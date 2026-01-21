Das sind die „Mythen“ über Grönland: Von Portalen bis zu Kristallstädten

Teile die Wahrheit!

1. Hyperborea (Die arktische Meisterzivilisation)

Eine hochentwickelte Rasse aus der Zeit vor der Eiszeit, die vor der Polverschiebung in der Nähe des Nordpols gelebt haben soll und oft mit „weißen Göttern“, Vril-Energie und den Ursprüngen späterer Zivilisationen in Verbindung gebracht wird.

2. Atlantisches Refugium unter Grönland

Nach dem Untergang von Atlantis sollen Überlebende in die Arktis geflohen sein und unter dem Eis Grönlands unterirdische, mit Kristallen betriebene Städte errichtet haben.

3. Polareingang Agartha/Shambhala

Grönland soll einen der Haupteingänge zum Netzwerk der Inneren Erde beherbergen, das von hochentwickelten Wesen beherrscht wird, die uraltes Wissen bewahrt haben.

4. Portale aus hohler Erde

Riesige Höhlenöffnungen unter dem Eis sollen in eine sonnenbeschienene Innenwelt mit eigenen Ozeanen, Kontinenten und Zivilisationen führen. (Flacherdler UNDERCOVER als Kugelerdler – ein Fiebertraum! „NASA lügt über die Sonne“ (Video))

5. Schwarze Pyramide von Grönland

Eine dunkle, pyramidenförmige Struktur, die angeblich per Radar unter dem Eis entdeckt wurde – behauptet, atlantisch, prähistorisch oder außerirdisch zu sein.

6. Sternentore / Portale im Eis

Energiewirbel, die von alten Wesen und modernen Geheimprogrammen für interdimensionale Reisen genutzt wurden.

7. Nazi-Basis 211

Geheime deutsche Basis aus dem Zweiten Weltkrieg mit Verbindungen zu den Vril- und Thule-Gesellschaften, die versucht, Zugang zu Technologien aus dem Erdinneren zu erhalten.

1 2 11 12 13

8. Überreste der voradamitischen Zivilisation

Ruinen einer technologisch hochentwickelten menschlichen Zivilisation, die vor der Geschichtsschreibung existierte.

9. Anunnaki-Polaraußenposten

Angeblich besaßen die alten sumerischen „Götter“ eine Kommandozentrale in der Arktis, von der aus sie das Energienetz der Erde überwachten.

10. Der Weltenbaum (Axis Mundi)

Der Nordpol als spirituelles Zentrum der Erde, das die physische und die höherdimensionale Welt verbindet.

11. Kristallstädte

Massive kristalline Strukturen unter Grönland wirken als planetare Energiestabilisatoren.

12. Eiswand jenseits der bekannten Welt

In der Flacherde-Kosmologie gehört Grönland zum inneren Landring, jenseits dessen sich weitere Kontinente und Zivilisationen befinden.

13. Jenseits der Eiswandreiche

Verborgene Länder mit hochentwickelten nicht-menschlichen Spezies, Riesenmenschen und Überlebenden der Zeit vor der Sintflut.

14. Der Garten Eden in der Polarregion

Einige antike Karten verorten das Paradies in der Nähe des Arktischen Ozeans vor der Verschiebung der Erdachse.

15. Vril-Energiequellen

Energiequellen, die von hochentwickelten antiken Gesellschaften genutzt und von geheimen modernen Programmen gesucht wurden.

16. Sternenahnenstädte

Nicht-menschliche Zivilisationen (reptilienartige, nordische, mantisartige oder vogelartige Arten) unterhalten angeblich unterirdische Basen.

17. Zeitlich gefangene Zivilisationen

Städte, die in zeitlichen Stasisfeldern erhalten bleiben und während planetarischer Zyklen wieder auftauchen.

18. Die Blaue Loge / Rat der Inneren Erde

Ein uraltes planetarisches Regierungssystem, das der Entstehungszeit moderner Nationen vorausging.

19. Die Große Bibliothek der Erde

Ein kristalliner Archivsaal, der die gesamte planetarische Geschichte speichert.

20. Polarsterntore

Ausgerichtet auf Orion, Drache und Plejaden für Reisen ins Weltall.

21. Atlantische Wetterkontrollstationen

Verantwortlich für antike Katastrophen und Polverschiebungen.

22. Antike Antigravitationsschiffhangars

Seit der Zeit vor der Sintflut unter Eis verborgen.

23. Kartenfundorte vor der Flut

Präzise Sternen- und Erdkarten sind unter Grönland versiegelt.

Mehr über die Flache Erde lesen Sie im Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand“ und mehr über die Innere Erde in dem Buch „DUMBs 2„.

Quellen: PublicDomain/news-pravda.com am 21.01.2026