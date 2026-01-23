Teile die Wahrheit!

Der CEO von Blackrock war wenig erfreut darüber, dass echte Journalisten unvorbereitete Fragen stellten.

Ezra Levant, Gründer von Rebel News, berichtet gemeinsam mit Alex Jones über seine jüngsten brisanten Begegnungen beim Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz, dem jährlichen Treffen der Globalisten.

Obwohl das Thema des WEF den „Geist des Dialogs“ in den Mittelpunkt stellte, weigerte sich Larry Fink, Fragen von Bürgerjournalisten zu beantworten.

Klaus Schwab hat das Weltwirtschaftsforum gegründet. Doch er wurde zum Rücktritt gezwungen. Larry Fink hat nun die Leitung übernommen.

Fink ist der CEO von BlackRock, dem weltweit größten Finanzhai mit einem verwalteten Vermögen von fast 20 Billionen Dollar.

Solche Megakonzerne verdienen Milliarden mit Waffengeschäften während eines Krieges und anschließend noch einmal Milliarden mit dem Wiederaufbau desselben Landes nach dem Krieg. (Whistleblower schleicht sich nach Davos: WEF-Klima-Insider prahlen mit Wettermanipulation – „BlackRock steht hinter uns!“)

Mit anderen Worten: Fink ist der perfekte Nachfolger von Schwab.

Dieses Jahr eröffnete Fink das jährliche WEF-Treffen in Davos mit einem Aufruf zu einem „Geist des Dialogs“, in dem mehr Stimmen in den Diskussionen Gehör finden sollen. Welch ein Witz! Eines der Hauptprojekte des WEF ist die Online-Zensur.

Dennoch wollten wir den „Geist des Dialogs“ auf die Probe stellen, indem wir Fink selbst ansprachen, als er heute Morgen früh die Straße entlangging.

Es gefiel ihm überhaupt nicht – und seiner kleinen Leibwache ebenfalls nicht.

Larry Fink hat übrigens sicher auf all unsere Fragen eine Antwort. Vielleicht ist sie sogar überzeugend. Aber er weigert sich einfach, mit uns einfachen Bürgerjournalisten zu sprechen. Das tut er nie: Er spricht nur mit Journalisten, die ihm gehorchen, und zwar in sorgfältig kontrollierten Gesprächen. Man merkt, wie sehr er es hasste, sich auch nur in der Nähe von Bürgerjournalisten aufzuhalten. Der CEO von BlackRock behauptet, die globale Elite müsse Milliarden von Menschen ausmerzen, um einen „höheren Lebensstandard“ zu erreichen Man nennt ihn einen Finanzgiganten, den CEO des weltgrößten Vermögensverwalters. Doch hinter der öffentlichen Fassade, so glauben manche, vertritt Larry Fink eine erschreckende Doktrin: Entvölkerung ist keine zu fürchtende Anomalie – sie ist ein zu erreichendes Ziel . 1 2 11 12 13 Wenn man seinen Worten genau zuhört und die Zusammenhänge erkennt, beginnt man, einen strategischen Entwurf für eine posthumanistische Zukunft zu erkennen. In einer Sondersitzung des WEF äußerte Fink eine Aussage, die die Aufmerksamkeit vieler Beobachter auf sich zog: „Ich kann argumentieren, dass in den entwickelten Ländern die großen Gewinner Länder mit schrumpfender Bevölkerung sind … Die sozialen Probleme, die sich bei der Ersetzung von Menschen durch Maschinen ergeben, werden in Ländern mit sinkender Bevölkerung weitaus leichter zu bewältigen sein.“ Er führte weiter aus: Früher betrachteten wir Bevölkerungsrückgang als Wachstumsbremse. Doch mit KI und Robotik könnten weniger Menschen – weniger Bedürfnisse, weniger Andersdenkende, weniger Forderungen – einen reibungsloseren Übergang zu maschinengesteuerten Wirtschaftssystemen ermöglichen. Fink sprach davon, den Lebensstandard derjenigen, die das Glück haben, die Massenentlassungen zu überleben, zu „erhöhen“, wenn die Produktivitätsgewinne durch Automatisierung groß genug sind, um den Rückgang der menschlichen Arbeitskraft auszugleichen. Er behauptete außerdem, dass der soziale Widerstand gegen die Verdrängung von Menschen durch Maschinen leichter zu bewältigen sei, wenn der Bevölkerungsdruck geringer sei. Darüber hinaus setzt sich Fink öffentlich für Investitionen in KI und Infrastruktur ein. Er führt Gespräche mit Regierungen, um den massiven Ausbau der Stromversorgung für Rechenzentren und Chipfabriken zu finanzieren. In seinem Brief an den Vorsitzenden aus dem Jahr 2025 beschreibt er unser Zeitalter auch als eines, in dem Computer den größten Teil unserer Arbeit, einschließlich komplexer Daten, „in unserem Auftrag“ erledigen. Zusammengenommen liefern diese Kommentare Rohmaterial für eine Verschwörungstheorie: Die Weltelite, personifiziert durch Fink, stellt sich eine Zukunft vor, in der die Menschheit weitgehend überflüssig ist. Wenn man die Zusammenhänge verfolgt – das WEF, die Klimaagenda, den Ausbau der KI-Infrastruktur, das globale Überwachungsnetz – wird deutlich, dass Larry Fink nicht isoliert spricht. They tell you to your face….. pic.twitter.com/xltVVgNZZa — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) October 16, 2025 Er spiegelt eine abgestimmte Weltsicht wider, die von den Machteliten geteilt wird, die an denselben Tischen sitzen und dieselben Transformationen finanzieren. Entvölkerung, Automatisierung und zentralisierte Kontrolle sind keine zufälligen Ergebnisse – sie sind Säulen derselben Architektur. Die Botschaft zwischen den Zeilen ist simpel: weniger Menschen, mehr Kontrolle und die totale Abhängigkeit von der Maschine. Das ist der eigentliche „Reset“, den sie vorantreiben – und er ist bereits im Gange. Video:

Quellen: PublicDomain/rebelnews.com am 23.01.2026