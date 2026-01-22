Der Aufstieg von Regulus an Ostern 2026 und das „Weltereignis“

Teile die Wahrheit!

Regulus ist der hellste Stern im Sternbild Löwe und wird seit Jahrtausenden aufmerksam beobachtet. Er liegt fast genau auf der Ekliptik, der Bahn von Sonne und Mond, weshalb ihn antike Beobachter immer wieder bei wichtigen Himmelsereignissen sahen. Von Guy Anderson

Regulus wurde mit Herrschern in Verbindung gebracht und in babylonischen Aufzeichnungen als Sharru, „der König“, bezeichnet. Er galt als Symbol für plötzliche Machtwechsel.

Der Stern wurde mit Anführern assoziiert, die schnell aufstiegen und öffentlichkeitswirksam stürzten, oft durch Entlarvung, Rebellion oder Legitimationsverlust und nicht durch einen allmählichen Niedergang.

Dieser Ruf begleitete Regulus durch persische, griechische und römische Traditionen, wo er eher als Warnstern denn als Schutzstern galt. Astrologische Texte brachten ihn stets mit Momenten in Verbindung, in denen Autorität unter Druck versagte, insbesondere wenn Herrscher auf Gewalt, Geheimhaltung oder ihr Image setzten.

Die Große Sphinx von Gizeh spielt dabei eine zentrale Rolle, da sie fix ist, nach Osten ausgerichtet ist und den Körper eines Löwen hat.

Diese Kombination verbindet sie seit der Antike mit dem Sternbild Löwe, und im Gegensatz zu Tempeln, die sich nach den Jahreszeiten richten, passt sich die Sphinx nie an, was bedeutet, dass Sterne nur zu bestimmten Zeitpunkten direkt vor ihr aufgehen.

Der Fokus auf Ostern 2026 rührt daher, dass Regulus in diesem Zeitraum kurz vor Sonnenaufgang aufgeht. Ostern wird anhand von Sonne und Mond berechnet, wodurch der Zeitpunkt genauer eingegrenzt wird, anstatt ihn über eine ganze Jahreszeit zu verteilen. („Die Wiederkunft Christi könnte an Ostern 2026 stattfinden“ (Video))

Armageddon ist eng mit diesem Ereignis verbunden, bezeichnet aber Konfrontation statt Zerstörung und beschreibt einen Punkt, an dem Kräfte aufeinandertreffen und die Vermeidung endet. Hier angewendet bedeutet dies, dass bereits angespannte Systeme ihren Zusammenhalt verlieren und offen reagieren.

Forscher erwarten eine Eskalation statt eines einzelnen dramatischen Ereignisses: Bestehende Kriege weiten sich aus, wirtschaftliche Spannungen schlagen in Panik um und die Autoritäten schwächen sich unter dem Druck der Öffentlichkeit. Zudem wird erwartet, dass Informationen schneller an die Öffentlichkeit gelangen, als Institutionen sie kontrollieren können.

Die größte Sorge ist wohl, wie sehr diese Prognosen der aktuellen Situation entsprechen. Konflikte sind weiterhin ungelöst, die Wirtschaft ist fragil und das Vertrauen in Institutionen auf einem historischen Tiefstand.

Kontrolle hängt stark vom äußeren Schein ab – könnte dies der Punkt sein, an dem dieser Schein gänzlich seine Wirkung verliert?

Regulus ist nicht die Ursache, sondern markiert den Zeitpunkt dieser Ereignisse, und da sich der Druck über Jahre aufgebaut hat, könnten die Dinge, sobald dieser Moment erreicht ist, schneller voranschreiten, als irgendjemand oder irgendetwas es bewältigen kann…

Das schreibt Guy Anderson der Autor von Tesla & The Cabbage Patch Kids und Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies

Bald auch in Deutsch erhältlich!

„Weird, Strange and Interesting Things“ berichtet weiter auf Facebook:

Dieser Mann begegnete einer „Dame in Weiß“, die er als „Hathor“, die altägyptische Göttin, bezeichnet. Sie behauptete, wenn der Stern Regulus kurz vor Sonnenaufgang rot am Horizont, direkt vor der Sphinx, erscheint, werde dies einen bedeutenden Wandel im menschlichen Wissen markieren.

Diese Konstellation soll zu Ostern 2026 stattfinden. Chris Bledsoe sprach in einem Interview mit Shawn Ryan über ein tiefgreifendes spirituelles Erlebnis, das er zu Ostern 2012 hatte. Er sagte, ihm sei in einer Vision eine Frau erschienen – er nennt sie „die Dame“ und bezeichnet sie auch als „Hathor“, die altägyptische Göttin.

Sie forderte ihn auf, seine paranormalen Erlebnisse, einschließlich ihrer Botschaft, mit der Welt zu teilen. Damals glaubte Bledsoe, von einer unbekannten Macht entführt worden zu sein, konnte sich aber zunächst nicht an die Details erinnern.

Später erinnerte er sich immer mehr an die Ereignisse während der Entführung. Er berichtete, in einer durchsichtigen Blase um die Erde gereist zu sein und verschiedene Orte gesehen zu haben, darunter Ägypten, den Hathor-Tempel und die Sphinx, die, wie er bemerkte, nach Osten ausgerichtet war.

2013 kehrte dieselbe Frau zurück und zeigte ihm Visionen der Zukunft, darunter eine Prophezeiung. Sie erklärte ihm, dass das Erscheinen des Sterns Regulus – normalerweise blau – kurz vor Sonnenaufgang am Horizont vor der Sphinx rot einleiten würde.

Dies würde einen bedeutenden Wandel im menschlichen Wissen ankündigen. Bledsoe sagte, er habe Wissenschaftlern und Forschern davon berichtet, und als diese es mit astronomischen Instrumenten überprüften, bestätigten sie, dass diese seltene Konstellation zu Ostern 2026 eintreten würde.

Danach begannen regierungsnahe Gruppen, sich mithilfe von Remote Viewing (einer Form der Hellseherei) auf dieses Datum zu konzentrieren.

Inzwischen wird in den Medien immer häufiger über das Jahr 2026 – und auch 2027 – gesprochen, da dort möglicherweise etwas Bedeutendes, vielleicht sogar ein „Armageddon“, geschehen könnte. Bledsoe berichtet, dass auch bekannte Persönlichkeiten wie Lue Elizondo das Jahr 2026 erwähnt haben.

Er erzählte auch von einem Gespräch mit Robert Grant, der nach einem besonderen Rubin suchte, der seiner Meinung nach für ein wichtiges Ereignis zwischen die Pfoten der Sphinx gelegt werden müsse.

Doch Bledsoe erklärte ihm, es sei kein Rubin, sondern der Stern Regulus. Grant reagierte heftig und rief: „Das ist der Königsstern!“

Am Ende des Gesprächs deutete Bledsoe an, dass das, was auch immer im Jahr 2026 geschehen mag, die Wiederkunft Christi sein könnte.

Bei Google heißt es:

Der Aufgang von Regulus um Ostern 2026 wird mit esoterischen Vorstellungen über den „Blick der Sphinx“ in Verbindung gebracht. Einige Quellen deuten auf eine bedeutende Konstellation um diese Zeit hin, obwohl Astronomen darauf hinweisen, dass Regulus im Spätwinter/Frühling im Sternbild Löwe gut sichtbar ist, beispielsweise durch eine Bedeckung im April 2026 nahe Ostern.

Obwohl er dann deutlich am Himmel zu sehen ist, beinhaltet die Idee des „Blicks der Sphinx“ präzise Konstellationen mit Gizeh. Eine Vorhersage deutet auf einen präzisen östlichen Aufgang im Oktober 2026 hin, nicht auf Ostern.

Wichtige Punkte:

Sichtbarkeit von Regulus: Regulus (Alpha Leonis) ist der hellste Stern im Löwen und am besten im Spätwinter und Frühling zu sehen, wobei er dem Mond im Osten vorausgeht.

Ostern 2026 (5. April): Regulus wird sichtbar sein, doch ein bedeutendes Himmelsereignis ist die Mondbedeckung von Regulus am 25./26. April 2026. Dabei zieht der Mond vor ihm vorbei, was in Teilen Amerikas sichtbar sein wird.

Glaube an den Blick der Sphinx: Manche glauben, dass ein wichtiges Ereignis eintritt, wenn Regulus im Morgengrauen mit dem Blick der Sphinx übereinstimmt.

Sie prophezeien dies für Ostern 2026, doch astronomische Daten deuten darauf hin, dass eine exakte Übereinstimmung (Regulus geht genau im Osten auf) eher im Oktober 2026 in Gizeh zu erwarten ist.

Bedeutung: Dieser Glaube verbindet Regulus, den „Kleinen König“, mit Prophezeiungen über neue Erkenntnisse oder bedeutende Weltereignisse, insbesondere wenn er zusammen mit der Sphinx aufgeht.

Quellen: PublicDomain am 22.01.2026