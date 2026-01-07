Teile die Wahrheit!

Die Zahl der türkischen und marokkanischen Gastarbeiter hat sich seit den 70er Jahren versechs- bis siebenfacht, und es gibt keinen Grund, warum die syrischen Gastarbeiter nicht dasselbe Wachstum erleben werden.

Der niederländische Migrationsforscher und Sozialwissenschaftler Ruud Koopmans bezeichnet die derzeitigen rasanten Einbürgerungen als „demografische Zeitbombe“, die innerhalb von 50 Jahren zu sieben Millionen Syrern in Deutschland führen könnte.

Laut Koopmans ist die Familienzusammenführung der Hauptfaktor, und da viele Angehörige dieser neu eingebürgerten Migranten ein Recht auf Familienzusammenführung haben, könnte dies Deutschland grundlegend verändern.

Koopmans kritisiert die rasche Einbürgerung von Migranten in Deutschland, die unter der letzten linksextremen deutschen Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz eingeleitet wurde.

„Man muss sich fragen, ob Flüchtlingen so schnell die deutsche Staatsbürgerschaft gewährt werden sollte. Wenn sie deutsche Staatsangehörige sind, gibt es keine Beschränkungen für die Familienmigration. Dann ist jede Möglichkeit, diese Migrationsströme zu steuern, dahin“, sagte er in einem Interview mit Cicero .

„Diese rasante Einbürgerung kann langfristig als demografische Zeitbombe betrachtet werden“, fügte er hinzu.

Er erklärte, die sogenannte „Turbo-Einbürgerung“ nach drei Jahren sei von der aktuellen Regierung abgeschafft worden. Tatsächlich kam diese Möglichkeit, nach drei Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen, nur sehr wenigen Menschen zugute, in manchen Bundesländern teilweise weniger als zehn. („Werden keinen einzigen Migranten aufnehmen“, ruft Orbán die Rebellion aus – „Stadtbild“: Merz distanziert sich von sich selbst)

Eine reguläre Einbürgerung ist jedoch auch nach fünf Jahren noch möglich.

„Ich sehe ein Problem mit der Einbürgerung. Diese Einschränkung des Familiennachzugs gilt nur für Personen mit subsidiärem Schutz, solange sie noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen.

Zwar hat die Reform der Bundesregierung die beschleunigte Einbürgerung nach drei Jahren abgeschafft, die reguläre Einbürgerung nach fünf Jahren – selbst für Geflüchtete – bleibt jedoch bestehen“, sagte er.

Ausländer können in Deutschland nach fünf Jahren die Staatsbürgerschaft erhalten, wenn sie einen rechtmäßigen Aufenthalt und einen eigenständigen Lebensunterhalt nachweisen, keine Vorstrafen haben und über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen. Allerdings gibt es auch zahlreiche Berichte über Betrug bei den Deutschtests.

Viele dieser neuen Staatsbürger sind Männer, und sie werden ihre Familien nach Deutschland holen wollen.

„Es ist unerlässlich, die Folgen für die Zukunft zu bedenken. Diese (rund) eine Million Menschen sind stark männerdominiert. Sie werden ihre Ehepartner größtenteils in ihrem Herkunftsland suchen. Dies ist sehr wahrscheinlich, da Ehen in diesen Ländern typischerweise innerhalb der Großfamilie geschlossen werden.

Die Ehe ist in diesen Gesellschaften auch ein wirtschaftlicher Tauschhandel zwischen Familien, und die Reise nach Europa ist ein wichtiges Tauschmittel“, sagte Koopmans.

Er verwies anschließend auf das rasante Wachstum früherer Einwanderergruppen, die durch Familienzusammenführung ihre Zahl um Millionen vergrößert hatten. Türken seien hierfür ein gutes Beispiel; sie leben mittlerweile mit über sechs Millionen in Deutschland.

Auch sie sind nach wie vor extrem schlecht integriert, und der jüngste Bandenkrieg in Berlin, der zu einer Rekordzahl von Schießereien in der Hauptstadt in diesem Jahr beigetragen hat, ist größtenteils auf eine Fehde zwischen türkischen Mafia-Gangs zurückzuführen.

„Wir müssen nur in die Vergangenheit blicken: Wie stark ist die Zahl der Gastarbeiter aus der Türkei oder Marokko im Laufe der Zeit durch Familienzusammenführung und Geburten gewachsen? Seit 1973, dem Jahr, in dem die Anwerbung eingestellt wurde, hat sich diese Gruppe versechs- bis versiebenfacht.

Geht man von einer ähnlichen Entwicklung bei den Syrern aus – und es gibt keinen Grund, dies nicht anzunehmen –, dann werden wir in 50 Jahren sieben Millionen Syrer oder Staatsbürger syrischer Herkunft in Deutschland haben.

Und ich spreche hier nur von Syrern, aber das Gleiche gilt auch für Menschen aus Afghanistan, dem Irak, Somalia usw.“, fügte der Forscher hinzu.

Koopmans behauptet dann, dass Menschen nach zehn Jahren in Deutschland bleiben dürfen sollten, fünf Jahre seien aber zu früh.

„Wenn das nach zehn Jahren immer noch der Fall ist, muss man irgendwann sagen: Okay, die Leute sind jetzt schon so lange hier, dass wir ihnen eine zukunftsfähige Perspektive bieten müssen“, sagt Koopmans. „Aber ich halte es für falsch, das schon nach fünf Jahren zu tun.“

Koopmans trifft jedoch eine Unterscheidung zwischen Einwanderern.

„Diese Probleme, sowohl die mangelnde Integration in den Arbeitsmarkt als auch die hohen Kriminalitätsraten, betreffen ganz bestimmte Einwanderergruppen.

Sie sind eine Folge der Tatsache, dass wir die Migration nicht wirklich steuern. Es stimmt nicht, dass alle Einwanderer in der Kriminalstatistik überrepräsentiert sind.

Viele Migranten in Deutschland kommen aus anderen EU-Mitgliedstaaten. Diese sind in der Kriminalstatistik nicht überrepräsentiert. Im Gegenteil, was die Arbeitsmarktteilnahme angeht, sind Migranten aus anderen Mitgliedstaaten sogar besser gestellt“, sagte er.

Angesichts der demografischen Entwicklung könnte jedoch jede Einbürgerung aufgrund der schieren Anzahl der in den letzten Jahrzehnten eingewanderten Menschen eine ernsthafte demografische Krise für die deutsche Bevölkerung in der Zukunft darstellen.

Bemerkenswerterweise befürwortet laut einer neuen YouGov-Umfrage mittlerweile eine Mehrheit der Deutschen ein Einwanderungsmoratorium .

Die Umfrage verdeutlicht, wie stark sich die deutsche Bevölkerung in den letzten zehn Jahren gegen Masseneinwanderung gewandt hat.

Darüber hinaus weisen Syrer im Vergleich zu Deutschen eine extrem hohe Kriminalitätsrate auf; in den letzten neun Jahren begingen sie 135.000 Straftaten gegen Deutsche.

