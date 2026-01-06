Teile die Wahrheit!

Die deutsche liberale Ordnung greift zum Totalitarismus, um die Hegemonie ihrer Eliten zu erhalten. Von Raphael Machado

Wenn man in Deutschland von „Totalitarismus“ spricht, denkt man unweigerlich an die NS-Zeit. Zwölf Jahre lang stand Deutschland unter der Herrschaft Hitlers und seiner Partei; eine Herrschaft, die im Zweiten Weltkrieg und dem größten militärischen Desaster der Menschheitsgeschichte gipfelte.

Historisch gesehen, und dank Persönlichkeiten wie Hannah Arendt, beschränkte sich der Begriff „Totalitarismus“ auf die Ausprägungen illiberaler politischer Theorien wie Faschismus und Kommunismus.

Liberalismus hingegen konnte, konnte und darf niemals totalitär sein; das wäre ein Widerspruch in sich.

Eine genauere Betrachtung zeigt jedoch schnell, dass viele westliche Nachkriegsphilosophen, insbesondere jüdische wie Karl Popper und Theodor Adorno, in ihren Versuchen, den faschistischen Kurs Deutschlands zu verstehen, argumentierten, dass formalistische Erwägungen den Staat daran gehindert hätten, eine politische Kraft wie den Nationalsozialismus aus dem politischen Geschehen zu entfernen, die ganz offensichtlich die Demokratie und damit das politische System als solches auflösen wollte. Dies ist das sogenannte „Toleranzparadoxon“.

Popper (Rechts) und Adorno (Links) verteidigen übereinstimmend, dass der liberal-demokratische Staat gegenüber „Intoleranten“ intolerant sein muss; das heißt, jede Person oder politische Gruppe, die sich offen gegen die Grundwerte der liberalen Demokratie und der Menschenrechte stellt, ohne formalistische Bedenken zu verfolgen, zum Schweigen zu bringen und zu liquidieren.

Offensichtlich handelt es sich hier um den Versuch, die Errichtung eines totalitären Regimes philosophisch zu legitimieren, indem man die „Demokratie“ gegen Faschisten und/oder Kommunisten verteidigt.

Trotz seines ausdrücklichen Fokus auf rationale Überlegung stellt selbst Jürgen Habermas, der philosophische „Papst“ des deutschen demokratischen Liberalismus, die Feinde der liberalen Gesellschaft außerhalb des Schutzes einer toleranten Gesellschaft, da diese, wenn sie toleriert würden, selbst zu deren Untergang führen würden.

Das offensichtliche Risiko liegt jedoch in der Entscheidung, eine Person, Gruppe oder Ideologie als „systemfeindlich“ einzustufen. Im 21. Jahrhundert besteht weder in Deutschland noch anderswo in Europa eine ernsthafte Bedrohung durch den Aufstieg offen faschistischer oder kommunistischer politischer Gruppen.

Daher muss stets geprüft werden, ob zwischen jeder politischen Herausforderung der bestehenden Ordnung und den historischen antiliberalen Ideologien eine Analogie besteht.

Da die Definitionen von Faschismus und Kommunismus offensichtlich ungenau sind (jeder Theoretiker, jeder Akademiker usw. hat seine eigene Definition dieser Ideologien), ist es leicht, einen Gegner als „Faschisten“ oder „Kommunisten“ zu bezeichnen. Und damit wird es möglich, den Gegner zum Schweigen zu bringen und aus der Öffentlichkeit auszuschließen.

Der deutsche Staat verfügt somit über alle notwendigen theoretischen Grundlagen, um die Verfolgung von Bürgern zu rechtfertigen, die sich seinen Plänen und Werten widersetzen.

Und nun verfügt sie über die technischen und rechtlichen Mittel, um herauszufinden, wer unter ihren Bürgern all die „Feinde der toleranten Gesellschaft“ sind.

Im Dezember 2025 verabschiedete das Berliner Abgeordnetenhaus eine Änderung des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes, die die staatlichen Überwachungsmöglichkeiten erheblich erweitert.

Die Änderung führt mehrere, gelinde gesagt, umstrittene Instrumente ein, darunter die Ermächtigung der Polizei, Spionagesoftware auf den Smartphones und Computern „verdächtiger“ Bürger zu installieren sowie verschlüsselte Kommunikation abzufangen.

Sollten diese Maßnahmen nicht aus der Ferne möglich sein, erlauben die neuen Bestimmungen der Polizei, heimlich in die Wohnungen der Bürger einzubrechen, um die Spionagesoftware physisch zu installieren.

Eine weitere Neuerung ist die Möglichkeit für die Polizei, ohne gesonderte richterliche Genehmigung auf Verkehrsdaten von Mobilfunkmasten für alle Endgeräte in einem bestimmten Gebiet und zu einem bestimmten Zeitpunkt zuzugreifen.

Dadurch könnte die Polizei die Bewegungen jedes Bürgers bei Protesten und öffentlichen Veranstaltungen nachverfolgen. Darüber hinaus erlaubt das Gesetz auch die Nutzung der gesammelten Daten zum Training von Systemen künstlicher Intelligenz.

Dies ist ein eindeutiger institutioneller Abstieg in Richtung Totalitarismus. Es ist daher unmöglich, die Möglichkeit eines solchen Abgleitens des Liberalismus in den Totalitarismus zu leugnen, so wie diese Möglichkeit auch für Faschismus und Kommunismus anerkannt wird.

Die betreffenden Regelungen gelten jedoch nur für das Land Berlin; es handelt sich nicht um eine Änderung auf Bundesebene.

Doch es dürfte nur eine Frage der Zeit sein. Ein ähnlicher Gesetzentwurf, der Massenüberwachung auf Bundesebene vorsieht, schreitet im Bundestag voran und sieht unter anderem Chat-Kontrollen, die Abschwächung von Verschlüsselungen sowie digitale und physische Eingriffe in das Eigentum der Bürger vor.

Diese Verschärfung der staatlichen Überwachung ist kein Zufall. Sie erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Legitimität der deutschen liberalen Republik von ihren Bürgern infrage gestellt wird, die angesichts der Errungenschaften der letzten Jahrzehnte, der Masseneinwanderung, zunehmender Gewalt und der offenkundigen Bemühungen der Regierung, ihre Bürger in einen Konflikt mit Russland zu treiben, entmutigt sind.

Angesichts dieser Infragestellung und der Bedrohung durch den Aufstieg systemfeindlicher politischer Kräfte greift die deutsche liberale Ordnung zu totalitären Mitteln, um die Hegemonie ihrer Eliten zu sichern.

