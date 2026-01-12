Britische Regierung droht mit totalem Verbot von X wegen Grok-Bikini-Konflikt – Papst kritisiert Einschränkung der Meinungsfreiheit im Westen

Teile die Wahrheit!

Der grassierende Angriff auf die Meinungsfreiheit hält an.

Die britische Labour-Regierung unter Premierminister Keir Starmer hat ihren Kampf gegen die Meinungsfreiheit im Internet verschärft und droht nun offen mit einem vollständigen Verbot von Elon Musks X-Plattform.

Unter dem Vorwand der Bildgenerierungsfähigkeiten von Grok AI drängt Starmers Regime auf die totale Kontrolle darüber, was Briten online sehen und sagen können, und legt damit den dünnen Schleier ihrer autoritären Tendenzen offen.

Dieser Schritt erfolgt inmitten einer Flut von sexualisierten Bildern, die von Grok generiert wurden, doch das harte Vorgehen riecht nach selektiver Empörung, die eher darauf abzielt, abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen, als irgendjemanden zu schützen.

Starmer drohte mit den Worten: „Das ist schändlich. Das ist widerlich und nicht zu tolerieren.“ Er fügte hinzu, dass „alle Optionen geprüft werden“, um gegen die seiner Meinung nach rechtswidrigen Inhalte auf X vorzugehen.

Er betonte: „X muss das in den Griff bekommen, und Ofcom (die britische Regulierungsbehörde für das Internet) hat unsere volle Unterstützung bei ihren Maßnahmen. Das ist falsch. Das ist rechtswidrig. Wir werden das nicht dulden.“ (Razzien ohne Gerichtsbeschluss: EU und Bundesregierung bekämpfen gemeinsam Opposition und kritische Medien)

Die Labour-Abgeordnete Lola McEvoy bekräftigte ihre Position und erklärte, Plattformen wie X hätten „kein Recht, in diesem Land zugänglich zu sein“, wenn sie sich nicht an das drakonische britische Online-Sicherheitsgesetz hielten.

Mehrere Quellen bestätigen, dass Insider Pläne zur Blockierung der Website vorantreiben, wobei die KI als Ausrede im Vordergrund steht.

Durchgesickerte WhatsApp-Nachrichten enthüllten außerdem, dass Labour-Abgeordnete die Regierung aufforderten, X komplett aufzugeben, Elon Musk als „Faschisten“ bezeichneten und argumentierten, das Unternehmen solle „anderen in Großbritannien eine Richtung weisen“.

Ein Abgeordneter fragte, warum man nicht Trumps Beispiel mit Truth Social folgen könne, während andere behaupteten, ihre Wähler seien stattdessen auf Facebook.

Die Journalistin Alison Pearson brachte die Doppelmoral auf den Punkt: Starmer wettert auf X über „Sicherheit“, während er gleichzeitig täglich unzählige junge Männer ohne Papiere ins Land lässt, die ums Überleben kämpfen.

Was ist mit den realen Gefahren für britische Frauen und Mädchen durch unkontrollierte Migration? Ihm ist die Sicherheit aller völlig egal.

Starmer, mit nur 15 % Zustimmung der unbeliebteste britische Premierminister aller Zeiten, ist gleichzeitig die bekannteste Persönlichkeit auf X und wird ständig wegen seiner Lügen angeprangert.

Er ist die Person mit den fünftmeisten negativen Bewertungen auf der Plattform – jeder deckt seine Täuschungen auf. Er hat keinen Einfluss auf X, und das spielt ihm zweifellos in die Karten.

Der Moderator Alex Phillips griff ihn scharf an: „Du magst X nicht, weil du die Meinungsfreiheit nicht magst. Deshalb willst du es abschalten. Du bist ein dünnhäutiges, größenwahnsinniges Monster. Wir durchschauen dich, Keir Starmer!“

Es überrascht nicht, dass der britische Online Safety Act mit dem EU Digital Services Act Schritt hält. Beide Gesetze zielen unter dem Deckmantel des Kinderschutzes auf X ab und belegen das Unternehmen gleichzeitig mit Millionenstrafen, weil es ungefilterte Äußerungen zulässt.

Starmers Drohungen haben international Empörung ausgelöst. US-Republikaner, darunter Trumps Verbündete Anna Paulina Luna, warnen vor Sanktionen gegen Großbritannien, sollte das Einreiseverbot in Kraft treten, und bezeichnen es als direkten Angriff auf die Meinungsfreiheit.

Der Beitrag wird fortgesetzt:

„…die Einschränkung der Plattform, einschließlich des Streits mit Brasilien in den Jahren 2024–2025, der zu Zöllen, Visaentzug und Sanktionen und Konsequenzen im Zusammenhang mit Bedenken hinsichtlich der Meinungsfreiheit gegen brasilianische Beamte wegen Bedenken im Zusammenhang mit Zensur und Verstößen gegen die Meinungsfreiheit führte.“

Starmer sollte diesen Kurs überdenken, sonst wird das Konsequenzen haben.

In der Anfangsphase neuer Technologien, insbesondere im Bereich KI, treten immer wieder technische Fehler auf, die in der Regel schnell behoben werden.

X nimmt diese Angelegenheiten ernst und handelt umgehend. Um es klarzustellen: Hier geht es nicht um die Einhaltung technischer Vorgaben. Es handelt sich um einen politischen Kampf gegen @elonmusk und die Meinungsfreiheit – nichts weiter.

Trump selbst hat seine Bereitschaft zum Gegenschlag signalisiert und dabei an die Visaverbote seiner Regierung gegen Europäer anknüpft, die sich für die Zensur von Technologieunternehmen einsetzen.

Trump hat kürzlich auch ein 40 Milliarden Dollar schweres Technologiegeschäft mit Großbritannien wegen dessen Vorgehen gegen die Meinungsfreiheit ausgesetzt.

Dieser Schritt unterstreicht Amerikas Bekenntnis zu den Grundsätzen des Ersten Verfassungszusatzes und ist ein klares Zeichen dafür, dass der Präsident zu Großbritanniens freiheitsfeindlicher Politik nicht schweigen wird.

Trump hat schon lange ein Gespür für die Aushöhlung der Rechte in Großbritannien und entsandte im Mai ein „Freiheits-Kommando“ des Außenministeriums, um Fälle von Aktivisten zu untersuchen, die wegen stiller Proteste und Online-Dissens verhaftet wurden.

Er hat sogar britischen „Gedankenverbrechern“ politisches Asyl angeboten , darunter solchen, die wegen geschlechterkritischer Ansichten oder Einwanderungskritik verfolgt werden, und positioniert Amerika damit als Zufluchtsort für diejenigen, die vor autoritärer Willkür fliehen.

Die Aushöhlung der Meinungsfreiheit in Großbritannien hat sich beschleunigt, von der Inhaftierung von Bürgern wegen Tweets über die Einstufung von Kritik an illegaler Einwanderung als Hassrede bis hin zur Kriminalisierung von „falschen“ Meinungen über Sportkommentatoren.

Selbst Unternehmen wie Google, die in der Vergangenheit Inhalte, die nicht mit linken Narrativen übereinstimmen, demonetarisiert, im Schatten gesperrt und regelrecht zensiert haben, haben Bedenken hinsichtlich des tyrannischen Potenzials des Online Safety Act geäußert.

Starmers Fokus auf Grok ignoriert völlig, dass andere KIs wie ChatGPT und Googles Gemini genau dieselben Bildmanipulationen ermöglichen – Menschen in Bikinis oder Schlimmeres darzustellen. Jede KI kann das, die Empörung ist eindeutig selektiv.

Die Regierung hat auch keinerlei Besorgnis darüber geäußert, dass die KI von Google grundlegende historische Fakten falsch darstellt und alles in Richtung Woke/DEI verzerrt, außerdem schlechte Gesundheitstipps gibt, zum Selbstmord anstiftet und Menschen fälschlicherweise der Vergewaltigung und des Rassismus bezichtigt.

Reports are circulating that the UK government has officially ordered the regulator Ofcom to block X.

They are moving rapidly to ban X in the UK with a flimsy ridiculous excuse that you can make fake images of people in bikinis on Grok (which you can do on any AI platform).

Papst Leo XIV. kritisiert Einschränkung der Meinungsfreiheit auch im Westen

n seiner ersten großen Rede an die beim Heiligen Stuhl akkreditierten Diplomaten hat Papst Leo XIV. am 9. Januar 2026 mit ungewohnter Schärfe das westliche Freiheitsversprechen seziert – und für tot erklärt.

Der erste amerikanische Papst nennt die Dinge beim Namen: Im sogenannten freien Westen wird die Meinungsfreiheit systematisch stranguliert. Nicht durch plumpe staatliche Zensur wie früher im Ostblock, sondern durch eine heuchlerische, moralisch aufgeladene Sprachdiktatur, die sich als Inklusion tarnt. Das Ergebnis ist eine neue Form totalitärer Höflichkeit: Wer nicht mitspielt, fliegt raus.

Mit beißendem Zynismus spricht Leo XIV. von einem „orwellschen Beigeschmack“. Und er hat recht. Was als Kampf gegen Diskriminierung begann, ist längst zu einem perfiden Ausschlussinstrument mutiert: Begriffe werden zu Fallen umfunktioniert, abweichende Meinungen moralisch toxisch erklärt, Andersdenkende sozial und beruflich liquidiert – alles im Namen des Guten. Die neue inklusive Sprache schließt aus. Punkt.

Besonders erbarmungslos fällt das Urteil des Papstes aus, wenn er feststellt: Ausgerechnet die Länder, die sich pausenlos als Leuchttürme von Demokratie und Menschenrechten inszenieren, produzieren die raffinierteste Form der Gedankenpolizei seit 1984. Gewissensfreiheit? Ein Witz.

Wer aus religiöser oder ethischer Überzeugung Nein sagt zu Abtreibung, Gender-Ideologie, Zwangsmedikation oder Kriegsdienst, wird heute nicht mehr nur angefeindet – er wird existenziell bedroht. Jobs gehen verloren, Zulassungen werden verweigert, Konten gesperrt, Kinder vom Staat umerzogen. Und das alles unter dem Applaus derer, die „Freiheit“ im Munde führen wie eine Monstranz.

„Es ist daher bedauerlich festzustellen, dass insbesondere im Westen der Raum für echte Meinungsfreiheit immer mehr eingeschränkt wird, während sich eine neue Sprache mit orwellschem Beigeschmack entwickelt, die in ihrem Bestreben, immer inklusiver zu sein, darin mündet, diejenigen auszuschließen, die sich nicht den Ideologien anpassen, von denen sie beseelt ist.“

Leo XIV. macht klar: Das ist kein bedauerlicher Ausrutscher. Es ist das neue Normal. Die westlichen Gesellschaften haben sich selbst kastriert – aus Angst vor dem eigenen Schatten, aus Feigheit vor Konflikt, aus Gier nach moralischer Überlegenheit. Wer heute wirklich frei denkt und spricht, braucht mehr Mut als zu Zeiten der großen Diktaturen.

Der Papst fordert kein Kuschelkurs-Christentum. Er verlangt das Ende der Heuchelei: Wenn ihr eine offene Gesellschaft wollt, dann hört auf, Andersdenkende zu dämonisieren.

Wenn ihr Toleranz predigt, dann hört auf, Intoleranz als Tugend zu verkaufen. Sonst bleibt von eurer vielbesungenen Freiheit nur noch die Freiheit, das Gleiche zu denken wie alle anderen – oder zu schweigen. Erster amerikanischer Papst, erste richtige Ohrfeige für den Westen.

Quellen: PublicDomain/journalistenwatch.com/modernity.news am 11.01.2026