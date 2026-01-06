Anomalie: Es gibt einen Ort auf der Erde, wo die Schwerkraft etwas schwächer ist

Teile die Wahrheit!

Es gibt einen Ort auf der Erde, wo die Schwerkraft etwas schwächer ist. Die Schwerkraft fühlt sich konstant an … ist sie aber nicht.

Wissenschaftler haben entdeckt, dass die Schwerkraft in einigen Teilen der Welt – insbesondere in der Hudson Bay in Kanada – etwas schwächer ist.

Satellitendaten von NASA-Missionen wie GRACE enthüllten eine messbare Schwerkraftanomalie in dieser Region.

Würde man dort stehen, wiegen Sie weniger als anderswo auf der Erde – nur minimal, aber ausreichend, um von Satelliten erfasst zu werden. Warum ist das so?

Zwei Hauptgründe: • Einst drückten uralte Eisschichten auf das Land, und die Erdkruste hebt sich noch immer.

• Geringfügige Massenunterschiede tief im Erdmantel beeinflussen die Schwerkraft.

Keine Gefahr.

Nichts Übernatürliches.

Nur eine Erinnerung daran, dass selbst die Schwerkraft nicht überall auf unserem Planeten gleichmäßig verteilt ist. Bleiben Sie neugierig.

Die Hudson Bay liegt über einer Gravitationsanomalie

Die Menschen wiegen dort weniger, als sie sollten.

In der Hudson-Bay-Region Kanadas kann man ein seltsames Phänomen erleben: Man wiegt dort etwas weniger als im Rest der Welt.

Es ist kein spektakulärer Trick – man wiegt etwa vier Tausendstel Prozent weniger als im Durchschnitt –, aber die Ursache ist durchaus interessant. Die Hudson Bay liegt nämlich auf einer Gravitationsanomalie.

Bei Gravitationsanomalien handelt es sich um Fälle, in denen ein im freien Fall beobachtetes Objekt mit einer anderen Rate beschleunigt , als es die Gravitationsmodelle für diesen Ort vorhersagen würden.

Im Puerto-Rico-Graben wurde eine Schwerkraft von -380 Milligal gemessen, die größte negative Schwerkraftanomalie der Erde.

Eine weitere Anomalie im Indischen Ozean weist die geringste Schwerkraft im Vergleich zu den Erwartungen auf.

Obwohl wir vielleicht annehmen, dass die Schwerkraft auf der Erde überall gleichmäßig ist, entspricht dies nicht der Realität. So wie der Mond aufgrund der größeren Entfernung eine stärkere Schwerkraft auf die Erde ausübt als der viel größere Jupiter, wirkt auch auf uns eine stärkere Schwerkraft, je näher wir einem Objekt mit größerer Masse sind.

Und die Masse der Erde ist nicht gleichmäßig verteilt.

Zunächst einmal ist die Erde am Äquator aufgrund ihrer Rotation und der Zentrifugalkraft ausgebeult. Daher wiegt man am Nordpol, wo man sich näher am größten Teil der Erdmasse befindet, etwas mehr als am Äquator, wo man weiter davon entfernt ist.

Dann gibt es Gebiete, in denen sich die Masse über mehr oder weniger Materie befindet als von Wissenschaftlern vorhergesagt – eine sogenannte Gravitationsanomalie.

Am Puerto-Rico-Graben beispielsweise wurde eine leichte Absenkung des Ozeans aufgrund unerwartet hoher Schwerkraft festgestellt.

Bei der Untersuchung dieser Anomalie im Jahr 1977 fand der Geophysiker Peter Molnar heraus , dass frühere Gravitationsmodelle von einer relativ gleichmäßigen Dicke der Erdkruste (der Lithosphäre ) ausgegangen waren.

Bei genauerer Betrachtung des Gebiets erkannte er, dass dies nicht der Fall war und die Anomalie wahrscheinlich durch eine große und dichte, freiliegende Schicht der atlantischen Lithosphäre unterhalb des Grabens verursacht wurde.

In der Hudson Bay ist das Problem genau umgekehrt: Die geschwächte Schwerkraft entsteht durch fehlende Masse. Diese ist wahrscheinlich auf Ereignisse während der letzten Eiszeit zurückzuführen, als der Laurentidische Eisschild, der den größten Teil Kanadas bedeckte, durch das Land schob und dichtes Gestein beiseite schob, wodurch es unter ihm komprimiert wurde.

Als der Eisschild schmolz, konnte sich das Gebiet langsam erholen, doch es fehlte ihm an Masse.

Laut einer Analyse der Daten des Gravity Recovery and Climate Experiment ( GRACE )-Satelliten erklärt dies jedoch nur etwa 25 bis 45 Prozent der Schwereanomalie in der Hudson Bay.

Die verbleibende Anomalie ist wahrscheinlich auf Aktivitäten weit unter der Erdoberfläche zurückzuführen.

Das Auf- und Absinken von Magma erzeugt Konvektionsströme, die Kontinentalplatten nach unten ziehen und so die Masse in der Region verringern – was dazu führt, dass man in der Hudson Bay etwas weniger wiegt.

