerung lebenswichtiger Organe .

Viele erkranken schwer, müssen ins Krankenhaus und kämpfen ums Überleben. Ärzte warnen: Das TAFRO-Syndrom ist keine harmlose Reaktion. Es handelt sich um einen Zusammenbruch des Immunsystems.

Das TAFRO-Syndrom wird durch eine überschießende Zytokin-Signalgebung , insbesondere von Interleukin-6 (IL-6), ausgelöst – demselben Entzündungsweg, der wiederholt mit schweren COVID-19-Fällen und dokumentierter Immunüberaktivierung nach Impfungen in Verbindung gebracht wurde.

Trotz dieser Überschneidung beharren Gesundheitsbehörden jedoch darauf, dass es „kein Signal“ gebe, das einer Untersuchung bedürfe.

Ärzte an vorderster Front berichten von einem anderen Bild. Eine in MDPI veröffentlichte, von Fachkollegen begutachtete Studie – „TAFRO-Syndrom: Leitfaden für die Behandlung von Patienten mit Thrombozytopenie, Anasarca, Fieber, Retikulinfibrose, Niereninsuffizienz und Organomegalie“ von Dr. Katsuhiro Miura und Dr. Haruna Nishimaki-Watanabe – bestätigt, wie schwerwiegend und schnell fortschreitend diese Erkrankung sein kann.

TAFRO ist bekanntermaßen extrem schwer zu diagnostizieren. Es gibt keine eindeutigen Biomarker , keinen einfachen Bluttest und kein Frühwarnsystem. (Die Impf-Mafia: Giftstoffe als Heilmittel (Video))

Ärzte müssen in Windeseile Dutzende von Infektionen, Krebserkrankungen und Autoimmunerkrankungen ausschließen, während sich der Zustand des Patienten rapide verschlechtert.

In vielen Fällen ist der Zustand der Patienten sogar zu instabil für diagnostische Biopsien, bevor eine aggressive Therapie eingeleitet wird.

Und worin besteht diese Behandlung?

Hochdosierte Steroide und IL-6-Blocker wie Tocilizumab – genau die gleichen Immunsuppressiva, die bei COVID-19-bedingten Zytokinstürmen eingesetzt werden.

Allein das sollte Alarmglocken schrillen lassen. Ärzte sind quasi gezwungen, das Immunsystem lahmzulegen, um den Patienten zu retten, und riskieren dabei ein Multiorganversagen.

Forscher geben offen zu, dass sie die Ursache des TAFRO-Syndroms nicht kennen . Sie wissen aber, dass es plötzlich auftritt, rasch fortschreitet und dieselben hyperinflammatorischen Immunmuster aufweist, die in Fallberichten über Impfschäden beschrieben werden und von den Aufsichtsbehörden routinemäßig als „zufällig“ abgetan werden.

Trotzdem gab es Folgendes:

Keine öffentliche Risikokommunikation

Keine Screening-Empfehlungen

Es wird nicht anerkannt, dass Syndrome der Immunüberaktivierung möglicherweise zunehmen.

Keine Langzeitüberwachung der Sicherheit hinsichtlich verzögerter Entzündungsreaktionen

Das TAFRO-Syndrom ist selten – zumindest vorerst. Doch Seltenheit hat die Aufsichtsbehörden noch nie davon abgehalten, zu handeln, auch wenn die öffentliche Meinung unbequem ist.

Was sie Ihnen verschweigen

Sie verschweigen Ihnen, dass neuartige Impfstoffplattformen nie auf langfristige Immunstörungen getestet wurden .

Sie sagen Ihnen nicht, dass IL-6-Spitzen ein bekannter biologischer Effekt sind , sondern eine Verschwörungstheorie.

Sie verschweigen Ihnen, dass Schäden, wenn das Immunsystem versagt, nicht immer sofort sichtbar werden.

Und sie verschweigen Ihnen ganz sicher, dass Erkrankungen wie TAFRO eine gefährliche Wahrheit offenbaren: Wenn das Immunsystem erst einmal auf Hochtouren läuft, gibt es möglicherweise keinen Ausschalter mehr .

Das TAFRO-Syndrom befindet sich derzeit in einem medizinischen blinden Fleck – selten, verheerend, offiziell „ungeklärt“ und es häufen sich stillschweigend Fallberichte, während die Behörden die Öffentlichkeit beruhigen und versichern, dass alles sicher ist.

Die Geschichte lehrt uns, dass Schweigen kein Beweis für Sicherheit ist. Es ist in der Regel ein Warnsignal.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/ am 01.01.2025