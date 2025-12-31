Teile die Wahrheit!

Apple hat stillschweigend ein beunruhigendes Patent angemeldet, das mit den langjährigen Ambitionen des Weltwirtschaftsforums in Bezug auf Neurotechnologie, Verhaltensbeeinflussung und kognitive Kontrolle übereinstimmt.

Das Patent US20230225659A1 beschreibt Ohrhörer für Endverbraucher, die die menschliche Gehirnaktivität überwachen und aufzeichnen können . Das ist keine Spekulation, sondern Apples eigene Formulierung.

Das Patent beschreibt ein „Biosignal-Messgerät“, das mithilfe von Elektroden im und um das menschliche Ohr neurologische Signale misst. Im Gegensatz zu herkömmlichen Geräten zur Hirnüberwachung ist dieses Verfahren unsichtbar, tragbar und für den Dauereinsatz konzipiert.

Das Ohr wurde speziell gewählt, weil es Stabilität bietet, weniger sichtbar ist und eine langfristige Akzeptanz gewährleistet. Anders ausgedrückt: Der Träger bemerkt es nicht und trägt es weiterhin.

Im Zentrum der Patentanmeldung steht die Ohr-Elektroenzephalografie (Ohr-EEG) , eine Technologie, die traditionell auf die medizinische und militärische Forschung beschränkt war. Apple gibt ausdrücklich an, dass eine präzise Messung der Hirnaktivität durch ohrbasierte EEG-Geräte möglich ist. Dies bedeutet, dass Unterhaltungselektronik nun so entwickelt wird, dass sie eine direkte Überwachung der Hirnströme ermöglicht .

Dies ist deshalb von Bedeutung, weil das Weltwirtschaftsforum EEG, Gehirn-Computer-Schnittstellen und die Extraktion neuronaler Daten offen als Säulen dessen diskutiert hat, was es die „Vierte Industrielle Revolution“ nennt.

Die Materialien des Weltwirtschaftsforums (WEF) stellen das menschliche Gehirn als Datenquelle dar und kognitive Aktivität als etwas, das überwacht, optimiert und gesteuert werden kann. Apples Patent liest sich weniger nach Innovation, sondern eher nach Implementierung. (Europäisches Parlament verabschiedet Gesetz zur obligatorischen digitalen Identität)

Die im Patent beschriebenen Ohrhörer überwachen nicht nur Hirnströme. Sie können mehrere Biosignale gleichzeitig erfassen und so ein neurologisches und physiologisches Echtzeitprofil des Nutzers erstellen. Diese Daten werden nicht nur für Musik, Anrufe oder den Komfort benötigt, sondern auch für Verhaltensmodellierung, Emotionsanalyse und prädiktive Steuerung .

Das WEF hat wiederholt betont, dass künftige Macht nicht auf Gewalt, sondern auf Verhaltensbeeinflussung beruhen wird . In ihrer eigenen Sprache ist von „Verhaltensgestaltung“ und „vorausschauender Regierungsführung“ die Rede.

Dafür müssen Systeme zunächst verstehen, wie Menschen denken, reagieren und sich konzentrieren. Gehirndaten sind die letzte Hürde – und Apple scheint die Hardware zu entwickeln, um sie in großem Umfang zu erfassen.

So werden Kontrollsysteme normalisiert. Nicht durch Vorschriften, sondern durch Lifestyle-Produkte. Nicht durch sichtbare Maschinen, sondern durch elegantes Design.

Wenn Gehirnüberwachung als „Gesundheit“, „Wohlbefinden“ oder „Produktivität“ vermarktet wird, erfolgt die Zustimmung automatisch und Widerstand verschwindet.

Patente sind kein Marketinginstrument. Sie drücken Absicht aus. Und Apples Absicht ist, zumindest auf dem Papier, klar: alltägliche Ohrhörer in Geräte zur neuronalen Überwachung zu verwandeln .

Apple hat kürzlich das Patent mit der Nummer US20230225659A1 angemeldet.

Die darin beschriebenen neuen Ohrhörer ermöglichen es Apple, Ihre Gehirnwellen zu lesen.

„Ohrhörer, die von Apple entwickelt und patentiert wurden, um buchstäblich Ihre Gehirnwellen zu lesen und aufzuzeichnen – Sie werden nicht glauben, was diese Firma damit alles anstellen kann.

Sehen Sie sich das an. Das Patent beschreibt ein Gerät zur Erfassung von Biosignalen mittels dynamischer Elektrodenauswahl. Typisch Apple, wir schreiben das Jahr 2023, und es wird nicht besser.

Die Gehirnaktivität kann mithilfe von Elektroden überwacht werden, die auf der Kopfhaut des Nutzers platziert werden. In manchen Fällen können die Elektroden auch im oder um das äußere Ohr herum angebracht werden.

Die Messung der Gehirnaktivität mithilfe von Elektroden im und um das äußere Ohr herum könnte aufgrund von Vorteilen wie geringerer Gerätebeweglichkeit und unauffälligerer Sichtbarkeit der Elektroden im Vergleich zu anderen Geräten bevorzugt werden.

– Und sehen Sie, da steht: „Für eine genaue Messung wird die Gehirnaktivität mit einem Ohr-Elektroenzephalographen (EEG) gemessen.“

Es kann Biosignale messen, darunter Elektroenzephalographie (EEG), die elektrische Hirnaktivität, sowie andere wie EMG (Muskelaktivität), EOG (Augenbewegungen), Herzfrequenz und mehr.

