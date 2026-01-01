Das 1-1-1-Portal: Warum der 1. Januar 2026 der kraftvollste Manifestationstag des Jahrzehnts ist

Teile die Wahrheit!

Wie man Portalenergie nutzt, wenn sich das Universum zurücksetzt (und das Ritual, das tatsächlich funktioniert)

Es gibt Daten im Kalender, die sich anders anfühlen.

Tage, an denen der Schleier dünner wird. An denen die Manifestation leichter fällt. An denen das Universum deinen Absichten besondere Aufmerksamkeit zu schenken scheint.

Das ist kein Zufall. Es sind Portaltage – Momente, in denen bestimmte numerische Frequenzen zusammentreffen, um Öffnungen im Energiefeld zu schaffen.

Und das mächtigste Portal von allen? Das 1-1-1-Portal.

Am 1. Januar 2026 beginnt nicht einfach nur ein neues Jahr. Wir erleben eine einzigartige Konstellation, die nur alle neun Jahre vorkommt. Ein kosmischer Neustart von solch gewaltiger Kraft, dass alles, was Sie an diesem Tag in Gang setzen, das gesamte kommende Jahrzehnt prägen wird.

Hier erfahren Sie, warum dieses Portal wichtig ist – und wie Sie es genau nutzen können.

Was ist ein Portaltag?

In der Numerologie und Energiearbeit entstehen Portaltage, wenn Zahlen in bedeutsamen Mustern zusammentreffen. Diese Konstellationen schaffen im Wesentlichen ein „kosmisches Tor“ – einen Moment, in dem das Energiefeld empfänglicher, formbarer und reaktionsfähiger auf Intentionen ist.

Stell es dir so vor: Jeder Tag birgt ein gewisses Grundpotenzial für Manifestation. Aber an sogenannten Portaltagen? Da dreht das Universum die Lautstärke auf. Deine Absichten wirken stärker. Deine Energie fließt schneller. Die Kluft zwischen Gedanke und Manifestation verringert sich.

Übliche Portaltage sind:

Daten mit sich wiederholenden Zahlen (1.1., 2.2., 11.11., 12.12.)

Aufeinanderfolgende Daten (1.2.3., 13.12.14)

Dreifache Ausrichtungen (wenn Tag, Monat und Jahr alle auf die gleiche Zahl reduziert werden)

Das 1-1-1-Portal ist jedoch etwas Besonderes, denn 1 ist in der Numerologie die kreativste Zahl.

Warum die Zahl 1 die stärkste Frequenz ist

In der Numerologie steht die 1 für:

Neuanfänge. Es ist das Alpha, das Erste, der Ausgangspunkt aller Schöpfung. Wenn die Energie 1 aktiv ist, fragt das Universum buchstäblich: „Was willst du beginnen?“

Reine Manifestationskraft. Die 1 ist die Zahl des Magiers, des Schöpfers, des Manifests. Sie ist rohe Schöpferkraft, bevor sie durch andere Zahlen verdünnt oder verkompliziert wird.

Führung und Souveränität. Man folgt nicht einfach – man schafft den Weg. Es ist die Energie, die eigene Kraft zu entfalten und das eigene Leben zu gestalten.

Ein einziger Fokus. Anders als Zahlen, die ihre Energie in alle Richtungen streuen, ist die 1 laserfokussiert. Eine Vision. Eine Absicht. Eine kraftvolle Richtung.

1 2 11 12 13

Unabhängigkeit und Originalität. Ich passe mich nicht an. Ich kopiere nicht. Ich erschaffe etwas völlig Neues.

Wenn Sie eine dreifache Eins-Ausrichtung erreichen – wenn der Tag (1.), der Monat (Januar = 1) und das Jahr (2026 = 2+0+2+6 = 10 = 1+0 = 1) alle mit der Frequenz 1 schwingen – dann arbeiten Sie mit der konzentriertesten verfügbaren kreativen Kraft.

Die Energie des 1. Januar 2026

Der 1. Januar 2026 ist nicht irgendein neues Jahr. Es ist der Beginn eines universellen Jahres 1, das an einem Portaldatum, dem 1.1.1, stattfindet.

Das muss man sich mal vorstellen.

Das gesamte Jahr ist ein Jahr 1 (wir haben dies ausführlich im Artikel zum kosmischen Neustart 2026 behandelt). Aber der allererste Tag dieses Jahres? Er ist eine dreifache Verstärkung dieser ohnehin schon gewaltigen Energie.

Folgendes geschieht energetisch am 1.1.2026:

Das Universum befindet sich im Schöpfungsmodus

An diesem Tag ist das Energiefeld besonders empfänglich für Neues. Alles wird neu beschritten. Alte Muster lösen sich. Die Strukturen, die dich im vergangenen Neunjahreszyklus festgehalten haben, lösen sich auf.

Das Universum fragt: „Was willst du aus dem Nichts erschaffen?“

Nicht das, was Sie verbessern wollen. Nicht das, was Sie reparieren wollen. Nicht das, was Sie beibehalten wollen.

Womit möchten Sie beginnen?

Deine Absichten haben das größte Gewicht

Jede Absicht, die du im Alltag hegst, trägt eine gewisse energetische Ladung in sich. Aber auf einem 1-1-1-Portal? Dort wird diese Ladung exponentiell verstärkt.

Stellen Sie es sich wie das Säen von Samen vor. Sie können Samen an jedem Tag des Jahres aussäen, und sie keimen vielleicht. Aber wenn Sie Samen im optimalen Zeitraum aussäen – wenn der Boden perfekt ist, die Temperatur stimmt und die kosmischen Bedingungen optimal sind –, dann keimen diese Samen nicht nur. Sie gedeihen prächtig.

Der 1. Januar 2026 ist der optimale Pflanzzeitpunkt für die nächsten neun Jahre Ihres Lebens.

Sie haben direkten Zugriff auf Ihre höchste Zeitlinie.

An Portaltagen wird der Schleier zwischen Dimensionen, Zeitlinien und Möglichkeiten gelichtet. An diesem Tag haben Sie einen klareren Zugang zu Ihrem höchsten Potenzial – zu der Version von Ihnen, die in Ihrer optimalen Zeitlinie existiert.

Das heisst:

Deine Intuition ist schärfer.

Ihre Sicht ist klarer

Ihre Fähigkeit, sich in Ihr zukünftiges Selbst hineinzuversetzen, wird verstärkt.

Die Kluft zwischen dem, wer du bist, und dem, wer du wirst, fühlt sich kleiner an.

Alte Blöcke sind vorübergehend geschwächt

Was auch immer Ihre Manifestationen blockiert hat – einschränkende Glaubenssätze, Ahnenmuster, Karma aus früheren Leben, energetische Verträge – all das wird an Portaltagen gelöst.

Es ist nicht endgültig verschwunden (die Integration erfordert weiterhin Arbeit), aber der Einfluss ist schwächer. Das bedeutet: Wenn Sie heute daran arbeiten – wenn Sie sich bewusst dafür entscheiden, das loszulassen, was Sie bisher zurückgehalten hat –, gelingt es Ihnen leichter als an jedem anderen Tag.

Der größte Fehler, den Leute an Portaltagen machen

So verhalten sich die meisten Menschen an Tagen mit starker Portalwirkung wie dem 1.1.2026:

Sie formulieren eine Reihe vager Absichten. Sie schreiben allgemeine Affirmationen. Sie visualisieren in groben Zügen.

„Ich möchte erfolgreich sein.“ „Ich möchte die Liebe finden.“ „Ich möchte im Überfluss leben.“

Und dann wundern sie sich, warum nichts passiert.

Hier ist die Wahrheit: 1. Energie erfordert Spezifität.

Die Zahl 1 ist keine verstreute Energie. Sie ist nicht „vielleicht dies oder das“. Sie ist singulär, fokussiert, laserpräzise.

Wenn du vage, ungerichtete Energie in ein 1-1-1-Portal bringst, verschwendest du den wirkungsvollsten Manifestationstag des Jahrzehnts.

Das 1-1-1-Portal-Ritual: Wie man diese Energie tatsächlich nutzt

Wenn Sie die Kraft des 1. Januar 2026 nutzen möchten, benötigen Sie ein Ritual, das zur Energie dieses Tages passt.

Hier ist das Ritual, das ich speziell für 1-1-1-Portale entwickelt habe:

Vorbereitung (Bitte vor dem 1. Januar erledigen)

Schaffe dir einen leeren Raum. Reinige dein Zuhause gründlich. Reinige es energetisch mit Salbei, Palo Santo oder Klang. Du brauchst eine neutrale Basis, die der neutralen Energie des Portals entspricht.

Betrachten Sie die vergangenen neun Jahre. Notieren Sie die wichtigsten Themen, Erkenntnisse und Muster aus dem Zeitraum 2017–2025. Welcher Zyklus schließt sich ab? Was sind Sie bereit loszulassen?

Ermitteln Sie Ihre Erfolgszahl. Das ist entscheidend. Ihre Erfolgszahl (berechnet anhand Ihres Geburtstags) offenbart Ihre persönliche Herausforderung für 2026. Sie müssen diese Zahl kennen, bevor Sie sich Ziele setzen, sonst werden diese von Ihrem Unterbewusstsein sabotiert.

Das Ritual (Führe dies am 1. Januar 2026 durch)

Schritt 1: Die Freigabe (Morgens)

Beginne den Tag damit, loszulassen, was das Jahr der Schlange dich aufgefordert hat, abzuwerfen.

Notieren Sie alles, was Sie loslassen:

Alte Identitäten, die nicht mehr passen

Beziehungen, die auf Verpflichtung beruhen

Schnittmuster, die dich klein hielten

Überzeugungen darüber, was möglich ist

Wunden, die du nicht länger tragen willst

Seien Sie konkret. Nicht „Ich lasse die Angst los“, sondern „Ich lasse den Glauben los, dass Sichtbarkeit gleichbedeutend mit Gefahr ist“.

Verbrenne das Papier. Verbrenne sicher, was du geschrieben hast. Während es verbrennt, sprich laut: „Ich lasse dies los in Dankbarkeit für das, was es mich gelehrt hat. Es ist vollendet.“

Schritt 2: Die Verkörperung (Spätvormittag)

Das ist der wichtigste Teil, den die meisten Leute überspringen.

Bevor du dir Ziele setzt, die du erschaffen möchtest, musst du die Frequenz deines zukünftigen Selbst verkörpern.

Schließe deine Augen und spüre in deinen Körper hinein. Atme tief durch. Sei ganz im Hier und Jetzt.

Frage dich: „Wer bin ich am 1. Januar 2027?“ Nicht was du hast, sondern wer du bist. Welche Energie trägst du in dir? Wie bewegst du dich in der Welt? Was glaubst du über dich selbst?

Spüre diese Version von dir in deinem Körper. Das ist keine Visualisierung – es ist Verkörperung. Fühle wirklich, wie es sich anfühlt, diese Person zu sein. Wie fühlt sich dein Körper an? Wie fühlt sich dein Nervensystem an? Wie ist deine Ausstrahlung?

Bleiben Sie mindestens 10 Minuten hier. Lassen Sie Ihren Körper diese Frequenz einprägen.

Schritt 3: Die Erklärung (Nachmittag)

Jetzt sind Sie bereit, Ihre Absichten zu formulieren.

Notiere dir EINE Hauptintention für 2026. Nur eine. Das ist 1-1-1-Energie – gebündelte Konzentration.

Mach es konkret. Mach es messbar. Mach es passend zu deiner zukünftigen Selbstfrequenz.

Nicht „Ich möchte erfolgreich sein“, sondern „Ich baue ein spirituelles Unternehmen mit einem sechsstelligen Umsatz auf, das 100 Kunden mit personalisierten Manifestationsleitfäden betreut.“

Nicht „Ich will Liebe“, sondern „Ich befinde mich in einer wechselseitigen, leidenschaftlichen Partnerschaft mit jemandem, der meiner emotionalen Reife und spirituellen Tiefe entspricht.“

Lies es elfmal laut vor. Die Zahl 11 ist in der Numerologie eine Meisterzahl, die die Manifestation verstärkt. Lies deine Aussage mit voller Überzeugung, als wäre sie bereits wahr.

Schritt 4: Die Verankerung (Abend)

Schaffe einen physischen Anker für deine Absicht. Das könnte zum Beispiel so aussehen:

Ein Visionboard (aber bitte konkret, keine allgemeine Inspirationsquelle)

Ein Talisman oder Kristall, den du mit deiner Absicht auflädst

Ein Schmuckstück, das Sie das ganze Jahr über tragen werden.

Ein bestimmter Gegenstand, der dein zukünftiges Selbst repräsentiert

Platzieren Sie diesen Anker an einem Ort, wo Sie ihn täglich sehen. Entscheidend ist eine beständige, energische Verstärkung.

Schritt 5: Die erste Aktion (vor Mitternacht)

Unternimm noch vor Tagesende etwas, um dein Ziel zu erreichen.

Das ist entscheidend. Portalenergie erfordert, dass man nicht nur Absichten formuliert – man beweist dem Universum (und sich selbst), dass man es ernst meint.

Wenn es Ihnen um Ihr Geschäft geht, senden Sie eine E-Mail. Veröffentlichen Sie einen Beitrag. Kaufen Sie Ihre Domain.

Wenn es um Beziehungen geht, aktualisiere dein Dating-Profil. Schreibe jemandem eine Nachricht. Setze Grenzen gegenüber jemandem, der dich nicht respektiert.

Wenn es um Gesundheit geht, dann absolviere ein Workout. Bereite eine gesunde Mahlzeit zu. Vereinbare einen Termin.

Das Universum belohnt Handeln, nicht nur Absicht.

Integration (Die folgenden Tage)

Erzähle nicht jedem von deiner Absicht. Die Energie 1 steht für unabhängige Schöpfung, nicht für das Streben nach Bestätigung oder Zustimmung. Schütze deine Vision, bis sie stark genug ist, um den Zweifeln anderer standzuhalten.

Spüre täglich deine zukünftige Energie. Selbst wenn es nur für 60 Sekunden ist. Tauche in diesen Zustand der Verkörperung ein. Erinnere dich daran, wer du wirst.

Achten Sie in den ersten elf Tagen auf Synchronizitäten. An diesen Tagen öffnen sich energetische Pfade, die sich nach und nach offenbaren. Beobachten Sie, was sich zeigt, wer auf Sie zukommt und welche Möglichkeiten sich bieten.

Die wissenschaftliche Erklärung, warum das funktioniert

Sie denken vielleicht: „Ist das nur Humbug oder steckt da etwas Wahres dahinter?“

Folgendes geschieht tatsächlich, wenn man mit Portalenergie arbeitet:

Neurologisch betrachtet: Rituale erzeugen fokussierte Aufmerksamkeit, wodurch das retikuläre Aktivierungssystem (RAS) im Gehirn aktiviert wird. Dieses System filtert, was wir in unserer Umgebung wahrnehmen. Wenn Sie durch ein Ritual eine klare Absicht formulieren, beginnt Ihr RAS, nach Gelegenheiten, Menschen und Ressourcen zu suchen, die dieser Absicht entsprechen.

Psychologisch betrachtet: Verkörperungspraktiken verändern neuronale Verbindungen. Wenn Sie die Schwingung Ihres zukünftigen Selbst spüren, schaffen Sie buchstäblich neue neuronale Verbindungen, die diese Gedanken, Verhaltensweisen und Überzeugungen zugänglicher machen.

Energetisch betrachtet: Ob man es nun Quantenfeld, morphische Resonanz oder kollektives Bewusstsein nennt – die Wissenschaft erkennt zunehmend an, dass fokussierte Absicht die Realität beeinflusst. Portaltage sind einfach Momente, in denen mehrere Faktoren zusammenwirken, um diesen Effekt zu verstärken.

Praktisch gesehen: Wenn du dich auf eine einzige Absicht festlegst und sofort handelst, aktivierst du das Prinzip der Dynamik. Newtons erstes Gesetz gilt für Manifestation: Objekte in Bewegung bleiben in Bewegung. An einem Portaltag zu beginnen bedeutet, dass du mit maximaler energetischer Unterstützung startest.

Was unterscheidet dies von der regulären Zielsetzung?

Sie haben sich wahrscheinlich schon einmal Neujahrsvorsätze gefasst. Die meisten Menschen haben das.

Worin unterscheidet sich die Arbeit mit dem 1-1-1-Portal also vom Verfassen von Neujahrsvorsätzen an einem beliebigen 1. Januar?

Timing ist alles. Es geht nicht nur um ein Kalenderdatum, sondern um eine numerologische Konstellation, die nur alle neun Jahre auftritt.

Energetische Unterstützung. Das Universum befindet sich im Schöpfungsmodus. Du kämpfst nicht gegen Widerstand an – du surfst auf einer Welle, die sich bereits in Richtung neuer Anfänge bewegt.

Fokussiert auf einen einzigen Punkt. Die meisten Vorsätze scheitern, weil man sich zehn vage Ziele setzt. Das 1-1-1-Portal fordert eine klare, konkrete Absicht, die zum Leitstern für das ganze Jahr wird.

Verkörperung zuerst, Absicht dann. Die meisten Zielsetzungen sind mentaler Natur. Dieses Ritual beginnt damit, die Schwingung deines zukünftigen Selbst anzunehmen und dann aus diesem verkörperten Zustand heraus Absichten zu formulieren.

Sofortiges Handeln ist gefragt. Das Ritual erfordert einen Beweis deiner Entschlossenheit, bevor sich das Portal schließt. Kein „Ich fange morgen an“. Das Universum will sehen, dass du es ernst meinst.

Bewusstsein für den Neunjahreszyklus. Sie setzen sich nicht nur eine Absicht für 2026 – Sie pflanzen einen Samen, der über den gesamten Neunjahreszyklus bis 2035 wachsen wird.

Das Fenster ist schmal

Was die meisten Leute nicht wissen: Portalenergie ist zeitkritisch.

Das Zeitfenster mit der höchsten Energieausbeute für das 1-1-1-Portal ist ausschließlich der 1. Januar 2026.

Ja, die Energie des Universellen Jahres 1 hält das ganze Jahr 2026 über an. Ja, es wird weitere Portaltage geben (1.11., 1.11., 11.11.).

Aber die Dreifach-1-Konstellation – der Tag, an dem alle 1/1/1 zusammentreffen – findet nur einmal statt.

Und was Sie an diesem Tag tun (oder nicht tun), legt die energetische Grundlage für den gesamten neunjährigen Zyklus, der vor Ihnen liegt.

Ihre Vorbereitungs-Checkliste

Wenn Sie das 1-1-1-Portal optimal nutzen möchten, sollten Sie jetzt mit den Vorbereitungen beginnen:

[ ] Überprüfen Sie die letzten neun Jahre (2017–2025) und identifizieren Sie, welcher Zyklus abgeschlossen wird.

[ ] Berechnen Sie Ihre Erfolgszahl, um Ihre spezifische Herausforderung für 2026 zu verstehen.

[ ] Bestimme, was du aus dem Schlangenjahr loslässt.

[ ] Mache dir klar, wer dein zukünftiges Ich ist (nicht nur, was es hat, sondern wer es ist).

[ ] Schreiben Sie Ihre EINE konkrete Absicht für 2026 auf.

[ ] Sammeln Sie Ihre Ritualutensilien (Papier zum Verbrennen, etwas, um Ihren physischen Anker zu schaffen)

[ ] Halten Sie den 1. Januar in Ihrem Kalender frei – schützen Sie diesen Tag

[ ] Entscheiden Sie, was Ihre erste Aktion vor Mitternacht sein wird.

Die Wahrheit über Portaltage

Portaltage erledigen die Arbeit nicht für Sie.

Sie lassen deine Wünsche nicht auf magische Weise wahr werden, während du dich zurücklehnst und wartest.

Sie schaffen optimale Bedingungen. Sie verstärken Ihre Absicht. Sie verringern die Kluft zwischen Ihrem jetzigen Standpunkt und Ihrem Ziel.

Aber du musst trotzdem erscheinen. Du musst das Ritual trotzdem vollziehen. Du musst trotzdem handeln.

An Portaltagen kommt dir das Universum auf halbem Weg entgegen – aber du musst zuerst deinen Teil zurücklegen.

Bereit, dieses Jahr zu Ihrem erfolgreichsten Jahr zu machen?

Der 1. Januar 2026 rückt näher.

Das 1-1-1-Portal öffnet sich.

Und Sie haben die Wahl: Lassen Sie es einfach so verstreichen wie jeden anderen Neujahrstag, oder nutzen Sie bewusst die stärkste Manifestationsenergie des Jahrzehnts.

Wenn Sie zusätzliche Unterstützung bei der Navigation durch Ihren persönlichen kosmischen Plan bis 2026 wünschen – einschließlich Ihrer Erfolgszahl und der spezifischen Blockaden, die Sie beseitigen müssen – habe ich umfassende Ressourcen erstellt, die Portalarbeit mit personalisierter astrologischer Beratung verbinden.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 01.01.2025