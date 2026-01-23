BlackRock: Larry Fink wird in Davos persönlich für seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rede gestellt! (Video)

Der CEO von Blackrock war wenig erfreut darüber, dass echte Journalisten unvorbereitete Fragen stellten.

Ezra Levant, Gründer von Rebel News, berichtet gemeinsam mit Alex Jones über seine jüngsten brisanten Begegnungen beim Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz, dem jährlichen Treffen der Globalisten.

Obwohl das Thema des WEF den „Geist des Dialogs“ in den Mittelpunkt stellte, weigerte sich Larry Fink, Fragen von Bürgerjournalisten zu beantworten.

Klaus Schwab hat das Weltwirtschaftsforum gegründet. Doch er wurde zum Rücktritt gezwungen. Larry Fink hat nun die Leitung übernommen.

Fink ist der CEO von BlackRock, dem weltweit größten Finanzhai mit einem verwalteten Vermögen von fast 20 Billionen Dollar.

Solche Megakonzerne verdienen Milliarden mit Waffengeschäften während eines Krieges und anschließend noch einmal Milliarden mit dem Wiederaufbau desselben Landes nach dem Krieg. (Whistleblower schleicht sich nach Davos: WEF-Klima-Insider prahlen mit Wettermanipulation – „BlackRock steht hinter uns!“)

Mit anderen Worten: Fink ist der perfekte Nachfolger von Schwab.

Dieses Jahr eröffnete Fink das jährliche WEF-Treffen in Davos mit einem Aufruf zu einem „Geist des Dialogs“, in dem mehr Stimmen in den Diskussionen Gehör finden sollen. Welch ein Witz! Eines der Hauptprojekte des WEF ist die Online-Zensur.

Dennoch wollten wir den „Geist des Dialogs“ auf die Probe stellen, indem wir Fink selbst ansprachen, als er heute Morgen früh die Straße entlangging.

Es gefiel ihm überhaupt nicht – und seiner kleinen Leibwache ebenfalls nicht.

Quellen: PublicDomain/rebelnews.com am 23.01.2026

