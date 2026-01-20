Brisante Enthüllung und Knall nach Telefonat und SMS an Trump (Video)

Teile die Wahrheit!

In einem durchgesickerten Briefing nach dem Telefonat enthüllte der slowakische Ministerpräsident Trumps harte Botschaft an Bundeskanzler Merz: Amerika verteidige die nationale Souveränität, während die EU in Klimawahn und dem Selbstmord durch offene Grenzen versinke. Der Wandel hat begonnen.

DER AUFRUF, DER EUROPA ERSCHÜTTERTE

Nur wenige Minuten nach Beendigung eines direkten Telefonats mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz bestätigte der slowakische Ministerpräsident öffentlich das, was die europäischen Eliten am meisten befürchtet hatten:

„Ich habe ihn über mein ausführliches Gespräch mit US-Präsident Donald Trump und seinem Außenminister Marco Rubio informiert… Der Präsident verfolgt ganz klar die nationalen Interessen der Vereinigten Staaten. Wenn die EU genauso handeln würde, wären wir nicht in dieser Katastrophe.“

Das war keine diplomatische Höflichkeitsfloskel. Es war ein strategischer Schlag ins Gesicht Brüssels.

Und dies geschah unmittelbar nach Trumps privatem Treffen in Florida , bei dem Amerikas Rückkehr zu hartem Realismus und unmissverständlicher Souveränität unmissverständlich deutlich wurde.

Trumps Vision vs. die EU-Illusion

Laut der Zusammenfassung des Premierministers verurteilte Trump den globalistischen Kurs der EU und führte Folgendes an:

„Unsinnige Klimaziele“

„Selbstmörderische Migrationspolitiken“

Der vollständige Verlust der strategischen Glaubwürdigkeit vor den Staats- und Regierungschefs der Welt „Die Staats- und Regierungschefs der Welt nehmen die EU nicht voll und ganz ernst“, warnte er – und das zu Recht.

Unterdessen bekräftigte Trump, dass die USA notfalls auch einseitig handeln werden , um die nationale Souveränität, Sicherheit und wirtschaftliche Vormachtstellung zu schützen.(Ex-Kremlchef Medwedew könnte sich Entführung von Merz vorstellen – Selenskyj: Putin die Maduro-Behandlung geben)

Die Botschaft lautet: Wenn die EU relevant bleiben will, muss sie dringend aufwachen.

Die Slowakei nähert sich dem US-Realismus an

Der slowakische Ministerpräsident hörte nicht nur zu – er verstärkte Trumps Kritik. Er versprach:

Senden Sie einen offenen Brief an den Präsidenten der Europäischen Kommission.

Benachrichtigen Sie alle Ministerpräsidenten und Staatsoberhäupter der EU.

Lehnen Sie das von Brüssel auferlegte Klima-/Migrationsdogma ab.

Vertiefen Sie die Beziehungen zu Deutschland auf der Grundlage realer wirtschaftlicher Zusammenarbeit.

Er kritisierte auch Oppositionelle, die die wirtschaftliche Rolle der Slowakei verhöhnten, und bezeichnete sie als:

„Scharlatane wie die jüngere Šimečka.“

MERZ UNTER DRUCK – UND DIE REAKTION

Im selben Telefonat versprach Bundeskanzler Friedrich Merz angeblich einen baldigen Besuch in der Slowakei , was auf eine ernsthafte diplomatische Wende hindeutet .

Da Hunderte von deutschen Unternehmen in der Slowakei aktiv sind und die slowakische Wirtschaft stark von der deutschen Industrie abhängig ist, könnte die Achse Berlin–Bratislava schon bald Brüssel als neues Zentrum des europäischen Pragmatismus ablösen.

Und das ist für die Eurokraten beängstigend.

Schlusswort: Der Trump-Effekt kehrt nach Europa zurück

Was dieses durchgesickerte Gesprächsprotokoll offenbart, ist nicht nur ein Telefongespräch.

Es handelt sich um eine strategische Neuausrichtung des Kontinents .

Donald Trump ist nicht mehr nur Amerikas Präsident. Er ist der Anker eines globalen Gegengewichts zur transnationalen Selbsttäuschung.

Während sich die Slowakei neu ausrichtet und die deutsche Führung darauf reagiert, ist die Botschaft klar:

Grenzen sind wichtig. Souveränität ist wichtig. Der Globalismus stirbt.

Und Trumps Stimme, die einst von den Medien zum Schweigen gebracht wurde, prägt nun das nächste Kapitel Europas – ein Telefonat nach dem anderen.

Video:

PHONE CALL WITH GERMAN FEDERAL CHANCELLOR F. MERZ AFTER THE MEETING WITH THE U.S. PRESIDENT Dear friends,

just a few minutes ago I finished a phone call with German Federal Chancellor Friedrich Merz @bundeskanzler regarding the serious international situation. Above all, I… pic.twitter.com/4d1McrHvoL — Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) January 19, 2026

TELEFONGESPRÄCH MIT BUNDESKANZLER F. MERZ NACH DEM TREFFEN MIT DEM US-PRÄSIDENTEN

Liebe Freunde,

vor wenigen Minuten habe ich mit Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) über die ernste internationale Lage telefoniert. Ich habe ihn insbesondere über mein ausführliches Gespräch mit US-Präsident D. Trump und Außenminister M. Rubio informiert, das am Samstagabend in Florida stattfand.

Der Präsident der Vereinigten Staaten verfolgt eindeutig die nationalen Interessen der USA. Würde die EU genauso handeln, stünden wir vor einer völlig anderen Situation.

Die Staats- und Regierungschefs der Welt nehmen die EU nicht ernst genug, was auf unsere unsinnigen Klimaziele und unsere selbstzerstörerische Migrationspolitik zurückzuführen ist.

In diesem Sinne werde ich morgen einen offenen Brief an die Präsidentin der Europäischen Kommission senden und alle Ministerpräsidenten und Staatsoberhäupter der EU-Mitgliedstaaten informieren.

Ich habe dem Bundeskanzler mehrere Lösungsvorschläge unterbreitet und hoffe, dass er, wie versprochen, bald die Slowakei besucht. Wir haben viel zu besprechen.

Mehrere hundert deutsche Unternehmen sind in der Slowakei tätig, und unsere Wirtschaft ist angesichts der enormen Konzentration der Automobilproduktion besonders stark von der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands abhängig.

Nur Scharlatane wie der jüngere Šimečka können behaupten, unsere Wirtschaft würde die gesamte europäische Politik belasten.

SMS-Knall! Trump postet Privatnachricht von Macron

… und einen Schleim-Text von Nato-Chef Mark Rutte

SMS zum Mitlesen! Wie Donald Trump in die sozialen Medien postete, schlug ihm Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (48) privat ein G7-Dinner in Paris vor – mit Beteiligung Russlands!

In einer Textnachricht an den US-Präsidenten (Einleitung: „Mein Freund“) schrieb der französische Präsident: „Ich kann ein G7-Treffen nach Davos in Paris am Donnerstag aufsetzen. Ich kann die Ukrainer, die Dänen und die Syrer und die Russen am Rande dazu einladen. Lass uns ein Dinner haben, bevor du zurückfliegst.“

Zuvor schrieb Macron (derzeit am Auge verletzt), wie einig sie sich seien und „was für tolle Sachen wir machen können“ mit Blick auf den Iran. Er schrieb allerdings auch: „Ich verstehe nicht, was du bei Grönland anstellst.“ Die Nachrichten sind echt: Das bestätigte der Élysée-Palast der DPA.

Ob Macron wollte, dass seine SMS in die Welt geblasen wird? Wohl kaum! Ähnlich erging es aber nur eine Stunde später Nato-Generalsekretär Mark Rutte (58), der Trump eine Schmeichel-SMS geschickt hatte. Trump postete die Privatnachricht und schrieb dazu: „Danke an Mark Rutte, dem Generalsekretär der Nato!“

Inhalt der SMS: „Was du in Syrien geschafft hast, ist unglaublich. Ich werde (…) in Davos deine Arbeit dort, in Gaza und in der Ukraine herausstellen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass wir einen Weg vorwärts bei Grönland finden. Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen.“

Sein Geschleime Richtung Trump ist nicht neu: Im Juni, als sich die Nato bei ihrem Gipfel in Brüssel auf das Fünf-Prozent-Ziel einigte, nannte der Nato-Generalsekretär den US-Präsidenten sogar „Daddy“.

Warum Rutte sich so anbiedert? Sein Job ist es, das Nordatlantik-Bündnis zusammenzuhalten. Dafür muss er den schwierigen Charakter Trump bei Laune halten, so gut es geht. Schließlich geht es auch darum, die US-Hilfe für die Ukraine zu sichern.

Trump schrieb auf „Truth Social“ auch, er habe „ein sehr gutes Telefongespräch mit Mark Rutte bezüglich Grönland“ gehabt und einem Treffen der verschiedenen Parteien in Davos zugestimmt.

Trump über Macron: „Bald eh nicht mehr im Amt“

Dass Macron so nett an Trump schreibt, ist umso seltsamer, wenn man sich Trumps Worte Richtung Macron anschaut. Vor der Air Force One fragte ihn Stunden vorher ein Reporter, was er dazu sage, dass Frankreichs Präsident nicht beim „Board of Peace“ für Gaza (zu dem Russland-Diktator Putin eingeladen wurde) mitmachen wolle.

Trumps Reaktion: „Nun, er ist bald eh nicht mehr Amt. Niemand braucht ihn. Aber wir können ihm Zölle von 200 Prozent auf seine Weine und seinen Champagner auferlegen.“

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 20.01.2026