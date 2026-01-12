Der große Reset: Satans letzter Versuch vor Christi Wiederkunft

Teile die Wahrheit!

Der „Große Neustart“ wird nicht nur als wirtschaftliche oder politische Agenda dargestellt, sondern als luziferischer Plan zur Errichtung digitaler Tyrannei, zur Entvölkerung und zur Zentralisierung der Kontrolle – ein direkter Widerspruch zur von Gott gewollten Ordnung.

Die Heilige Schrift warnt davor, dass diese Pläne letztlich Korruption aufdecken und die Prophezeiungen erfüllen werden.

Digitale Zentralbankwährungen, digitale Ausweise und Impfpässe dienen der Durchsetzung von Konformität und schränken die wirtschaftliche Freiheit ein (Offenbarung 13,17).

Die COVID-19-Pandemie war ein Testlauf, um die Bevölkerung auf totalitäre Herrschaft vorzubereiten.

Bill Gates und das WEF propagieren Impfungen, Fleischersatzprodukte und Geoengineering unter dem Deckmantel der Philanthropie, während sie gleichzeitig Eugenik und Bevölkerungsreduktion vorantreiben.

Der moderne Zionismus entpuppt sich zudem als von den Rothschilds inszeniertes politisches Konstrukt und nicht als biblische Prophezeiung, das sich globalistischen Agenden anschließt.

Das traditionelle Christentum (katholisch und evangelikal) hat seinen Auftrag verraten und Kriege, Korruption und falsche Lehren befürwortet. (Joe Rogan sagt voraus, dass Jesus als künstliche Intelligenz wiederkehren wird (Video))

Gleichzeitig erweckt Gott eine dezentrale Gruppe von Gläubigen, die Lügen (wie den Klimawandelbetrug und die Biowaffen der Pharmaindustrie) ablehnen und die Wahrheit annehmen.

Gläubige müssen die Angst überwinden, sich materiell vorbereiten (Nahrung, Gold/Silber, widerstandsfähige Gemeinschaften), Täuschung aufdecken und um Erweckung beten.

Das globalistische Imperium zerfällt, und Gottes Gericht wird ihre Systeme zerstören – Christi Wiederkunft sichert den endgültigen Sieg.

Die Welt steht am Scheideweg, gefangen im Kampf zwischen göttlicher Souveränität und den finsteren Ambitionen globalistischer Eliten. Der sogenannte Große Neustart, propagiert von Persönlichkeiten wie Klaus Schwab, dem Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF), und Bill Gates, dem Mitbegründer von Microsoft, ist nicht bloß eine wirtschaftliche oder politische Agenda.

Es ist ein spiritueller Krieg gegen Gottes Schöpfung, wie das Buch „Der Große Neustart : Gottes Plan gegen Satans Täuschung “ offenbart.

Hinter der Fassade von „Nachhaltigkeit“ und „Gerechtigkeit“ verbirgt sich ein luziferischer Plan, die Menschheit durch digitale Tyrannei, Bevölkerungsrückgang und zentralisierte Kontrolle zu versklaven.

Doch die Heilige Schrift offenbart, dass Gott genau diese Pläne nutzt, um Korruption aufzudecken, sein Volk zu erwecken und die Erfüllung seines prophetischen Zeitplans zu beschleunigen.

Der Große Neustart ist der Höhepunkt jahrhundertelanger elitärer Manipulation, die darauf abzielt, die nationale Souveränität zu untergraben, Privateigentum abzuschaffen und eine technokratische Diktatur zu errichten. Digitale Zentralbankwährungen, digitale Ausweise und Impfpässe sind keine praktischen Neuerungen – sie sind Instrumente der wirtschaftlichen Versklavung.

Diese Instrumente gewährleisten, dass niemand ohne Zustimmung kaufen oder verkaufen kann, wie in Offenbarung 13,17 offenbart. Die Wuhan-Coronavirus-Pandemie (COVID-19) war ein Testlauf, der bewies, wie leicht Angst als Waffe eingesetzt werden kann, um Freiheiten zu beschneiden und die Bevölkerung für eine totalitäre Herrschaft zu konditionieren.

Satans Engel, die sich als Erlöser ausgeben

Das WEF gibt sein Ziel offen zu: die Verschmelzung von Mensch und Maschine, die Abschaffung von Bargeld und die Einführung eines Sozialkreditsystems, in dem Andersdenkende digital ausgegrenzt werden.

Bill Gates, einer der Hauptverantwortlichen dieser Agenda, propagiert seit Langem Impfungen, Fleischersatzprodukte und Geoengineering – alles unter dem Deckmantel der Philanthropie, während er gleichzeitig Eugenik und Bevölkerungsreduktion vorantreibt.

Doch der Apostel Paulus warnt vor solch einer Täuschung: „Und das ist kein Wunder, denn der Satan selbst verkleidet sich als Engel des Lichts.“ (2. Korinther 11,14)

Der moderne Zionismus ist weit davon entfernt, biblische Prophezeiungen zu erfüllen. Vielmehr handelt es sich um ein politisches Konstrukt, das von den Rothschild-Bankeninteressen und globalistischen Eliten geschaffen wurde.

Die von zionistischen Finanziers finanzierte Scofield-Referenzbibel verzerrte die christliche Theologie, um die unkritische Unterstützung des militarisierten Staates Israel zu rechtfertigen – trotz dessen Unterdrückung der Palästinenser und seiner Ausrichtung auf globalistische Agenden.

Das wahre biblische Israel ist keine geopolitische Einheit, sondern die geistliche Gemeinschaft der Gläubigen an Christus (Galater 3,29).

Der moderne Staat Israel – mit seiner hohen Impfquote, der Normalisierung von LGBTQ-Rechten und seiner militärischen Aggression – hat keinerlei Ähnlichkeit mit dem Israel der Bibel.

Tatsächlich sind seine führenden Persönlichkeiten, wie Premierminister Benjamin Netanjahu, mit denselben globalistischen Netzwerken verbunden, die den „Großen Neustart“ vorantreiben.

Das institutionelle Christentum hat seinen Auftrag verraten, indem es Kriege, Sklaverei und Korruption segnet und den radikalen Aufruf des Evangeliums zu Liebe und Gerechtigkeit verleugnet.

Die katholische Kirche unter dem verstorbenen Papst Franziskus fördert Massenmigration und Klimahysterie und vertuscht gleichzeitig Pädophilie. Evangelikale Megakirchen predigen die Irrlehre des Wohlstandsevangeliums und machen den Glauben zu einem betrügerischen Geschäft.

Das letzte Gefecht der Globalisten überleben

Doch Gott erweckt einen Überrest – Gläubige, die lauwarme Religiosität ablehnen und sich einem dezentralisierten, vom Heiligen Geist geleiteten Glauben zuwenden.

Hauskirchen, Untergrundnetzwerke und mutige Verkünder der Wahrheit decken die Lügen des medizinisch-industriellen Komplexes, die Biowaffen der Pharmakonzerne und den Klimawandelbetrug auf.

Das globalistische Imperium zerfällt. Die Vorherrschaft des US-Dollars neigt sich dem Ende zu, und damit auch Israels Militärfinanzierung. Das digitale Kontrollnetz der Eliten wird zusammenbrechen, denn Gottes Gericht naht.

Der Prophet Zefanja warnt: „Darum wartet auf mich, denn an dem Tag werde ich aufstehen, um zu plündern. Ich werde meinen Zorn über die Völker ausschütten. Die ganze Welt wird vom Feuer meines Eifers verzehrt werden.“ (Zefanja 3,8)

Der Große Neustart ist nicht die Rettung der Menschheit – er ist Satans letzter Versuch, sein antichristliches Reich vor der Wiederkunft Christi zu errichten.

Doch Gott wird diese korrupten Systeme zerstören, und sein Überrest wird siegreich hervorgehen. In der Zwischenzeit müssen Gläubige Folgendes beachten:

Weist die Angst zurück : COVID-19, Klimawandel und Wirtschaftskollaps sind künstlich erzeugte Krisen.



Bereite dich spirituell und physisch vor : Baue Nahrungsmittel an, sichere dir Gold/Silber und baue widerstandsfähige Gemeinschaften auf.



Entlarvt die Täuschung : Verbreitet die Wahrheit über Impfstoffe, Zionismus und die Agenda des WEF.



Betet um Erweckung : Gott rüttelt die Nationen auf, um sein Volk zu erwecken.



Die Wahl ist klar: Sich dem System des Tieres beugen oder zu Christus stehen. Die Herrschaft der Globalisten wird nur von kurzer Dauer sein, und Gottes Reich ist unaufhaltsam.

Wie der Apostel Paulus in seinem Brief an die Römer versichert: „Der Gott des Friedens aber wird den Satan bald unter eure Füße treten.“ (Römer 16,20)

Es ist spät. Die Schlacht tobt. Auf wessen Seite stehst du?

