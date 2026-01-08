Astrologe Steve Judd und das Jahr 2026: Eine „EINZIGARTIGE“ Dynamik…

Teile die Wahrheit!

Die Präzession der Erdachse. Vielen Völkern schon lange vor der Existenz von Astronomie und Astrologie bekannt!

Steve Judd (geb. 1955 in England) verließ mit zwanzig Jahren die Armee und stieß 1977 auf sein erstes Astrologiebuch.

Er war so fasziniert davon, dass er anschließend zehn Jahre lang die Grundlagen der Astrologie erlernte. Als Autodidakt hat er seine Kenntnisse seither durch die Deutung Tausender Horoskope erweitert.

Judd betont, dass er kein esoterischer Astrologe sei, sondern mit Mathematik, Geometrie und Intuition arbeite. Seit 1998 hat Steves astrologische Karriere einen rasanten Aufschwung erlebt, als er begann, für astrologische Telefonberatungen zu arbeiten.

Er schrieb zahlreiche Artikel für die britische Presse, arbeitet aber mittlerweile freiberuflich. Seit zwanzig Jahren ist das Erstellen und Deuten von Horoskopen seine einzige Einnahmequelle. In den letzten zehn Jahren hat Steves Beratungszahl stetig zugenommen.

Mittlerweile kann er auf über 40.000 (!) Horoskopdeutungen zurückblicken und verfügt über einen treuen Kundenstamm, von dem viele regelmäßig für Aktualisierungen wiederkommen.

Steve verfügt über umfangreiche Medienerfahrung und war bereits mehrfach im nationalen Fernsehen zu sehen. Seine kostenlosen Webcasts sind auf YouTube verfügbar, wo er über 90.000 Abonnenten hat. Steve hat ganz eigene Eigenheiten, die ihn bei seinen vielen Klienten und Fans beliebt machen.

Zusammen mit seiner unkonventionellen und manchmal direkten Art macht ihn das zu einer einzigartigen Persönlichkeit und einem einflussreichen Astrologen mit einer tiefen Liebe zu unserem Planeten und all seinen Bewohnern.

1994, nach langjähriger Tätigkeit auf den Green Fields des Glastonbury Festivals, war Steve Mitbegründer des Big Green Gathering. Nachhaltigkeit ist dabei das Leitprinzip.

Im Juli 2005 erwarb er seinen Master of Arts in Kulturastronomie und Astrologie am Sophia Centre der Bath Spa University und war damit der dreizehnte Mensch weltweit mit diesem Abschluss.

Seit 1977 wartet er auf das Jahr 2026, das für ihn eine besondere Bedeutung hat. Gestern wurde ein Interview mit Steve Judd veröffentlicht, das heute von Hilde Heijn zusammengefasst wurde. Sie freut sich, diese Information mit Ihnen zu teilen. Dafür danken wir ihr herzlich! Hier ist das Interview mit Steve Judd, leider ohne Untertitel. (Krieg noch vor Weihnachten: Hatte Alois Irlmaier mit seinen Prophezeiungen recht? (Video))

DIE WICHTIGSTEN ASTROLOGISCHEN EREIGNISSE

2025–2026: Eine „EINZIGARTIGE“ Dynamik…

Laut Judd erleben wir astronomische Konstellationen, die in den letzten 20.000 Jahren beispiellos waren. Die menschliche Evolution verläuft nicht linear, sondern exponentiell, und diese exponentielle Kurve steht kurz vor einem abrupten Umschwung! Judd zufolge gibt es nur zwei Möglichkeiten: den Durchbruch oder den Zusammenbruch.

Pluto, Neptun und Uranus verschieben sich

1 2 11 12 13

Alle drei äußeren Planeten wechselten innerhalb eines Jahres ihr Tierkreiszeichen und bewegten sich von weiblichen zu männlichen Zeichen; genauer gesagt:

– Pluto wechselte vor etwa zwei Jahren vom Steinbock in den Wassermann.

– Neptun steht an der Schwelle zum Sternzeichen Widder und wird im Januar 2026 endgültig in das Sternzeichen Widder eintreten.

– Uranus wechselt Ende April in das Sternzeichen Zwillinge.

ENTSCHEIDENDE ZEITEN IM JAHR 2026

Zwischen dem 20. und 26. Januar 2026 findet eine enorme Konzentration astrologischer Energie statt. Ausgelöst durch:

Mars im Trigon zu Uranus

Mars im Sextil zu Saturn

Mars im Sextil zu Neptun

Mars in Konjunktion mit Pluto

Saturn im Sextil zu Uranus

Neptun tritt in das Sternzeichen Widder ein.

Steve Judd bezeichnet die Summe dieser Konstellationen als „den letzten Atemzug der Dinosaurier“ und deutet damit auf das Ende alter politischer Strukturen und korrupter Führer hin. Er erwartet bedeutende Entwicklungen in Russland, der Ukraine und China und verweist dabei auf Chinas Horoskop, das eine starke Wassermann-Energie aufweist.