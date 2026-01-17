DIE AUTORITÄT: Von Gottvertrauen, der Macht der Religion und den Tempeln der „Autorität“

Teile die Wahrheit!

Von Gottvertrauen und Religion

„Religion, Lateinisch Religio = Gottesfurcht, Herkunft ungeklärt; in der christlichen Theologie häufig gedeutet als „(Zurück)bindung an Gott“, zu lateinisch Religare = zurückbinden.“ ([i])

„Die römisch-katholische Kirche beruft sich traditionell auf die Gründung durch Jesus Christus selbst. Ob historisch tatsächlich von einem eigentlichen Kirchengründungsakt ‚Jesu Christi‘ ausgegangen werden kann, ist auch unter römisch-katholischen Theologen umstritten.“ ([ii])

Auf gut Deutsch bedeuten die oberen zwei Zitate, dass „die da oben“ es gar nicht so genau wissen! Das sind also Theorien und Mythen als Basis, als Grundlage, eine ganze Welt zu beherrschen! (Buchauszug aus Die Autorität: Die geheime Macht der Blutlinien der Pharaonen)

Kommt einem das nicht irgendwie bekannt vor? Stichwort: Bibel!

Wo wir wieder bei den Juden wären, die doch, laut eigenen Aussagen, alles über die „Bibel oder Jesus“ wissen sollten, denn immerhin haben sie die angeblich „verschlüsselte, heilige“ Schrift „entschlüsselt“, zumindest laut ihren eigenen Medienberichten, worauf ich hier aber nicht weiter eingehen möchte.

Denn es sind wie eh und je nur Märchen, Glaubenssysteme und Lügen, die durch noch größere Lügen und noch größere Mythen gestützt werden müssen, damit dieses „Kartenhaus“ nicht in sich zusammenbricht.

„Die moderne Forschung zum historischen Jesus hat nicht zu einem einheitlichen Bild der historischen Person geführt, auch wegen der Vielfalt, der von den Gelehrten vertretenen akademischen Traditionen. Angesichts des Mangels an historischen Quellen ist es im Allgemeinen für jeden Gelehrten schwierig, ein Porträt von Jesus zu konstruieren, das über die grundlegenden Elemente seines Lebens hinaus als historisch gültig angesehen werden kann.“ [iii]

Demzufolge sind all die „Erkenntnisse“ über die „entschlüsselte Bibel“ nichts weiter als Lügen, da dies unbewiesen ist und somit genauso eine blödsinnige Theorie wie die angebliche Evolutionstheorie, Urknalltheorie, das heliozentrische Weltbild, usw.

Eine Theorie ist nichts weiter als ein Glaube!

Ein Glaube ist nichts weiter als eine Religion.

Eine Religion ist nichts weiter als eine Lehre oder sollte man nicht besser „Leere“ schreiben?

Es dreht sich einzig und allein um die Autorität! Wikiblödia erklärt den Begriff „Autorität“ so:

„Autorität (lateinisch auctoritas) ist im weitesten Sinne das Ansehen, das einer Institution oder Person zugeschrieben wird und bewirken kann, dass sich andere Menschen in ihrem Denken und Handeln nach ihr richten. Sie entsteht in gesellschaftlichen Prozessen durch Vereinbarungen (Ernennung, Mandat) oder faktische Herrschaftsbeziehungen (Herr/Knecht, Lehrer/Schüler, Vorgesetzter/Mitarbeiter) und kann gefestigt sein durch Erfahrung von Charisma (nach Max Weber beruhend auf den vier bislang historisch in Erscheinung getretenen Charismatisierungsquellen Stärke, Kompetenz, Tradition oder Offenbarung). Der Begriff hat seine Wurzeln im Römischen Recht (auctoritas).

Als Autorität wird auch eine auf einem Fachgebiet anerkannte Person bezeichnet, man spricht dann von Personalautorität. Die Lehren solcher, idealerweise möglichst alter („antiker“) und bekannter Autoritäten waren grundlegend für das mittelalterliche, auf hierarchischen, patriarchalischen und (christlich geformten) personalautoritativen Prinzipien beruhende Denken.“ ([iv])

Demzufolge entspricht nicht einmal Jesus Erscheinungsbild der Realität. Und trotzdem wird weltweit die gleiche Erfindung, ein Aussehen, einer „heiligen Gestalt“ verwendet, welche nicht weiter von der Realität entfernt sein könnte.

Wäre eine so einflussreiche „Gestalt“ wie „Jesus Christus“, welcher weltweit für so viel Aufsehen gesorgt hat, jemand der Millionen Menschen überzeugen konnte der „Sohn Gottes“ zu sein, nur im Ansatz real, dann gäbe es zumindest unzählige Monumente, Porträts, in Stein verewigt oder Inschriften, wie es in diesem Zeitalter laut offizieller Geschichtsschreibung üblich war, die zumindest sein Leben, seine Gestalt, seine Existenz oder sein Aussehen bestätigen würden.

Da sich alles, jeder Hinweis, jeder Wikiblödia Eintrag auf ein Märchenbuch, Mythen, Erzählungen von Erzählungen, Bla Bla über Bla Bla, alles nur auf die Bibel, ein einziges Buch, dessen eigene Herkunft nicht mal geklärt werden kann, bezieht, muss ich eine Existenz eines angeblichen „Jesus Christus“ an dieser Stelle zumindest infrage stellen. Auch der Vatikan, Päpste, Priester oder die Kirchen selbst, liefern hier keine Antworten.

Lediglich Sackgassen, Einbahnstraßen und Glaubensgemeinschaften, die einander Geschichten und Mythen erzählen und so einen Glauben verbreiten und aufrechterhalten, welcher eben nur ein Glaube, eine unbewiesene Theorie, also ein Märchen ist.

„Weder der genaue Ort noch die Zeit der Geburt Jesu sind bekannt. In dieser Angelegenheit gab es nie Einstimmigkeit. Es gab erhebliche Verwirrung und Widersprüche. Es kann nicht bewiesen werden, dass der fünfundzwanzigste Dezember sein Geburtstag ist. Auch dass der Zeitpunkt seiner Geburt, seines Todes, sein Alter und der angeblichen Auferstehung nicht überprüfbar ist. Dies wird allgemein anerkannt.

In fast jedem Zeitalter und jedem Land, in jeder Religion gab viele jungfräuliche Mütter (Maria) zu finden, und „Maria“ als solche mit ihrem Kind ist nur eine neuere Version eines sehr alten und universellen, stets erneuerten und weiterentwickelten, religiösen Glaubens-Mythos.“ [v]

Ein Märchen über Märchen

Den eigentlichen Ursprung der sogenannten „Maria“ gab es schon im alten Ägypten. Die „ISIS“ mit ihrem Kind „Horus“ (dazu an späterer Stelle mehr). Selbst die sogenannte Geschichte der „Auferstehung“ hat seinen Ursprung in Ägypten.

Abb. 10: Die berühmte „Mutter und Kind“ kommen in allen Religionen vor

Ob Glaubenssysteme (also Religion) irgendetwas mit Freiheit zu tun hat, sollte Ihnen vielleicht folgender Satz, von der Internetseite „vatican.va“ beantworten:

„Art. 2 – 1. Die Bücher der Heiligen Schrift können nicht herausgegeben werden, ohne vom Apostolischen Stuhl oder vom Ortsordinarius approbiert zu sein; desgleichen ist es für die Herausgabe von Übersetzungen in die Landessprache erforderlich, daß sie von derselben Autorität approbiert werden und in ausreichendem Maß mit den erforderlichen Erläuterungen versehen sind.“ ([vi])

Erklärung ist hier wohl fehlinterpretiert, denn Erklärung gibt es keine. Es gibt nur die vom Vatikan selbst ernannten Normen und Richtlinien, wie die „Heilige Schrift“, natürlich von der Autorität Ihrer Kirche und Ihres Glaubens gestaltet oder interpretiert wird.

Demzufolge wird die Bibel auch stets anders interpretiert, inklusive Wortverdrehungen und allerlei Wortspielereien, das Alte und Neue Testament oder die unzähligen Bibelvarianten mit endlosen irrelevanten „Deutungen“, welche man schier endlos so definieren kann, bis auch der Allerletzte seinen Glauben darin akzeptiert hat, auf der Basis, wie die Autorität eine „Religion“, welche auf Mythen und Theorien basiert, vorschreibt.

Tiefer werde ich an dieser Stelle in gewisse Mythen und Bibel-Märchen nicht einsteigen. Der Kern dieses Buches wird die Wissenslücken oder unnötige Fragen ein für alle Mal schließen.

Ihr Leben ist eine Religion und Ihr Leben richtet sich nun mal vollständig nach ihrer Religion und somit nach dieser Autorität.

Ob Sie sich selbst als religiös bezeichnen oder nicht.

Ob Sie einwilligen oder nicht.

Ob Sie sich dessen bewusst sind oder nicht.

Religion bestimmt vollständig Ihr Leben, das Leben aller Menschen, aller Glaubensrichtungen auf dieser Erde.

Zur Verdeutlichung folgen ein paar Beispiele und Informationen, welche Sie jederzeit selber recherchieren können.

Deren Autorität ist Ihre wahre Religion

Ihre Religion, also Ihr Leben beginnt mit der Geburt, wo Sie eine Geburtsurkunde bekommen, welche schon sofort mit einer Religion beurkundet wird. Danach folgt eine Eintragung im Geburtenregister, wo man Ihnen eine Nummer zuordnet, welche in der Regel vom religiösen Standesamt ausgeführt wird. Diese Vorgehensweise hat seinen Ursprung im Kirchenregister. Bis heute hat sich überhaupt nichts daran geändert.

Man hat lediglich neue Begriffe ins Leben gerufen und religiöse Ämter mit den Städten vereint, damit die Religion nicht zu offensichtlich ist, jedoch noch immer ein „Teil“ des „Staatssystems“ ist, innerhalb der Gemeinden oder Rathäuser. Und das ist wichtig, um den „Staat“ immer mit der „heiligen“ Religion in Verbindung zu bringen!

Abb. 11: Autorität ist Ihre wahre Religion!

Mit Ihrer Geburt erhalten Sie auch ein „Sternzeichen“. Ein Stern ist kein umherfliegender Dreckklumpen, wie man uns immer „wissenschaftlich“ erklären möchte, sondern immer eine Sonne, somit ist dieses „Sternzeichen“ in Wirklichkeit ein Sonnenzeichen. Sonnenzeichen haben ihren Ursprung im alten Babylon, mit der Betonung auf Sonnen-Astrologie, jedoch spätestens im alten Ägypten hat.

Die Deutung der Sternzeichen obliegt somit der Deutung von Monat und Tag, welcher den einzelnen Göttern heilig ist. Das sogenannte Tierkreiszeichen richtet sich nach dem Sonnenjahr. Man nennt das Sonnenjahr auch das Sonnenkalendersystem.

In der Regel, weil es ja schließlich zur „Tradition“ gehört, wird im christlichen und katholischen Glauben jedes Kind getauft. Mit der „Taufe“ erfolgt die Eingliederung in die (religiöse) „Gemeinschaft“. Dies bedeutet, Sie sind nun ein fester Teil deren Religion!

Mit der Kommunion, Konfirmation oder Firmung wird nun Ihre Religion bestätigt und bekräftigt, welche Sie tiefer in die „Gotteskindschaft“ verwurzelt, Sie fester an „Christus“ verwurzelt, um Ihre Verbindung mit der Kirche zu stärken. Ihr nun erlangter christlicher „Glaube“, die Hinwendung zum christlichen „Gott“ und verstandene Abwendung von Ihnen selbst ist dann der krönende Abschluss, in ein lebenslanges Glaubenssystem der Autorität!

Im Gegensatz zum Wissen, gründet die Wahrheitsvermutung eines Glaubens, also eine Theorie, nicht auf Logik und Einsicht, sondern allein auf die Aussagen von Autoritäten.

Die Kirche, welche ein religiöser Tempel darstellt, unter anderem auch „Haus des Herrn“ genannt wird („Der Tag des Herren“ = Sonntag = Sonnentag = ägyptischer Sonnenkult), haben oft die Form eines Kreuzes, haben eine Kuppel oder andere Räume, um den Himmel oder ähnliche Sternformen, also das „Licht“, darzustellen.

„Heilige Tempel“ der oberen Autoritäten gibt es in zahlreichen Variationen auf dieser Welt, welche sich im weiteren Verlauf von selbst erklären werden.

Abb. 12: Die „heiligen“ Tempel der „Autorität“

Auch die „heilige“ Musik in den Kirchen, denen Sie munter mitsingen, ist ein wichtiger Bestandteil der „Gemeinschaft“, um Ihren „Glauben“ aufrechtzuerhalten. Wenn Sie jemand sind, der nicht in die Kirche geht, werden Sie spätestens beim nächsten Musiktitel, auf einem Konzert oder im Auto, im Fernsehen oder Radio mit Religion und Glauben konfrontiert.

Millionen von Musiktitel beinhalten religiöse Texte. Gleich ob Christliche, Antichristliche oder andere Religionen. Der Grundgedanke was Musik vermitteln soll, gleich welche Musikrichtung ist immer die gleiche.

Wenn Sie, meine lieben Leser, weiters Interesse an den religiösen und satanischen Hintergründen der Musikindustrie haben, kann ich Ihnen die Bücher: „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ von 2020 und „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ aus dem Jahr 2022, von dem Autoren Nikolas Pravda ehrlich empfehlen. Sie wissen doch: Nichts ist wie es scheint!

Aberglauben oder … glauben, aber …

Neben dem „Glauben“ gibt es auch den „Aberglauben, was eigentlich genau den gleichen religiösen Ursprung hat, welcher jedoch angeblich auch eine „Lehrmeinung“ oder eine Weltanschauung sein kann. Aberglaube ist das gleiche wie die moderne „Schulmedizin“ und ganz zu schweigen von der „Wissenschaft“!

Ein Glaube an etwas, was man weder sehen noch beweisen kann, aber von der „Autorität“ als „Fakten“ und fälschlicherweise als Lehrplan präsentiert wird. Im Prinzip ist jeder Glaube, jede Theorie, jeder Mythos und jede Religion, ein Aberglaube, letztendlich also im Umkehrschluss wieder nur eine Religion. Die eine Religion!

Der „Vitruvianische Mensch“, ist heute ein gern verwendetes religiöses Symbol in der sogenannten „Medizin“, welcher nicht von Leonardo Da Vinci stammt, hat selbstverständlich einen römisch-religiösen Hintergrund.

Auf „Leonardo Da Vincis“ und im Auftrag der „Religion“ werde ich hier, wie zum Beispiel „Das letzte Abendmahl“ nicht tiefer eingehen. Es führt ins Nichts. Es führt in das Bedeutungslose!

Die Bedeutung des „Vitruvianischen Menschen“ wird im weiteren Verlauf nochmals an Bedeutung erlangen!

Abb. 13: Der vitruvianische Mensch

Ursprung des ach so beliebten „Geburtstags“, ist ebenfalls auf das alte ägyptische Reich zurückzuführen. Bei den Ägyptern wurde die Geburtstagsfeier zu Ehren des Königs, also des Pharao, dem Sohn der Himmelsgottheiten, abgehalten. Während das griechische oder römische Reich Schutzgeister am „Geburtstag“ anbeteten.

Der Geburtstag richtet sich nach einem religiösen Kalendersystem. Schon im alten Ägypten richtete man sich nach einem Mond- oder Sonnenkalender, meist in Verbindung mit einem Sonnengott. Auch der Gregorianische Kalender welcher nach Papst Gregor III. benannt wurde, ist ein Sonnenkalender….

Mehr zum Thema lesen Sie in: Die Autorität: Die geheime Macht der Blutlinien der Pharaonen

