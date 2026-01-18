Die Aufteilung der Zeitlinien: Welche Zeitlinie wählst du?

Teile die Wahrheit!

Die Menschheit steht an einem Scheideweg – die Entscheidung, in welche Zeitlinie wir eintreten, wird bereits getroffen.

In der spirituellen Gemeinschaft wird viel über das gesprochen, was viele als „Zeitlinienspaltung“ bezeichnen.

Wir befinden uns gerade an einem der entscheidendsten Wendepunkte unserer Geschichte – einer Weggabelung, die bereits jetzt die Realität prägt, die jeder von uns erleben wird.

Manche sprechen von einer Zeitlinie, an der unsere kollektive und persönliche Resonanz darüber entscheidet, ob wir uns einer erleuchteten Realität zuwenden, die auf Liebe, Wahrheit, Freiheit, Einheit und Fortschritt gründet – oder ob wir an einer Realität festhalten, die von Angst, Illusion, Kontrolle, Spaltung und Stagnation geprägt ist.

Dieser Wandel vollzieht sich gleichzeitig auf zwei Ebenen:

Verschiebungen der persönlichen Zeitlinie – Ihre individuelle Frequenz, Ihre Überzeugungen, Ihre Emotionen und Ihre Entscheidungen prägen die Realität, in der Sie leben.

Kollektive Zeitlinienverschiebungen – die gemeinsame Resonanz der Menschheit beeinflusst die Richtung unserer planetaren Evolution.

Beides ist miteinander verbunden. Deine persönliche Resonanz prägt das Kollektiv, und die kollektive Veränderung erweitert das Potenzial für alle. Obwohl unendlich viele Zeitlinien existieren, konzentriert sich dieser Artikel auf die größere Divergenz, die hier im Vordergrund steht.

In der spirituellen Gemeinschaft wird diese Spaltung viel diskutiert. Doch allzu oft verhärten sich die Fronten – die Meinungen gehen auseinander, und es wird darüber gestritten, wer die „richtige“ Sichtweise vertritt.

Obwohl ich die Freiheit, seine Überzeugungen auszudrücken, sehr schätze, hält uns diese Art von Energie in der Trennung gefangen und verstärkt genau jene Kontrollmechanismen, die wir eigentlich überwinden sollen.

Ich behaupte nicht, alle Antworten zu kennen. Was ich teile, ist meine Wahrheit, geprägt von persönlichen Erfahrungen. Meine Wahrheit mag sich von deiner unterscheiden – und das ist gut so.

Unsere Unterschiede zu respektieren und dabei in Liebe, Mitgefühl und einem höheren Bewusstsein verankert zu bleiben, ist der Schlüssel zu dem Zeitablauf, den wir letztendlich erleben.

Wer mich kennt oder meine Bücher gelesen hat, weiß, dass meine Leidenschaft darin besteht, verborgene Geschichte und esoterische Wahrheiten zu erforschen und der Menschheit dabei zu helfen, sich an ihr wahres Potenzial jenseits von Angst, Illusion und Kontrolle zu erinnern und es zurückzugewinnen.

Von der Kontaktaufnahme mit wohlwollenden multidimensionalen Wesen , die die Evolution der Menschheit beobachten und lenken, bis hin zur Erforschung, wie wir uns von Konditionierungen und angstbasierten Kontrollsystemen befreien können , ist meine Arbeit darauf ausgerichtet, anderen zu helfen, sich an die Wahrheit ihrer grenzenlosen göttlichen Natur zu erinnern, sich wieder mit ihrem höheren Zweck zu verbinden, multidimensionale Aspekte des Selbst zu heilen und zu integrieren und sich schwingungsmäßig mit höheren Bewusstseinszuständen auszurichten – all dies trägt zum kollektiven Wandel hin zur Neuen Erdrealität bei.

Mein gechanneltes Buch „ New Earth Rising “ geht tiefer auf diese Konzepte ein und dehnt sich auf das Große Gedenken und die Befreiung der Menschheit aus.

Was ist eine Zeitlinienaufspaltung?

1 2 11 12 13

Aus meinen gechannelten Übertragungen habe ich verstanden, dass das, was viele als „Spaltung“ bezeichnen, genauer gesagt eine Verschiebung der Resonanz-eine Veränderung der Frequenz, auf die Sie abgestimmt sind und die die Realität prägt, die Sie erleben.

Aus der Sicht der Quantenphysik existiert jede mögliche Version von dir bereits in unendlich vielen Realitäten.

Ein Zeitlinienwechsel findet statt, wenn deine Schwingungsfrequenz, dein Bewusstseinszustand und deine Entscheidungen dich mit einem alternativen Realitätsstrom in Einklang bringen.

Manchmal fühlen sich die Veränderungen dramatisch an; manchmal vollziehen sie sich subtil, wie eine allmähliche Wende.

Dies ist kein einmaliger Sprung, sondern ein fließender, fortlaufender Prozess – so natürlich und stetig wie der Rhythmus deines Atems oder der Auf- und Untergang der Sonne.

Wenn ein planetarischer Wandel im Gange ist, vollziehen sich diese Veränderungen sowohl im Individuum als auch im kollektiven Feld und schaffen so Möglichkeiten für ein kollektives Erwachen – oder eine tiefere Verfestigung –, je nachdem, worauf wir unseren Fokus und unsere Energie richten.

Auswahl Ihrer Zeitleiste

Der übergeordnete Sinn, auf den Zeitlinienwechsel aufmerksam zu machen, liegt darin, uns daran zu erinnern, dass wir die Macht haben, Entscheidungen zu treffen. Die Menschheit steht an einem gemeinsamen Scheideweg, und jeder von uns gibt in jedem Augenblick seine Stimme ab.

Wenn du dich für Einheit statt Spaltung, Liebe statt Angst und Wahrheit statt Illusion entscheidest, richtest du dich auf den Aufstiegsprozess aus – jenen Prozess, in dem Menschheit und Erde zu einem höheren Bewusstsein und einer neuen Realität auf der Erde aufsteigen.

Es geht nicht darum, auf äußere Beweise zu warten, sondern darum, die Schwingung der Realität, die du erleben möchtest, authentisch zu verkörpern.

Die kollektive Rolle

Deine persönliche Ausrichtung prägt das kollektive Feld, und dieses kollektive Feld prägt die Umgebung, die du erfährst. Jede Entscheidung, die du aus Liebe, Wahrheit und höherem Bewusstsein triffst, verstärkt die Resonanz der höheren Zeitlinie und macht sie für alle zugänglicher.

Einheit bedeutet hier nicht Gleichförmigkeit – es ist ein gemeinsames Bekenntnis zu Werten und Schwingungen, die uns erheben.

Spaltung, Verurteilung und Angst fesseln uns an alte Denkmuster; Mitgefühl, bewusste Absicht und Offenheit hingegen begleiten uns auf unserem Weg, zu erwachen und die Welt mitzugestalten, die wir gemeinsam erschaffen sollen.

Welchen Zeitplan wählen Sie?

Dies ist ein Moment wie kein anderer – ein dimensionaler Wendepunkt, der neu definiert, was es bedeutet, auf der Erde zu leben.

Manche erleben es als dramatische Spaltung, doch letztendlich handelt es sich um eine Resonanzverschiebung. Die Realität, in die du eintauchst, hängt von deiner eigenen Schwingungsfrequenz ab.

Mit steigender persönlicher Schwingungsfrequenz hilfst du dabei, die kollektive Zeitlinie in Richtung ihres höchsten Ausdrucks zu verschieben.

Die Frage ist einfach: Welcher Seite gehörst du an?

Quellen: PublicDomain/medium.com am 18.01.2026