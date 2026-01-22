Der „Schwarze Stern“ löst 2026 weltweit Erdbeben und Vulkanausbrüche aus (Video)

Teile die Wahrheit!

Der Wissenschaftler und Erfinder Weston Warren meldet sich mit einem Update zum sogenannten Schwarzen Stern zurück, einer elektromagnetischen Anomalie, die vor Jahren in unser Sonnensystem eindrang.

Sie bewegt sich langsam, tritt nur etwa alle 4.000 Jahre auf und verursacht Veränderungen und Zerstörungen auf der Erde. USAW und Warren verfolgen die Entwicklung des Schwarzen Sterns seit April 2025.

Dies ist das fünfte Update, und diesmal wird der Schwarze Stern der Erde so nahe sein wie seit 4.000 Jahren nicht mehr. Es wird uns nicht direkt treffen, aber das bedeutet nicht, dass es 2026 nicht weltweit zahlreiche Erdbeben und Vulkanausbrüche auslösen wird. Warren veranschaulicht die Situation auf einer 3D-Karte unseres Sonnensystems und erklärt:

„Im Oktober, November und Dezember 2025 sind wir weit vom Schwarzen Stern entfernt. Außerdem befindet sich die Sonne dazwischen. Das ist also eine ruhigere Phase.

Ab März, dem Sommer, und bis Juni 2026 nimmt die Aktivität zu, da mit zunehmender Annäherung mehr Energie auf den Erdkern (Eisen und Nickel) trifft.“

Warren behauptet, dass die Zahl starker Erdbeben im Jahr 2025 zugenommen habe und spricht von 602 Beben mit einer Magnitude von über 5,5.

Das stärkste Beben ereignete sich im vergangenen Jahr im Nordosten Russlands mit einer Magnitude von 7,8. Auch das Jahr 2026 beginnt in den USA mit einem Paukenschlag. Laut einem Bericht bebt die Westküste fast ununterbrochen.

Im gleichen Zeitraum ereignete sich vor der Küste Oregons , von San Francisco bis nach Los Angeles, ein Beben der Magnitude 6,0 . Dies veranlasst einige Journalisten zu der Frage, ob ein größeres Erdbeben bevorsteht. Warren erklärt, dass extreme Wetterereignisse bereits stattfinden: „In Wyoming wurden Windgeschwindigkeiten von 170 km/h gemessen, in Alaska von 160 km/h. …

Ein äthiopischer Vulkan wurde nach 12.000 Jahren wieder aktiv. Wir beobachten also, wie sich die Erdkruste verschiebt und Kontinentalplatten auseinanderdriften, und es gibt vermehrt vulkanische Aktivität auf dem Meeresboden. … Die Erde wird energetisiert. Das geschieht nicht innerhalb von zwei Wochen.

Dieser Prozess dauert bereits über 20 Jahre an. … Wir werden sechs Jahre lang mit vulkanischer Aktivität zu kämpfen haben und mit mehr als einem großen Vulkanausbruch wie in Äthiopien konfrontiert sein.

Es wird mehrere Ausbrüche gleichzeitig geben. Es wird so weit kommen, dass der Flugverkehr weltweit eingestellt wird … aufgrund der Vulkanasche und ihrer Auswirkungen auf Flugzeugtriebwerke und Lufteinlässe.“

Warren beschreibt seine Prognose für die kommenden Jahre: „In den nächsten sechs Jahren werden wir immer stärkere Windböen erleben.

In Wyoming, Montana und Alaska wurden in den letzten sieben Tagen Windgeschwindigkeiten von 160 km/h gemessen. Das sind keine Tornados, sondern Winde. … Verstärkte Winde, die Lkw umwerfen, werden den Verkehr beeinträchtigen. Das wird auch Ihr Haus, Ihr Dach und Ihre Bäume betreffen.

Hagel wird heftiger, da die Jetstreams überaktiv sind. … Stärkere Jetstreams erzeugen Aufwinde, die zu immer größeren Hagelkörnern führen. Wenn es richtig schlimm wird – und um es mal so auszudrücken –, werden die Hagelkörner die Größe von Softbällen und Fußbällen erreichen.

1 2 11 12 13

Das wird verheerend sein und jedes Gebäude und Flugzeug zerstören. Es wird Ernten vernichten. Wenn es nicht der starke Wind ist, wird es Hagel sein, der die Landwirte in große Schwierigkeiten bringt. Was wird das für die Lebensmittelpreise bedeuten?“

Wir werden also auf der ganzen Welt mit Belastungen für die Menschheit konfrontiert sein, nicht nur in den Vereinigten Staaten. …

Wir steuern auf Belastungen zu, die außerhalb des menschlichen Einflussbereichs liegen. Diese Belastungen kommen aus einer nicht-menschlichen Sphäre, und kein Nachrichtensender oder YouTuber wird das aufgreifen.“

Weston Warren hat von Anfang an betont, dass der Schwarze Stern mehr ist als nur verheerende Wetterereignisse und Zerstörung biblischen Ausmaßes.

Im vergangenen Juni sagte Warren: „Erleben wir hier bereits erste Anzeichen dafür, dass die Menschheit den Verstand verliert? Sie verhalten sich nicht mehr menschlich, sondern immer tierischer.

Wissenschaftlich gesehen, anhand der gesammelten Daten, ist dies absolut der Fall, und es wird sich noch verschlimmern.“

Man muss sich nur Minneapolis ansehen, wo die Nationalgarde mobilisiert wturde, um die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten und gegen die bezahlten Randalierer vorzugehen.

Warren erinnert uns daran, dass der beste Schutz vor dem, was kommt, eine enge Beziehung zu Jehova und Jesus ist. Die verlogenen etablierten Medien werden Ihnen das niemals sagen.

Terral schreibt am 13. April 2025 an Weston Warren ( w3warren65@gmail.com ) und Greg Hunter (greghunter@gmail.com):

Ich schaue mir hier Ihr Interview mit Greg Hunter an:

https://rumble.com/v6rzhu5-black-star-causing-change-of-biblical-proportions-westin-warren.html

Mein Untersuchungsprojekt Schwarzer Stern begann im Januar 2011, als die psychologische Operation des Kometen Elenin ein seismisches Muster aufdeckte, das bis heute anhält.

Es gibt viele erstaunliche Fakten, die Ihnen und Ihrer Forschungsgruppe helfen werden, die Zusammenhänge zwischen den Merkmalen und Eigenschaften von Black Star besser zu verstehen, wenn Sie darauf aufmerksam gemacht werden.

Ahh, ich bin bei Minute 15:30 in Ihrem Interview und Sie sprechen über die magnetische Portalverbindung zwischen Black Star und Erde, die Ihrer Vermutung nach im Jahr 2004 entstand.

Am 26. Dezember 2004 passierte die Erde zwischen Sonne und Black Star und löste das Erdbeben/den Tsunami im Indischen Ozean aus ( Wiki ). Viele große Erdbeben wurden im Voraus auf der Black Star Event Timeline unter https://www.terral03.com vorhergesagt .

Sie haben zwei PDF-Dateien angehängt, die Briefe an Tim Stern und Doyeon Kim mit wichtigen Informationen enthalten, die Ihnen meiner Meinung nach hilfreich sein werden.

Sie haben außerdem Word.doc-Kopien seismischer Diagrammdaten seit 2014, die in Erdumlaufbahnzyklen relativ zum Schwarzen Stern aufgezeichnet sind, der sich derzeit zwischen der Sonne und dem Sternbild Skorpion befindet.

Das Erdbeben der Stärke 7,0 in Kalifornien ist das Ereignis der umgekehrten Ausrichtung von Erde, Sonne und schwarzem Stern im Jahr 2024

https://terral.substack.com/p/the-70-california-quake-is-the-2024

Meine Forschung sagt seit über einem Jahrzehnt große Erdbeben in den Konstellationen Erde-Sonne-Schwarzer Stern voraus. Betrachten Sie die Daten im Substack-Beitrag, um zu erkennen, dass sich der Schwarze Stern nun in einer magnetischen Monopol-Gravitationsbahn befindet.

Die nächste Annäherung an den Schwarzen Stern an die Erde wird für den 7. Juni 2025 um 09:39:35 UTC auf etwa 20 Minuten genau erwartet. Kennen Sie das Magnetopausen-Umkehrereignis vom 12./13. März 2012 und das damit verbundene mysteriöse Mars-Plume-Phänomen, das Wissenschaftler bis heute vor Rätsel stellt?

Mysteriöses Staubereignis auf dem Mars: https://www.nature.com/news/martian-mystery-cloud-defies-explanation-1.16924

Der Schwarze Stern ist mit Sicherheit der Übeltäter.

Eine GIF-Kopie der Magnetopausen-Simulationsdaten ist dieser E-Mail beigefügt. Wussten Sie, dass die Erde im Jahr 2018 innerhalb eines siebentägigen USGS-Berichtszeitraums nur ein einziges Erdbeben der Stärke 5+ erlebte? Wussten Sie, dass die Erde zwei Jahre in Folge 24 Wochen lang kein Erdbeben der Stärke 7 erlebte?

Der Schwarze Stern und der Superplume sind die Schuldigen. Bitte lesen Sie die zugehörigen Informationen und klicken Sie auf die Schaltfläche „Antworten“ für diese E-Mail, wenn Sie weitere Informationen wünschen. Es gibt eine Menge Informationen, die Sie mit Interessierten teilen können.

Mehr über die Gefallenen Engel in der Antarktis lesen Sie in: „Antarktis: Hinter der Eiswand“.

Mehr über die gefälschte und kopierte Geschichte in „Die Schlammflut-Hypothese“

Die Wahrheit über die Anunnaki in „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“

Video:

Quellen: PublicDomain/usawatchdog.com am 22.01.2026