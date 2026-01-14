Bereitet sich das rote Pferd auf den Ritt vor? Es scheint, als stünden wir kurz vor einem apokalyptischen Krieg im Nahen Osten

Teile die Wahrheit!

Gab es jemals einen wichtigeren Social-Media-Beitrag als den von Präsident Trump? Ich glaube, die Bedeutung dessen, was wir gerade erlebt haben, lässt sich kaum überschätzen.

Nachdem Trump sich nun öffentlich für die Revolution im Iran ausgesprochen hat, heißt es: Regimewechsel oder alles ist verloren.

Und indem er öffentlich erklärt hat, die USA würden den Protestierenden helfen, hat er unmissverständlich klargemacht, dass es zu einer militärischen Auseinandersetzung mit den Iranern kommen wird. Der Krieg ist da, und wir werden Zeugen unvorstellbarer Zerstörung und Tod werden. Von Michael Snyder

Für alle, die es noch nicht gesehen haben: Folgendes hat Präsident Trump heute Morgen auf seinem Truth Social-Account veröffentlicht …

Schon allein die Aufforderung an die Demonstranten im Iran, „weiter zu protestieren“, wäre kontrovers genug gewesen.

Als er sie jedoch kühn anwies, „eure Institutionen zu übernehmen“, unterstützte er öffentlich eine interne Revolution im Iran.

Lassen Sie das einen Moment auf sich wirken, denn das verändert alles.

Als Präsident Trump erklärte, dass Hilfe für die Demonstranten unterwegs sei, versprach er, dass die USA eingreifen würden.

Jetzt gibt es kein Zurück mehr.

Natürlich haben die Iraner niemandem außer sich selbst die Schuld zu geben.

In Offenbarung 6,4 wird uns gesagt, dass mit dem Einzug des roten Pferdes der Friede von unserer Welt verschwinden wird…

4 Und es kam ein anderes Pferd heraus, ein rotes; und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, und dass sie einander töten sollten; und ihm wurde ein großes Schwert gegeben.

Könnte es sein, dass das rote Pferd gleich losreiten wird?

Viele Leute spekulieren derzeit darüber.

Wie würden Sie diese Frage beantworten?

1 2 11 12 13

In Matthäus 24 sagte Jesus uns, dass es in den letzten Tagen „Kriege und Kriegsgerüchte“ geben würde.

Das beschreibt die Zeit, in der wir leben, perfekt.

Dank der sozialen Medien verbreiten sich „Kriegsgerüchte“ ständig wie ein Lauffeuer im Internet.

Und wir erleben so viele militärische Konflikte.

Mehr als die Hälfte aller Nationen der Erde befinden sich entweder aktuell in militärischen Konflikten oder finanzieren diese.

Die Krise im Iran droht nun, den gesamten Nahen Osten in Brand zu setzen.

Nachdem Präsident Trump sie davor gewarnt hatte, setzte das iranische Regime automatische Waffen ein, um brutal eine große Anzahl unbewaffneter Demonstranten niederzumähen …

Augenzeugen berichten, dass Regierungstruppen das Feuer auf unbewaffnete Demonstranten eröffnet haben, offenbar mit automatischen Waffen und teils wahllos. Krankenhausmitarbeiter geben an, dass Demonstranten zunächst mit Schrotverletzungen eingeliefert wurden, nun aber auch mit Schusswunden und Schädelbrüchen. Ein Arzt sprach von einer „Massenkatastrophe“.

Trotz der Kommunikationsblockade ist ein immer wiederkehrendes Bild aus dem Iran durchgedrungen: Reihen über Reihen von Leichensäcken.

In Videos, die von Oppositionellen in den sozialen Medien hochgeladen wurden, sieht man Familien, die schluchzend um blutige Leichen in offenen Säcken wachen. Und in Aufnahmen des iranischen Staatsfernsehens steht ein Leichenhallenmitarbeiter in blauer Schutzkleidung inmitten ordentlich aufgereihter Säcke auf dem Boden eines weißen Raumes unter grellem Neonlicht.

Die Tyrannen im Iran werden alles verdienen, was ihnen widerfährt.

Eine Quelle im Iran beschrieb „Blutströme“ in Teheran und Scharfschützen, die von den Dächern aus nach Belieben auf unbewaffnete Demonstranten feuern…

Der iranisch-amerikanische Journalist Karmel Melamed sagte gegenüber CBN News: „Meine Quellen berichten von einem regelrechten Gemetzel. Überall fließt Blut. Das hat mir meine Quelle allein in Teheran erzählt.“ Er fügte hinzu: „Viele Sicherheitskräfte des Regimes haben sich auf Dächern verschanzt und mähen in vielen Fällen von oben die Menschen nieder. Scharfschützen haben aus Gebäuden heraus auf Demonstranten geschossen.“

Wer so etwas seinem eigenen Volk antut, sollte keine Gnade erwarten.

Einer 23-jährigen Frau wurde buchstäblich in den Hinterkopf geschossen, als sie gegen die Tyrannei im Iran protestierte…

Rubina Aminian besuchte das Shariati College in der iranischen Hauptstadt Teheran, wo sie Textil- und Modedesign studierte. Sie ist eine der wenigen Personen, die bei den jüngsten Demonstrationen getötet wurden und deren Identität bekannt ist.

Aminian wurde am Donnerstag getötet, nachdem er sich nach Verlassen des Colleges einem Protest angeschlossen hatte, wie die in Norwegen ansässige iranische Menschenrechtsorganisation mitteilte.

„Quellen aus dem Umfeld von Rubinas Familie berichteten Iran Human Rights unter Berufung auf Augenzeugen, dass die junge Kurdin aus Marivan aus nächster Nähe von hinten erschossen wurde, wobei die Kugel ihren Kopf traf“, erklärte die Gruppe in einer Stellungnahme.

Erschreckenderweise gibt es in den Vereinigten Staaten Webseiten, die die Iraner tatsächlich verteidigen.

Egal auf welcher Seite man steht, es gibt keine Entschuldigung dafür, das zu verteidigen, was das Regime im Iran gerade getan hat.

Absolut keine Ausrede.

Zu diesem Zeitpunkt sind bereits Tausende tot.

Tatsächlich räumte ein iranischer Beamter am Montag gegenüber Reuters ein, dass die Zahl der Todesopfer etwa 2.000 erreicht hat …

Ein iranischer Beamter gab am 12. Januar laut Reuters bekannt, dass bei den Protesten etwa 2.000 Menschen getötet wurden. Es ist das erste Mal, dass die Behörden die hohe Zahl der Todesopfer nach dem harten Vorgehen der iranischen Behörden inmitten zweiwöchiger landesweiter Unruhen bestätigten, berichtete die Nachrichtenagentur.

Zwei weitere iranische Beamte teilten der New York Times mit , dass etwa 3.000 Menschen ums Leben gekommen seien…

Ein hochrangiger Beamter des iranischen Gesundheitsministeriums sagte unter der Bedingung der Anonymität, dass landesweit etwa 3.000 Menschen getötet worden seien, versuchte aber, die Schuld auf „Terroristen“ abzuwälzen, die Unruhen schürten.

Ein weiterer Regierungsbeamter, der ebenfalls unter der Bedingung der Anonymität sprach, sagte, er habe einen internen Bericht gesehen, in dem von mindestens 3.000 Toten die Rede sei, und fügte hinzu, dass die Zahl noch steigen könne.

Die Wahrheit ist natürlich, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer wahrscheinlich weitaus höher liegt.

Iran International schätzt , dass mindestens 12.000 Iraner getötet wurden…

In den vergangenen zwei Tagen hat die Redaktion von Iran International – in einem strengen, mehrstufigen Verfahren und gemäß etablierten professionellen Standards – Informationen geprüft, die von einer Quelle aus dem Umfeld des Obersten Nationalen Sicherheitsrats, von zwei Quellen im Präsidialamt, von mehreren Quellen innerhalb der Islamischen Revolutionsgarde in den Städten Maschhad, Kermanschah und Isfahan, von Augenzeugen und Angehörigen der Getöteten, von Feldberichten, von Daten medizinischer Zentren sowie von Ärzten und Krankenschwestern in verschiedenen Städten stammten.

Auf Grundlage dieser Rezensionen sind wir zu folgendem Schluss gekommen:

Bei dem größten Massaker in der jüngeren Geschichte Irans – das sich größtenteils über zwei aufeinanderfolgende Nächte, Donnerstag und Freitag, den 8. und 9. Januar, ereignete – wurden mindestens 12.000 Menschen getötet.

Hinsichtlich des geografischen Ausmaßes, der Intensität der Gewalt und der Zahl der Todesopfer in so kurzer Zeit ist dieses Massaker in der Geschichte Irans beispiellos.

Ein Massaker dieses Ausmaßes haben wir in der gesamten Geschichte des Iran noch nie erlebt.

Und Iran International teilt uns mit, dass es Informationen erhalten habe, die darauf hindeuten, dass das Massaker „auf direkten Befehl von Ali Khamenei und mit dem ausdrücklichen Wissen und der Zustimmung der Oberhäupter aller drei Staatsgewalten durchgeführt wurde“…

Nach vorliegenden Informationen wurden die Getöteten hauptsächlich von Kräften der Islamischen Revolutionsgarde und der Basij erschossen.

Dieses Töten war vollständig organisiert und nicht das Ergebnis von „sporadischen“ und „ungeplanten“ Zusammenstößen.

Informationen des Obersten Nationalen Sicherheitsrats und des Präsidialamtes lassen darauf schließen, dass die Tötung auf direkten Befehl von Ali Khamenei, mit ausdrücklichem Wissen und Einverständnis der Oberhäupter aller drei Staatsgewalten und mit einem vom Obersten Nationalen Sicherheitsrat erteilten Befehl zum Einsatz von scharfer Munition durchgeführt wurde.

Viele der Getöteten waren junge Menschen unter 30 Jahren.

Die Verrückten, die den Iran regieren, sind zutiefst böse.

Das kann niemand leugnen.

Heute berichtet CBS News , dass die Zahl der Todesopfer tatsächlich bis zu 20.000 betragen könnte…

Informationen, die am Dienstag aus dem Iran durchsickerten, deuten darauf hin, dass das Vorgehen der Behörden gegen die seit über zwei Wochen andauernden, landesweiten regierungsfeindlichen Proteste weitaus mehr Opfer gefordert hat, als Aktivisten außerhalb des Landes berichteten. Nachdem die Telefonleitungen für Anrufe aus der Islamischen Republik wieder geöffnet wurden, teilten zwei Quellen, darunter eine im Iran, CBS News am Dienstag mit, dass mindestens 12.000, möglicherweise aber bis zu 20.000 Menschen getötet wurden.

Natürlich hat das Töten nicht aufgehört.

Tatsächlich stehen die öffentlichen Hinrichtungen der verhafteten Demonstranten erst am Anfang.

Am Mittwoch soll der 26-jährige Demonstrant Erfan Soltani gehängt werden …

Ein junger Iraner, dessen „einziges Verbrechen darin besteht, nach Freiheit zu rufen“, soll laut Menschenrechtsgruppen das erste Opfer sein, das bei dem brutalen Vorgehen der Islamischen Republik gegen die landesweiten Proteste hingerichtet wird.

Erfan Soltani, 26, darf nur noch zehn Minuten mit seiner Familie verbringen, bevor er morgen früh gehängt wird, weil er angeblich am vergangenen Donnerstag an einem regierungsfeindlichen Protest teilgenommen hat.

Der Inhaber des Bekleidungsgeschäfts wurde in seinem Haus in Fardis im Zentraliran verhaftet, inhaftiert und umgehend zum Tode verurteilt.

Die Iraner versuchen, ihr Vorgehen zu rechtfertigen, indem sie darauf beharren, dass sie gezwungen waren, gegen die „bewaffnete Gewalt“ vorzugehen , die von Randalierern verübt werde, die insgeheim von den Vereinigten Staaten und Israel unterstützt würden…

Angesichts weltweiter Verurteilung und Drohungen mit einer US-Intervention wegen der Opferzahlen bei den regierungsfeindlichen Protesten bestellte die iranische Regierung die französischen, deutschen, italienischen und britischen Botschafter in Teheran ein und zeigte ihnen eine Reihe von Videos, die angeblich „bewaffnete Gewalt durch Demonstranten“ zeigten. Mit der Begründung, die Bilder widerlegten die Annahme, die Proteste seien durchweg friedlich verlaufen, forderte der Iran die Gesandten auf, die Videos ihren jeweiligen Regierungen zukommen zu lassen und ihre Unterstützung für die „Randalierer“ einzustellen.

Selbstverständlich glauben die Europäer das nicht.

Tatsächlich sagte der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz gerade, wir erlebten die „letzten Tage“ des iranischen Regimes…

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz sagte am Dienstag, dass das theokratische Regime im Iran seine „letzten Tage“ erlebe, da der Druck auf die Regierung wegen der Gewalt gegen Demonstranten zunehme.

„Wenn ein Regime sich nur noch durch Gewalt an der Macht halten kann, dann ist es im Grunde am Ende“, sagte Bundeskanzler Merz Reportern in Bengaluru während eines Besuchs in Indien.

„Ich glaube, wir erleben jetzt die letzten Tage und Wochen dieses Regimes.“

Hoffen wir, dass er Recht hat.

Aber die Iraner werden nicht kampflos aufgeben.

Wenn es hart auf hart kommt, werden die Iraner vor nichts zurückschrecken.

Israel wird das auch nicht tun.

Ich werde in den kommenden Tagen noch viel mehr darüber schreiben.

In diesem Artikel möchte ich noch zwei letzte Punkte ansprechen.

Zunächst einmal erklären die Russen, dass jegliche Drohungen mit militärischen Aktionen gegen den Iran „kategorisch inakzeptabel“ seien …

Russland verurteilte die aus seiner Sicht „subversive Einmischung von außen“ in die iranische Innenpolitik und erklärte, die US-Drohungen mit Militärschlägen gegen das Land seien „kategorisch inakzeptabel“.

„Diejenigen, die von außen angefachte Unruhen als Vorwand nutzen wollen, um die im Juni 2025 begangene Aggression gegen den Iran zu wiederholen, müssen sich der verheerenden Folgen solcher Aktionen für die Lage im Nahen Osten und die globale internationale Sicherheit bewusst sein“, erklärte das russische Außenministerium in einer Stellungnahme.

Wenn Trump letztendlich militärische Maßnahmen gegen den Iran ergreift, werden sich unsere Beziehungen zu Russland noch weiter verschlechtern, und das ist gewiss keine gute Nachricht.

Zweitens sind die Chinesen ziemlich verärgert über die 25-prozentigen Zölle, die Präsident Trump gerade allen Handelspartnern Irans auferlegt hat…

China hat Washingtons Vorgehen, Zölle auf Länder zu erheben, die mit der Islamischen Republik Iran Handel treiben, scharf kritisiert und am Dienstag – weniger als 12 Stunden nachdem Präsident Trump die Strafmaßnahme auf Truth Social angekündigt hatte – eine Erklärung veröffentlicht, in der die Entscheidung verurteilt wurde.

Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, erklärte: „Chinas Position in der Zollfrage ist eindeutig.“ Sie fügte hinzu: „Wir waren schon immer der Überzeugung, dass es in einem Handelskrieg keine Gewinner gibt. China wird seine legitimen Rechte und Interessen entschlossen verteidigen.“

Unsere Beziehungen zu China verschlechtern sich rapide, und diejenigen, die meine Arbeit schon lange verfolgen, verstehen ganz sicher, warum das so wichtig ist .

Der Dritte Weltkrieg hat offiziell begonnen.

Mehr als die Hälfte aller Nationen der Erde sind entweder in militärische Konflikte verwickelt oder finanzieren diese.

Und nun steht der Nahe Osten kurz vor der Explosion.

Ein finaler Showdown zwischen Israel und Iran bahnt sich seit 1979 an, und wir sind diejenigen, die ihn miterleben werden.

Also, anschnallen und festhalten, denn von nun an wird es nur noch wilder.

Anm. d. Red.:

Keine Flugzeugträger in der Region

Die Herausforderung: Teile der US-Kriegsarmada sind derzeit eher in der Karibik konzentriert. „Es sind aktuell keine Flugzeugträger oder Flottenverbände im Nahen Osten stationiert“, schrieb das Portal „Defense Security Asia“. Das könnte Angriffe auf iranische Ziele verkomplizieren.

Doch verfügt Trump über erhebliche Feuerkraft in Reserve. Die Luftschläge auf iranische Atomanlagen im Vorjahr etwa wurden von in den USA gestarteten B-2-Tarnkappenbombern geflogen, mit Einsätzen von mehr als 33 Stunden Dauer. Hinzu kommen zahlreiche US-Stützpunkte in der Region.

Wie nah ein Eingreifen der US-Streitkräfte sein könnte, versuchen Beobachter inzwischen sogar anhand von Pizza-Lieferdaten zu deuten: Der X-Account „Pentagon Pizza Report“ meldete zuletzt eine auffällige Zunahme von Essensbestellungen rund um das Verteidigungsministerium.

Quellen: PublicDomaintheeconomiccollapseblog.com am 14.01.2026