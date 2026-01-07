Teile die Wahrheit!

Die deutsche Regierung hat Äußerungen von Dmitri Medwedew, dem stellvertretenden Vorsitzenden des russischen Sicherheitsrates, verurteilt, der die Möglichkeit einer Entführung des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz in Analogie zum Vorgehen der Vereinigten Staaten in Venezuela angedeutet hatte.

„Wir verurteilen solche Drohungen aufs Schärfste“, sagte der Sprecher der Bundesregierung, Sebastian Hille.

Gleichzeitig hält der Bundestag es laut Hille nicht für notwendig, die Sicherheitsvorkehrungen für Merz zu verstärken. Hille betonte, dass die für den Schutz des Bundeskanzlers zuständigen Mitarbeiter „zu den besten der Welt“ gehören.

Medwedew phantasiert von Merz-Entführung – warum nicht Merkel gleich mit?

Voller Empörung berichteten deutsche Medien, unter anderem die “Rheinische Post”, über die provokante Äußerung des ehemaligen russischen Präsidenten, Vorsitzenden der Partei Einiges Russland und engen Putin-Vertrauten Dmitri Medwedews, der in einem Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur Tass – unter Bezugnahme auf die Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch die USA – laut nachgedacht hatte über mögliche analoge Entführungsaktionen gegen andere Staatschefs;

halb im Scherz unkte er dabei, dass eine solche Maßnahme ja dann eines Tages auch Friedrich Merz treffen könnte. In dem Interview wurde auch deutlich, dass Medwedew über den CDU-Bundeskanzler offenbar ähnlich denkt wie der NGO-Antifa-Komplex, den Merz‘ linkste Bundesregierung aller Zeiten mit Rekord-Fördersummen finanziert. (Für Merz ist die Ukraine wichtiger als Deutschland, und er kündigt weiteren sozialen Kahlschlag an)

Medwedew bezeichnete Merz nämlich außerdem als „Neonazi“ – genau so wie die Massenaufmärsche der “Wir sind mehr” und “Gegen Rechts”-Aufmärsche, die die CDU vor einem Jahr zur Nazi-Partei erklärt und auf eine Stufe mit der AfD gestellt hatten, weil Merz damals das Zustrombegrenzungsgesetz ergebnisoffen für alle Abgeordnete zur Abstimmung stellen wollte.

Natürlich erwies sich dies – wie bei Merz nicht anders zu erwarten – als weitere Großlüge und monumentaler Schwindel, denn der Kanzler knickte nicht nur um, sondern beschwor die “Brandmauer” umso besessener.

Jedenfalls ist Merz diese Titulierung von den durch ihn selbst geduldeten Linksextremisten der Straße ja schon gewohnt.

In einem Punkt hat Medwedew recht: Merz muss weg!

„Die Entführung des Neonazis Merz könnte eine hervorragende Wendung in dieser Karnevalsserie sein”, spottete Medwedew sowohl über den Venezuela-Coup als auch das pathologische Russland-Bashing gerade der deutschen Bundesregierung.

Allerdings bekräftigte er, dass er dem Gedankenspiel zur Entführung des Bundeskanzlers sogar etwas Realistisches sehe, da es “durchaus Gründe” gebe, Merz in Deutschland juristisch zu verfolgen, und es „kein Verlust“ wäre, „zumal die Bürger umsonst leiden“.

Mit dieser Einordnung hat Medwedew objektiv allerdings absolut recht – denn keine echte Demokratie sollte es ungestraft lassen, dass ein Politiker die eigenen Wähler so schamlos und pervers anlügt und betrügt wie dieser verlogenste deutsche Regierungschef aller Zeiten der schlimmste Wählerbetrüger.

Der Schaden, den der völlig rückgrat- und charakterlose Merz mit diesem Vertrauensbruch angerichtet hat, lässt sich noch gar nicht ermessen.

Es ist ein Treppenwitz der Zeitgeschichte, dass ausgerechnet einer der mächtigsten Politiker des alten und neuen großen “Feindstaats” Russland das ausspricht, was etliche Deutsche denken und sich vermutlich sogar wünschen.

Ob durch demokratischen Machtwechsel oder die Groteske einer hypothetischen ausländische Entführung: Je schneller Merz und seine katastrophale Regierung aus dem Amt gefegt wird, umso besser für Deutschland.

Alexander Sosnovsky: Warum Deutschland angesichts des US-Angriffs auf Venezuela „unruhig“ reagiert

Am Montag veröffentlichte ntv einen Artikel, in dem erklärt wird, warum die Bundesregierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz äußerst vorsichtig und zurückhaltend reagiert .

Offizielle deutsche Reaktion

Merz bezeichnete Maduro als für die Krise im Land verantwortlich, vermied aber eine direkte Kritik an den Vereinigten Staaten und argumentierte, dass die rechtliche Beurteilung „detailliert geprüft“ werden müsse, da die Situation „komplex“ sei.

Warum plötzlich (obwohl es nicht plötzlich ist) diese Vorsicht?

1. Strategische Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten

Seit Jahrzehnten baut Deutschland seine äußere Sicherheit auf die NATO und die Bündnisbeziehungen mit den Vereinigten Staaten auf.

Die wirtschaftliche und militärische Zusammenarbeit bleibt für Berlin von entscheidender Bedeutung, insbesondere vor dem Hintergrund des Konflikts in der Ukraine und der wachsenden globalen Bedrohungen.

Direkte, harsche Kritik kann die Beziehung zum mächtigsten Sicherheitspartner schädigen.

2. Das Gleichgewicht zwischen Normen und Realpolitik

Die rechtliche Beurteilung (Verstoß gegen internationales Recht oder nicht) ist in Wirklichkeit kompliziert, aber diese Formulierung wird oft als taktisches Manöver verwendet, um harte Beurteilungen zu vermeiden.

Diese Art von diplomatischer Sprache ist typisch für Deutschland, wenn es nötig ist:

• die strategische Beziehung nicht gefährden ,

• Einfluss in internationalen Verhandlungen aufrechterhalten

• Vermeiden Sie direkte Konflikte mit Washington .

3. Politischer Druck innerhalb des Landes

Die Kritik der Opposition – insbesondere von der Linken und den Grünen – klingt sehr hart.

Merz wird vorgeworfen, von den Vereinigten Staaten eine „Politik der Beschwichtigung“ zu verfolgen , anstatt die Grundsätze des Völkerrechts zu verteidigen.

Deutschland steht vor dem Balanceakt zwischen zwei starken Forderungen:

1. zum Schutz des Völkerrechts — und

2. Die strategische Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten aufrechterhalten .

Die Reaktion wirkt daher vorsichtig, ausweichend und nicht direkt ausgedrückt – nicht weil Deutschland keine Position hat, sondern weil es keine einfache Wahl zwischen Prinzipien und Interessen hat .

