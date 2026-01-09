Deutschlands Deindustrialisierung: Kapitalflucht, grüne Politik und der Punkt ohne Wiederkehr

Teile die Wahrheit!

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) sieht die deutsche Wirtschaft in einer anhaltenden Phase der Deindustrialisierung.

Gemeinsam mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) bekräftigt die Kammer ihre Forderung nach weitreichenden Reformen zur Ankurbelung von Wachstum und Investitionen. Dennoch scheuen sich beide Verbände weiterhin davor, die grüne Transformation konkret anzugehen.

Die deutsche Wirtschaftskrise setzt sich auch im neuen Jahr ungebremst fort. Eine Umfrage des DIHK unter 23.000 Mitgliedsunternehmen ergab, dass nur jedes sechste Unternehmen für 2026 mit einem wirtschaftlichen Aufschwung rechnet.

25 Prozent der Unternehmen planen weitere Stellenstreichungen, und nur ein Drittel will in Wachstum investieren. Für DIHK-Präsidentin Helena Melnikow ist die Lage dramatisch.

Wenn die Politik nicht entschlossen handelt, droht Deutschland ein weiterer massiver Verlust an Wertschöpfung und Arbeitsplätzen, warnt Melnikow.

Wie schon zuvor sieht der DIHK den Kern des wirtschaftlichen Niedergangs in der deutschen Industrie. Nach Berechnungen der Kammer hat der Sektor seit 2019 rund 400.000 Arbeitsplätze abgebaut.

Dies wiegt besonders schwer, da diese Positionen in der Regel gut bezahlt und hochqualifiziert sind. Ihre Wertschöpfung wirkt sich auf die gesamte deutsche Wirtschaftsstruktur aus – von branchenbezogenen Dienstleistungen über den regionalen Handel bis hin zu den öffentlichen Finanzen.

Infolgedessen sehen sich die Stadtkämmerer in den Krisenzentren der Industrie angesichts wachsender Haushaltsdefizite zunehmend mit unlösbaren Problemen konfrontiert. In Städten wie Stuttgart, Erlangen, Wolfsburg und anderen gehen die Gewerbesteuereinnahmen sichtbar zurück.

Verleugnete Realität

Die bestehenden Reformen erreichen die Unternehmen nicht, warnt Melnikov und verweist auf die hohen Lohn- und Energiekosten. Auch der BDI bezeichnete 2026 gegenüber Reuters als „Jahr der Reformen“.

Das ist alles richtig. Und dennoch bleibt die Frage, warum führenden Persönlichkeiten der deutschen Wirtschaft immer noch der Mut fehlt, die Regierungspolitik offen zu kritisieren und das offensichtlich gescheiterte Projekt der Ökologisierung der deutschen Gesellschaft endgültig zu begraben.

Wir erleben ein monumentales Versagen der Wirtschaftselite – sofern man überhaupt noch von einem solchen sprechen kann. Die von Melnikow diagnostizierte Deindustrialisierung wird von großen Teilen der Mainstream-Presse und von politischen Entscheidungsträgern schlichtweg geleugnet. Und doch sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache.

Wie hoch die Kapitalabflüsse im vergangenen Jahr tatsächlich waren, ist noch nicht vollständig geklärt . Im Jahr 2024 beliefen sich die Nettoabflüsse von Direktinvestitionen auf 64,5 Milliarden Euro; im Jahr 2023 überstiegen sie 100 Milliarden Euro. Auch die Vorjahre waren von anhaltender Kapitalflucht geprägt.

Wer kann, verlässt das Land – auf der Flucht vor grüner Regulierungspolitik, hohen Steuerbelastungen und der wirtschaftlichen Verwüstung, die die Energiewende in Deutschland den Unternehmen zugefügt hat.

Forderungen nach umfassenden Bürokratieabbau gehören natürlich auch zu den Standortschwächen. Ein immer wiederkehrendes politisches Thema – und angesichts der massiv gestiegenen staatlichen Intervention eine hohle Forderung. Der Staat wird Zehntausende neuer Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor schaffen müssen, etwa bei seinen Förderbanken wie der KfW und den Staatsbanken, um die Flut billiger Kredite in die Wirtschaft zu lenken.

Zu massiven staatlichen Eingriffen schweigt die Wirtschaft lieber. Unternehmen nehmen, was sie kriegen können. Kritik an Marktverzerrungen oder der systematischen Verdrängung des Privatsektors von den Kapitalmärkten durch den Staat findet keine Beachtung.

Für das laufende Jahr rechnet das DIHK mit einem offiziell ausgewiesenen BIP-Wachstum von 0,7 Prozent. Diese Zahl beinhaltet jedoch eine Nettoneuverschuldung des Staates – einschließlich Sonderfonds – von rund 5,5 Prozent, wobei der Anteil des Staates über 50 Prozent des BIP liegt. Der private Sektor dürfte hingegen um etwa vier Prozent schrumpfen.

Der politische Handlungsspielraum schwindet. Die Flucht in die Kapitalmärkte scheint der letzte verbleibende Weg zu sein, Zeit zu gewinnen und die Illusion sozialer und wirtschaftlicher Stabilität durch immer neue Subventionsprogramme aufrechtzuerhalten.

Lokalpatriotismus trifft auf Realität

Und noch bevor die ersten patriotischen Krokodilstränen vergossen werden: Jeder Werksleiter, CEO, kapitalstarke Fonds, Einzelinvestor und jedes Family Office wird sein Urteil über die destruktiven politischen Rahmenbedingungen in Deutschland und der EU sorgfältig abgewogen haben – und wird sich nicht ohne Grund von diesem Standort abwenden.

Auf einem lokal geprägten Patriotismus zu beharren, nachdem der politische Apparat und das damit verbundene Medienimperium jahrzehntelang patriotische Gefühle, deutsche Traditionen und Kultur bewusst untergraben haben, ist bestenfalls infantilisierend – um es deutlicher zu sagen: zynisch.

Bundeskanzler Friedrich Merz und Finanzminister Lars Klingbeil haben ihrerseits in der Vergangenheit nicht gezögert, die Patriotismuskarte mehr oder weniger offen auszuspielen, wenn es um die zunehmende Abwanderung deutscher Unternehmen ging.

Im Oktober appellierte Klingbeil in einem Akt der Hilflosigkeit öffentlich an die Wirtschaft auf dem IGBC-Gewerkschaftskongress in Hannover, sich zum Standort zu bekennen und Arbeitsplätze zu sichern.

Ein billiger Medientrick, denn Klingbeil ist sich vollkommen bewusst, dass die energieintensive Produktion am deutschen Standort nicht mehr zu verteidigen ist und dass die Politik der grünen Transformation die Industrieproduktion bewusst und systematisch ins Ausland – oder zunehmend in die Insolvenz – treibt.

Das Narrativ der mangelnden Loyalität gegenüber dem Standort ist nun fest etabliert. Es zeigt, dass die Politik bereits ihre Sündenböcke auserkoren hat – Unternehmer und Investoren, die öffentlich für den wirtschaftlichen Niedergang des Landes verantwortlich gemacht werden sollen.

Sie werden fortan als verantwortungslose Profiteure dargestellt, die im Streben nach vermeintlicher Gewinnmaximierung Angestellte, Gesellschaft und Gemeinschaft im Stich lassen.

Die Tiefe der anhaltenden Rezession und die mittlerweile unverkennbare Deindustrialisierung des Landes machen es von Woche zu Woche immer wahrscheinlicher, dass ein Punkt ohne Wiederkehr – ein wirtschaftlicher Kipppunkt – bereits überschritten wurde.

Die deutsche Gesellschaft steht daher im Wesentlichen vor zwei Optionen. Entweder sie erliegt den rhetorischen Tricks der Zentralplaner um Friedrich Merz und Lars Klingbeil, akzeptiert weitere Verstaatlichungen und den Aufbau zentral geplanter künstlicher Wirtschaftssysteme wie einer Kriegswirtschaft oder einer bleiernen Ökoindustrie.

Oder sie erweitert schließlich ihren Horizont, kehrt zu den Prinzipien der freien Marktwirtschaft zurück und nimmt die sozialen Einbußen in Kauf, die jede echte Verbesserung von vornherein zwangsläufig mit sich bringen muss.

