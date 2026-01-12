Der große Währungsreset: Wie Trump und die Fed den Dollar opfern, um die Tokenisierung voranzutreiben

Teile die Wahrheit!

„Einfach gesagt: Sie werden die Schulden in die Krypto-Cloud verlagern, sie abwerten – und von vorne anfangen. Das ist die Realität für diejenigen, die so begeistert von Kryptowährungen sind“, sagte ein Berater Putins.

Kürzlich haben Shelby und ich im Podcast Revive The Table darüber gesprochen, wie Tokenisierung und digitales, programmierbares „Geld” für den allgemeinen Gebrauch eingeführt werden könnten. In diesem kurzen Bericht möchte ich weiter darauf eingehen und darüber sprechen, was die derzeitige Trump-Regierung möglicherweise hinter den Kulissen zu tun versucht.

Der Vorstoß für eine digitale Weltwährung ist schon seit geraumer Zeit in Planung. Bereits in den 80er Jahren zeigte das in London ansässige und mit Rothschild verbundene Magazin The Economist ein berüchtigtes Titelbild mit einem Phönix – einem okkulten Vogel, der aus der Asche der Zerstörung aufersteht und ein neues Licht auf ein neues Zeitalter des Neubeginns und der Wiedergeburt wirft – über einem Haufen brennender Dollar und einer Überschrift, die lautete:

„Machen Sie sich bereit für eine Weltwährung“ – eine frühe Anspielung auf zukünftige digitale Zentralbankwährungen (CBDCs), Bitcoin, Stablecoins und tokenisierte Vermögenswerte. 33 Jahre später schrieb The Economist im Jahr 2021 über „Govcoins“ und sagte: „Machen Sie sich bereit für Fedcoin und den E-Euro.“

Wie ich in meinen Forschungen zur Tokenisierung wiederholt dokumentiert habe, ist Larry Fink, CEO von BlackRock, natürlich ein großer Befürworter davon; und sein weltweit führendes Vermögensverwaltungsunternehmen hat offenbart, wie Regierungen und Zentralbanken die Einführung von CBDCs, Stablecoins und tokenisierten Vermögenswerten planen.

Im Jahr 2019 veröffentlichte BlackRock im Vorfeld des Symposiums in Jackson Hole, Wyoming, ein Dokument mit dem Titel „Dealing with the next downturn: From unconventional monetary policy to unprecedented policy coordination” (Umgang mit dem nächsten Abschwung: Von unkonventioneller Geldpolitik zu beispielloser Politikkoordination). In diesem Dokument wurden die Länder offen dazu aufgefordert, ihre Währungen explizit zu inflationieren, um die Volkswirtschaften auf CBDCs und Stablecoin-Vermögenswerte umzustellen. Die Autoren schrieben:

„Um auf den nächsten wirtschaftlichen Abschwung zu reagieren, sind beispiellose Maßnahmen erforderlich. Die Geldpolitik ist fast ausgeschöpft, da die globalen Zinssätze gegen Null oder darunter fallen. Die Fiskalpolitik allein wird angesichts der hohen Verschuldung und der typischen Verzögerungen bei der Umsetzung Schwierigkeiten haben, rechtzeitig wichtige Impulse zu setzen.

Ohne einen klaren Rahmen werden die politischen Entscheidungsträger unweigerlich die Grenzen zwischen Fiskal- und Geldpolitik verwischen. Dies gefährdet die hart erkämpfte Glaubwürdigkeit der politischen Institutionen und könnte die Tür zu unkontrollierten Fiskalausgaben öffnen.

„Dieses Papier skizziert die Konturen eines Rahmens zur Minderung dieses Risikos, um eine beispiellose Koordinierung durch eine geldpolitisch finanzierte Fiskalfazilität zu ermöglichen. Die Fazilität würde von der Finanzbehörde eingesetzt und von der Zentralbank aktiviert, finanziert und geschlossen, um ein explizites Inflationsziel zu erreichen.

„Eine extreme Form des „direkten Vorgehens” wäre eine explizite und dauerhafte monetäre Finanzierung einer fiskalischen Expansion, das sogenannte Helikoptergeld. Eine explizite monetäre Finanzierung in ausreichender Höhe würde die Inflation in die Höhe treiben.Ohne explizite Grenzen würde dies jedoch die institutionelle Glaubwürdigkeit untergraben und könnte zu unkontrollierten fiskalischen Ausgaben führen.

„Beispielsweise müssen politische Innovationen in der nächsten Rezession wahrscheinlich die Ungleichheit direkter berücksichtigen, um politisch akzeptabel zu sein. Nicht alle Programme zum Ankauf von Vermögenswerten sind gleich, wenn es um ihre Auswirkungen auf die Ungleichheit geht. Politische Maßnahmen, die den Bürgern mehr Geld direkt zur Verfügung stellen, könnten attraktiver sein. Der Aufstieg von elektronischem Geld (nicht Kryptowährungen), das von Zentralbanken ausgegeben wird, könnte diese Ziele auf eine Weise erreichen, die zuvor nicht möglich war.“

Im August schrieb ich einen Artikel, in dem ich Kommentare von Chris Giancarlo, dem ehemaligen Vorsitzenden der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC), zitierte, der das Unausgesprochene laut aussprach: Der Dollar und andere Weltwährungen würden abgewertet werden und vor einem „Konsolidierungspunkt” stehen, was zu CBDCs und Stablecoins führen würde.

Er argumentierte, dass „die Bedrohung für unsere Lebensweise nicht in neuen Technologien liegt”. Er sagte, dass Währungsabwertung und Inflation die größte Bedrohung seien und dass alle Gesellschaften und Imperien diese Art von Währungsproblemen durchlaufen.

„Die Bedrohung für unsere Lebensweise ist die Abwertung unserer Währungen, insbesondere des Dollars. Ich glaube, dass jeder vierte Dollar in den letzten fünf Jahren geschaffen wurde. Das ist nicht nachhaltig. […] Große Gesellschaften und Reservewährungen wurden im Laufe der Geschichte durch Geldentwertung zerstört. Und leider tun unsere modernen Gesellschaften dies erneut.“

Giancarlo sieht Stablecoins als attraktive Alternative zum schwächelnden Dollar.

„Was wir bisher bei Stablecoins beobachtet haben, ist, dass in gescheiterten Staaten mit gescheiterten Währungen die Möglichkeit, eine digitale Form von dollarbasierten Stablecoins einfach auf das eigene Mobilgerät zu laden, sehr, sehr attraktiv und für die lokalen Regierungen sehr schwer zu kontrollieren oder zu unterdrücken ist.

„Dollarbasierte Stablecoins werden in vielen Teilen der Welt gescheiterte Währungen funktional ersetzen. Aber das ist nur eine Anwendungsmöglichkeit. Sie werden auch in vielen Teilen der entwickelten Welt eine Möglichkeit bieten, rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr Geld rund um den Globus zu transferieren.

„Und seien wir ehrlich: Unser bestehendes traditionelles Finanzsystem hat bei der Bereitstellung kostengünstiger und schneller Möglichkeiten zum Geldtransfer versagt. Wenn ich morgen nach London fliegen würde und dort 10.000 Dollar bräuchte, wäre es für mich viel schneller, das Bargeld in einen Koffer zu stecken, als es nach London zu überweisen. Und das ist einfach ein Versagen des bestehenden Systems.

„Und genau das haben Stablecoins im Visier. Das wird also kommen.“

Im Juli, als die Amerikaner durch das Jeffrey-Epstein-Debakel abgelenkt waren, unterzeichnete Präsident Trump den Genius Act, der bundesweite Vorschriften für Stablecoins enthält. Der Gesetzentwurf ermöglicht es Unternehmen, als „Banken“ zu agieren und eigene tokenisierte Geldanlagen auszugeben, die im Verhältnis 1:1 durch den Dollar und US-Staatsanleihen gedeckt sind. Laut dem Factsheet des Weißen Hauses „wird der GENIUS Act eine erhöhte Nachfrage nach US-Staatsanleihen generieren und den Status des Dollars als globale Reservewährung festigen, indem er Stablecoin-Emittenten verpflichtet, ihre Vermögenswerte mit Staatsanleihen und US-Dollar zu besichern”.

Stablecoins sind, wie ich damals ausführlich dargelegt habe, mit CBDCs identisch, unterscheiden sich jedoch darin, dass Stablecoins privatisiert sind und es Drittunternehmen und Banken ermöglichen, die digitalen Token zu verwalten und auszugeben, die dann wieder mit dem Finanzministerium verbunden sind, das natürlich eine direkte Verbindung zur Zentralbank, der Federal Reserve, hat.

David Sacks, Trumps KI- und Krypto-Zar und Mitglied der PayPal-Mafia, bestätigte während der Unterzeichnungszeremonie, dass der Gesetzentwurf einen digitalen Dollar schafft, wie ihn Giancarlo beschrieben hat.

„Dieser geniale Schritt wird die amerikanische Vorherrschaft in der Kryptoindustrie sichern, indem klare Regeln geschaffen werden. Er wird die Zahlungswege in Spielhallen mit einem revolutionären neuen Zahlungssystem modernisieren und den US-Dollar, wie Sie sagten, weltweit anonymisieren, indem ein digitaler Dollar geschaffen wird, den Menschen auf der ganzen Welt verwenden können.

„Und für jeden digitalen Dollar in einer Krypto-Wallet wird es einen traditionellen Dollar auf einem US-Bankkonto geben, was eine Nachfrage nach US-Staatsanleihen in Höhe von Billionen Dollar schaffen wird. Das ist also die Kraft dieses Gesetzesentwurfs, wie Sie in all Ihren Kommentaren gefragt haben: Dies ist ein großes Versprechen, das Präsident Trump gegeben und gehalten hat.“

Allerdings ist die Einlagerung dieser digitalen Dollar bemerkenswert: Der Dollar ist ein sterbender Vermögenswert, der mit dem Aufkommen einer neuen multipolaren Welt rasch seinen Status als Weltreservewährung verliert, da die Nationen ihre Abhängigkeit von der Währung und den Anteilen an den Schulden des Landes zunehmend lockern.

Das System funktioniert wie folgt: Wenn die Kryptowährungsbranche wächst, steigt die Nachfrage nach US-Stablecoins, wodurch der Bedarf an neuen Schatzanweisungen, die von der Regierung ausgegeben werden, zunimmt. Wenn die Nachfrage nach diesen Schatzanweisungen steigt, sinken die Zinssätze für diese Schulden, sodass die Regierung Geld zu günstigeren Konditionen aufnehmen kann.

Interessanterweise hat jedoch Anton Kobyakov, der leitende Berater des russischen Präsidenten Wladimir Putin, im September auf dem Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok angedeutet, dass die USA versuchen, ihre Staatsschulden mit Stablecoins auf ihre Bürger und die Welt abzuwälzen, diese Schulden dann auf magische Weise zu tilgen und anschließend den Goldwert drastisch aufzuwerten, sodass die Bürger auf den Kosten sitzen bleiben. Er bemerkte:

„Die USA versuchen derzeit, die Regeln des Gold- und Kryptowährungsmarktes neu zu schreiben. Denken Sie an die Höhe ihrer Schulden – 35 Billionen Dollar. Diese beiden Sektoren (Kryptowährungen und Gold) sind im Wesentlichen Alternativen zum traditionellen globalen Währungssystem. Die Maßnahmen Washingtons in diesem Bereich verdeutlichen eines ihrer Hauptziele: die dringende Bekämpfung des sinkenden Vertrauens in den Dollar.

„Wie in den 1930er und 1970er Jahren plant die USA, ihre finanziellen Probleme auf Kosten der Welt zu lösen – diesmal, indem sie alle in die „Krypto-Cloud” drängt. Sobald ein Teil der US-Staatsverschuldung in Stablecoins umgewandelt ist, wird Washington diese Schulden abwerten.

Einfach ausgedrückt: Sie haben eine Währungsschuld von 35 Billionen Dollar, werden diese in die Krypto-Cloud verlagern, sie abwerten – und von vorne beginnen. Das ist die Realität für diejenigen, die so begeistert von Kryptowährungen sind.“

Trump hat tatsächlich schon zuvor angedeutet, dass die Regierung Kryptowährungen nutzen könnte, um einen Teil der Staatsschulden zu tilgen, und zwar in einer seiner vielen Äußerungen während des Wahlkampfs 2024. „Wer weiß, vielleicht zahlen wir unsere 35 Billionen Dollar [Schulden] zurück und händigen ihnen einen kleinen Krypto-Scheck aus, oder?“, sagte er. „Wir geben ihnen ein wenig Bitcoin und tilgen unsere 35 Billionen Dollar“, sagte er scherzhaft.

Aber andererseits sprechen wir hier von Trump. Was ist eigentlich aus der öffentlichen Prüfung von Fort Knox geworden, um zu sehen, ob das gesamte Gold noch vorhanden ist? Warum hat Trump Gold und Edelmetalle nicht wieder als solides Geld eingeführt, um den Dollar mit Gold zu stützen? Was ist aus dem sogenannten „External Revenue Service“ anstelle des IRS geworden?

Was ist aus der strategischen Bitcoin-Reserve geworden? Was ist aus Musk und DOGE geworden, die einen Teil der Staatsschulden aus all den verschwenderischen Kürzungen zurückzahlen sollten, und aus den vermeintlichen Rückerstattungsschecks, die daraus ebenfalls stammen sollten? Was ist mit den Zöllen passiert, die Arbeitsplätze zurückholten und Nationen dazu brachten, Trump zu Füßen zu liegen, um Geschäfte zu machen? Was ist mit den Zöllen passiert, die die Staatsschulden tilgen sollten, während der Präsident behauptet, das Land habe 18 Billionen Dollar an Zolleinnahmen erzielt (unmöglich) und dazu noch einen sogenannten „Dividendenscheck”?Obwohl Kobyakovs Einschätzung auf einer gewissen Wahrheit beruht, glaube ich nicht, dass dies ein gangbarer Weg ist, um die Schulden zu tilgen, und ich glaube auch nicht, dass es einen Versuch gibt, dies zu tun; auch wird Gold nicht neu bewertet werden (vorausgesetzt, die USA verfügen überhaupt über Gold), denn wenn die USA dies versuchen würden, müssten sie es auf ein unvorstellbares Niveau neu bewerten, und die Preise selbst werden auch international beeinflusst.

Und warum sollte die Federal Reserve die Macht an die Leibeigenen zurückgeben? Das ist nicht ihr Ziel.Nach viel Aufsehen und Spekulationen erklärte Finanzminister Scott Bessent, dass das Finanzministerium und die Federal Reserve den Goldpreis nicht auf einen faireren und realistischeren Wert neu bewerten würden. Zuvor hatte er im Februar gesagt: „Wir werden die Aktivseite der US-Bilanz monetarisieren.“ Dies wurde von Edelmetallinvestoren so interpretiert, dass das Finanzministerium Edelmetalle auf einen angemesseneren Wert neu bewerten würde.

Aber Bessent hat das zunichte gemacht. „Ich sagte, wir werden die Aktivseite der Bilanz mobilisieren, und alle Goldanleger sagten: ‚Er wird das Gold neu bewerten!‘ Ich kann heute sagen, dass wir das Gold nicht neu bewerten, aber … jeder Abteilungsleiter sucht nach Vermögenswerten, die wir mobilisieren können“, sagte Bessent und verwies dabei auf Energiepachtverträge und staatseigene Grundstücke als Investitionen, die Teil eines US-Staatsfonds sein könnten, anstatt eine Neubewertung der angeblichen 8.133 Tonnen Goldreserven zu nutzen, um Mittel für aktuelle Staatsausgaben freizusetzen oder die Staatsschulden zu tilgen.

Um ehrlich zu sein, die USA erwägen keine Krypto-Neustart, wie es einige dargestellt haben. Da der Dollar immer noch die Weltreservewährung ist, handelt es sich um denselben alten Trick, die Inflation und die Last dieser Schulden auf effektivere Weise auf die ganze Welt zu verteilen. Das ist nur eine Umstellung der Stühle auf dem Deck der Titanic. Und wie wir zuvor von BlackRock und Giancarlo gelesen haben, werden ein absichtlicher Zusammenbruch des Fiat-Systems und eine Hyperinflation durch die Abwertung der Währung letztendlich die Einführung der Tokenisierung für die breite Masse erzwingen.

Wenn überhaupt, sehe ich eine Staatsschuldenkrise und einen Zusammenbruch des Anleihemarktes, da immer mehr Länder den Dollar abschaffen und schließlich, wenn die Fed es für richtig hält, beschließen, einen Großteil der Schulden abzubauen, die sie heimlich gekauft haben, um die Anleiherenditen niedrig zu halten. Was ich sage, ist keine Übertreibung: In seiner Jahresendprognose für 2026 spekuliert The Economist, dass eine Implosion des Anleihemarktes durchaus möglich sein könnte; und wenn sie das öffentlich sagen, dann wissen wir, dass es sich um eine reale Bedrohung handelt – eine Bedrohung, die das Land völlig zusammenbrechen lassen und eine wahnsinnige Inflation auslösen würde.

Zentralbanken und private Interessen haben schon lange darauf gewartet, als Käufer und Kreditgeber der letzten Instanz alles zu besitzen. Wenn Donald Trump und andere Staats- und Regierungschefs über Zinssenkungen sprechen, ist das erklärte Ziel, die Währung abzuwerten. Das sage nicht ich, sondern Trump gibt offen zu, dass er einen schwächeren Dollar will.

Im Juli, eine Woche nachdem er den Genius Act unterzeichnet hatte, lobte Trump einen schwächeren Dollar und deutete an, dass andere Länder etwas Ähnliches täten.

„Nun, ich bin jemand, der einen starken Dollar mag, aber ein schwacher Dollar bringt einem verdammt viel mehr Geld ein. Ich weiß nicht, ob Sie sich damit beschäftigen, aber ich beschäftige mich damit. Wenn wir einen starken Dollar haben, passiert eine Sache – es klingt gut. Aber man betreibt keinen Tourismus, man kann keine Traktoren verkaufen, man kann keine Lastwagen verkaufen, man kann gar nichts verkaufen.

Es ist gut für die Inflation, das ist alles. Aber wir haben keine Inflation, wir haben die Inflation beseitigt. Es klingt nicht gut, aber man verdient verdammt viel mehr Geld mit einem schwächeren Dollar – nicht mit einem schwachen Dollar, sondern mit einem schwächeren Dollar. Und es ist psychologisch gut, man fühlt sich gut dabei.“

Aus erster Hand: Trump will Inflation aus den Gründen, die wir gerade untersucht haben. Und entgegen der vorgetäuschten Fehde mit Jerome Powell kündigte der Fed-Vorsitzende im Oktober an, dass die Federal Reserve bereit sei, einen neuen Zyklus der quantitativen Lockerung (mehr Gelddrucken) zu beginnen, da sie die Zinsen weiter stetig senkte, während die Inflation nach ihren eigenen Zahlen wieder anstieg. Warum das?

Nun, im Zusammenhang mit der Inflationierung in programmierbare, digitale Token und Stablecoins macht das Sinn; und Trump hat dafür gesorgt, dass der nächste Fed-Vorsitzende die Zinsen noch schneller drastisch senken wird.

Diejenigen, die der Gelddruckmaschine am nächsten stehen, und die Insider werden davon profitieren, während die abgewerteten Banknoten in die breitere Wirtschaft „sickern”, wo sie noch weniger wert sind. Dies ist als Cantillon-Effekt bekannt.