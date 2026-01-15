Teile die Wahrheit!

Der „Pizza-Boom“ im Pentagon ist zurück – und es geht selten nur ums Abendessen.

Ein seltsames kleines Indiz ist in Washington wieder aufgetaucht: Ein plötzlicher Anstieg der Pizzabestellungen rund um das Pentagon, der anhand öffentlicher Daten zu „beliebten Zeiten“ und obsessiver OSINT-Berichte verfolgt wurde, hat Spekulationen darüber ausgelöst, dass hinter verschlossenen Türen etwas Großes vorbereitet wird.

Im Internet nennt man es die „Pentagon-Pizza-Theorie“ – die Idee, dass die Planer einer größeren Militär- oder Geheimdienstoperation nicht nach Hause gehen. Sie bleiben lange. Sie bestellen Essen. Und zwar jede Menge.

Das lokale Liefernetzwerk ist dann das erste öffentliche Signal dafür, dass die Maschinerie des Imperiums in Gang gesetzt wird.

Diese Woche kursierten online Berichte und Videos, die behaupteten, dass in der Nähe des Pentagons gelegene Pizzerien von ungewöhnlichen Aktivitäten heimgesucht wurden, was Gerüchte über eine drohende Eskalation der USA befeuerte – mit dem Iran als offensichtlichem Verdächtigen angesichts der aktuellen explosiven Lage.

Ist das ein harter Beweis? Nein.

Ist das die Art von Low-Tech-Warnung, auf die die moderne Welt zunehmend setzt? Absolut.

Denn hier liegt die unbequeme Wahrheit: Im Zeitalter der Geheimhaltung sind die deutlichsten Signale nicht Pressekonferenzen oder offizielle Erklärungen. (Bereitet sich das rote Pferd auf den Ritt vor? Es scheint, als stünden wir kurz vor einem apokalyptischen Krieg im Nahen Osten)

Es sind zufällige Hinweise im Alltag. Lieferbestellungen. Verkehrsaufkommen. Plötzliche Taxiknappheit. Die kleinen, menschlichen Abläufe bei der Stromversorgung in den späten Abendstunden.

Und genau das ist es, was die Sache beunruhigend und nicht amüsant macht.

Wir haben ein globales System normalisiert, in dem Krieg nicht wie eine demokratische Entscheidung verkündet, sondern wie die Markteinführung eines Konzerns vorbereitet wird. Die Öffentlichkeit wird erst später informiert, nachdem die Entscheidungen gefallen, die Ziele ausgewählt und die Formulierungen formuliert sind.

Dann folgt die Choreografie: „Selbstverteidigung“, „Abschreckung“, „Verhältnismäßigkeit“. Immer wieder wird der gleiche Weihrauch auf dem Altar der Gewalt verbrannt.

Wenn also die Pizzabestellungen sprunghaft ansteigen, ist das nicht nur ein Meme. Es ist der Geruch von Bürokratie, die Überstunden macht, um zu entscheiden, wer als Nächstes in Flammen aufgeht.

Und ja – die Theorie hat einen dazugehörigen Index, so absurd wie aufschlussreich er auch sein mag. Während früherer Krisen beobachteten Online-Beobachter, dass sich nahegelegene Schwulenbars oft leerten, wenn die Aktivität im Pentagon sprunghaft anstieg.

Nicht etwa aufgrund einer großen Verschwörung, sondern weil dieselben Personen, die normalerweise frei hätten, plötzlich alles andere als frei hatten.

Der Pizza-Index. Der Schwulenbar-Index.

Zwei zufällige Barometer eines Staates, der sich darauf vorbereitet, Figuren auf dem Spielbrett zu bewegen, während der Rest von uns aufgefordert wird, für „Stabilität“ zu klatschen.

Das Erschreckendste ist nicht, dass die Leute zusehen. Sondern dass sie es müssen.

Denn die offiziellen Kanäle sind nicht darauf ausgelegt, zu informieren, sondern zu kontrollieren. Sie erzeugen nachträglich Zustimmung und stellen Gewalt als unvermeidlich dar.

Die Öffentlichkeit wird wie ein Publikum behandelt, nicht wie ein Bürger – wie ein Zuschauer von Entscheidungen, die Märkte erschüttern, Regionen in Brand setzen und zu größeren Kriegen führen können.

Also ja: Wenn das Pentagon so handelt, als ob es eine Belagerung ausrichtete, dann ist etwas im Gange.

Die einzige Frage ist, was und wem.

Iran? Grönland? Oder ein unerwartetes Land – ein Land, das das Pech hat, über Ressourcen, Schifffahrtswege oder eine passende Erzählung zu verfügen?

Die Pizza lügt selten. Die leeren Bars lügen selten.

Diejenigen, die lügen, sitzen meist hinter dem Rednerpult.

Iran-Angriff in letzter Minute abgeblasen? US-Flieger waren schon in der Luft!

Möglicherweise haben die USA geplante Angriffe auf Ziele im Iran erst im letzten Moment abgebrochen! US-Militärangehörige wurden am Mittwoch in Sicherheit gebracht.

Um 21.15 Uhr (deutscher Zeit) wurde der Luftraum über dem Iran gesperrt. Radarbilder zeigten, dass keine Zivilflüge mehr über dem Iran unterwegs waren. Dann stiegen Tankflugzeuge von der US-Luftwaffenbasis in Katar in die Luft. Das meldet der renommierte israelische Journalist Barak Ravid vom US-Portal „Axios“:

Six KC-135 tankers departed al-Udeid base pic.twitter.com/Esnew8RFe8 — Barak Ravid (@BarakRavid) January 14, 2026

Langstreckenbomber der Vereinigten Staaten waren in Alarmbereitschaft versetzt worden, um bei Bedarf Sekundärangriffe durchzuführen, berichtet die „New York Times“. Doch dies schien am Mittwochnachmittag ausgesetzt worden zu sein, sagte ein anderer US-Beamter.

Ein Netzwerk von Open-Source-Analysten, Faytuks Network, konnte an elf Stellen im irakischen Luftraum Düsenjäger-Geräusche identifizieren – gibt aber zu bedenken, dass das nicht unbedingt auf einen bevorstehenden Schlag hindeuten muss.

We’ve mapped where vetted locals reported jet noise in the past few hours. This could be routine activity, but it may indicate heightened aerial posturing or possible air-defense probing by the IAF/USAF. pic.twitter.com/p3uO0PIePC — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) January 15, 2026

Doch dann passierte etwas Unerwartetes: Trump sagte am Abend vor Journalisten, ihm scheine, dass die Mullahs das Töten gestoppt hätten. Das habe er aus „sehr wichtiger, zuverlässiger Quelle von der anderen Seite“ erfahren und fügte an: „Sie haben aufgehört, und es gibt keine Pläne für Hinrichtungen.“

Tatsächlich hatte zuvor der iranische Außenminister Abbas Araghtschi „Fox News“ gesagt, es werde „weder heute noch morgen“ Hinrichtungen durch Erhängen geben. Gemeint war damit, dass die für Mittwoch geplante Exekution von Erfan Soltani (26), einem der Protestler, verschoben werde.

Der israelische Militär-Analyst Amir Bohbot von der (linksgerichteten) Nachrichtenseite „Wallah“ berichtet unter Berufung auf Quellen, Trump habe persönlich interveniert, um den bevorstehenden Schlag zu stoppen. Dabei habe er seinen Beratern gesagt, er wolle nur zuschlagen, wenn die Schläge dem iranischen Regime einen entscheidenden Schlag versetzten.

Seine Top-Beamten hätten ihm aber nicht garantieren können, dass das Mullah-Regime dann zusammenbricht. Sie hätten auch zu bedenken gegeben, dass möglicherweise nicht genug US-Militär in der Region stationiert ist für den Fall, dass die Iraner hart zurückschlagen.

Andere Möglichkeit: Das Wetter hat nicht mitgespielt. Eine in dem Fall für gewöhnlich gut informierte Quelle sagte in der Nacht, die USA hätten möglicherweise einen „Roll24“ gemacht – den Angriff also wegen der Wetterbedingungen um 24 Stunden verschoben.

Und eine weitere Theorie: Das US-Militär habe einen unmittelbar bevorstehenden Angriff signalisiert, um damit die vollständige Mobilisierung des Iran auszulösen. Dabei habe es kritische Informationen über Radarstandorte, Verteidigungsprotokolle und Führungspositionen gewonnen und könne den tatsächlichen Angriff (in den kommenden Tagen) besser planen.

Quellen: PublicDomain/news-pravda.com am 15.01.2026