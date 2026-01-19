Die Bank von England wird angewiesen, sich auf eine durch „Außerirdische“ ausgelöste Finanzkrise vorzubereiten

Teile die Wahrheit!

Die Bank von England müsse sich auf eine Finanzkrise vorbereiten, die durch eine offizielle Bekanntmachung über die Existenz außerirdischen Lebens ausgelöst werden könnte, behauptete einer ihrer ehemaligen Experten.

Helen McCaw war als leitende Analystin für Finanzsicherheit bei der britischen Zentralbank tätig und bereitete sich auf Ereignisse vor, die sich auf die Wirtschaft auswirken könnten.

Sie hat nun einen Brief an Andrew Bailey, den Gouverneur der Bank, geschrieben und ihn dringend gebeten, Vorkehrungen für den Fall zu treffen, dass das Weiße Haus eines Tages bestätigen könnte, dass wir nicht allein im Universum sind.

McCaw, ein Absolvent der Universität Cambridge, glaubt, dass eine Erklärung dieser Größenordnung Schockwellen durch die Märkte senden und zu Bankenzusammenbrüchen und bürgerlichen Unruhen führen könnte.

Bis vor kurzem beschränkten sich die Vermutungen, dass Regierungen die Existenz außerirdischen Lebens vertuschen würden, auf eine kleine Gruppe von Verschwörungstheoretikern und UFO-Aktivisten.

Allerdings haben in jüngster Zeit zahlreiche hochrangige amerikanische Beamte, darunter Außenminister Marco Rubio, die New Yorker Senatorin Kirsten Gillibrand und James Clapper, ein ehemaliger Direktor des nationalen Nachrichtendienstes, ihre Überzeugung geäußert, dass es intelligentes nicht-menschliches Leben geben könnte.

Rubio, ein enger Verbündeter von Präsident Trump, sagte den Machern der kürzlich erschienenen UFO-Dokumentation „The Age of Disclosure“: „Es gab wiederholt Fälle, in denen etwas im Luftraum über gesperrten Atomanlagen operierte, und es gehört nicht uns.“ (hier finden Sie den ganzen Artikel bei der britischen Zeitung The Times)

Laut dem Prognosemarkt Polymarket ist die Möglichkeit einer Enthüllung außerirdischer Existenz nicht so abwegig wie bisher angenommen. Die Wahrscheinlichkeit einer solchen Enthüllung vor 2027 liegt derzeit bei 12 % , allerdings bei einem geringen Handelsvolumen.

In den letzten Jahren haben sich immer mehr glaubwürdige hochrangige Regierungsbeamte zum UFO-Phänomen (heute als UAPs bezeichnet) geäußert .

Dies gipfelte in Auftritten von Außenminister Marco Rubio, dem ehemaligen Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes James Clapper, Senatorin Kirsten Gillibrand und vielen anderen in der Dokumentation „ Das Zeitalter der Offenlegung“ . Der Regisseur der Dokumentation, Dan Farah, ist überzeugt , dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis ein amtierender US-Präsident eine solche Offenlegung vornimmt.

Eine Offenlegung könnte in der Bevölkerung weitverbreitete ontologische Schocks auslösen, weshalb McCaw wirtschaftliche Vorkehrungen für notwendig hält. Bemerkenswerterweise wird in „Das Zeitalter der Offenlegung“ behauptet , dass der ehemalige US-Finanzminister Steve Mnuchin aufgrund ähnlicher Bedenken einst ein Briefing zum Thema Außerirdische erhalten habe.

„Aufgrund von Panikmache oder Euphorie könnte es zu extremen Preisschwankungen an den Finanzmärkten und einem Vertrauensverlust kommen, wenn Marktteilnehmer bei der Bewertung von Vermögenswerten mit den üblichen Methoden unsicher sind“, schrieb McCaw dem Bericht zufolge in ihrem Brief.

„Sollte eine offizielle Ankündigung erfolgen und uns eindeutige Beweise vorgelegt werden, die niemand bestreiten wird, dann wird es meiner Meinung nach innerhalb weniger Stunden zu totaler Finanzinstabilität kommen.“

McCaw skizzierte zudem einige mögliche Szenarien, die eintreten könnten, falls die Existenz außerirdischen Lebens tatsächlich bekannt würde. Eines dieser Szenarien beinhaltete eine Flucht in Bitcoin als sicheren Hafen aufgrund des potenziellen Vertrauensverlusts in traditionelle, staatliche Machtstrukturen.

1 2 11 12 13

„Es könnte einen Ansturm auf digitale Währungen wie Bitcoin geben, die sich als attraktiv erweisen könnten, wenn die Menschen die Legitimität der Regierung in Frage stellen und das Vertrauen in staatlich abgesicherte Vermögenswerte verlieren“, schrieb McCaw.

Der ehemalige Analyst der Bank of England teilte außerdem zwei unterschiedliche Theorien darüber mit, was mit der traditionellen, analogen Alternative zu Bitcoin, nämlich Gold, geschehen könnte.

Einerseits sah McCaw das Potenzial, dass das Edelmetall eine ähnliche Entwicklung wie Bitcoin als Quelle finanzieller Sicherheit durchlaufen könnte.

Andererseits besteht die Gefahr, dass Angst den Goldmarkt durch die Möglichkeit massiver Angebotssteigerungen durch neue Bergbauprojekte im Weltraumsektor beeinflussen könnte.

Quellen: PublicDomain/gizmondo.com am 18.01.2026