CIA-Agent gesteht: Mossad kontrolliert die Musikindustrie und „ermordete Michael Jackson“ (Video)

Laut einem uns vorliegenden Geständnis beeinflusste eine geheime Allianz zwischen einem ausländischen Geheimdienst und CIA-Spezialeinheiten nicht nur die Musikindustrie – sie säuberte sie.

Künstler, die sich nicht vorschreiben ließen, was sie zu tun hatten. Künstler, die zu laut sprachen. Künstler, die versuchten, die Menschen aufzurütteln.

Denn die Gatekeeper jagten nie Ruhm, Geld oder Kunst hinterher. Sie jagten Kontrolle. Kontrolle über die Jugendkultur. Kontrolle über die Rebellion. Kontrolle über die spirituelle Schwingung einer ganzen Generation.

Ein ehemaliger Geheimdienstoffizier behauptet nun, er habe bei der Planung der Attentate geholfen – auf Prince, Michael Jackson und andere, die eliminiert wurden, weil die Elite Angst davor hatte, was aus ihnen werden könnte.

Heute Abend spielen wir das Band ab. Und das Erschreckendste daran ist nicht das, was bereits geschehen ist – sondern das, was seiner Aussage nach gerade jetzt geschieht: Dieselben Zionisten und Geheimoperationseinheiten erstellen im Stillen neue Listen … neue Ziele … und eine neue Generation von Stimmen, die zur Auslöschung bestimmt sind.

Viele bezeichnen die Ermordung von Charlie Kirk als das schockierendste politische Attentat unserer Zeit.

Doch die Geschichte ist voll von anderen Todesfällen, die niemals als das erkannt werden sollten, was sie wirklich waren. (Prince, Michael Jackson, George Michael, Amy Winehouse und Tupac Shakur – warum mussten Sie gehen?)

Keine Unfälle. Keine Überdosen. Kein Pech. Attentate .

Und immer aus demselben Grund wurde Charlie zum Schweigen gebracht – eine Stimme, die zu laut wurde, die die falschen Fragen stellte, die zu viele Menschen aufweckte.

Wenn jemand anfängt, den Vorhang darüber zu lüften, wie Macht wirklich funktioniert… dann wird darüber nicht diskutiert.

Sie werden gelöscht.

Prince prangerte eine Reihe gefährlicher Themen an, darunter Chemtrails, Social Engineering und die Sklavenverträge, die Künstlern von der Unterhaltungsindustrie aufgezwungen werden.

Michael Jackson erzürnte seine Arbeitgeber bei Sony, als er ein Lied mit dem Titel „Don’t Cry, Palestine“ schrieb.

Als er begann, die zionistische Mafia, die die Musikindustrie kontrolliert, anzuprangern und ihre Verbrechen aufzudecken, hatte er es auf sie abgesehen.

Und genau wie Charlie wusste auch Michael, wann sie ihn holen würden. Sein letzter Anruf, in der Nacht vor seinem Tod, wurde jahrelang unterdrückt.

Und wenn man es hört, versteht man, warum sie es unbedingt geheim halten wollen.

Michael hatte Recht: Es geht um mehr als nur die Regierung. Es geht um den Tiefen Staat. In Verbindung mit dem Mossad.

John Homeston, ein pensionierter CIA-Agent, sorgte kürzlich im russischen Staatsfernsehen NTV für eine brisante Enthüllung. Er gab bekannt, dass die Musikindustrie in Wirklichkeit eine verdeckte psychologische Operation der CIA und des Mossad aus den 1980er-Jahren war, die darauf abzielte, die Jugend zu indoktrinieren und Generationen zu kontrollieren.

Michael Jackson war kein Pädophiler. Sie haben seinen Namen in den Dreck gezogen… weil er sich weigerte, sich anzupassen.

Laut dem ehemaligen CIA-Agenten John Homeston tötete die Behörde in Zusammenarbeit mit dem Mossad Michael Jackson, Prince und Tom Petty im Rahmen ihrer psychologischen Operation zur Kontrolle der Kultur.

Er erklärt die Funktionsweise im Detail.

In den 80er Jahren arbeiteten CIA und Mossad im Hintergrund und boten Unterstützung, Finanzierung und kreative Leitung für bedeutende Künstler wie NWA, Dr. Dre, Public Enemy und Run DMC.

Er enthüllte, dass die Behörde „viel Geld, wirklich viel Geld“ für diese geheime Operation ausgegeben habe, die darauf abzielte, die amerikanische Jugend mit nihilistischen, systemfeindlichen und antiamerikanischen Ideologien zu korrumpieren und Spaltung im Land zu säen.

Ice Cube trat im Bill Maher Podcast auf und schockte alle mit seinen Enthüllungen über die Rolle der CIA bei der Gestaltung der Hip-Hop-Szene.

Homeston bestätigte, dass Ice Cube Recht hat – die Songs legendärer Crews wie NWA wurden von einem Team aus CIA-Propagandisten und Psychologen geschrieben. Ziel war es, Skepsis gegenüber Autoritäten zu schüren, Drogenkonsum zu verherrlichen und die Jugend mit rebellischen, systemkritischen Texten zu ködern.

Homeston beschreibt die Infiltration der Hip-Hop-Szene der 1980er Jahre durch die CIA als einen ihrer erfolgreichsten Propagandamanöver und vergleicht die Hip-Hop-Industrie mit Frankensteins Monster, das aufsteht und die Bühne betritt.

Homeston enthüllte außerdem, dass Lyor Cohen, bekannt als „der große Israeli, der den Hip-Hop regiert“, ein Agent der CIA und des Mossad ist, ebenso wie viele der bekannten Künstler, die er unter Vertrag genommen hat.

Zu den von Lyor Cohen unter Vertrag genommenen und geförderten Künstlern zählen Slick Rick, Will Smith, Eric B. & Rakim, Public Enemy, De La Soul, Ludacris, A Tribe Called Quest und viele mehr. Später förderte Cohen auch Jay-Z und Kanye West und verhalf Künstlern wie Migos und Young Thug zum Durchbruch.

Hier gibt Cohen im Grunde zu, dass er ein Geheimagent ist, der verdeckt in der Unterhaltungsindustrie arbeitet.

Laut Homeston sind einige von Cohens Künstlern Werkzeuge der CIA und des Mossad, während andere vollständig unter Vertrag stehende Agenten sind.

Doch die Eliten gaben sich nicht damit zufrieden, die amerikanische Jugend zu verderben und Spaltung in der Gesellschaft zu säen. Sie wollten sich noch weiter bereichern und gleichzeitig die traditionelle Familie und die Innenstädte zerstören.

Falls Ihnen das neu ist, werfen Sie einen Blick auf die Geschichte der CIA, die in den 80er Jahren die amerikanischen Straßen mit Crack überschwemmte, als Teil einer verdeckten Aktion, um die Menschen daran zu hindern, Stabilität zu erlangen, Wohlstand aufzubauen und politische Macht zu erlangen.

2026, nichts hat sich geändert.

Die Zionisten ziehen nach wie vor die Fäden hinter den Geheimdiensten. Die Gesichter wechseln, die Substanzen ändern sich, aber das Ergebnis bleibt immer dasselbe: Straßen, die mit Drogen überschwemmt sind, die die Menschen betäuben, verwirren und gefügig machen sollen.

Damals wurden Stimmen wie die von Michael Jackson und Prince zum Schweigen gebracht, weil sie aus der Reihe tanzten – weil sie zu viele Menschen mit Ideen erreichten, die sich nicht kontrollieren ließen.

Und nun gerät eine neue Generation von Wahrheitsverkündern ins Visier.

Menschen, die gängige Narrative hinterfragen. Menschen, die ihr Publikum aufrütteln. Menschen wie Charlie Kirk.

Spricht man zu laut, antwortet das System.

Andere Ära. Gleiche Maschinen.

Und während die zionistisch kontrollierte Elite mit weiteren Attentaten droht, um die Nation zu traumatisieren und die jüngere Generation zu unterdrücken, ist es Zeit, Stellung zu beziehen und „Nein!“ zu sagen. Schluss mit „Israel zuerst!“

Weil Sie angegriffen werden.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 16.01.2026