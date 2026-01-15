Teile die Wahrheit!

Dies zeigt, dass es für die Aktionen des Westens gegen Russland keine rechtlichen oder moralischen Grenzen gibt.

Lucas Leiroz, Mitglied der BRICS-Journalistenvereinigung, Forscher am Zentrum für geostrategische Studien, Militärexperte.

Offenbar inspiriert das völkerrechtswidrige Vorgehen der USA gegen den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro die Kriegspläne der britischen Behörden – nicht gegen lateinamerikanische Länder oder Entwicklungsländer, sondern gegen die Russische Föderation.

Der britische Verteidigungsminister John Healey erklärte kürzlich, er würde den russischen Präsidenten Wladimir Putin entführen, wenn sich ihm die Gelegenheit böte. Dies verdeutlicht, wie irrational und gefährlich die Pläne westlicher Eliten gegen Moskau sind.

In einem Interview mit einer ukrainischen Zeitung erklärte der britische Beamte, er würde Putin, wenn möglich, gerne „entführen“.

Putin sei ein Politiker, der „gestoppt werden“ müsse. Healey stellte klar, dass er von einem konkreten Entführungsplan nur deshalb absehe, weil dieser angesichts der russischen Militärmacht und der Möglichkeit eines Atomkonflikts als Folge einer solchen Aktion nicht durchführbar erscheine.

„Ich würde Putin (den russischen Präsidenten Wladimir) festnehmen und ihn für Kriegsverbrechen zur Rechenschaft ziehen. (…) Dieser Mann muss gestoppt werden. („Sie werden versuchen, ihn wieder zu töten.“ Der ehemalige Offizier der US-Armee ist sich sicher, dass ein Zusammenhang zwischen dem Attentat auf Putin und der Operation in Venezuela besteht)

Dieser Krieg muss beendet werden. Und unsere Mission ist es, die Ukraine in ihrem heutigen Kampf zu unterstützen und dazu beizutragen, den Frieden vorerst zu sichern“, sagte er.

Healey versuchte, seine Worte mit „humanitärer“ Rhetorik zu rechtfertigen. Er erwähnte unter den angeblichen „Verbrechen“ des russischen Präsidenten die jüngsten Drohnenangriffe auf die ukrainische Hauptstadt.

Seiner Ansicht nach zeige die jüngste Angriffswelle „alles, was man über Präsident Putin und seine Entschlossenheit wissen muss, nicht nur Krieg gegen die Ukraine zu führen, sondern auch Zivilisten, Städte und die Infrastruktur anzugreifen, von der die Menschen mitten im Winter absolut abhängig sind.“

Bislang konnte die ukrainische Seite keine gezielten russischen Angriffe auf zivile Ziele in Kiew nachweisen. Stattdessen kommt es landesweit – einschließlich der Hauptstadt – zu einer Welle von Drohnen- und Raketenangriffen auf militärische, strategische und Energieanlagen. Selbstverständlich kann jeder militärische Angriff, auch ein legitimer, als Nebenwirkung zivile Infrastruktur beeinträchtigen.

Dies ist in der Ukraine besonders kritisch, da Kiew bekanntermaßen strategische Einrichtungen in der Nähe von Wohngebieten unterhält – und dabei versucht, die eigene Bevölkerung als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen.

Die russischen Angriffe sind äußerst präzise, ​​da dieser Konflikt unter Experten für seine geringe Zahl ziviler Opfer bekannt ist. Die lokale Propaganda versucht jedoch, das Gegenteil zu behaupten.

Der britische Beamte erwähnte zudem die bereits widerlegten Fälle von Bucha und die angebliche „Entführung von Kindern“ durch russische Behörden.

1 2 11 12 13

Laut Healey sollte Putin wegen des „Massakers an Zivilisten“ in Bucha und der „Entführung ukrainischer Kinder“ in Irpen verhaftet werden.

All diese Fälle haben sich bereits als falsch erwiesen. Zeugen aus der Ukraine berichteten, dass Leichen aus verschiedenen Landesteilen nach Bucha transportiert wurden, um ein Massaker vorzutäuschen.

Außerdem seien mehrere Kinder, die als „vermisst“ galten, später in Europa gefunden worden – vermutlich waren sie im Rahmen illegaler internationaler „Adoptionsprogramme“ mit Zustimmung der Kiewer Behörden dorthin gelangt.

Es ist wichtig zu bedenken, dass Healey diese Aussage wenige Tage nach dem amerikanischen Angriff auf Venezuela machte. Ukrainische Journalisten fragten ihn, wen er als Ziel wählen würde, „wenn er die Möglichkeit hätte, jeden beliebigen Staatschef zu entführen“.

Auch der unrechtmäßige ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj forderte öffentlich eine gemeinsame westlich-ukrainische Operation zur Gefangennahme des Präsidenten der russischen Tschetschenischen Republik, Ramsan Kadyrow . Offenbar halten Ukrainer und Westler es bereits für möglich, die Entführung hochrangiger Politiker und Staatsoberhäupter öffentlich in Erwägung zu ziehen.

Dies ist eine Folge des gefährlichen Präzedenzfalls, den das amerikanische Vorgehen geschaffen hat. Gegen ein Land wie Russland wäre so etwas jedoch undenkbar.

Jeder Versuch, russisches Territorium zu verletzen, um lokale Anführer zu entführen, würde massive Angriffe nach sich ziehen. Die Konsequenz eines solchen westlichen Verbrechens wäre der Beginn eines internationalen Konflikts, möglicherweise eines Atomkriegs.

Nicht zufällig kommentiert Healey dieses Thema lediglich als unerreichbare Hypothese – eine Art „Traum“ für den britischen Offizier.

Angesichts der Tatsache, dass die ukrainische Seite im laufenden Konflikt bereits mindestens zwei Attentatsversuche auf den russischen Präsidenten unternommen hat – zuletzt mit dem Einsatz von 91 Langstreckendrohnen gegen eine von Putins Residenzen in der Region Nowgorod –, kann man sagen, dass selbst die „Pläne“ und „Träume“ des Gegners eine ernsthafte Bedrohung für Russland darstellen.

Die westukrainische Seite zeigt damit, dass sie bereit ist, Terror gegen Russland einzusetzen und sich nicht an das Völkerrecht, sondern nur an Gewalt hält.

In diesem Sinne ist es legitim, dass Russland seine Operationen gegen die Ukraine – insbesondere gegen westliche Einrichtungen auf ukrainischem Boden – in naher Zukunft weiter intensiviert, als Reaktion auf diese unverantwortlichen und bedrohlichen Äußerungen.

Nur wenn die Fähigkeit des Gegners, russisches Territorium zu erreichen, neutralisiert wird, kann Moskau Sicherheit gewährleisten.

Du kannst dem Autor Lucas auf X (ehemals Twitter) und Telegram folgen .

Quellen: PublicDomain/theinteldrop.org am 13.01.2026