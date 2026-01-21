Bill Gates zittert vor Angst, als die Menge während seines Besuchs beim Weltwirtschaftsforum „Massenmörder“ skandiert (Videos)

Teile die Wahrheit!

Der Milliardär und Eugeniker Bill Gates zeigte sich am Dienstag bei einem Besuch des Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums sichtlich erschüttert, als er mit einer wütenden Menge konfrontiert wurde.

Da das Motto des WEF für 2026 „der Geist des Dialogs“ lautet, stellte Callum Smiles, leitender Reporter von Vox Populi, Gates eine Reihe von Fragen in der Hoffnung, dass er sich tatsächlich auf ein Gespräch einlassen würde.

Infowars.com berichtet: Natürlich weigerte sich Gates, sich dazu zu äußern, ob die USA ihren Impfplan für Kinderimpfungen geändert haben, ob er immer noch der Meinung ist, dass es richtig war, die Covid-Impfungen weltweit durchzusetzen, jetzt, wo deren Zusammenhang mit negativen gesundheitlichen Komplikationen bekannt ist, oder ob er zugeben würde, dass die „Impfstoffe“ Millionen von Menschen weltweit geschadet haben.

Gates schlenderte mit einer Gruppe von Sicherheitsleuten die Straße entlang, grinste verlegen und ignorierte die Reporter.

Smiles fragte auch den ehemaligen kanadischen Premierminister Justin Trudeau, ob er sich dafür entschuldigen würde, die Covid-Impfungen beworben zu haben, nachdem unzählige Menschen aufgrund der toxischen mRNA-Gentherapie gestorben waren.

Trudeau wich der Antwort auf die Frage aus und warf dem Journalisten vor, „unverantwortlich“ zu handeln, indem er „Desinformation verbreite“, ohne zu erklären, welche falschen Informationen der Reporter verbreitet habe.

Als Smiles Trudeau mitteilte, dass die Mutter seines Kameramanns „tatsächlich an Komplikationen nach einer Covid-Impfung gestorben“ sei, brach der Ex-Premierminister in schallendes Gelächter aus. (Bill Gates und Pfizer-Chef Albert Bourla müssen in einem niederländischen Prozess wegen Impfschäden im Zusammenhang mit COVID-19 aussagen)

Die elitären Schläger der Neuen Weltordnung sind es offensichtlich nicht gewohnt, von Journalisten unabhängiger Medien mit echten Fragen konfrontiert zu werden.

🌍🇨🇭 Does Bill Gates have dementia?!@franklyspeakp speaks to Bill Gates, who avoids vaccine questions in Davos. https://t.co/ZL3Wxmg41z pic.twitter.com/vrSB3NDOdo — VoxPopuli (@vpopulimedia) January 20, 2026

🌍🇨🇭Former Canadian PM Justin Trudeau LAUGHS when asked to apologise for deaths caused by authoritarian covid-19 lockdowns. We confronted him at the World Economic Forum in Davos. https://t.co/HirSsk5zXV pic.twitter.com/t3P5k7tPiH — VoxPopuli (@vpopulimedia) January 20, 2026

1 2 11 12 13

🌍🇨🇭The President of the European Central Bank Christine Lagarde REFUSES to justify, at Davos, why she wants to make cash transactions over €1000 ILLEGAL. Lagarde has previously been found guilty of negligence for squandering €400 MILLION in tax payer funds! https://t.co/1eMr88o1t2 pic.twitter.com/CIHHkxaNSO — VoxPopuli (@vpopulimedia) January 20, 2026

Hinter den Kulissen von Davos: Escort-Damen, Kaviar und mit Blattgold belegte Desserts

Sogenannte Escort-Damen sind zu Beginn des 54. Weltwirtschaftsforums voll ausgelastet, zumindest ausgebucht. Damit zeigt sich ein weiteres Mal auch diese Seite im Halbschatten des alljährlichen Treffens der Eliten und ihres Nachwuchses im Alpenparadies der Schweiz.

Während sich in Davos der Vorhang für das 54. Weltwirtschaftsforum öffnete, entfalteten sich zugleich die sonstigen Hintergründe des ehrfürchtig bestaunten Spektakels.

So gibt es wieder Berichte über extravagante Kosten einiger Teilnehmer – beginnend bei der stolzen Summe von über einer Million Euro für eine Woche Unterkunft bis hin zum atemberaubenden Luxus, sich für 43 US-Dollar einen ordinären Hot Dog leisten zu wollen.

Überraschenderweise ist sogar die örtliche Kirche zumindest für diese Woche den weltlichen Verlockungen erlegen und hat ihre Räumlichkeiten an ein Unternehmen vermietet, das mit Kryptowährungen handelt, um so auf der Welle von Davos mitzureiten.

Doch jenseits von Glanz und Gloria verbirgt sich noch eine weitere Seite der Erzählung. Davos ist nicht nur eine Bühne für das Zusammentreffen von mehr als 2.500 Führungskräften aus der Wirtschaft oder von Regierungen, internationalen Organisationen, der Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Medien und der Kunst.

Recherchen bringen regelmäßig auch den Halbschatten ans Licht, in dem sich dieses Jahr mindestens einhundert Sexarbeiterinnen diskret durch die Davoser Szene schlängeln.

In der idyllischen Alpenlandschaft der Ostschweiz befindet sich die beschauliche, kleine Stadt Davos in diesen Tagen in einem Ausnahmezustand und beherbergt dieses geballte Zusammentreffen von globaler Macht samt einer diskreten Schattenseite.

Gestern begann in Davos das 54. Weltwirtschaftsforum, das nicht nur eine geschäftige Zeit für Anwohner, Polizei und Militär einläutete, sondern auch dem erotischen Begleitservice einen Beschäftigungs- und Umsatzschub beschert.

Zahlreiche Begleitdienste haben ihre Damen derzeit strategisch in Davos platziert, im Hinblick auf das Zusammentreffen der Weltelite in dieser kleinen Alpenstadt.

Während das Tages- oder auch Scheinwerferlicht die Debatten und Diskussionen zwischen politischen Persönlichkeiten, Wirtschaftsmagnaten und Vordenkern in Davos anstrahlt, entfaltet sich in der Nacht weiteres Treiben. Die Nachfrage nach Sexarbeiterinnen erfährt während des fünftägigen Gipfels wie erwartet Konjunktur.

Für manche Teilnehmer muss Davos offenbar noch mehr bieten, als nur ein Forum für globale Problemlösungen sein zu wollen. Davos verwandelt sich ohnehin zunehmend in einen exklusiven Spielplatz, auf dem auch diskrete Geschäftsabschlüsse zustande kommen, bei üppigen Abendessen mit Kaviar und mit Blattgold belegten Desserts, kredenzt während privater Zusammenkünfte und beschallt von renommierten DJs – alles unter dem sehr zeitgemäß klingenden, diesjährigen Motto „Vertrauen wiederherstellen“ (Rebuilding Trust).

Alle lokalen Dienstleister sind während der Davos-Woche ausgebucht

Das ist aber bei Weitem noch nicht alles. Eine Dame aus der Branche der Begleitdienste berichtete: „Für diese Männer ist ein Treffen mit mir wie ein Besuch beim Friseur.

Sie wollen rumalbern, lachen, sich auf Smalltalk einlassen, Gedanken austauschen und sich entspannen. Hier komme ich ins Spiel, und das ist der Grund, warum ich ausgebucht bin.“

Der günstigste Ausweis, der Zugang zu WEF-Veranstaltungen gewährt, kostet über 25.000 Euro, und der Erwerb eines solchen Ausweises ist selbst für Personen, die das Forum nur „begleiten wollen“, eine obligatorische Voraussetzung.

Die Dame vom Escort-Service bemerkte dazu beiläufig: „Sie verfügen nun mal über das entsprechende Kleingeld.“ Generell liegt der Fokus weniger auf rein körperlicher Nähe, sondern vielmehr auf der sogenannten „Girlfriend Experience“, also wenigstens der Simulation einer echten intimen Beziehung. „Je nach Kunde kann ein Buchungstermin zwischen vier und zwölf Stunden dauern“, ließ uns eine andere Dame wissen.

Für zwölf Stunden belaufen sich die Kosten auf etwa 2.300 Euro, wobei etwa 250 Euro im Voraus zu zahlen sind und der Rest dann vor Ort beglichen wird. Ob die Dame direkt in Davos übernachtet oder gleich nach dem Treffen die Heimreise antritt, hängt von den Vorlieben der Kunden ab und davon, ob sie Lust auf mehr Zeit in den Bergen hat.

Während das WEF mitten im globalen Chaos ernsthaft vorgibt, Vertrauen wiederherzustellen zu wollen, indem man mit dem Privatjet nach Davos fliegt, um „das Klima zu retten“ oder sich lautstark für „Inklusion“ oder „Frauenrechte“ einzusetzen oder all das zusammen, haben offenbar auch die Nächte im verschneiten Tal eine interessante Attraktivität.

Und siehe da, die Begleitdamen wärmen großzügig die Betten und verleihen den hochgesteckten Ambitionen der Eliten einen Hauch von Ironie.

Dieses Paradoxon gleicht einem strahlenden Feuerwerk, das die Absurdität dessen beleuchtet, womit die Welt konfrontiert ist, während sie versucht, Lösungen von jenen zu erhoffen, die sich auch oder sogar noch lieber auf diskrete Techtelmechtel einlassen.

Die Dualität von elitären Versprechungen und den Eskapaden hinter den Kulissen wird zu einem skurrilen Gemälde, das die komplexen Herausforderungen, die das Weltwirtschaftsforum mit dem diesjährigen Motto „Wiederaufbau des Vertrauens“ prägen will, eher zu einer Karikatur verkommen lässt.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/rtnewsde.com am 21.01.2026