Teile die Wahrheit!

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Regeln außer Kraft gesetzt sind, in der mächtige Nationen sich unter fadenscheinigsten Vorwänden einfach nehmen können, was sie wollen.

Genau diese gefährliche Realität wird vom Weißen Haus herbeigeführt, indem es das friedliche, autonome Gebiet Grönlands offen bedroht.

Die jüngste Erklärung der Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, militärische Gewalt sei „immer eine Option“ zur Annexion Grönlands, ist keine beiläufige Bemerkung. Es handelt sich um eine kalkulierte Eskalation, ein öffentliches Ausloten von Grenzen, das ein erschreckendes Endziel offenbart.

Wenn eine Weltmacht die Invasion eines friedlichen Verbündeten erwägt, um ihren eigenen Hunger nach Ressourcen und strategischer Positionierung zu befriedigen, sollte jeder Bürger der freien Welt aufhorchen.

Warum inszeniert das Weiße Haus eine Russland-China-Krise in der Arktis, während die dänische Führung erklärt, es bestehe keine Bedrohung?

Welches finstere Ereignis müsste herbeigeführt werden, um einen derart unvorstellbaren Akt der Aggression und Besetzung gegen einen NATO-Partner zu rechtfertigen?

Wichtigste Punkte:

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Leavitt, bestätigte, dass ein militärisches Vorgehen zur Eroberung Grönlands „immer eine Option“ sei und bezeichnete es als „nationale Sicherheitspriorität“.

Die europäischen Verbündeten, darunter Frankreich, Deutschland und Großbritannien, gaben gemeinsam mit Dänemark eine Erklärung ab, in der sie die Drohung verurteilten und warnten, dass sie das Herzstück des NATO-Bündnisses treffe.

Grönländische und dänische Beamte wiesen die Prämisse der Bedrohung entschieden zurück, dementierten übertriebene Behauptungen über Aktivitäten ausländischer Gegner und bekräftigten, dass die Zukunft der Insel in den Händen ihrer Bevölkerung liege.

Das Igaliku-Abkommen von 2004 beschränkt die militärische Präsenz der USA strikt auf den Weltraumbahnhof Pituffik, sodass jede einseitige Erweiterung einen klaren Vertragsbruch darstellt.

Die historische und aktuelle Rhetorik stellt Grönland als ressourcenreiches Gut dar, dessen Seltene Erden und neue Schifffahrtswege expansionistische Bestrebungen beflügeln, die als Sicherheitsbedenken getarnt sind.

Eine inszenierte Krise für eine Landnahme

Die plötzliche Dringlichkeit, mit der Washington die Sicherheit Grönlands inszeniert, ist eine Fiktion, ein sorgfältig konstruiertes Narrativ, das ein Machtspiel rechtfertigen soll.

1 2 11 12 13

Der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen stellte das Weiße Haus direkt infrage und erklärte: „Wir teilen nicht die Ansicht, Grönland sei mit chinesischen Investitionen übersät.“ Diese sogenannte Krise ist eine klassische Taktik: Man erzeugt ein Problem, wo keines existiert, und präsentiert dann eine drastische, eigennützige Lösung.

Die Insel, Heimat von nur 57.000 Menschen, die in Gemeinschaften leben, die nicht durch Straßen, sondern durch Boote und Hundeschlitten verbunden sind, wird als Brennpunkt geopolitischer Intrigen dargestellt. Warum?

Weil unter dem gewaltigen Eispanzer die Schlüssel zur Zukunft liegen: riesige Vorkommen an Seltenen Erden, die für alles von Smartphones bis hin zu Raketensystemen unerlässlich sind.

Mit dem Rückgang des Eises werden nicht nur Mineralien, sondern auch neue Seewege und Ölreserven freigelegt, wodurch eine unberührte arktische Landschaft zum Spielball globaler Akteure wird.

Hier geht es nicht um Schutz, sondern um Besitz. Seit Jahren sprechen Persönlichkeiten wie Donald Trump offen über die „strategischen und finanziellen Vorteile“ eines Besitzes Grönlands und behandeln es wie ein Immobiliengeschäft, anstatt es als Heimatland mit einer 4.500 Jahre alten Inuit-Kultur zu betrachten.

Die Bevölkerung Grönlands, die ihre inneren Angelegenheiten selbst regelt, hat sich klar geäußert. Premierminister Jens-Frederik Nielsen bezeichnete die Annexionsbestrebungen als „Fantasien“. Doch wenn ein Riese seine Fantasien lautstark verkündet und sie mit militärischen Drohungen untermauert, muss die Welt zuhören.

Der Plan für eine False-Flag-Operation und ein Vertrag im Visier

Wie rechtfertigt eine Nation einen Angriff auf ihren Verbündeten? Die Geschichte liefert die düstere Anleitung: eine inszenierte Provokation .

Ein mysteriöser Vorfall in oder in der Nähe des einzigen US-Militärstützpunkts auf Grönland – der Weltraumstation Pituffik – könnte der nötige Funke sein.

Eine unerklärliche Explosion, ein Cyberangriff, der einem unbekannten Gegner angelastet wird, oder eine fingierte Konfrontation könnten genutzt werden, um „Sicherheitsversagen“ zu provozieren und eine massive, einseitige Eskalation der US-Militärpräsenz auf der Insel zu fordern.

Dies wäre ein direkter Angriff auf das grundlegende Abkommen, das die US-Präsenz dort regelt: das Igaliku-Abkommen von 2004.

Dieser Vertrag bildet die rechtliche Grundlage. Er legt ausdrücklich fest, dass Pituffik (ehemals Luftwaffenstützpunkt Thule) das einzige US-Verteidigungsgebiet in Grönland ist und dass jegliche Änderungsvorschläge mit den dänischen und grönländischen Behörden besprochen werden müssen. Ein militärischer Einsatz unter dem Deckmantel eines Notfalls würde dieses Abkommen zunichtemachen.

Der ehemalige französische Premierminister Dominique de Villepin erkannte die Tragweite der Situation und bezeichnete jeden US-Angriff als „rote Linie für Europa“.

Dies ist der ultimative Verrat: Die stärkste NATO-Macht richtet ihre Waffen auf das Territorium eines anderen Mitglieds, alles nur wegen der Kontrolle über Ressourcen und Geografie.

Eintreten für Souveränität und die Zukunft des Nordens

Der geschlossene Protest Europas gegen die Äußerungen des Weißen Hauses stellt ein seltenes und bedeutendes Hindernis dar. Staats- und Regierungschefs aus ganz Europa solidarisierten sich mit Dänemark und betonten: „Grönland gehört seinen Bewohnern.“

Dies ist ein Zeichen des Widerstands. Der bevorstehende Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Grönland am 15. Juni 2025, der sich auf die Sicherheit in der Arktis und den Klimaschutz konzentriert, bildet einen starken Kontrapunkt – ein Bekenntnis zu Multilateralismus und Respekt, nicht zu Zwang.

Die Frage ist nun, ob das Bündnis Bestand haben wird. Werden die europäischen Nationen standhaft bleiben, wenn eine „Krise“ herbeigeführt wird, oder werden sie dem Druck eines abtrünnigen Partners nachgeben?

Die Bevölkerung Grönlands gerät zwischen die Fronten; ihr friedliches Leben und ihr Recht auf Selbstbestimmung sind durch die Gier einer fernen Macht bedroht.

Ihr Land, ein Ort mit der reinsten Luft der Welt, Heimat des uralten Grönlandhais und der unendlichen Stille der Eiskappe, ist keine Ware. Es ist eine Nation. Die Welt muss diese Bedrohung als das erkennen, was sie ist: keine legitime politische Diskussion, sondern der erste Schritt einer möglichen Verschwörung zur Aneignung eines Landes.

Die Integrität des Völkerrechts, die Zukunft der Arktis und das Wesen des westlichen Bündnisses hängen davon ab, diesen Plan aufzudecken und ihn sofort zu stoppen.

Die NATO und die USA sind bereits in der Lage, Grönland zu schützen. Warum also der plötzliche Drang, es zu besetzen? Sollten legitime Geheimdiensterkenntnisse vorliegen, die eine Besetzung und den Besitz Grönlands durch die USA rechtfertigen, sollte das Weiße Haus diese offenlegen und seinen Verbündeten Sicherheit und Zusammenarbeit zusichern, anstatt Plünderungsdrohungen zu schüren.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 12.01.2026